Отзыв на: Знакомство с Пензой Л Людмила 4 ЭКСКУРСИЯ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ, ЕЛЕНА, ПРЯМО КЛАДЕЗЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРОПУЩЕННОЙ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ! Чуть испортило впечатление само начало экскурсии экскурсовод опоздала, но дальше было все великолепно. Спасибо Елене, мы влюбились в Пензу

Отзыв на: Знакомство с Пензой A Aleš 5 Елена - прекрасный гид, с первых минут знакомства располагающий к себе. С её помощью мы рассмотрели основные достопримечательности старой Пензы, узнали интересные факты из истории города. Вдвойне интересно было увидеть места, связанные с моим прадедом, который ещё до революции провёл здесь свои школьные годы. Большое спасибо!

Отзыв на: Пенза: первая встреча Т Татьяна 5 Экскурсию проводила гид Нина, все прошло просто великолепно, не смотря на ветер в этот день. Время экскурсии пролетело незаметно. И вместо 3 часов, мы общались три с половиной часа и по моему, общаясь дальше я бы услышала о Пензе еще много интересного. Нина как гид профессионал своего дела и не только профессионал, но еще человек влюбленный в свое дело и вообще очень приятный человек. Советую эту экскурсию и гида Ниночку!

Отзыв на: Пенза: первая встреча С Светлана 5 Спасибо, Нина! Моё впечатление о Пензе сложилось благодаря Вам - город искусства - так я его себе нарисовала. Интересно, познавательно, доброжелательно-это об экскурсии.

С Светлана 5 Замечательный гид Данила прекрасно преподносит материал. Обширные знания об истории города, архитектуре, знаменитых людях, необычные факты о городе и горожанах увлекут даже самого скептического туриста. Огромное спасибо, Данила, за замечательную экскурсию! Очень рекомендую

Е Елена 4 Добрый день. На второй день пребывания в Пензе, обзорно ознакомившись с городом, прогулявшись по Московской улице, Спасской площади, зайдя в душевный музей В. О. Ключевского, мы (трое взрослых людей, получивших высшее гуманитарное образование в советское время), решили послушать Данилу, рекламировавшего "погружение в городскую историю". Данила, безусловно, информацией по революционной Пензе владеет, с собой принёс фотографии города начала 20-х годов. Но рассказ неструктурирован. От одной темы к другой и опять возвращаемся к началу. Гиду хотелось в два часа поместить весь запас информации, но важней было бы продумать единую, не рвущуюся нить рассказа. Наверное, это придёт со временем. Благодарны Даниле, что показал нам интересные места города (например, удивились Сталинскому центру, восхитились прекрасной сохранностью аптеки на ул. Московская 21 и т. д.). Желаем успехов Даниле в начале его пути.

А Анна 5 Экскурсия очень понравилась. Увидели интересные места города. Изложение структурировано, подача материала интересна. Экскурсовод использует доп материалы и обладает уникальными знаниями. Заплатили 3 тысячи за двухчасовую экскурсию.

Отзыв на: Пенза: первая встреча Н Неля 5 Огромное спасибо Лебедевой Нине за отличную экскурсию! Я неоднократно была в Пензе, но Нина сумела заново открыть нам город с очень интересной стороны- как исторический, культурный и с большими благотворительными традициями город. Прекрасное знание материала, индивидуальный подход и интеллигентная манера изложения - все это нам продемонстрировала Нина и влюбила нас в Пензу! Спасибо!

А Анастасия 5 Замечательная экскурсия, которая благодаря нестандартному маршруту, интересной подаче материала и вовлеченности гида отлично подойдёт не только приезжим, но и знатокам Пензы.