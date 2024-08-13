Мои заказы

Рождество в Пскове

Встречайте Рождество в прекрасном Пскове, насладитесь красотой его заснеженных улочек и величественных храмов! В этом туре вы пройдетесь по Псковскому кремлю, узнаете любопытные факты из истории города Изборска и посетите музей-усадьбу А. С. Пушкина. А еще Вы примете участие в веселых рождественских гуляниях!
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
5
янв

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Пскову

08:17 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона № 16.

Завтрак в кафе в центре города.

"Очарование провинциального городка" экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.

А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе.

14:00 Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.

2 день

По местам А.С. Пушкина, фольклорная программа

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьба Михайловское, прогулка по зимнему парку. Экскурсия в Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Святочная фольклорная программа «настали святки…» в музее "Пушкинская деревня": старинные народные игры и забавы, ледяные горки, снежные городки, обрядовые песни и деревенские пляски, а так же традиционные рождественские кушанья.

19:00 Возвращение в Псков. Трансфер в гостиницу.

3 день

Знакомство с Изборском и Печорами, отъезд

Завтрак. Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в г. Изборск.

Экскурсия в "Заповедный Изборск", история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. Обед в кафе.

Экскурсия в действующий Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь, православную святыню для всех верующих христиан мира, где обретается дух смирения, терпения и любви.

18:15 Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду № 10 Псков — Москва, отправлением 19:25.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (14-17 лет) на основное местоРебенок (14 -17 лет) на доп. место
Оазис 2**19 65023 77018 35019 50018 200
Арль-----
Октябрьская 3**22 15023 10019 35022 00019 200
Рижская 3**22 40024 05021 40022 25021 250
Фаворит 3**-----
Каркушин Дом 3**25 28032 11018 48025 13018 330
Золотая набережная 3** -----

Двор Подзноева 3**

Бизнес корпус

26 40035 11021 00026 25020 850

Двор Подзноева 4**

Главный корпус

29 53041 18021 63029 38021 480
Покровский 4**28 15037 33020 35028 00020 200
OLD ESTATE 4**33 40047 52023 40033 25023 250

Скидка для детей до 14 лет – 250 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Оазис»

2 ночи

Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.

Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.

В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.

Отель «Октябрьская»

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.

Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.

На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».

Отель «Арль»

2 ночи

К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.

В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.

Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Двор Подзноева» 4

2 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

Отель «Покровский»

2 ночи

Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.

Отель «OLD ESTATE»

2 ночи

Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».

Отель «Рижская»

2 ночи

Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.

Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Отель «Каркушин Дом»

2 ночи

Гостиница "Каркушин Дом" ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.

Здесь для Вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для Вашего комфорта.

На территории работает ресторан, где Вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе: 2-разовое питание (3 завтрака, 3 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины)
  • Страховка (необязательно)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 250 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
