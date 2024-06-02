1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Пензой
Погулять по историческому центру города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У памятника Первопоселенцу
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 600₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с незабываемым городом на Суре
Начало: Улица Кирова, 11, Пенза
«За время нашей двухчасовой экскурсии я покажу вам самые главные достопримечательности и знаковые места красивой и уютной Пензы, расскажу вам об истории города и о именитых личностях, связанных с ним»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Пензе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«С нами вы познакомитесь с историей таинственного народа буртасы, прогуляетесь по старинным улочкам и заглянете в монастырские пещеры»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий2 июня 2024Прекрасная экскурсия, любящая свое дело, родной край и поэзию экскурсовод. Только положительные эмоции от экскурсии и Пензы. Спасибо
- ССергей4 мая 2024Елена молодец. Подстроилась под наш темп, все дружелюбно показала, увлекательно. Спасибо!
- ААнна2 мая 2024Замечательная экскурсия по Пензе! Гид Елена очень хороший рассказчик!
- ИИрина15 декабря 2023Понравился гид Лариса. Очень подробно рассказала историю города, знаменитостей,связанных с Пензой. Показала старинные дома, памятники
- ААндрей16 ноября 2023Спасибо, Ларисе, за квест и интересную экскурсию.
- NNatalia1 сентября 2023Мне очень понравился музей Куприна,этнографический музей и здание старой тюрьмы. Впечетлил пещерный комплекс и удалось искупвться в святл истлчнике. Большое спасибо нашему гиду Владимиру Ивановичу,его сопровождение было чудесным!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Пензе в июне 2024
Сейчас в Пензе в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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