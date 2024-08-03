Посетим Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, жемчужину Псковской земли, в котором служба не прекращалась с 1473 года. Затем отправимся в Изборск, прогуляемся к крепости и Словенским ключам. При хорошей погоде побываем на Труворовом Городище.
Описание экскурсииПсково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь Жемчужина Псковской земли. Единственный в России храм, в котором служба не прекращалась с 1473 года. Увидим высокую Петровскую надвратную башню. Памятник преподобному мученику Корнилию, убитому Иваном Грозным. Величественный Михайло-Архангельский собор. Поднимемся на смотровую площадку, пройдем по Парадной лестнице. Узнаем историю монастыря и его оборонное значение в истории Руси. Старый Изборск Затем мы отправимся в Изборск, первое упоминание которого относится к 862 году. При хорошей погоде побываем на Труворовом Городище, месте поселения древних изборян. Прогуляемся к Изборской крепости XIV века и Словенским ключам. Полюбуемся Никольским собором XIV века. Важная информация: Экскурсия проводится на вашем (или арендованном) транспорте. Необходимо предусмотреть 1 место для гида. Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Псково-Печерский монастырь
- Изборская крепость
- Словенские ключи
- Труворово городище
- Никольский собор
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
- Пожертвование в Псково-Печерском монастыре (700 руб. /группа)
- Входной билет 200р в Крепость в Изборске
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Очень интересная и познавательная экскурсия! Узнали много нового. Наш гид Римма Васильевна - не только профессионал, но и замечательный, очень светлый человек. Общаясь с ней, складывается впечатление, что мы с
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Е
Посетили группой из 3 человек Изборск и Печоры вместе с замечательным гидом Риммой Васильевной. Посетили древнее Труворово городище, Словенские ключи и Изборскую крепость. После поехали в Псково-Печерский монастырь. Порадовало близкое
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И
Потрясающий экскурсовод Наталья, влюблённый в свой край и умеющий показать его необыкновенно увлекательно. Наталья замечательный человек, заряжающий своими знаниями и позитивом. Наша живая и увлекательная автомобильная экскурсия в Изборск и Печеры, была насыщена фактами, историческими событиями и легендами, о которых необходимо знать и помнить. Обязательно еще вернемся в эти прекрасные гостеприимные места! Игорь и Анна.
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М
У нас получилась замечательная экскурсия с гидом Еленой. У неё отличная чёткая структурированная подача материала. В её рассказе история древней Псковской земли ожила.
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С
Потрясающая, чудесная, незабываемая экскурсия! В восторге и взрослые, и ребенок! Огромное спасибо!!! ♥️♥️♥️♥️♥️
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Е
Прекрасная экскурсия. Оптимальное сочетание познавательности и комфорта.
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