Религиозные экскурсии по святым местам Печор

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Печорах, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 30 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
6 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Исторические тайны Печор
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя крепости и монастыри, которые расскажут вам о прошлом и настоящем этого уникального региона
Начало: Псков
«Тема пограничного быта плавно перенесет нас в Псково-Печерский мужской монастырь в 20 км от Старого Изборска»
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
9335 ₽ за всё до 20 чел.
Паломничество в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Паломничество в Псково-Печерский монастырь
Посетите уникальный монастырь с богатой историей и удивительными традициями. Откройте для себя место, где время словно остановилось
Начало: Псков (по договоренности место может меняться)
«В монастыре, который начинался с храма, выкопанного в горе»
Расписание: Точное время начала экскурсии и ее продолжительность уточняется при бронировании.
Сегодня в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    4 октября 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Добрый день, экскурсия очень понравилась и взрослым и детям, не "нудно" очень живо и интересно, спасибо Никите)
  • Е
    Евгений
    5 сентября 2025
    Паломничество в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
    Большое спасибо за интересную экскурсию. Очень познавательно, спокойно, доходчиво. Всем рекомендую.
  • Ю
    Юлиана
    24 августа 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Никита - потрясающий гид и прекрасный рассказчик! наша группа осталась в полном восторге от экскурсии. Маршрут, содержание, глубина познаний Никиты,
    читать дальше

    всё очень понравилось. Особенно отмечу тот факт, что Никита подстроился под все наши специфические запросы по месту и времени начала, по маршруту, по времени перерывов и т. д. Когда в следующий раз будем в Пскове, однозначно пойдем на экскурсию с Никитой еще!

  • М
    Мария
    9 августа 2025
    Паломничество в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
    Экскурсия в Псково-Печорский монастырь очень понравилась!
    Началась она уже по дороге от Пскова. Наталья -прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Вся наша семья осталась очень довольна проведенным временем!
  • Е
    Елена
    27 июля 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Никита отличный экскурсовод и очень приятный человек, все четко и по делу, экскурсия была адаптирована под ребёнка, привез настоящие доспехи, ребёнок в восторге. Благодарю и рекомендую!
  • О
    Ольга
    18 июля 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю, восстановите картину прошлого. Никита прекрасный рассказчик, знает все и даже чуть больше). А гид, который еще и фотографирует, так вообще навес золота))
  • А
    Алёна
    10 июня 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Спасибо Никите за интересную экскурсию по Изборску и Печорам!
    Экскурсия началась вовремя, проходила на комфортном микроавтобусе, Никита отвечал на все наши вопросы и перестраивался под запросы нашей мини-группы.
    Удачи и процветания!
  • Е
    Елена
    5 июня 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Прекрасная экскурсия! Никита очень образованный и увлеченный человек! 6 часов на одном дыхании.
    Все очень интересно, структурировано, уместный юмор.
    Это не заученный
    читать дальше

    текст экскурсии - это живой рассказ и общение. Никита хорошо разбирается в материале, и ему явно нравится делиться своими знаниями.
    Нас было 4 взрослых человека - всем очень понравилось.

  • М
    Мешалкина
    24 апреля 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Отлично прошла экскурсия! Все доступно и интересно было рассказано, маршрут не сложный и интересный!
  • С
    Светлана
    8 апреля 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был интересный, не сильно перегруженный.
    читать дальше

    Спасибо за лёгкую и современную подачу материала! Мы были в Изборске, прекрасно совместили прогулку и экскурсию, далее ездили В Псково-Печорский монастырь! Брали индивидуальный трансфер. Советую для тех кто любит путешествовать, но не сильно перегружать "скучными" экскурсиями. Было не скучно!))

  • Е
    Елена
    2 апреля 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Спасибо Никите за содержательную и очень интересную экскурсию. Смело рекомендуем Никиту, как большого профессионала и приятного человека. Экскурсия насыщенная и объёмная, тем не менее пролетела легко и даже 9-летнему ребёнку зашла.
  • О
    Ольга
    23 сентября 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Экскурсия будет интересна людям, увлекающимся историей, реконструкцией исторических событий.
  • А
    Анжела
    6 сентября 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Если вам нужен гид с глубочайшими знаниями истории, то это Никита) такой пласт знаний, все это с хорошей дикцией, дружелюбием, подача материала на отлично, с ссылкой на источники, феноменальная память у человека!!
    Просто умница и профессионал!!! Благодарим!!!!
  • Т
    Татьяна
    30 июля 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!
  • В
    Валерия
    25 июля 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Интереснейшая экскурсия, наполненная огромным количеством исторического материала! Если вы интересуетесь средневековьем, военными сражениями, реконструкцией вам к Никите!!! Мы вообще не заметили пролетевшего времени, да и жары! Любите и узнавайте историю нашей великой страны!
  • А
    Анна
    19 июля 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Никита - замечательный рассказчик, обладает академическими знаниями не только по теме экскурсии, но и множеству смежных тем. Благодаря этому время пролетело незаметно!
  • А
    Александр
    5 июля 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Никита великолепный экскурсовод! Очень красиво и интересно проходит подача информации. Очень большой обьем знаний.
    Обязательно закажу еще экскурсию с Его участием в будущем!
  • Д
    Дмитрий
    3 июля 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Никита замечательный гид! Большое спасибо за познавательную экскурсию!
  • Л
    Людмила
    1 июля 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Не предполагала, что так увлекательно, подробно, содержательно и в то же время живо и в привязке к реальному времени можно
    читать дальше

    рассказывать о средневековье, связи с последующим временами и настоящим. Информации хватило и в то же время ничего не было лишним. Никита настолько увлечён предметом, что даже пожалели, что другие экскурсии по Псковской земле были не с ним. Однозначно очень и очень рекомендуем Никиту. Легок в общении, на все вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Дай Бог нашей земле побольше таких увлеченных своим делом людей! Никита, Вам благоденствий, благополучия и процветания! Четверо "привередливых" (многочисленный опыт туристических поездок и экскурсий) туристов пенсионного и предпенсионного возраста из Подмосковья: Людмила, Андрей, Ирина, Константин

  • Г
    Георгий
    29 июня 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Отличная экскурсия с супер профессиональным гидом!
Ответы на вопросы от путешественников по Печорам в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Печорах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
  2. Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
  3. Паломничество в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Какие места ещё посмотреть в Печорах
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Труворово городище
  2. Словенские ключи
  3. Псково-Печерский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Печорам в декабре 2025
Сейчас в Печорах в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 9335. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Печорах на 2025 год по теме «Святые места», 54 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль