Экскурсии Пензы

Все экскурсии в Пензе

Доступно 13 экскурсий 🚌 в Пензе на 2021 год, 26 ⭐ отзывов, цены от 1450₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная обзорная экскурсия по Пензе
Индивидуальная экскурсия
5
2
4 375
за 1-4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пензе
Обзорная экскурсия по городу Пенза во время которой вы увидите самые красивые улицы, площади города,...
По договоренности
Дворянская усадьба Тарханы
Индивидуальная экскурсия
5
2
8 125
за 1-4 чел.
Дворянская усадьба Тарханы
Тарханы - дворянская усадьба XIX века, в которой провёл половину своей жизни гениальный поэт Михаил Лермонтов...
По договоренности
Пенза: первая встреча
Индивидуальная экскурсия
4.9
10
3 000
за 1-15 чел.
Пенза: первая встреча
Увидеть памятные места города и услышать удивительные истории о его жителях и гостях
Знакомство с незабываемым городом на Суре
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 400
за 1-20 чел.
Знакомство с незабываемым городом на Суре
За время нашей двухчасовой экскурсии я покажу вам самые главные достопримечательности и знаковые места...
По договоренности
Знакомство с Пензой
Индивидуальная экскурсия
4.8
8
2 500
за 1-20 чел.
Знакомство с Пензой
Погулять по историческому центру города и увидеть его главные достопримечательности
Обзорная экскурсия по Пензе
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Побываем в Пензе, крупном городе, расположившемся в сердце европейской части России, на Приволжской...
Ежедневно
Радищево - Нижнее Аблязово
Индивидуальная экскурсия
8 125
за 1-4 чел.
Радищево - Нижнее Аблязово
Государственный мемориальный комплекс расположен в родовом имении А.П
По договоренности
"Алмазные грани" Никольска
Индивидуальная экскурсия
10ч
8 125
за 1-4 чел.
"Алмазные грани" Никольска
Хрустальные люстры московского метро, ценнейшие экспонаты мировых музеев, уникальные изделия из...
По договоренности
Древний Наровчат
Индивидуальная экскурсия
8 750
за 1-4 чел.
Древний Наровчат
Отправляйтесь на увлекательную индивидуальную экскурсию Наровчат - древнейший населённый пункт в Пензенском...
По договоренности
Тарханы - в гости к Лермонтову
5
2
1 450
за 1 чел.
Тарханы - в гости к Лермонтову
Болдинская осень
2 500
за 1 чел.
Болдинская осень
Вас ждет однодневное путешествие в один из самых знаменитых Пушкинских музеев
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От Суры до Волги: трехдневный тур
16 000
за 1 чел.
От Суры до Волги: трехдневный тур
Вас ждёт увлекательное и насыщенное путешествие по Поволжью в компании единомышленников,...
23-25 июля, 27-29 августа 2021 года
Лермонтов и Пушкин: двухдневный тур из Пензы
9 950
за 1 чел.
Лермонтов и Пушкин: двухдневный тур из Пензы
Предлагаем вам отправиться в самые знаковые усадьбы двух гениальных поэтов XIX века А.С. Пушкина и...
11-12 сентября, 25-26 сентября, 2-3 октября, 9-10 октября 2021 года

Последние отзывы «Экскурсии Пензы»

  • Отзыв на: Знакомство с Пензой
    Л
    Людмила
    12 октября 2021
    4
    ЭКСКУРСИЯ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ, ЕЛЕНА, ПРЯМО КЛАДЕЗЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРОПУЩЕННОЙ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ! Чуть испортило впечатление само начало экскурсии экскурсовод опоздала, но дальше было все великолепно. Спасибо Елене, мы влюбились в Пензу
  • Отзыв на: Знакомство с Пензой
    A
    Aleš
    1 октября 2021
    5
    Елена - прекрасный гид, с первых минут знакомства располагающий к себе. С её помощью мы рассмотрели основные достопримечательности старой Пензы, узнали интересные факты из истории города. Вдвойне интересно было увидеть места, связанные с моим прадедом, который ещё до революции провёл здесь свои школьные годы. Большое спасибо!
  • Отзыв на: Пенза: первая встреча
    Т
    Татьяна
    13 сентября 2021
    5
    Экскурсию проводила гид Нина, все прошло просто великолепно, не смотря на ветер в этот день. Время экскурсии пролетело незаметно. И вместо 3 часов, мы общались три с половиной часа и по моему, общаясь дальше я бы услышала о Пензе еще много интересного. Нина как гид профессионал своего дела и не только профессионал, но еще человек влюбленный в свое дело и вообще очень приятный человек. Советую эту экскурсию и гида Ниночку!
  • Отзыв на: Пенза: первая встреча
    С
    Светлана
    25 августа 2021
    5
    Спасибо, Нина! Моё впечатление о Пензе сложилось благодаря Вам - город искусства - так я его себе нарисовала. Интересно, познавательно, доброжелательно-это об экскурсии.
  • С
    Светлана
    13 августа 2021
    5
    Замечательный гид Данила прекрасно преподносит материал. Обширные знания об истории города, архитектуре, знаменитых людях, необычные факты о городе и горожанах увлекут даже самого скептического туриста. Огромное спасибо, Данила, за замечательную экскурсию! Очень рекомендую
  • Е
    Елена
    10 августа 2021
    4
    Добрый день. На второй день пребывания в Пензе, обзорно ознакомившись с городом, прогулявшись по Московской улице, Спасской площади, зайдя в душевный музей В. О. Ключевского, мы (трое взрослых людей, получивших высшее гуманитарное образование в советское время), решили послушать Данилу, рекламировавшего "погружение в городскую историю". Данила, безусловно, информацией по революционной Пензе владеет, с собой принёс фотографии города начала 20-х годов. Но рассказ неструктурирован. От одной темы к другой и опять возвращаемся к началу. Гиду хотелось в два часа поместить весь запас информации, но важней было бы продумать единую, не рвущуюся нить рассказа. Наверное, это придёт со временем. Благодарны Даниле, что показал нам интересные места города (например, удивились Сталинскому центру, восхитились прекрасной сохранностью аптеки на ул. Московская 21 и т. д.). Желаем успехов Даниле в начале его пути.
  • А
    Анна
    8 августа 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась. Увидели интересные места города. Изложение структурировано, подача материала интересна. Экскурсовод использует доп материалы и обладает уникальными знаниями. Заплатили 3 тысячи за двухчасовую экскурсию.
  • Отзыв на: Пенза: первая встреча
    Н
    Неля
    5 августа 2021
    5
    Огромное спасибо Лебедевой Нине за отличную экскурсию! Я неоднократно была в Пензе, но Нина сумела заново открыть нам город с очень интересной стороны- как исторический, культурный и с большими благотворительными традициями город. Прекрасное знание материала, индивидуальный подход и интеллигентная манера изложения - все это нам продемонстрировала Нина и влюбила нас в Пензу! Спасибо!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2021
    5
    Замечательная экскурсия, которая благодаря нестандартному маршруту, интересной подаче материала и вовлеченности гида отлично подойдёт не только приезжим, но и знатокам Пензы.
  • А
    Александр
    27 мая 2021
    5
    Классно провел время и узнал о Пензе много нового. Динамичная подача, увлеченный вдумчивый расказчик. Рекомендую!
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