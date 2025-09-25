Как часто вы пробегаете, спеша на работу или по делам, мимо интересных купеческих домов, оглядкой кидая взгляд на них и думая:"Какой красивый и интересный дом!".
Приглашаю прогуляться со мной по центральным улицам нашего города и узнать много интересного про все эти красивые дома, их историю и историю людей их построивших.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииЭто будет настоящая дружеская прогулка, продолжительностью 1,5 - 2 часа. По пути нас ждет остановка в кафе в купеческом доме, где мы сможем попить чай (по желанию). А ещё мы с Вами пройдемся по Питерской парадной возрастом 118 лет, но не посещая Питера. Отдельный бонус! Раскрою Вам секрет "Черного квадрата Малевича" и почему он считается произведением искусства.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Татищеву В. Н
- Дом Грибушина
- История Нулевого километра Главпочтамт
- Доходный дом Тупицыных
- Королевские номера "История Царской семьи""Маяковского"
- Легендарная Питерская парадная. Поместье Камчатова
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер имени Татищева В. Н
Завершение: Куйбышева 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
25 сен 2025
Тема экскурсии - купеческие дома Перми. Очень познавательная, интересная.
Т
Татьяна
23 авг 2025
Хотелось услышать истории семей или людей живших этих купеческих домах!
И
Ираида
21 авг 2025
С
Светлана
21 авг 2025
Очень интересная экскурсия, рекомендую гостям города. Интересная историческая судьба купеческих домов.
Т
Тамара
13 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Мы узнали много нового о исторических зданиях Перми. Сергей владеет информацией, грамотно её излагает. Большое спасибо!
С
Сибирякова
5 авг 2025
Е
Елена
16 июл 2025
Очень интересно провели время на экскурсии с Сергеем. Понравилась подача информации через личное восприятие, человеческую вовлечённость и желание удивить собеседника какими-то фактами. Причем, это была не односторонняя экскурсия, когда все
Е
Елена
29 мая 2025
Каждый дом хранит историю. И мы чаще,в своей обыденности,не замечаем и не знаем многого. Сергей непринужденно и очень познавательно рассказывал о домах,которые встречались на нашем пути. Экскурсией очень довольна! Было очень приятно пройти по улицам Перми и узнать много нового! Спасибо!
Г
Галина
10 мая 2025
Сергей интересно рассказывал про город.
Хорошее первое знакомство с городом.
