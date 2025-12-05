2 день

Экскурсия по Кремлевскому комплексу. «Витославлицы». Отправление в Псков

Завтрак в гостинице.

Интерактивная программа «Великий гость» Во славном городе да Великом Новгороде, рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина.

Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь.

Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.

Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным! Продолжительность: 3 часа.

Обед.

Посещение Кремлёвского комплекса — оборонительное сооружение 1044 г., который был заложен князем Ярославом Мудрым – Владычный двор, Лихудов корпус XVIII в., Магдебургские врата XVII в., Часозвоня 1673 г.

Софийская звонница XVI в., Древние колокола XVI-XVII вв., Памятник «Тысячелетие России» 1862 г. – история государства российского, запечатленная в бронзе.

17:28 Переезд в Псков. Ласточка.

21:50 Прибытие в г. Псков. Трансфер в гостиницу выбранной категории. Размещение в гостинице г. Псков.

