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На этой душевной обзорной экскурсии можно увидеть Пермь во всех её ипостасях: театральную, промышленную, послевоенную и купеческую.



Участники пройдут посвящение в пермяки у памятника «Солёные уши» и заглянут во двор-колодец, который удивляет даже скептиков.



Полюбоваться рекой Кама и старинной архитектурой, узнать о прошлом и настоящем города - всё это станет частью незабываемого путешествия

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