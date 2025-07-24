читать дальше

городу с прекрасным экскурсоводом Вадимом. Экскурсия проходила в неспешном темпе, в доброжелательнрй атмосфере. Вадим очень интеллигентный человек, начитаный, хорошо знает историю родного города. Отвечал нам на вопросы, показал многие достопримечательности, посоветовал, что ещё можно посмотреть и куда сходить в Перми. Экскурсия интересна для взрослых, дети у нас просто бегали рядом, играли. Для них получилась отличная прогулка, прошли около двух километров, для нас интересная и познавательная встреча с городом. Вадим уделил нам даже больше положенного времени, поскольку многое хотел рассказать и показать. Огромное ему спасибо, мы остались очень довольны!