Знакомство с незабываемым городом на Суре

5
1 отзыв
Елена М.
Елена М. – Гид из Пензы
За время нашей двухчасовой экскурсии 🧭 я покажу вам самые главные достопримечательности 🏛️ и знаковые места красивой и уютной Пензы, расскажу вам об истории 📖 города и о именитых личностях, связанных с ним.
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Экскурсия

  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

2 400 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Знакомство с незабываемым городом на Суре
Знакомство с незабываемым городом на Суре

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Первопоселенцу
  • Музей одной картины
  • Лермонтовский сквер
  • Соборная площадь
  • Спасский кафедральный собор
  • Пензенская картинная галерея
Подробнее об экскурсии 🧭
Мы пройдём по границе старой крепости Пензы. Я покажу Вам памятник Первопоселенцу, ставший визитной карточкой города, единственный в мире Музей 🖼 одной картины, Лермонтовский сквер, Соборную площадь, Спасский кафедральный собор, Пензенскую картинную галерею и другие достопримечательности 🏛️ исторического центра города.
Также мы увидим таинственную улицу, на которой никто никогда не жил и до сих пор не живёт, и узнаем интересные факты о ней.
Я расскажу вам о выдающихся людях, чьи имена связаны с Пензенским краем – В. Г. Белинском, М. Е. Салтыкове-Щедрине, М. Ю. Лермонтове и многих других.
Покажу, в каком городском банке хранятся полотна Репина, Шишкина, Левитана, Айвазовского, Серова и других.
🚩 Начало: Улица Кирова, 11, Пенза
🏁 Место завершения: Улица Белинского, Пенза
Что входит
  • Экскурсия пешеходная
  • дополнительные расходы не требуются.
Знакомство с незабываемым городом на Суре
Знакомство с незабываемым городом на Суре
Знакомство с незабываемым городом на Суре
Знакомство с незабываемым городом на Суре
Время проведения: По договоренности
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена М.
Елена М.
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