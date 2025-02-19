Мои заказы

Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур

Отдых в Пушкинских горах и Пскове
Исследовав знаковые места региона — старинный Псков, родовое имение Пушкина, древние крепости и монастыри — мы отправимся в Пушкинские горы.

Во второй части нашего тура вы сможете посетить объекты, не вошедшие в основную программу, либо просто отдохнуть в живописном месте.
5
3 отзыва
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Пскову

08:16 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона № 16.

Завтрак в кафе в центре города.

«Очарование провинциального городка»экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.

А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Обзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по Пскову
2 день

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
3 день

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

Возвращение в г. Псков.

Трансфер в Пушкинские горы на турбазу Пушкиногорье 2**.

20:00 Размещение в номерах.

Ужин.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
4 день

Отдых в Пушкинских горах

Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград».

Питание на туристической базе: завтрак, обед, ужин.

Отдых в Пушкинских горахОтдых в Пушкинских горахОтдых в Пушкинских горах
5 день

Отдых в Пушкинских горах

Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград».

Питание на туристической базе: завтрак, обед, ужин.

Отдых в Пушкинских горахОтдых в Пушкинских горахОтдых в Пушкинских горах
6 день

Отдых в Пушкинских горах и отъезд

Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград».

12:00 Трансфер в г. Псков.

Питание на туристической базе: завтрак.

Отдых в Пушкинских горах и отъездОтдых в Пушкинских горах и отъездОтдых в Пушкинских горах и отъезд
Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в гостинице в г. Пскове — 2 ночи;
  • на туристической базе Пушкиногорье 2* — 3 ночи.

Стоимость тура указана на 1 человека, руб:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Каркушин Дом 3** / Пушкиногорье 2**37 47054 72027 37037 27027 170

Фаворит 3** / Пушкиногорье 2**

(под запрос)

39 97057 60027 97039 77025 770
Октябрьская 3** / Пушкиногорье 2**37 22049 60027 32037 02027 120
Барселона 3** / Пушкиногорье 2**41 53057 91027 98041 33027 780
Покровский 4** / Пушкиногорье 2**43 09062 59029 19042 89028 990

Скидка детям до 14 лет – 500 рублей.

Варианты проживания

Комплекс отдыха «Пушкиногорье»

3 ночи

Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.

Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.

В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.

Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»
Отель «Покровский» 4

2 ночи

Отель «Покровский» 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби-бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10–20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Бесплатный Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

  • Standart (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Comfort — двухместные номера площадью 16–17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Superior — двухместные номера площадью 18–20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Family — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Люкс — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Сюит — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4–6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4
Гостиница «Каркушин Дом»

2 ночи

Гостиница «Каркушин Дом» ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.

Здесь для Вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для Вашего комфорта.

На территории работает ресторан, где Вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.

Псковский кремль находится в 5 минутах ходьбы, а до ж/д и автовокзала можно доехать за 10 минут, до аэропорта «Кресты» за 15 минут.

Гостиница «Каркушин Дом»Гостиница «Каркушин Дом»Гостиница «Каркушин Дом»Гостиница «Каркушин Дом»
Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.

Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.

На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».

Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники. В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» расположен в Пскове. К преимуществам сервиса относятся: парковка, доступ в интернет, трансфер от и до аэропорта, круглосуточная стойка регистрации, ежедневная уборка, места для курения.

Номерной фонд представлен 9 удобными и комфортабельными для проживания категориями. Все они оснащены эргономичной мебелью, гардеробом, рабочим столом, телевизором и телефоном для связи с персоналом. В собственной ванной комнате есть тапочки, фен и гигиенические принадлежности. Из окон открывается красивый вид. В номерах регулярно проходит уборка.

Поблизости находится огромное множество кафе, ресторанов быстрого питания, столовых, боров и пабов а также продуктовых магазинов.

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет — 2 км, а до аэропорта — 3,9 км. Поблизости есть культурные достопримечательности и развлекательные центры.

Гостиница «Фаворит»Гостиница «Фаворит»Гостиница «Фаворит»Гостиница «Фаворит»
Гостиница Barcelona

2 ночи

В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.

По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.

В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.

Гостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница Barcelona
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: 6 завтраков, 5 обедов, 3 ужина
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков - Пушкинские горы - Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: 1 обед, 3 ужина
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменить количество дней в программе?

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 500 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Александр
19 фев 2025
Всё замечательно
М
Михаил
19 сен 2023
Все понравилось, интересные экскурсии.
И
Инна
21 окт 2022
Наша семья приобрела путевку «Псков 6 дней» в сообществе туроператоров БОЛЬШАЯ СТРАНА. Мы с 14.10.2022 по 19.10.2022 посетили город Псков и останавливались на турбазе ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ. Хочется отметить, что принимающая
читать дальше

сторона сделала все возможное, чтобы оставить только приятные впечатления от поездки. С первых минут на псковской земле, мы ощутили заботу. Экскурсии проводила Стерлядкина Светлана Анатольевна. Её глубокие знания и заинтересованность, погрузили нас в атмосферу древнего Пскова, семьи А. С. Пушкина. Все экскурсии прошли на высоте. Будем рекомендовать данный тур своим знакомым.

