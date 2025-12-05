Мои заказы

Жемчужины северо-запада. Новогодний тур по городам Серебряного кольца

Жемчужины северо-запада
За выходные вы прикоснетесь к сокровищам Великого Новгорода, от шедевров ювелиров в древней Грановитой палаты до ожившей истории в «Витославлицах».

Вас ждет путешествие сквозь века: от тайн новгородского Веча и истоков Руси у стен Юрьева монастыря до монументального «Тысячелетия России».А затем — рыцарский дух древнего Пскова! Почувствуете мощь неприступных крепостей в Изборске и особую благодать в пещерах Псково-Печерской обители.
5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык

Прибытие в Новгород (встречаем только поезд из Москвы 07:06 № 42, гостей из Спб просим прибывать до 09:00). Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности.

Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

10:00 Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» — сокровищница Великого Новгорода. Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве

Экскурсия «История Новгорода с древнейших времен и до наших дней»: богатейший мир предметов древности (орудия ремесленного труда, оружие, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, шахматы, детские игрушки, маски), относящиеся к периоду неолита и позднего средневековья. Программа 2 часа

Обед.

2 день

Экскурсия по Кремлевскому комплексу. «Витославлицы». Отправление в Псков

Завтрак в гостинице.

Интерактивная программа «Великий гость» Во славном городе да Великом Новгороде, рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина.

Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь.

Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.

Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным! Продолжительность: 3 часа.

Обед.

Посещение Кремлёвского комплекса — оборонительное сооружение 1044 г., который был заложен князем Ярославом Мудрым – Владычный двор, Лихудов корпус XVIII в., Магдебургские врата XVII в., Часозвоня 1673 г.

Софийская звонница XVI в., Древние колокола XVI-XVII вв., Памятник «Тысячелетие России» 1862 г. – история государства российского, запечатленная в бронзе.

17:28 Переезд в Псков. Ласточка.

21:50 Прибытие в г. Псков. Трансфер в гостиницу выбранной категории. Размещение в гостинице г. Псков.

3 день

Псков, Изборск и Печоры

Завтрак в гостинице.

Путешествие по Пскову — пешеходная экскурсия по историческому центру города.

Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей — заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи. Переезд в г. Печоры.

Обед.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду № 10 Псков — Москва, отправлением в 19:30.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде и Пскове.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Великий Новгород, гост / Псков, гост.

Место в

2- местном номере

Место в

1-местном номере

3-ий взр.

на доп. месте

«Садко» 3* швед. стол

г. Псков, гост. «Октябрьская» 3*/ гост. «Рижская» 3* швед. стол

274562937624000

«Интурист» 3*

г. Псков, гост. «Октябрьская» 3*/ гост. «Рижская» 3* швед. стол

277763334423232

«Садко» 3* швед. стол

г. Псков, гост. «Золотая набережная» 3* шведский стол

Ожидаем цены

«Интурист» 3*

г. Псков, гост. «Золотая набережная» 3* шведский стол

Ожидаем цены

Волхов» 4* швед. стол,

г. Псков, гост. «Золотая набережная» 3* шведский стол

Ожидаем цены

Волхов» 4* швед. стол,

г. Псков, гост. Двор Подзноева 3*/ швед. стол

Ожидаем цены

Волхов» 4* швед. стол,

г. Псков, гост. OLD ESTATE 4* швед. стол

Ожидаем цены

При любом варианте размещения скидка на ребенка, до 14 лет— 700 руб.

Варианты проживания

Садко 3

1 ночь

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

Интурист 3

1 ночь

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

Волхов 4

1 ночь

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

На территории работает финская сауна.

Октябрьская 3

1 ночь

Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Основные достопримечательности, среди которых Псковский кремль, Летний сад и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, расположены в 15 минутах ходьбы.

Аэропорт Пскова находится в 10 минутах езды от гостиницы «Октябрьская». По запросу может быть организован трансфер.

Двор Подзноева 4

1 ночь

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

Поездка на автомобиле до центрального железнодорожного вокзала Пскова занимает 5 минут. На территории обустроена бесплатная парковка.

Отель Золотая набережная

1 ночь

Трёхзвёздочный отель «Золотая набережная» расположен в исторической части Пскова, рядом с набережной и городскими достопримечательностями. Гостей ожидает гостеприимный и высококвалифицированный персонал. В число услуг входит парковка и камера хранения багажа.

Внутренняя обстановка отеля оформлена в классическом стиле с применением витражей, росписи по стенам и ценных пород дерева. Просторные номера различных категорий оснащены всем для приятного и спокойного отдыха. Установлены удобные спальные места и телевизор, в свободном доступе Wi-Fi. В ванной комнате имеется фен и средства личной гигиены.

На территории работает два ресторана, где подаются вкусные и разнообразные блюда, а так же широкий ассортимент напитков. Гостям доступен «континентальный» завтрак.

В шаговой доступности Свято-Троицкий собор - 0,1 км, Музей-усадьба М. П. Мусоргского - 0,3 км, Здание Приказной палаты - 0,5 км, Драматический театр им. А. С. Пушкина - 0,8 км. Расстояние до аэропорта составляет 4,5 км, до ж/д вокзала - 2,7 км.

Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA»

1 ночь

Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Билеты Великий Новгород-Псков (ж/д)
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из Пскова
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки на тур?

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 700 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

