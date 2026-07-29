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Экскурсии в Печорах

Найдено 7 экскурсий в Печорах, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
11 авг в 13:00
12 авг в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 3 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
6 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Начало: Псков
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
от 9900 ₽ за всё до 20 чел.
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
Окунитесь в мир старинного ремесла и создайте уникальную бумагу в Печорах. Вас ждёт мастерская, чай из самовара и много интересного
Начало: В деревне Тайлово (3 км от центра города)
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от 3600 ₽ за всё до 2 чел.
Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке
Создать невероятное панно с элементами трав и цветов с нуля
Начало: В деревне Сорокино
10 авг в 11:00
12 авг в 13:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 ₽ за всё до 5 чел.
Паломничество в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Паломничество в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Посетите уникальный монастырь с богатой историей и удивительными традициями. Откройте для себя место, где время словно остановилось
Начало: Псков (по договоренности место может меняться)
Расписание: Точное время начала экскурсии и ее продолжительность уточняется при бронировании.
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Крепости земли Псковской: Старый Изборск - Печоры
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Крепости земли Псковской: Старый Изборск - Печоры
Начало: Псков, Октябрьский пр-т, Октябрьская площадь
18 900 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Кира
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Душевное место и лучший вариант мастер-класса (это когда чаепитие в завершении)). Понравилось как нам всё рассказали, показали и провели экскурсию. Спасибо великолепным женщинам за заботу и терпеливое отношение!
Душевное место и лучший вариант мастер-класса (это когда чаепитие в завершении)). Понравилось как нам всё рассказали,
Душевное место и лучший вариант мастер-класса (это когда чаепитие в завершении)). Понравилось как нам всё рассказали,
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А
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Брали экскурсию в Изборск и Печоры. Никита отличный рассказчик с глубоким знанием материала. Легко и ненавязчиво при этом очень интересно!
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В
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Отличная экскурсия. Все понравилось, кроме итоговой цены.
Отличная экскурсия. Все понравилось, кроме итоговой цены.
Отличная экскурсия. Все понравилось, кроме итоговой цены.
Отличная экскурсия. Все понравилось, кроме итоговой цены.
Отличная экскурсия. Все понравилось, кроме итоговой цены.+1
Отличная экскурсия. Все понравилось, кроме итоговой цены.
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Т
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Были на экскурсии 29.05.26. Если сомневаетесь в выборе, то однозначно рекомендую эту экскурсию. Очень интересная и познавательная. Никита знает и
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рассказывает столько, и такие факты, сколько сам никогда не прочитаешь, только если очень глубоко этим не заниматься. При всём объеме информации поездка получилась абсолютно не утомительной. Даже школьник 14 лет с удовольствием слушал и был увлечён все время. при том что школьник не самый усидчивый. Никита отвечает на все вопросы, видно что он помимо того что знает много, он ещё и любит то, что рассказывает. Отдельное спасибо за организацию маршрута, который по локации и пути был удобен нам.

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Р
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Очень понравился мастер-класс. Встретили радушно, всё рассказали и показали территорию. На самом мастер-классе всё подробно рассказали и показали. Потом мы
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всё попробовали сами сделать. Пока пряники готовились, нам устроили чаепитие.
Вообще очень понравилась атмосфера именно ремесленного хутора. Там же можно покушать. Там своя домашняя кухня. Готовят очень вкусно.
Однозначно рекомендую к посещению

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Е
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
В конце апреля ездили на эту экскурсию. Очень познавательно. Гид - очень увлеченный и разносторонний человек. Интересно преподносил информацию, чутко реагировал на запросы группы, отвечал на вопросы. Арендовали минивен - оказалось удобнее для 6 человек, чем на своих машинах.
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М
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Понравилось и взрослым, и детям! Каждый ушел с красивым вкусным пряником, место очень оригинальное и душевное, с удовольствием погрузились в этот деревенский уют и дети узнали много нового. И спасибо за уютное чаепитие)
Понравилось и взрослым, и детям! Каждый ушел с красивым вкусным пряником, место очень оригинальное и душевное,
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Станислава
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
Были на мастер-классе с двумя сыновьями 13 и 15 лет. Нам всем очень понравилось, даже сыну-подростку 15 лет, который у
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нас всегда очень критично оценивает разные подобные мероприятия. Мастер класс организован очень продумано: сначала экскурс в историю бумаги, причем это не просто рассказ, а с демонстрацией разных материалов, которые раньше использовались как бумага. Пробовали рисовать на глиняных и восковых табличках. Затем сами сделали бумагу из ветоши, очень увлекательный творческий процесс. Для меня было открытием, что из ветоши можно делать бумагу. И в конце вкусный чай со сладостями. Юрий и Елена очень увлечённые своим делом и творческие люди. Особенную атмосферу вечеру придали стихи Юрия, которые нам читала Елена. Очень благодарны Елене и Юрию за такое душевное мероприятие и однозначно рекомендуем к посещению.

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Татьяна
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
Отличный мастер класс, ушли с бумагой, сделанной своими руками. Рекомендую к посещению.
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С
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Очень атмосферно и уютно.
Очень атмосферно и уютно.
Очень атмосферно и уютно.
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Всего 78 отзывов в Печорах

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Ответы на вопросы от путешественников по Печорам

Самые популярные экскурсии в Печорах
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне;
  2. Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси;
  3. Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги;
  4. Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке;
  5. Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов.
Сколько стоит экскурсия по Печорам в августе 2026
Сейчас в Печорах можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3600 до 18 900. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Печоры приглашают вас в увлекательное путешествие по страницам истории. Экскурсии из Пскова и Санкт-Петербурга откроют вам мир древних пещер и монастырей. Начните своё исследование с бронирования тура и прочтения отзывов о наших экскурсиях