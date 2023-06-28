4 день

Изборск и Печоры

Завтрак.

Переезд в Изборск.

Расположенный в 30 километрах на запад от Пскова бывший город, а ныне село, Изборск является одним из древнейших русских поселений, сохранившихся до нашего времени.

Изборск часто оказывался в зоне боевых действий и подвергался разрушениям.

В 1330 году была построена надёжная крепость, что позволило успешнее противостоять атакам неприятеля.

Экскурсионная программа: Крепость Изборск – выдающаяся каменная крепость, построенная еще в XIV веке, прославилась тем, что ни разу за свое существование не была захвачена.

Малый Рождественский монастырь, Труворово городище.

Переезд в Печоры – небольшой городок вблизи Пскова, почти на границе с Эстонией.

Об этой местности сложено много преданий и легенд, здесь часто бывали российские государи.

Экскурсия по Псково-Печерскому монастырю.

Возвращение в Псков.

Обед.

Возвращение в гостиницу.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.