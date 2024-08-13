2 день

По местам А.С. Пушкина, фольклорная программа

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьба Михайловское, прогулка по зимнему парку. Экскурсия в Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Святочная фольклорная программа «настали святки…» в музее "Пушкинская деревня": старинные народные игры и забавы, ледяные горки, снежные городки, обрядовые песни и деревенские пляски, а так же традиционные рождественские кушанья.

19:00 Возвращение в Псков. Трансфер в гостиницу.

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160