Мастер-класс по изготовлению печорского пряника
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 30 чел.
до 20 чел.
Исторические тайны Печор
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя крепости и монастыри, которые расскажут вам о прошлом и настоящем этого уникального региона
Начало: Псков
«Тема пограничного быта плавно перенесет нас в Псково-Печерский мужской монастырь в 20 км от Старого Изборска»
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
9335 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Паломничество в Псково-Печерский монастырь
Посетите уникальный монастырь с богатой историей и удивительными традициями. Откройте для себя место, где время словно остановилось
Начало: Псков (по договоренности место может меняться)
«В монастыре, который начинался с храма, выкопанного в горе»
Расписание: Точное время начала экскурсии и ее продолжительность уточняется при бронировании.
Сегодня в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
- ВВалерия4 октября 2025Добрый день, экскурсия очень понравилась и взрослым и детям, не "нудно" очень живо и интересно, спасибо Никите)
- ЕЕвгений5 сентября 2025Большое спасибо за интересную экскурсию. Очень познавательно, спокойно, доходчиво. Всем рекомендую.
- ЮЮлиана24 августа 2025Никита - потрясающий гид и прекрасный рассказчик! наша группа осталась в полном восторге от экскурсии. Маршрут, содержание, глубина познаний Никиты,
- ММария9 августа 2025Экскурсия в Псково-Печорский монастырь очень понравилась!
Началась она уже по дороге от Пскова. Наталья -прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Вся наша семья осталась очень довольна проведенным временем!
- ЕЕлена27 июля 2025Никита отличный экскурсовод и очень приятный человек, все четко и по делу, экскурсия была адаптирована под ребёнка, привез настоящие доспехи, ребёнок в восторге. Благодарю и рекомендую!
- ООльга18 июля 2025Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю, восстановите картину прошлого. Никита прекрасный рассказчик, знает все и даже чуть больше). А гид, который еще и фотографирует, так вообще навес золота))
- ААлёна10 июня 2025Спасибо Никите за интересную экскурсию по Изборску и Печорам!
Экскурсия началась вовремя, проходила на комфортном микроавтобусе, Никита отвечал на все наши вопросы и перестраивался под запросы нашей мини-группы.
Удачи и процветания!
- ЕЕлена5 июня 2025Прекрасная экскурсия! Никита очень образованный и увлеченный человек! 6 часов на одном дыхании.
Все очень интересно, структурировано, уместный юмор.
Это не заученный
- ММешалкина24 апреля 2025Отлично прошла экскурсия! Все доступно и интересно было рассказано, маршрут не сложный и интересный!
- ССветлана8 апреля 2025Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был интересный, не сильно перегруженный.
- ЕЕлена2 апреля 2025Спасибо Никите за содержательную и очень интересную экскурсию. Смело рекомендуем Никиту, как большого профессионала и приятного человека. Экскурсия насыщенная и объёмная, тем не менее пролетела легко и даже 9-летнему ребёнку зашла.
- ООльга23 сентября 2024Экскурсия будет интересна людям, увлекающимся историей, реконструкцией исторических событий.
- ААнжела6 сентября 2024Если вам нужен гид с глубочайшими знаниями истории, то это Никита) такой пласт знаний, все это с хорошей дикцией, дружелюбием, подача материала на отлично, с ссылкой на источники, феноменальная память у человека!!
Просто умница и профессионал!!! Благодарим!!!!
- ТТатьяна30 июля 2024Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!
- ВВалерия25 июля 2024Интереснейшая экскурсия, наполненная огромным количеством исторического материала! Если вы интересуетесь средневековьем, военными сражениями, реконструкцией вам к Никите!!! Мы вообще не заметили пролетевшего времени, да и жары! Любите и узнавайте историю нашей великой страны!
- ААнна19 июля 2024Никита - замечательный рассказчик, обладает академическими знаниями не только по теме экскурсии, но и множеству смежных тем. Благодаря этому время пролетело незаметно!
- ААлександр5 июля 2024Никита великолепный экскурсовод! Очень красиво и интересно проходит подача информации. Очень большой обьем знаний.
Обязательно закажу еще экскурсию с Его участием в будущем!
- ДДмитрий3 июля 2024Никита замечательный гид! Большое спасибо за познавательную экскурсию!
- ЛЛюдмила1 июля 2024Не предполагала, что так увлекательно, подробно, содержательно и в то же время живо и в привязке к реальному времени можно
- ГГеоргий29 июня 2024Отличная экскурсия с супер профессиональным гидом!
