На этой душевной обзорной экскурсии можно увидеть Пермь во всех её ипостасях: театральную, промышленную, послевоенную и купеческую.
Участники пройдут посвящение в пермяки у памятника «Солёные уши» и заглянут во двор-колодец, который удивляет даже скептиков.
Полюбоваться рекой Кама и старинной архитектурой, узнать о прошлом и настоящем города - всё это станет частью незабываемого путешествия
Участники пройдут посвящение в пермяки у памятника «Солёные уши» и заглянут во двор-колодец, который удивляет даже скептиков.
Полюбоваться рекой Кама и старинной архитектурой, узнать о прошлом и настоящем города - всё это станет частью незабываемого путешествия
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увидите реку Кама
- 🏛 Полюбуетесь старинной архитектурой
- 🎭 Узнаете интересные факты о Пастернаке
- ✈️ Разберётесь, как связаны Пермь и МИГ-31
- 👑 Прикоснётесь к истории династии Романовых
Что можно увидеть
- Река Кама
- Дом Дягилева
- Дом Мешкова
- Дом Грибушина
- Театральный сквер
- Женская Мариинская гимназия
- Благородное собрание
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 2.5 часа вы:
- Увидите визитную карточка города — реку Кама
- Полюбуетесь старинными домами Дягилева, Мешкова и «чайного короля» Грибушина
- Погуляете по Театральному скверу и услышите интересные факты о Пастернаке
- Разберётесь, как связаны Пермь и истребитель МИГ-31
- Рассмотрите здания женской Мариинской гимназии и Благородного собрания
- Оцените самую большую прогулочную зону города
- Прикоснётесь к истории династии Романовых
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия проходит в автопешеходном формате. Транспорт — Lada Vesta.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Перми
Меня зовут Любовь. Я аттестованный гид по Перми и Пермскому краю. Владею грамотным русским языком и с большим удовольствием делюсь своими знаниями. Ставлю интересы гостей на первое место и всегда прилагаю максимум усилий, чтобы экскурсия понравилась каждому участнику.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
22 мая 2024
Прекрасная экскурсия, в живом общении было много исторических фактов. Порадовало,что Любовь ориентировалась на наш ритм, отвечала на вопросы. Все было очень интересно. Очаровательный и позитивный человек. Спасибо большое за информацию!
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