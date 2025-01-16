1 день

Экскурсия по Талабским островам

07:00 Отправление от Лиговского проспекта д. 10 (гост. Октябрьская).

07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.

Переезд в Псков. Экскурсия по дороге до Пскова.

Переезд на набережную, отправление на комфортабельных катерах к Талабским островам.

Талабские острова находятся в юго-восточной части Псковского озера. Архипелаг состоит из трех островов — о. Залита, о. Белов и о. Талабенец. Последний — необитаемый, и на него высадки нет, но им можно полюбоваться, проплывая мимо на катере.

Водная прогулка до о. Залита (Талабск).

Обед в ресторане на острове Залита (за доп. плату).

Экскурсия по святому острову.

Заповедные места Талабского архипелага всегда были пристанищем мирских и религиозных отшельников, искавших и находивших здесь просветление и умиротворение своей души. На о. Залита находится храм во имя Николая Чудотворца.

Никольский храм — главная доминанта острова. Звук колокола по сей день служит "музыкальным" маяком для рыбаков, заблудившихся в тумане.

Здесь более 40 лет служил настоятелем отец Николай Гурьянов. Он обладал особым духовным зрением, видел людей насквозь, духовно помогал всем, кто приходил к нему за помощью и поддержкой. У нас будет возможность зайти в храм, а также посетить могилу Николая Гурьянова.

Переправа на остров Белова (Верхний), настоящий рай дикой природы, ведь на острове встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенные в Красную Книгу певчие дрозды и серые цапли. На острове сохранилась сосновая роща, гордость местных жителей.

Внимание! На островах предусмотрены пешеходные экскурсии. Протяженность маршрута 3 км.

Отдых на природе, желающие могут искупаться.

Возвращение на причал.

Переезд в Елизарово.

Экскурсия по Спасо-Елеазаровскому монастырю. Вы увидите прекрасно восстановленный комплекс XV века. Это бывший центр псковского иконописания и место, где старцем Филофеем была сформулирована основная политическая доктрина Московской Руси “Москва – третий Рим”.

Отправление в Псков, размещение в гостинице, отдых.