Исторические экскурсии в Печорах

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Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси

Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Приглашаю в путешествие на самый край Русского Северо-Запада, где вас ждут живописные виды, архитектурные контрасты, увлекательные рассказы об интересных событиях и земля, дышащая древностью.

Вы подниметесь на стены Изборской крепости, погуляете по Труворову городищу, погрузитесь в мир Псково-Печерского монастыря и услышите разные версии возникновения древнерусского государства.
5
47 отзывов
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси

Описание экскурсии

Труворово городище

Вы посетите место, с которого началась история Изборска. Я расскажу о причинах и основных проблемах возникновения древнерусского государства, настоящей научной войне между норманистами и антинорманистами, ранней истории древнего городища и попытках воссоздать фантом прошлого на фестивале исторической реконструкции «Исаборг».

Живописные Словенские ключи

Неподалеку от Труворова городища находится замечательный памятник, созданный самой природой, — Словенские ключи. Гиды и романтические натуры придумали о них массу сказок и небылиц. На мой же взгляд, место само по себе настолько замечательное и волшебное, что никакие вымыслы тут не нужны. Вы проникнетесь его очарованием и красотой без лишних литературных прикрас.

Тайны Изборской крепости

В XIV веке поселение перенесли на новое место, где была построена сохранившаяся до наших дней Изборская крепость, — прекрасный образец древнерусского зодчества. Прогулка по крепости, подъем на крепостные стены, осмотр потайных ходов помогут вам понять, как изобретательны были наши предки в попытках защитить свой дом. Впрочем, выбора в Средние века у них не было, ведь крепость находилась на границе с немецкой Ливонией и постоянно подвергалась нападениям.

Псково-Печерский монастырь

Тема пограничного быта плавно перенесет нас в Псково-Печерский мужской монастырь в 20 км от Старого Изборска. Основанный в XV веке, он стал одной из самых известных монашеских обителей Руси и одновременно грозной крепостью, сыгравшей немалую роль в защите нашего края в годы Ливонской войны и Смуты. Вы познакомитесь не только с военной историей, но и деталями бытовой монастырской жизни — как средневековой, так и современной.

Организационные детали

Транспортные расходы не включены в стоимость. Экскурсию можно провести на вашем автомобиле или на арендованном транспорте.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваш гид в Печорах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 3995 туристов
Историей стал увлекаться ещё в старших классах, из-за этого увлечения в 2009 году пошёл работать в Псковский музей-заповедник, где окончил курсы экскурсоводов. С 2012 года занимался исторической реконструкцией эпохи раннего
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средневековья, и с тех пор участвую в различных исторических фестивалях и манёврах. На экскурсии всегда стараюсь дать максимум информации и, как правило, выхожу за рамки стандартных экскурсионных маршрутов, если путешественники проявляют живой интерес к нашему городу и его истории.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Отличная экскурсия. Все понравилось, кроме итоговой цены.
Отличная экскурсия. Все понравилось, кроме итоговой цены.
Отличная экскурсия. Все понравилось, кроме итоговой цены.
Отличная экскурсия. Все понравилось, кроме итоговой цены.
Отличная экскурсия. Все понравилось, кроме итоговой цены.
Отличная экскурсия. Все понравилось, кроме итоговой цены.
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Т
Были на экскурсии 29.05.26. Если сомневаетесь в выборе, то однозначно рекомендую эту экскурсию. Очень интересная и познавательная. Никита знает и рассказывает столько, и такие факты, сколько сам никогда не прочитаешь,
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только если очень глубоко этим не заниматься. При всём объеме информации поездка получилась абсолютно не утомительной. Даже школьник 14 лет с удовольствием слушал и был увлечён все время. при том что школьник не самый усидчивый. Никита отвечает на все вопросы, видно что он помимо того что знает много, он ещё и любит то, что рассказывает. Отдельное спасибо за организацию маршрута, который по локации и пути был удобен нам.

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А
Брали экскурсию в Изборск и Печоры. Никита отличный рассказчик с глубоким знанием материала. Легко и ненавязчиво при этом очень интересно!
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Е
В конце апреля ездили на эту экскурсию. Очень познавательно. Гид - очень увлеченный и разносторонний человек. Интересно преподносил информацию, чутко реагировал на запросы группы, отвечал на вопросы. Арендовали минивен - оказалось удобнее для 6 человек, чем на своих машинах.
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С
Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был интересный, не сильно перегруженный. Спасибо за лёгкую и современную подачу материала! Мы были в Изборске, прекрасно совместили прогулку и экскурсию, далее ездили В Псково-Печорский монастырь! Брали индивидуальный трансфер. Советую для тех кто любит путешествовать, но не сильно перегружать "скучными" экскурсиями. Было не скучно!))
Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был
Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был
Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был
Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был
Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был
Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был
Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был
Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был+2
Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был
Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был
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Ольга
Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю, восстановите картину прошлого. Никита прекрасный рассказчик, знает все и даже чуть больше). А гид, который еще и фотографирует, так вообще навес золота))
Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю,
Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю,
Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю,
Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю,
Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю,
Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю,
Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю,
Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю,+1
Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю,
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