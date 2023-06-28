Вы отправитесь в путешествие по северо-западным регионам, где посетите старинные русские города с бурным и славным прошлым.
Увидите удивительные архитектурные сооружения и могучие крепости, древние памятники и монастыри, литературные достопримечательности и восхитительную природу.
Программа тура по дням
Встреча в Москве. Тверь и Торжок, переезд в Вышний Волочек
07:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Жемчужины Северной Руси»).
Отъезд в Тверь – город на Волге начал свое существование уже очень давно – в XII веке.
Благодаря своему расположению на реке, он начал стремительно развиваться и уже к XV веку превратился в крупное русское поселение.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по историческому центру города 18 века.
Путевой дворец императрицы Екатерины, памятник Афанасию Никитину, церковь «Белая Троица».
Обед.
Переезд в Торжок – редкий пример градостроительства дореволюционной России.
В городе сохранились целые улицы со зданиями XVII—XIX веков, монастыри.
В окрестностях расположены старинные усадьбы.
Экскурсионная программа: архитектура Торжка, посещение музея Золотного шитья.
Переезд в Вышний Волочек.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Вышний Волочек, Валдай и Великий Новгород
Завтрак.
Вышний Волочек – «Русская Венеция», «Тверская Венеция».
Город, расположенный на окраине Валдайской возвышенности, славится системой каналов, соединяющих реки Цна и Тверца.
С их помощью был создан уникальный водный путь между Балтийским и Каспийским морем.
Экскурсионная программа: пешеходная обзорная экскурсия по центру города.
Переезд в Валдай.
Валдай расположен среди живописных лесов Валдайской возвышенности, окружён национальным парком.
Главной достопримечательностью является Иверский монастырь, находящийся на острове Валдайского озера.
Это один из трёх монастырей, построенных Патриархом Никоном для распространения новых церковных реформ.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь, Музей колоколов.
Переезд в Великий Новгород.
Великий Новгород неслучайно называют городом-музеем Древней Руси.
Ни один город России не сохранил такого количества прекрасных памятников зодчества и монументальной живописи.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, Новгородский кремль – памятник военно-оборонительного зодчества России XV-XVII веков.
Новгородский детинец как часть исторического центра Великого Новгорода входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Софийский собор – один из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества.
Это самый старый из сохранившихся древнерусских храмов на территории России.
Ярославово дворище, Ильмень озеро, Юрьев монастырь, Георгиевский собор.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Псков
Завтрак.
Переезд в Псков.
На реке Великой при слиянии ее с рекой Псковой расположился один из старейших городов Руси – великий и славный Псков.
Официальной датой основания Пскова принято считать 903 год – год первого упоминания города в Повести временных лет.
Однако археологи доказали, что поселения на Псковском городище существовали более 2000 лет назад.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по историческому центру города, посещение Псковского кремля.
Троицкий кафедральный собор 17 века, Довмонтов город, памятник Александру Невскому.
Обед.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Изборск и Печоры
Завтрак.
Переезд в Изборск.
Расположенный в 30 километрах на запад от Пскова бывший город, а ныне село, Изборск является одним из древнейших русских поселений, сохранившихся до нашего времени.
Изборск часто оказывался в зоне боевых действий и подвергался разрушениям.
В 1330 году была построена надёжная крепость, что позволило успешнее противостоять атакам неприятеля.
Экскурсионная программа: Крепость Изборск – выдающаяся каменная крепость, построенная еще в XIV веке, прославилась тем, что ни разу за свое существование не была захвачена.
Малый Рождественский монастырь, Труворово городище.
Переезд в Печоры – небольшой городок вблизи Пскова, почти на границе с Эстонией.
Об этой местности сложено много преданий и легенд, здесь часто бывали российские государи.
Экскурсия по Псково-Печерскому монастырю.
Возвращение в Псков.
Обед.
Возвращение в гостиницу.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Пушкинские горы. Возвращение в Москву
Завтрак.
Переезд в Пушкинские горы.
История возникновения Святых Гор (поселок переименован в Пушкинские Горы в 1924 году) неразрывно связана с появлением в этих местах в XVI века Святогорского монастыря.
Здесь был создан Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское".
В состав Заповедника входят: музей-усадьба "Михайловское" – имение матери поэта; музей-усадьба "Тригорское" – имение друзей поэта; музей-усадьба "Петровское" – имение прадеда поэта; музей "Мельница в деревне Бугрово" с действующей водяной мельницей; музей "Пушкинская деревня" в д. Бугрово, где возрожден характерный для пушкинского времени портрет русской деревни; могила А. С. Пушкина и некрополь Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском монастыре.
На территории Пушкинского Заповедника расположено более семидесяти памятников истории и культуры.
Экскурсионная программа: Свято-Успенский Святогорский монастырь, могила поэта, музей-усадьба «Михайловское», прогулка по паркам музея-заповедника.
Обед.
15:00 Примерное окончание программы в Пушкинских горах.
Отправление в Москву.
По дороге возможны технические остановки в г. Великие Луки, Ржев.
0:00 Примерное время возвращения в Москву (без учета пробок).
Прибытие зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по пути следования: «Берёзка» (г. Вышний Волочек), «Садко» (г. Великий Новгород) и «Рижская» (г. Псков).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Размещение**/даты
|2-местное
|1-местное
|Стандарт
|29 990
|34 990
|ПК (повышенной комфортности)
|35 990
|42 990
Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 2500 руб. /чел.
Дети до 14 лет на основном месте скидка – скидка 500 руб. /чел.
По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 3 200 руб.
Возможно размещение "женское подселение" (при наличии). Не является гарантией.
**Набор услуг, входящих в стоимость номера "Стандарт" и "ПК", определяется каждой конкретной гостиницей и не имеет фиксированного перечня набора услуг, а потому может отличаться от гостиницы к гостинице.
Варианты проживания
Отель «Берёзка», г. Вышний Волочек
Отель «Березка» находится в Вышнем Волочке. К вашим услугам ресторан, детская игровая площадка и бесплатный Wi-Fi.
Все номера располагают телевизором с плоским экраном и собственной или общей ванной комнатой с ванной или душем. В числе удобств письменный стол, гладильные принадлежности и постельное белье.
В отеле «Березка» работает бар и круглосуточная стойка регистрации. К вашим услугам экскурсионного бюро и трансфер.
Гостиница «Садко» 3*, г. Великий Новгород
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.
Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гостиница «Рижская» 3*, г. Псков
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Гостиница «Ольгинская» 2*, г. Псков
Гостиница «Ольгинская» находится на живописном берегу реки, в центральной части города и рядом с музеем-усадьбой М. П. Мусоргского.
Комфортабельные и уютные номера с видом на псковский Кремль и достопримечательности оборудованы не только качественной мебелью с отделкой из дерева, но и современной техникой, включая телефон. В зависимости от категории, удобства есть как на этаже, так и собственные.
В кафе, на месте проживания, гостям предложен широкий ассортимент блюд национальной кухни, десертов, закусок и напитков. Желающие смогут пообедать в близлежащих ресторанах и снэк-барах.
Аэропорт расположен в 4,7 км, а железнодорожный вокзал в 2,8 км. В 10 минутах ходьбы от здания есть памятники архитектуры, музеи, парк, в котором можно погулять и насладиться природой.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной комфортности
- Питание по программе (4 завтрака, 5 обедов)
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Ужины (бронируются за доп. плату заранее - 3 200 руб. /чел.)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Правила бронирования тура
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться.
При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.
Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется:
- детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 2500 руб. /чел.;
- детям до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
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