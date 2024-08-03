Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Посетим Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, жемчужину Псковской земли, в котором служба не прекращалась с 1473 года. Затем отправимся в Изборск, прогуляемся к крепости и Словенским ключам. При хорошей погоде побываем на Труворовом Городище. 5 8 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Печорах Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 13 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 8 отзывов 6 часов 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь Жемчужина Псковской земли. Единственный в России храм, в котором служба не прекращалась с 1473 года. Увидим высокую Петровскую надвратную башню. Памятник преподобному мученику Корнилию, убитому Иваном Грозным. Величественный Михайло-Архангельский собор. Поднимемся на смотровую площадку, пройдем по Парадной лестнице. Узнаем историю монастыря и его оборонное значение в истории Руси. Старый Изборск Затем мы отправимся в Изборск, первое упоминание которого относится к 862 году. При хорошей погоде побываем на Труворовом Городище, месте поселения древних изборян. Прогуляемся к Изборской крепости XIV века и Словенским ключам. Полюбуемся Никольским собором XIV века. Важная информация: Экскурсия проводится на вашем (или арендованном) транспорте. Необходимо предусмотреть 1 место для гида. Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Псково-Печерский монастырь

Изборская крепость

Словенские ключи

Труворово городище

Никольский собор Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов.

Пожертвование в Псково-Печерском монастыре (700 руб. /группа)

Входной билет 200р в Крепость в Изборске Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по договоренности Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.