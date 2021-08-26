Все экскурсии в Печорах
Доступно 4 экскурсии 🚌 в Печорах на 2021 год, 7 ⭐ отзывов, цены от 4550₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 000₽
за 1-10 чел.
Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова
Посетим Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, жемчужину Псковской земли, в котором...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
6 000₽
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия
6ч
4 550₽
за 1-20 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Индивидуальная экскурсия
5ч
5 200₽
за 1-5 чел.
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
Последние отзывы «Экскурсии Печор»
- ВВладимир26 августа 2021Путешествие к истокам Руси-прекрасная экскурсия. Очень интересный, глубокий исторический материал, великолепная природа и красота монастыря и крепостей. Экскурсовод - про которых говорят "нам повезло". Никита Подлинев - не только компетентнейший гид, но и коммуникабельный, приятный в общении человек. С удовольствием провели день в истоках. Рекомендую. Приедем ещё.
- ЮЮрий и Мария19 августа 2021Огромное искреннее спасибо Никите за прекрасную экскурсию! Профессиональный подход, грамотная речь, глубокое знание истории, а самое главное - неподдельный интерес к своему делу! Живо и интересно обо всем расскажет, все покажет, даст оценку местным легендам, ответит на все вопросы, сошлется на проверенные источники:) Мы чудесно провели день и получили массу положительных впечатлений! Горячо рекомендуем!
- ИИлья30 июля 2021Отлично провели время! Экскурсия прошла на одном дыхании. Огромое спасибо гиду Никите - море интересных подробностей, позитив, хорошо составленная программа, подборка наглядных материалов. Все очень понравилось!
- ТТатьяна14 февраля 2021Провели прекрасный день с чудесным гидом Татьяной. Понравилась подача исторического материала. Было интересно и весело.
- ИИрина23 августа 2020Выражаем огромную благодарность Татьяне за духовное развитие, интереснейшие факты о жизни монахов и истории как монастыря, так и города в целом! Очень кротко, с уважением и восхищением вела повествование об этих прекрасных местах! Исторические факты переплетаются с христианством, быт на Руси с красотами природы. Все очень понравилось! Большое Вам спасибо!