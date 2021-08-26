Отзыв на: Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси В Владимир 4 Путешествие к истокам Руси-прекрасная экскурсия. Очень интересный, глубокий исторический материал, великолепная природа и красота монастыря и крепостей. Экскурсовод - про которых говорят "нам повезло". Никита Подлинев - не только компетентнейший гид, но и коммуникабельный, приятный в общении человек. С удовольствием провели день в истоках. Рекомендую. Приедем ещё.

Отзыв на: Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Ю Юрий и Мария 5 Огромное искреннее спасибо Никите за прекрасную экскурсию! Профессиональный подход, грамотная речь, глубокое знание истории, а самое главное - неподдельный интерес к своему делу! Живо и интересно обо всем расскажет, все покажет, даст оценку местным легендам, ответит на все вопросы, сошлется на проверенные источники:) Мы чудесно провели день и получили массу положительных впечатлений! Горячо рекомендуем!

Отзыв на: Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси И Илья 5 Отлично провели время! Экскурсия прошла на одном дыхании. Огромое спасибо гиду Никите - море интересных подробностей, позитив, хорошо составленная программа, подборка наглядных материалов. Все очень понравилось!

Отзыв на: Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина Т Татьяна 5 Провели прекрасный день с чудесным гидом Татьяной. Понравилась подача исторического материала. Было интересно и весело.