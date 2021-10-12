Все экскурсии в Пензе
Доступно 13 экскурсий 🚌 в Пензе на 2021 год, 26 ⭐ отзывов, цены от 1450₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 375₽
за 1-4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пензе
Обзорная экскурсия по городу Пенза во время которой вы увидите самые красивые улицы, площади города,...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
8 125₽
за 1-4 чел.
Дворянская усадьба Тарханы
Тарханы - дворянская усадьба XIX века, в которой провёл половину своей жизни гениальный поэт Михаил Лермонтов...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-15 чел.
Пенза: первая встреча
Увидеть памятные места города и услышать удивительные истории о его жителях и гостях
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 400₽
за 1-20 чел.
Знакомство с незабываемым городом на Суре
За время нашей двухчасовой экскурсии я покажу вам самые главные достопримечательности и знаковые места...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-20 чел.
Знакомство с Пензой
Погулять по историческому центру города и увидеть его главные достопримечательности
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Побываем в Пензе, крупном городе, расположившемся в сердце европейской части России, на Приволжской...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
9ч
8 125₽
за 1-4 чел.
Радищево - Нижнее Аблязово
Государственный мемориальный комплекс расположен в родовом имении А.П
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
8 125₽
за 1-4 чел.
"Алмазные грани" Никольска
Хрустальные люстры московского метро, ценнейшие экспонаты мировых музеев, уникальные изделия из...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 750₽
за 1-4 чел.
Древний Наровчат
Отправляйтесь на увлекательную индивидуальную экскурсию Наровчат - древнейший населённый пункт в Пензенском...
По договоренности
2ч
1 450₽
за 1 чел.
2ч
2 500₽
за 1 чел.
Болдинская осень
Вас ждет однодневное путешествие в один из самых знаменитых Пушкинских музеев
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3д
16 000₽
за 1 чел.
От Суры до Волги: трехдневный тур
Вас ждёт увлекательное и насыщенное путешествие по Поволжью в компании единомышленников,...
23-25 июля, 27-29 августа 2021 года
2д
9 950₽
за 1 чел.
Лермонтов и Пушкин: двухдневный тур из Пензы
Предлагаем вам отправиться в самые знаковые усадьбы двух гениальных поэтов XIX века А.С. Пушкина и...
11-12 сентября, 25-26 сентября, 2-3 октября, 9-10 октября 2021 года
Последние отзывы «Экскурсии Пензы»
- Отзыв на: Знакомство с ПензойЛЛюдмила12 октября 2021ЭКСКУРСИЯ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ, ЕЛЕНА, ПРЯМО КЛАДЕЗЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРОПУЩЕННОЙ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ! Чуть испортило впечатление само начало экскурсии экскурсовод опоздала, но дальше было все великолепно. Спасибо Елене, мы влюбились в Пензу
- Отзыв на: Знакомство с ПензойAAleš1 октября 2021Елена - прекрасный гид, с первых минут знакомства располагающий к себе. С её помощью мы рассмотрели основные достопримечательности старой Пензы, узнали интересные факты из истории города. Вдвойне интересно было увидеть места, связанные с моим прадедом, который ещё до революции провёл здесь свои школьные годы. Большое спасибо!
- ТТатьяна13 сентября 2021Экскурсию проводила гид Нина, все прошло просто великолепно, не смотря на ветер в этот день. Время экскурсии пролетело незаметно. И вместо 3 часов, мы общались три с половиной часа и по моему, общаясь дальше я бы услышала о Пензе еще много интересного. Нина как гид профессионал своего дела и не только профессионал, но еще человек влюбленный в свое дело и вообще очень приятный человек. Советую эту экскурсию и гида Ниночку!
- ССветлана25 августа 2021Спасибо, Нина! Моё впечатление о Пензе сложилось благодаря Вам - город искусства - так я его себе нарисовала. Интересно, познавательно, доброжелательно-это об экскурсии.
- ССветлана13 августа 2021Замечательный гид Данила прекрасно преподносит материал. Обширные знания об истории города, архитектуре, знаменитых людях, необычные факты о городе и горожанах увлекут даже самого скептического туриста. Огромное спасибо, Данила, за замечательную экскурсию! Очень рекомендую
- ЕЕлена10 августа 2021Добрый день. На второй день пребывания в Пензе, обзорно ознакомившись с городом, прогулявшись по Московской улице, Спасской площади, зайдя в душевный музей В. О. Ключевского, мы (трое взрослых людей, получивших высшее гуманитарное образование в советское время), решили послушать Данилу, рекламировавшего "погружение в городскую историю". Данила, безусловно, информацией по революционной Пензе владеет, с собой принёс фотографии города начала 20-х годов. Но рассказ неструктурирован. От одной темы к другой и опять возвращаемся к началу. Гиду хотелось в два часа поместить весь запас информации, но важней было бы продумать единую, не рвущуюся нить рассказа. Наверное, это придёт со временем. Благодарны Даниле, что показал нам интересные места города (например, удивились Сталинскому центру, восхитились прекрасной сохранностью аптеки на ул. Московская 21 и т. д.). Желаем успехов Даниле в начале его пути.
- ААнна8 августа 2021Экскурсия очень понравилась. Увидели интересные места города. Изложение структурировано, подача материала интересна. Экскурсовод использует доп материалы и обладает уникальными знаниями. Заплатили 3 тысячи за двухчасовую экскурсию.
- ННеля5 августа 2021Огромное спасибо Лебедевой Нине за отличную экскурсию! Я неоднократно была в Пензе, но Нина сумела заново открыть нам город с очень интересной стороны- как исторический, культурный и с большими благотворительными традициями город. Прекрасное знание материала, индивидуальный подход и интеллигентная манера изложения - все это нам продемонстрировала Нина и влюбила нас в Пензу! Спасибо!
- ААнастасия1 июня 2021Замечательная экскурсия, которая благодаря нестандартному маршруту, интересной подаче материала и вовлеченности гида отлично подойдёт не только приезжим, но и знатокам Пензы.
- ААлександр27 мая 2021Классно провел время и узнал о Пензе много нового. Динамичная подача, увлеченный вдумчивый расказчик. Рекомендую!