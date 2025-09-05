Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - это уникальное место, которое никогда не закрывалось за свою более чем 550-летнюю историю.
Здесь вы сможете увидеть храм, выкопанный в горе, и подземные улицы, где производятся захоронения
6 причин купить эту экскурсию
- 🙏 Уникальная духовная атмосфера
- 🏰 Историческая значимость
- ⛪ Храм, выкопанный в горе
- 🕯️ Подземные улицы и захоронения
- 🇪🇪 История возвращения из Эстонии
- 📜 Более 550 лет истории
Описание экскурсииДорогие друзья! Бывали ли вы когда-нибудь в монастыре на территории России, который никогда не закрывался на протяжении всей своей более чем 550-летней истории? В монастыре, который был воином, охранявшим рубежи нашей Родины? В монастыре, который на целых 20 лет оказался в составе Эстонской республики, а потом благополучно вернулся домой? В монастыре, который начинался с храма, выкопанного в горе? В монастыре, в подземных улицах которого производятся захоронения в открытых гробах, и при этом отсутствует запах тления? Вы, наверное, уже догадались, что я приглашаю вас в паломническую поездку в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь, к которому так подходят слова Тихона Шевкунова, бывшего здесь митрополитом: «Без категории чуда Россию не понять. Она должна была тысячу раз исчезнуть, раствориться, а она живет…». Приезжайте, познакомимся с жизнью людей, которые день и ночь молятся за весь мир. Это святое место никого не оставит равнодушным! Жду именно вас. До встречи!
Точное время начала экскурсии и ее продолжительность уточняется при бронировании.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия по маршруту (дорожная экскурсия)
- Экскурсия в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
Что не входит в цену
- Транспорт
- Обед
- Пожертвования монастырю
Место начала и завершения?
Псков (по договоренности место может меняться)
Когда и сколько длится?
Когда: Точное время начала экскурсии и ее продолжительность уточняется при бронировании.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
5 сен 2025
Большое спасибо за интересную экскурсию. Очень познавательно, спокойно, доходчиво. Всем рекомендую.
М
Мария
9 авг 2025
Экскурсия в Псково-Печорский монастырь очень понравилась!
Началась она уже по дороге от Пскова. Наталья -прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Вся наша семья осталась очень довольна проведенным временем!
Входит в следующие категории Печор
