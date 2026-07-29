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рассказывает столько, и такие факты, сколько сам никогда не прочитаешь, только если очень глубоко этим не заниматься. При всём объеме информации поездка получилась абсолютно не утомительной. Даже школьник 14 лет с удовольствием слушал и был увлечён все время. при том что школьник не самый усидчивый. Никита отвечает на все вопросы, видно что он помимо того что знает много, он ещё и любит то, что рассказывает. Отдельное спасибо за организацию маршрута, который по локации и пути был удобен нам.