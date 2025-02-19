4 день

Отдых в Пушкинских горах

Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград».

Питание на туристической базе: завтрак, обед, ужин.

