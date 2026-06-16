Исторические экскурсии в Печорах

Приглашаю в путешествие на самый край Русского Северо-Запада, где вас ждут живописные виды, архитектурные контрасты, увлекательные рассказы об интересных событиях и земля, дышащая древностью. Вы подниметесь на стены Изборской крепости, погуляете по Труворову городищу, погрузитесь в мир Псково-Печерского монастыря и услышите разные версии возникновения древнерусского государства.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Труворово городище

Вы посетите место, с которого началась история Изборска. Я расскажу о причинах и основных проблемах возникновения древнерусского государства, настоящей научной войне между норманистами и антинорманистами, ранней истории древнего городища и попытках воссоздать фантом прошлого на фестивале исторической реконструкции «Исаборг».

Живописные Словенские ключи

Неподалеку от Труворова городища находится замечательный памятник, созданный самой природой, — Словенские ключи. Гиды и романтические натуры придумали о них массу сказок и небылиц. На мой же взгляд, место само по себе настолько замечательное и волшебное, что никакие вымыслы тут не нужны. Вы проникнетесь его очарованием и красотой без лишних литературных прикрас.

Тайны Изборской крепости

В XIV веке поселение перенесли на новое место, где была построена сохранившаяся до наших дней Изборская крепость, — прекрасный образец древнерусского зодчества. Прогулка по крепости, подъем на крепостные стены, осмотр потайных ходов помогут вам понять, как изобретательны были наши предки в попытках защитить свой дом. Впрочем, выбора в Средние века у них не было, ведь крепость находилась на границе с немецкой Ливонией и постоянно подвергалась нападениям.

Псково-Печерский монастырь

Тема пограничного быта плавно перенесет нас в Псково-Печерский мужской монастырь в 20 км от Старого Изборска. Основанный в XV веке, он стал одной из самых известных монашеских обителей Руси и одновременно грозной крепостью, сыгравшей немалую роль в защите нашего края в годы Ливонской войны и Смуты. Вы познакомитесь не только с военной историей, но и деталями бытовой монастырской жизни — как средневековой, так и современной.

Организационные детали

Транспортные расходы не включены в стоимость. Экскурсию можно провести на вашем автомобиле или на арендованном транспорте.