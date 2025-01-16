Талабские острова и великие монастыри Псковского озера

“Есть в озере Псковском три острова чудных” эти строки древней летописи посвящены островам Талабского архипелага.

Культурная, историческая и духовная ценность этих островов неоспорима, и мы приглашаем Вас познакомиться с ними.

Наш новый двухдневный тур из Санкт-Петербурга на Талабские острова посвящен святыням и красотам Псковского озера.
4.33
3 отзыва
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Ближайшие даты:
2
мая24
мая13
июн28
июн12
июл26
июл9
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Талабским островам

07:00 Отправление от Лиговского проспекта д. 10 (гост. Октябрьская).

07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.

Переезд в Псков. Экскурсия по дороге до Пскова.

Переезд на набережную, отправление на комфортабельных катерах к Талабским островам.

Талабские острова находятся в юго-восточной части Псковского озера. Архипелаг состоит из трех островов — о. Залита, о. Белов и о. Талабенец. Последний — необитаемый, и на него высадки нет, но им можно полюбоваться, проплывая мимо на катере.

Водная прогулка до о. Залита (Талабск).

Обед в ресторане на острове Залита (за доп. плату).

Экскурсия по святому острову.

Заповедные места Талабского архипелага всегда были пристанищем мирских и религиозных отшельников, искавших и находивших здесь просветление и умиротворение своей души. На о. Залита находится храм во имя Николая Чудотворца.

Никольский храм — главная доминанта острова. Звук колокола по сей день служит "музыкальным" маяком для рыбаков, заблудившихся в тумане.

Здесь более 40 лет служил настоятелем отец Николай Гурьянов. Он обладал особым духовным зрением, видел людей насквозь, духовно помогал всем, кто приходил к нему за помощью и поддержкой. У нас будет возможность зайти в храм, а также посетить могилу Николая Гурьянова.

Переправа на остров Белова (Верхний), настоящий рай дикой природы, ведь на острове встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенные в Красную Книгу певчие дрозды и серые цапли. На острове сохранилась сосновая роща, гордость местных жителей.

Внимание! На островах предусмотрены пешеходные экскурсии. Протяженность маршрута 3 км.

Отдых на природе, желающие могут искупаться.

Возвращение на причал.

Переезд в Елизарово.

Экскурсия по Спасо-Елеазаровскому монастырю. Вы увидите прекрасно восстановленный комплекс XV века. Это бывший центр псковского иконописания и место, где старцем Филофеем была сформулирована основная политическая доктрина Московской Руси “Москва – третий Рим”.

Отправление в Псков, размещение в гостинице, отдых.

Экскурсия по Талабским островамЭкскурсия по Талабским островамЭкскурсия по Талабским островамЭкскурсия по Талабским островам
2 день

Святыни Пскова

Завтрак.

Обзорная экскурсия “Святыни Пскова”. В какую сторону не пойдешь на Псковской земле — везде стоят неповторимые, белоснежные псковские церкви, везде найдешь старинный монастырь, церковь на холме, святой родник.

Внимание! Посещение Спасо-Преображенского собора в Мирожском монастыре может быть отменено из-за плохих погодных условий.

Переезд в Печоры.

Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Монастырь, расположенный в живописной долине с карстовыми песчаными пещерами, является духовным и культурным центром, одним из самых крупных в стране мужских монастырей с непрерывной многовековой историей.

Обзорная экскурсия по Псково-Печерскому монастырю, посещение двух смотровых площадок, где открывается вид на неповторимую красоту и величие монастыря. Самостоятельное посещение ближних пещер.

Обед в кафе по желанию (за доп. плату).

Туристы из Москвы могут отправляться из Пскова на поезде 010Ч в 19:25 (трансфер на ж/д вокзал Пскова предоставляется) или туристы могут отправляться в Москву из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 00:30 понедельника (следующие календарные сутки дня окончания тура).

Отправление в Санкт-Петербург.

23:00 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург.

Святыни ПсковаСвятыни ПсковаСвятыни ПсковаСвятыни ПсковаСвятыни ПсковаСвятыни ПсковаСвятыни Пскова

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Дата заездаГостиницаTWINПолулюкс (доп. место)SGL
24.05, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 13.09, 27.09Гостиница Рижская 3*129001390014900
Дата заездаГостиницаDBL / TWINПолулюкс (доп. место)SGL
02.05, 13.06Гостиница Октябрьская 3*12900-14900

Пакет питания: 2 обеда – 1 650 руб. (цена ориентировочная).

Варианты проживания

Гостиница «Рижская»

1 ночь

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Гостиница Октябрьская 3

1 ночь

Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.

Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт. На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».

Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники. В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.

Гостиница Октябрьская 3Гостиница Октябрьская 3Гостиница Октябрьская 3Гостиница Октябрьская 3Гостиница Октябрьская 3Гостиница Октябрьская 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Проживание в отеле
  • Питание, указанное в программе: завтрак
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Водная прогулка до Талабских островов
  • Экскурсии на Талабских островах
  • Экскурсия «Святыни Пскова»
  • Экскурсия в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
  • Входные билеты и экскурсия в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря
  • Радиооборудование
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Трансфер до аэропорта ж/д вокзала и обратно
  • Питание, не указанное в программе: 2 обеда - ориентировочно 1650 руб. и ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что важно знать?

Особенности данного тура: Внимание! Предусмотрены прогулки, поэтому рекомендуем иметь теплую и удобную одежду и обувь, а также сухой паек на экскурсию на Талабские острова. При себе обязательно иметь Паспорт РФ и медицинский Полис.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Н
16 янв 2025
Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
И
13 янв 2025
Тур "Пермский край - впечатлений через край" организован, в целом, хорошо. Есть только одно пожелание. Перед экскурсией в Каменный город, особенно в зимний период, стоит предупреждать туристов, что посещение данного объекта может вызвать проблемы у людей с недостаточной физической подготовкой, а также у людей старшего возраста. В самом Каменном городе вопросы безопасности находятся пока не на должном уровне.
М
12 янв 2025
Были удивлены, что принимающая сторона не местная, а из Санкт-Петербурга. При бронировании тура была заявлена одна гостиница, близко к самому центру. По факту оказалась гостиница Октябрьская, якобы 4 звезды и,
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в описании 1.5 км до центра. Однако, до ближайшей остановки трамвая идти минут 15 пешком, а до Плотинки 4 км!!! Еда так себе, не очень вкусная, а ресторан вечером работает только до 19.30, соответственно, ужинать надо идти в другое место. Наиболее приличное мы нашли в 20 минутах ходьбы. И, что было с нами впервые - номер не убрали ни разу, только выносили мусор и всё!
Программа, в принципе составлена неплохо. Но было два момента, которые хотелось вы отметить. Во-первых, центр "Царский". Его, в принципе можно и не включать в экскурсию, а ограничиться Ганиной Ямой, там интереснее, а экскурсии, получается, дублируют друг друга в один день. Его можно рекомендовать для самостоятельного посещения. Во-вторых - обед в Нижнем Тагиле оставляет желать лучшего. Хлеб, сахар и сметана были не оплачены, люди были удивлены и сильно возмущались. Столовая находится в промзоне, с живописым видом на разноцветный дым из труб завода, далеко от центра города, тратится время на переезды, а его можно было бы провести в музее или гуляя по новой набережной, что мы, к сожалению, не сделали.
В целом тур хороший, мы рекомендуем к посещению, но с исправлением всех указанных недостатков.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария! Спасибо, что нашли время поделиться своими впечатлениями о нашем туре. Мы рады, что в целом вы оценили программу
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положительно, но нам очень жаль слышать о тех неудобствах, с которыми вы столкнулись.
Мы понимаем, что размещение в гостинице Октябрьская не соответствовало вашим ожиданиям, и приносим извинения за это. Ваши замечания мы обязательно передадим принимающей стороне.

Что касается экскурсии в центр "Царский", мы ценим вашу обратную связь и учтем ваши рекомендации для будущих групп. Мы стремимся сделать наши туры максимально интересными и комфортными для всех участников, и ваше мнение поможет нам в этом.

Спасибо, что рекомендуете наш тур, несмотря на указанные недостатки. Мы надеемся, что в будущем у вас будет возможность отправиться с нами снова и получить только положительные эмоции от путешествия!

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