Подробнее об экскурсии 🧭

Мы пройдём по границе старой крепости Пензы. Я покажу Вам памятник Первопоселенцу, ставший визитной карточкой города, единственный в мире Музей 🖼 одной картины, Лермонтовский сквер, Соборную площадь, Спасский кафедральный собор, Пензенскую картинную галерею и другие достопримечательности 🏛️ исторического центра города.

Также мы увидим таинственную улицу, на которой никто никогда не жил и до сих пор не живёт, и узнаем интересные факты о ней.

Я расскажу вам о выдающихся людях, чьи имена связаны с Пензенским краем – В. Г. Белинском, М. Е. Салтыкове-Щедрине, М. Ю. Лермонтове и многих других.

Покажу, в каком городском банке хранятся полотна Репина, Шишкина, Левитана, Айвазовского, Серова и других.