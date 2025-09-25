Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Как часто вы пробегаете, спеша на работу или по делам, мимо интересных купеческих домов, оглядкой кидая взгляд на них и думая:"Какой красивый и интересный дом!".



Приглашаю прогуляться со мной по центральным улицам нашего города и узнать много интересного про все эти красивые дома, их историю и историю людей их построивших.

Описание экскурсии Это будет настоящая дружеская прогулка, продолжительностью 1,5 - 2 часа. По пути нас ждет остановка в кафе в купеческом доме, где мы сможем попить чай (по желанию). А ещё мы с Вами пройдемся по Питерской парадной возрастом 118 лет, но не посещая Питера. Отдельный бонус! Раскрою Вам секрет "Черного квадрата Малевича" и почему он считается произведением искусства.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Памятник Татищеву В. Н

Дом Грибушина

История Нулевого километра Главпочтамт

Доходный дом Тупицыных

Королевские номера "История Царской семьи""Маяковского"

Легендарная Питерская парадная. Поместье Камчатова Где начинаем и завершаем? Начало: Сквер имени Татищева В. Н Завершение: Куйбышева 7 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.