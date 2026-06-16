Исторические экскурсии в Печорах

Вы посетите место, с которого началась история Изборска. Я расскажу о причинах и основных проблемах возникновения древнерусского государства, настоящей научной войне между норманистами и антинорманистами, ранней истории древнего городища и попытках воссоздать фантом прошлого на фестивале исторической реконструкции «Исаборг».
Живописные Словенские ключи
Неподалеку от Труворова городища находится замечательный памятник, созданный самой природой, — Словенские ключи. Гиды и романтические натуры придумали о них массу сказок и небылиц. На мой же взгляд, место само по себе настолько замечательное и волшебное, что никакие вымыслы тут не нужны. Вы проникнетесь его очарованием и красотой без лишних литературных прикрас.
Тайны Изборской крепости
В XIV веке поселение перенесли на новое место, где была построена сохранившаяся до наших дней Изборская крепость, — прекрасный образец древнерусского зодчества. Прогулка по крепости, подъем на крепостные стены, осмотр потайных ходов помогут вам понять, как изобретательны были наши предки в попытках защитить свой дом. Впрочем, выбора в Средние века у них не было, ведь крепость находилась на границе с немецкой Ливонией и постоянно подвергалась нападениям.
Псково-Печерский монастырь
Тема пограничного быта плавно перенесет нас в Псково-Печерский мужской монастырь в 20 км от Старого Изборска. Основанный в XV веке, он стал одной из самых известных монашеских обителей Руси и одновременно грозной крепостью, сыгравшей немалую роль в защите нашего края в годы Ливонской войны и Смуты. Вы познакомитесь не только с военной историей, но и деталями бытовой монастырской жизни — как средневековой, так и современной.
Организационные детали
Транспортные расходы не включены в стоимость. Экскурсию можно провести на вашем автомобиле или на арендованном транспорте.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Печорах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 3995 туристов
Историей стал увлекаться ещё в старших классах, из-за этого увлечения в 2009 году пошёл работать в Псковский музей-заповедник, где окончил курсы экскурсоводов. С 2012 года занимался исторической реконструкцией эпохи раннего читать дальшеуменьшить
средневековья, и с тех пор участвую в различных исторических фестивалях и манёврах. На экскурсии всегда стараюсь дать максимум информации и, как правило, выхожу за рамки стандартных экскурсионных маршрутов, если путешественники проявляют живой интерес к нашему городу и его истории.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
В
Виктория
Отличная экскурсия. Все понравилось, кроме итоговой цены.
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Т
Татьяна
Были на экскурсии 29.05.26. Если сомневаетесь в выборе, то однозначно рекомендую эту экскурсию. Очень интересная и познавательная. Никита знает и рассказывает столько, и такие факты, сколько сам никогда не прочитаешь, читать дальшеуменьшить
только если очень глубоко этим не заниматься. При всём объеме информации поездка получилась абсолютно не утомительной. Даже школьник 14 лет с удовольствием слушал и был увлечён все время. при том что школьник не самый усидчивый. Никита отвечает на все вопросы, видно что он помимо того что знает много, он ещё и любит то, что рассказывает. Отдельное спасибо за организацию маршрута, который по локации и пути был удобен нам.
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А
Александр
Брали экскурсию в Изборск и Печоры. Никита отличный рассказчик с глубоким знанием материала. Легко и ненавязчиво при этом очень интересно!
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Е
Елена
В конце апреля ездили на эту экскурсию. Очень познавательно. Гид - очень увлеченный и разносторонний человек. Интересно преподносил информацию, чутко реагировал на запросы группы, отвечал на вопросы. Арендовали минивен - оказалось удобнее для 6 человек, чем на своих машинах.
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С
Светлана
Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был интересный, не сильно перегруженный. Спасибо за лёгкую и современную подачу материала! Мы были в Изборске, прекрасно совместили прогулку и экскурсию, далее ездили В Псково-Печорский монастырь! Брали индивидуальный трансфер. Советую для тех кто любит путешествовать, но не сильно перегружать "скучными" экскурсиями. Было не скучно!))
+2
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Ольга
Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю, восстановите картину прошлого. Никита прекрасный рассказчик, знает все и даже чуть больше). А гид, который еще и фотографирует, так вообще навес золота))
+1
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