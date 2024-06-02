Обзорные и познавательные экскурсии Пензы

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Пензе, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Пензой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Знакомство с Пензой
Погулять по историческому центру города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У памятника Первопоселенцу
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 600 за всё до 20 чел.
Знакомство с незабываемым городом на Суре
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Знакомство с незабываемым городом на Суре
Начало: Улица Кирова, 11, Пенза
«За время нашей двухчасовой экскурсии я покажу вам самые главные достопримечательности и знаковые места красивой и уютной Пензы, расскажу вам об истории города и о именитых личностях, связанных с ним»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Пензе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«С нами вы познакомитесь с историей таинственного народа буртасы, прогуляетесь по старинным улочкам и заглянете в монастырские пещеры»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    2 июня 2024
    Знакомство с Пензой
    Прекрасная экскурсия, любящая свое дело, родной край и поэзию экскурсовод. Только положительные эмоции от экскурсии и Пензы. Спасибо
  • С
    Сергей
    4 мая 2024
    Знакомство с Пензой
    Елена молодец. Подстроилась под наш темп, все дружелюбно показала, увлекательно. Спасибо!
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Знакомство с Пензой
    Замечательная экскурсия по Пензе! Гид Елена очень хороший рассказчик!
  • И
    Ирина
    15 декабря 2023
    Обзорная экскурсия по Пензе
    Понравился гид Лариса. Очень подробно рассказала историю города, знаменитостей,связанных с Пензой. Показала старинные дома, памятники
  • А
    Андрей
    16 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Пензе
    Спасибо, Ларисе, за квест и интересную экскурсию.
  • N
    Natalia
    1 сентября 2023
    Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
    Мне очень понравился музей Куприна,этнографический музей и здание старой тюрьмы. Впечетлил пещерный комплекс и удалось искупвться в святл истлчнике. Большое спасибо нашему гиду Владимиру Ивановичу,его сопровождение было чудесным!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомство с Пензой
  2. Знакомство с незабываемым городом на Суре
  3. Обзорная экскурсия по Пензе
  4. Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
Сколько стоит экскурсия по Пензе в июне 2024
Сейчас в Пензе в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Изучение достопримечательностей города Пензы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Пензе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам