Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
11 авг в 13:00
12 авг в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Начало: Псков
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
от 9900 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
Окунитесь в мир старинного ремесла и создайте уникальную бумагу в Печорах. Вас ждёт мастерская, чай из самовара и много интересного
Начало: В деревне Тайлово (3 км от центра города)
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от 3600 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке
Создать невероятное панно с элементами трав и цветов с нуля
Начало: В деревне Сорокино
10 авг в 11:00
12 авг в 13:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Паломничество в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Посетите уникальный монастырь с богатой историей и удивительными традициями. Откройте для себя место, где время словно остановилось
Начало: Псков (по договоренности место может меняться)
Расписание: Точное время начала экскурсии и ее продолжительность уточняется при бронировании.
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Крепости земли Псковской: Старый Изборск - Печоры
Начало: Псков, Октябрьский пр-т, Октябрьская площадь
18 900 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Душевное место и лучший вариант мастер-класса (это когда чаепитие в завершении)). Понравилось как нам всё рассказали, показали и провели экскурсию. Спасибо великолепным женщинам за заботу и терпеливое отношение!
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А
Брали экскурсию в Изборск и Печоры. Никита отличный рассказчик с глубоким знанием материала. Легко и ненавязчиво при этом очень интересно!
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В
Отличная экскурсия. Все понравилось, кроме итоговой цены.
+1
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Т
Были на экскурсии 29.05.26. Если сомневаетесь в выборе, то однозначно рекомендую эту экскурсию. Очень интересная и познавательная. Никита знает и
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Р
Очень понравился мастер-класс. Встретили радушно, всё рассказали и показали территорию. На самом мастер-классе всё подробно рассказали и показали. Потом мы
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Е
В конце апреля ездили на эту экскурсию. Очень познавательно. Гид - очень увлеченный и разносторонний человек. Интересно преподносил информацию, чутко реагировал на запросы группы, отвечал на вопросы. Арендовали минивен - оказалось удобнее для 6 человек, чем на своих машинах.
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М
Понравилось и взрослым, и детям! Каждый ушел с красивым вкусным пряником, место очень оригинальное и душевное, с удовольствием погрузились в этот деревенский уют и дети узнали много нового. И спасибо за уютное чаепитие)
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Были на мастер-классе с двумя сыновьями 13 и 15 лет. Нам всем очень понравилось, даже сыну-подростку 15 лет, который у
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Отличный мастер класс, ушли с бумагой, сделанной своими руками. Рекомендую к посещению.
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С
Очень атмосферно и уютно.
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Всего 78 отзывов в Печорах
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Ответы на вопросы от путешественников по Печорам
Самые популярные экскурсии в Печорах
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
- Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне;
- Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси;
- Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги;
- Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке;
- Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов.
Сколько стоит экскурсия по Печорам в августе 2026
Сейчас в Печорах можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3600 до 18 900. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Печоры приглашают вас в увлекательное путешествие по страницам истории. Экскурсии из Пскова и Санкт-Петербурга откроют вам мир древних пещер и монастырей. Начните своё исследование с бронирования тура и прочтения отзывов о наших экскурсиях