В Василий Знакомство с Пензой Прекрасная экскурсия, любящая свое дело, родной край и поэзию экскурсовод. Только положительные эмоции от экскурсии и Пензы. Спасибо

С Сергей Знакомство с Пензой Елена молодец. Подстроилась под наш темп, все дружелюбно показала, увлекательно. Спасибо!

А Анна Знакомство с Пензой Замечательная экскурсия по Пензе! Гид Елена очень хороший рассказчик!

И Ирина Обзорная экскурсия по Пензе Понравился гид Лариса. Очень подробно рассказала историю города, знаменитостей,связанных с Пензой. Показала старинные дома, памятники

А Андрей Обзорная экскурсия по Пензе Спасибо, Ларисе, за квест и интересную экскурсию.