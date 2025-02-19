Во второй части нашего тура вы сможете посетить объекты, не вошедшие в основную программу, либо просто отдохнуть в живописном месте.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Пскову
08:16 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона № 16.
Завтрак в кафе в центре города.
«Очарование провинциального городка» — экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.
А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
Возвращение в г. Псков.
Трансфер в Пушкинские горы на турбазу Пушкиногорье 2**.
20:00 Размещение в номерах.
Ужин.
Отдых в Пушкинских горах
Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».
Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград».
Питание на туристической базе: завтрак, обед, ужин.
Отдых в Пушкинских горах
Отдых в Пушкинских горах и отъезд
12:00 Трансфер в г. Псков.
Питание на туристической базе: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в гостинице в г. Пскове — 2 ночи;
- на туристической базе Пушкиногорье 2* — 3 ночи.
Стоимость тура указана на 1 человека, руб:
|Гостиницы
|2-мест. номер
|1-мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Каркушин Дом 3** / Пушкиногорье 2**
|37 470
|54 720
|27 370
|37 270
|27 170
Фаворит 3** / Пушкиногорье 2**
(под запрос)
|39 970
|57 600
|27 970
|39 770
|25 770
|Октябрьская 3** / Пушкиногорье 2**
|37 220
|49 600
|27 320
|37 020
|27 120
|Барселона 3** / Пушкиногорье 2**
|41 530
|57 910
|27 980
|41 330
|27 780
|Покровский 4** / Пушкиногорье 2**
|43 090
|62 590
|29 190
|42 890
|28 990
Скидка детям до 14 лет – 500 рублей.
Варианты проживания
Комплекс отдыха «Пушкиногорье»
Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.
Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.
В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.
Отель «Покровский» 4
Отель «Покровский» 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.
При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби-бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10–20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Бесплатный Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.
Номера:
- Standart (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
- Comfort — двухместные номера площадью 16–17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
- Superior — двухместные номера площадью 18–20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
- Family — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
- Люкс — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
- Сюит — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4–6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.
Гостиница «Каркушин Дом»
Гостиница «Каркушин Дом» ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.
Здесь для Вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для Вашего комфорта.
На территории работает ресторан, где Вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.
Псковский кремль находится в 5 минутах ходьбы, а до ж/д и автовокзала можно доехать за 10 минут, до аэропорта «Кресты» за 15 минут.
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.
Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.
На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».
Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники. В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.
Гостиница «Фаворит»
Отель «Фаворит» расположен в Пскове. К преимуществам сервиса относятся: парковка, доступ в интернет, трансфер от и до аэропорта, круглосуточная стойка регистрации, ежедневная уборка, места для курения.
Номерной фонд представлен 9 удобными и комфортабельными для проживания категориями. Все они оснащены эргономичной мебелью, гардеробом, рабочим столом, телевизором и телефоном для связи с персоналом. В собственной ванной комнате есть тапочки, фен и гигиенические принадлежности. Из окон открывается красивый вид. В номерах регулярно проходит уборка.
Поблизости находится огромное множество кафе, ресторанов быстрого питания, столовых, боров и пабов а также продуктовых магазинов.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет — 2 км, а до аэропорта — 3,9 км. Поблизости есть культурные достопримечательности и развлекательные центры.
Гостиница Barcelona
В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.
По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.
В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: 6 завтраков, 5 обедов, 3 ужина
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Трансфер Псков - Пушкинские горы - Псков
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: 1 обед, 3 ужина
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменить количество дней в программе?
Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на детей до 14 лет – 500 руб. /чел.