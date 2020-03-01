Исторические экскурсии в Печорах

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  3. Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси

Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день

Никита
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Никита – ваш гид
Приглашаю в путешествие на самый край Русского Северо-Запада, где вас ждут живописные виды, архитектурные контрасты, увлекательные рассказы об интересных событиях и земля, дышащая древностью.

Вы подниметесь на стены Изборской крепости, погуляете по Труворову городищу, погрузитесь в мир Псково-Печерского монастыря и услышите разные версии возникновения древнерусского государства.
3510 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 20 человек
Можно с детьми
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Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси

Что вас ожидает

Труворово городище
Вы посетите место, с которого началась история Изборска. Я расскажу о причинах и основных проблемах возникновения древнерусского государства, настоящей научной войне между норманистами и антинорманистами, ранней истории древнего городища и попытках воссоздать фантом прошлого на фестивале исторической реконструкции «Исаборг».

Живописные Словенские ключи
Неподалеку от Труворова городища находится замечательный памятник, созданный самой природой, — Словенские ключи. Гиды и романтические натуры придумали о них массу сказок и небылиц. На мой же взгляд, место само по себе настолько замечательное и волшебное, что никакие вымыслы тут не нужны. Вы проникнетесь его очарованием и красотой без лишних литературных прикрас.

Тайны Изборской крепости
В XIV веке поселение перенесли на новое место, где была построена сохранившаяся до наших дней Изборская крепость, — прекрасный образец древнерусского зодчества. Прогулка по крепости, подъем на крепостные стены, осмотр потайных ходов помогут вам понять, как изобретательны были наши предки в попытках защитить свой дом. Впрочем, выбора в Средние века у них не было, ведь крепость находилась на границе с немецкой Ливонией и постоянно подвергалась нападениям.

Псково-Печерский монастырь
Тема пограничного быта плавно перенесет нас в Псково-Печерский мужской монастырь в 20 км от Старого Изборска. Основанный в XV веке, он стал одной из самых известных монашеских обителей Руси и одновременно грозной крепостью, сыгравшей немалую роль в защите нашего края в годы Ливонской войны и Смуты. Вы познакомитесь не только с военной историей, но и деталями бытовой монастырской жизни — как средневековой, так и современной.

Организационные детали

  • Транспортные расходы не включены в стоимость. Экскурсию можно провести на вашем автомобиле или на арендованном транспорте. Подробности уточняйте в личном сообщении.
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: Изборская крепость — 100 рублей с человека
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Никита
Никита
Историей стал увлекаться ещё в старших классах, из-за этого увлечения в 2009 году пошёл работать в Псковский музей-заповедник, где окончил курсы экскурсоводов. С 2012 года занимался исторической реконструкцией эпохи раннего средневековья, и с тех пор участвую в различных исторических фестивалях и манёврах. На экскурсии всегда стараюсь дать максимум информации и, как правило, выхожу за рамки стандартных экскурсионных маршрутов, если путешественники проявляют живой интерес к нашему городу и его истории.
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Исторические экскурсии в Печорах

Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долинаПсково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долинаПсково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
3500 за экскурсию
6 часов
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
В поездке вы перенесетесь на территорию древнерусских сказаний, истоков русской государственности и старинных православных святынь. Познакомитесь с уникальной историей монастыря, который не закрывался даже в эпоху атеизма. Узнаете о местных реликвиях и знаменитых старцах. А также посетите одну из старейших крепостей России и услышите легенды Словенских ключей.
От древних Печор до эстонского ПетсериОт древних Печор до эстонского ПетсериОт древних Печор до эстонского Петсери
2500 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
История монастыря-крепости, традиции народа сето и архитектура эстонской части города
Образ Печор неразрывно связан с Псково-Печерским монастырем — тем удивительнее открывать город с другой, не менее интересной стороны. На прогулке вы познакомитесь с двумя «полюсами» культурного наследия города: памятниками торгово-монастырского центра и новых «эстонских» районов. В результате вы поймете, чем город Печоры отличается от традиционных русских городов, и обязательно оцените его историческую многослойность.

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