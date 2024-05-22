Влюбиться в Пермь за 2,5 часа

На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
На этой душевной обзорной экскурсии можно увидеть Пермь во всех её ипостасях: театральную, промышленную, послевоенную и купеческую.

Участники пройдут посвящение в пермяки у памятника «Солёные уши» и заглянут во двор-колодец, который удивляет даже скептиков.

Полюбоваться рекой Кама и старинной архитектурой, узнать о прошлом и настоящем города - всё это станет частью незабываемого путешествия
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Увидите реку Кама
  2. 🏛 Полюбуетесь старинной архитектурой
  3. 🎭 Узнаете интересные факты о Пастернаке
  4. ✈️ Разберётесь, как связаны Пермь и МИГ-31
  5. 👑 Прикоснётесь к истории династии Романовых

Что можно увидеть

  • Река Кама
  • Дом Дягилева
  • Дом Мешкова
  • Дом Грибушина
  • Театральный сквер
  • Женская Мариинская гимназия
  • Благородное собрание
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 2.5 часа вы:

  • Увидите визитную карточка города — реку Кама
  • Полюбуетесь старинными домами Дягилева, Мешкова и «чайного короля» Грибушина
  • Погуляете по Театральному скверу и услышите интересные факты о Пастернаке
  • Разберётесь, как связаны Пермь и истребитель МИГ-31
  • Рассмотрите здания женской Мариинской гимназии и Благородного собрания
  • Оцените самую большую прогулочную зону города
  • Прикоснётесь к истории династии Романовых

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия проходит в автопешеходном формате. Транспорт — Lada Vesta.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Светлана
22 мая 2024
Прекрасная экскурсия, в живом общении было много исторических фактов. Порадовало,что Любовь ориентировалась на наш ритм, отвечала на вопросы. Все было очень интересно. Очаровательный и позитивный человек. Спасибо большое за информацию!

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