Культурная, историческая и духовная ценность этих островов неоспорима, и мы приглашаем Вас познакомиться с ними.
Наш новый двухдневный тур из Санкт-Петербурга на Талабские острова посвящен святыням и красотам Псковского озера.
Программа тура по дням
Экскурсия по Талабским островам
07:00 Отправление от Лиговского проспекта д. 10 (гост. Октябрьская).
07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.
Переезд в Псков. Экскурсия по дороге до Пскова.
Переезд на набережную, отправление на комфортабельных катерах к Талабским островам.
Талабские острова находятся в юго-восточной части Псковского озера. Архипелаг состоит из трех островов — о. Залита, о. Белов и о. Талабенец. Последний — необитаемый, и на него высадки нет, но им можно полюбоваться, проплывая мимо на катере.
Водная прогулка до о. Залита (Талабск).
Обед в ресторане на острове Залита (за доп. плату).
Экскурсия по святому острову.
Заповедные места Талабского архипелага всегда были пристанищем мирских и религиозных отшельников, искавших и находивших здесь просветление и умиротворение своей души. На о. Залита находится храм во имя Николая Чудотворца.
Никольский храм — главная доминанта острова. Звук колокола по сей день служит "музыкальным" маяком для рыбаков, заблудившихся в тумане.
Здесь более 40 лет служил настоятелем отец Николай Гурьянов. Он обладал особым духовным зрением, видел людей насквозь, духовно помогал всем, кто приходил к нему за помощью и поддержкой. У нас будет возможность зайти в храм, а также посетить могилу Николая Гурьянова.
Переправа на остров Белова (Верхний), настоящий рай дикой природы, ведь на острове встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенные в Красную Книгу певчие дрозды и серые цапли. На острове сохранилась сосновая роща, гордость местных жителей.
Внимание! На островах предусмотрены пешеходные экскурсии. Протяженность маршрута 3 км.
Отдых на природе, желающие могут искупаться.
Возвращение на причал.
Переезд в Елизарово.
Экскурсия по Спасо-Елеазаровскому монастырю. Вы увидите прекрасно восстановленный комплекс XV века. Это бывший центр псковского иконописания и место, где старцем Филофеем была сформулирована основная политическая доктрина Московской Руси “Москва – третий Рим”.
Отправление в Псков, размещение в гостинице, отдых.
Святыни Пскова
Завтрак.
Обзорная экскурсия “Святыни Пскова”. В какую сторону не пойдешь на Псковской земле — везде стоят неповторимые, белоснежные псковские церкви, везде найдешь старинный монастырь, церковь на холме, святой родник.
Внимание! Посещение Спасо-Преображенского собора в Мирожском монастыре может быть отменено из-за плохих погодных условий.
Переезд в Печоры.
Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Монастырь, расположенный в живописной долине с карстовыми песчаными пещерами, является духовным и культурным центром, одним из самых крупных в стране мужских монастырей с непрерывной многовековой историей.
Обзорная экскурсия по Псково-Печерскому монастырю, посещение двух смотровых площадок, где открывается вид на неповторимую красоту и величие монастыря. Самостоятельное посещение ближних пещер.
Обед в кафе по желанию (за доп. плату).
Туристы из Москвы могут отправляться из Пскова на поезде 010Ч в 19:25 (трансфер на ж/д вокзал Пскова предоставляется) или туристы могут отправляться в Москву из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 00:30 понедельника (следующие календарные сутки дня окончания тура).
Отправление в Санкт-Петербург.
23:00 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Дата заезда
|Гостиница
|TWIN
|Полулюкс (доп. место)
|SGL
|24.05, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 13.09, 27.09
|Гостиница Рижская 3*
|12900
|13900
|14900
|Дата заезда
|Гостиница
|DBL / TWIN
|Полулюкс (доп. место)
|SGL
|02.05, 13.06
|Гостиница Октябрьская 3*
|12900
|-
|14900
Пакет питания: 2 обеда – 1 650 руб. (цена ориентировочная).
Варианты проживания
Гостиница «Рижская»
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Гостиница Октябрьская 3
Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.
Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт. На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».
Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники. В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе: завтрак
- Услуги гида-сопровождающего
- Водная прогулка до Талабских островов
- Экскурсии на Талабских островах
- Экскурсия «Святыни Пскова»
- Экскурсия в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
- Входные билеты и экскурсия в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря
- Радиооборудование
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Трансфер до аэропорта ж/д вокзала и обратно
- Питание, не указанное в программе: 2 обеда - ориентировочно 1650 руб. и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что важно знать?
Особенности данного тура: Внимание! Предусмотрены прогулки, поэтому рекомендуем иметь теплую и удобную одежду и обувь, а также сухой паек на экскурсию на Талабские острова. При себе обязательно иметь Паспорт РФ и медицинский Полис.