В Валерия Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Добрый день, экскурсия очень понравилась и взрослым и детям, не "нудно" очень живо и интересно, спасибо Никите)

Е Евгений Паломничество в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь Большое спасибо за интересную экскурсию. Очень познавательно, спокойно, доходчиво. Всем рекомендую.

Ю Юлиана Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси читать дальше всё очень понравилось. Особенно отмечу тот факт, что Никита подстроился под все наши специфические запросы по месту и времени начала, по маршруту, по времени перерывов и т. д. Когда в следующий раз будем в Пскове, однозначно пойдем на экскурсию с Никитой еще! Никита - потрясающий гид и прекрасный рассказчик! наша группа осталась в полном восторге от экскурсии. Маршрут, содержание, глубина познаний Никиты,

М Мария Паломничество в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь Экскурсия в Псково-Печорский монастырь очень понравилась!

Началась она уже по дороге от Пскова. Наталья -прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Вся наша семья осталась очень довольна проведенным временем!

Е Елена Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Никита отличный экскурсовод и очень приятный человек, все четко и по делу, экскурсия была адаптирована под ребёнка, привез настоящие доспехи, ребёнок в восторге. Благодарю и рекомендую!

О Ольга Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю, восстановите картину прошлого. Никита прекрасный рассказчик, знает все и даже чуть больше). А гид, который еще и фотографирует, так вообще навес золота))

А Алёна Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Спасибо Никите за интересную экскурсию по Изборску и Печорам!

Экскурсия началась вовремя, проходила на комфортном микроавтобусе, Никита отвечал на все наши вопросы и перестраивался под запросы нашей мини-группы.

Удачи и процветания!

Е Елена Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси

Все очень интересно, структурировано, уместный юмор.

Это не заученный читать дальше текст экскурсии - это живой рассказ и общение. Никита хорошо разбирается в материале, и ему явно нравится делиться своими знаниями.

Нас было 4 взрослых человека - всем очень понравилось. Прекрасная экскурсия! Никита очень образованный и увлеченный человек! 6 часов на одном дыхании.Все очень интересно, структурировано, уместный юмор.Это не заученный

М Мешалкина Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Отлично прошла экскурсия! Все доступно и интересно было рассказано, маршрут не сложный и интересный!

С Светлана Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси читать дальше Спасибо за лёгкую и современную подачу материала! Мы были в Изборске, прекрасно совместили прогулку и экскурсию, далее ездили В Псково-Печорский монастырь! Брали индивидуальный трансфер. Советую для тех кто любит путешествовать, но не сильно перегружать "скучными" экскурсиями. Было не скучно!)) Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был интересный, не сильно перегруженный.

Е Елена Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Спасибо Никите за содержательную и очень интересную экскурсию. Смело рекомендуем Никиту, как большого профессионала и приятного человека. Экскурсия насыщенная и объёмная, тем не менее пролетела легко и даже 9-летнему ребёнку зашла.

О Ольга Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Экскурсия будет интересна людям, увлекающимся историей, реконструкцией исторических событий.

А Анжела Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Если вам нужен гид с глубочайшими знаниями истории, то это Никита) такой пласт знаний, все это с хорошей дикцией, дружелюбием, подача материала на отлично, с ссылкой на источники, феноменальная память у человека!!

Просто умница и профессионал!!! Благодарим!!!!

Т Татьяна Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!

В Валерия Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Интереснейшая экскурсия, наполненная огромным количеством исторического материала! Если вы интересуетесь средневековьем, военными сражениями, реконструкцией вам к Никите!!! Мы вообще не заметили пролетевшего времени, да и жары! Любите и узнавайте историю нашей великой страны!

А Анна Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Никита - замечательный рассказчик, обладает академическими знаниями не только по теме экскурсии, но и множеству смежных тем. Благодаря этому время пролетело незаметно!

А Александр Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Никита великолепный экскурсовод! Очень красиво и интересно проходит подача информации. Очень большой обьем знаний.

Обязательно закажу еще экскурсию с Его участием в будущем!

Д Дмитрий Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Никита замечательный гид! Большое спасибо за познавательную экскурсию!

Л Людмила Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси читать дальше рассказывать о средневековье, связи с последующим временами и настоящим. Информации хватило и в то же время ничего не было лишним. Никита настолько увлечён предметом, что даже пожалели, что другие экскурсии по Псковской земле были не с ним. Однозначно очень и очень рекомендуем Никиту. Легок в общении, на все вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Дай Бог нашей земле побольше таких увлеченных своим делом людей! Никита, Вам благоденствий, благополучия и процветания! Четверо "привередливых" (многочисленный опыт туристических поездок и экскурсий) туристов пенсионного и предпенсионного возраста из Подмосковья: Людмила, Андрей, Ирина, Константин Не предполагала, что так увлекательно, подробно, содержательно и в то же время живо и в привязке к реальному времени можно