Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
Литературное путешествие по страницам жизни и творчества М.Ю. Лермонтова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
11 авг в 19:00
12 авг в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенское узорочье
Увлекательная прогулка по Пензе: изучите историю города, расшифруйте тайные знаки и посетите «пуп земли». Узнайте о визите императора и судьбах усадеб
Начало: В сквере на ул. Свердлова
11 авг в 19:00
12 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
По улицам Пензы - на велосипедах
В комфортном темпе прокатиться по городу и увидеть его ключевые места
Начало: На улице Клары Цеткин
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 2600 ₽ за человека
Индивидуальная
Волшебные точки: мастер-класс по росписи в Пензе
Превратить точки и запятые в настоящее произведение искусства
Начало: Рядом с железнодорожным вокзалом
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
В Пензу на 45 меридиан
Познакомиться с жизнью непровинциальной провинции
Начало: У памятника Первопоселенцу
Завтра в 13:30
10 авг в 17:30
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза в деталях
Узнайте тайны Пензы, её архитектуру и культурное наследие. Погрузитесь в атмосферу старинных улиц и откройте для себя город с новой стороны
Начало: На ул. Кирова
10 авг в 17:30
13 авг в 17:30
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
В трендеПенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
Начало: Улиац Кирова, Памятник Первопоселенцу
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
620 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Откройте для себя Пензу: от крепости до культурной столицы. Прогулка по историческому центру и улице Московской ждёт вас
Начало: У «Музея одной картины»
Расписание: в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
23 авг в 10:30
29 авг в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Улица Московская вдоль и поперёк
Прогулка по улице Московской в Пензе - это два километра архитектурных шедевров и историй, которые оживают на каждом шагу
Начало: На Московской улице
10 авг в 17:30
13 авг в 17:30
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Пенза раскрывает свои тайны: древние площади, уютные улицы и история знаменитых людей ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6750 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Пензе на транспорте туриста
Погрузитесь в историю Пензы: древние крепости, монастыри и памятники ждут вас на увлекательной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
Откройте для себя мир Лермонтова в «Тарханах». Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя усадьбу и её уникальные постройки
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время, кроме понедельника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
Пенза - город с богатой историей и культурой. Узнайте о знаменитых личностях, прогуляйтесь по древним улицам и насладитесь видами с холма
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 7800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза за 2 часа: прогулка по историческим местам
Пройдите по уютным улицам Пензы, узнайте о её прошлом и знаменитостях, посетив ключевые памятники и культурные объекты города
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 6650 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
Отправляйтесь в Наровчат и погрузитесь в историю буртасов, исследуя монастырь и пещеры. Уникальная экскурсия без спешки
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
12 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза и Мейерхольд: прогулка с посещением музея
На репетициях - чёрное, на сцене - смелое
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В древний Наровчат - к монастырю и пещерам (из Пензы на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древнего Наровчата, узнайте легенды и посетите уникальные пещеры. Путешествие обещает быть незабываемым
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 12 800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В Тарханы - усадьбу Лермонтова (из Пензы на вашем авто)
Уникальная возможность посетить места, где Михаил Лермонтов провёл детство. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте больше о жизни поэта
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 800 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 23 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Узнала много нового о городе, в т.ч. факты, о которых раньше никогда не слышала. Марина прекрасный экскурсовод -
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Дата посещения: 23 ноя 2025
Большое спасибо Марине! Прекрасная экскурсия - история от архитектуры) Каждый архитектурный объект или памятник, у которых мы останавливались, как оказалось,
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дата посещения: 5 июл 2025
Моя молодежь в восторге. Как они оценили экскурсию - у Татьяны горят глаза. А это наивысшая оценка, особенно для экскурсовода!
Вам был полезен этот отзыв?
L
Дата посещения: 10 мая 2025
Всем доброго дня! Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что погода была дождливой. Наш экскурсовод Татьяна Кайманова рассказала о Пензе,
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Дата посещения: 4 мая 2025
Спасибо Татьяне за интереснейшую экскурсию! Было познавательно
Вам был полезен этот отзыв?
Однозначно рекомендуем тем, кто любит велосипед так же как и мы)
Провели время активно и полезно, многое посмотрели. Не устали, потому что много остановок. Все наши пожелания учитывались, забота о нашем комфорте максимальная 👍
Провели время активно и полезно, многое посмотрели. Не устали, потому что много остановок. Все наши пожелания учитывались, забота о нашем комфорте максимальная 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Очень довольны, что выбрали Софью как гида с автомобилем. Уверенное спокойное вождение, отличное знание дорог. Интересные рассказы в пути и в самой усадьбе Арсеньевой. Приятное погружение в жизнь и творчество Михаила Юрьевича. Огромное спасибо за прекрасно организованную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Марина замечательный гид и рассказчик. экскурсия вызвала неподдельный восторг, огромное спасибо за предоставленное удовольствие. Рекомендуем 💯
Вам был полезен этот отзыв?
Отлично провели время. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
А
Татьяна - это отличный гид! 👍 Были с ней на экскурсии по Пензе, в город приехали впервые, а после экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 339 отзывов в Пензе
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе
Самые популярные экскурсии в Пензе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19:
Что посмотреть в Пензе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Пензе в августе 2026
Сейчас в Пензе можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 620 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 339 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Вашему вниманию представлены лучшие экскурсии из Пензы, которые унесут вас в путешествие по историческим и культурным местам. Ознакомьтесь с отзывами, выберите идеальную экскурсию для себя и своих близких и забронируйте незабываемое приключение по привлекательной цене