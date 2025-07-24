На индивидуальной экскурсии по Перми гости смогут пройтись по Комсомольскому проспекту и Монастырской улице, увидеть Соборную площадь и Спасо-Преображенский собор. Откроется вид на Каму с одной из смотровых площадок. Архитектурные
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические места
- 📜 Интересные факты о Перми
- 🏞️ Виды на реку Каму
- 🏠 Архитектурные жемчужины
- 🕍 Знакомство с культурным наследием
Что можно увидеть
- Комсомольский проспект
- Монастырская улица
- Соборная площадь
- Спасо-Преображенский собор
- Дом Мешкова
- Дом Попова
- Дом Вердеревского
- Дом купчихи Барановой
- Часовня Стефана Великопермского
- Женская учительская гимназия
- Здание духовной консистории
- Площадь Трёх Столетий
Описание экскурсии
- Мы погуляем по Комсомольскому проспекту и Монастырской улице. Я расскажу об их достопримечательностях и старых названиях
- Рассмотрим символы Перми — Соборную площадь и Спасо-Преображенский собор
- Посетим смотровую площадку, с которой открывается неповторимый вид на красавицу Каму
- Поговорим об архитектурных жемчужинах 19 века — домах Мешкова и Вердеревского
А ещё вы увидите:
- дом купчихи Барановой
- часовню Стефана Великопермского
- женскую учительскую гимназию
- площадь Трёх Столетий с её неповторимыми вокзалами
И услышите:
- с какой улицы зародилась Пермь
- какие события принято называть Пермской катастрофой 1918 года
- как город принимал адмирала Колчака
- где находилась Сенная площадь
Организационные детали
Протяжённость маршрута — 2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У скульптуры «Пермяк солëны уши»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 291 туриста
Я аттестованный экскурсовод. Родился и живу в Перми. Готов стать вашим гидом по одному из красивейших городов Урала. С радостью покажу вам мою Пермь, расскажу об истории города и о людях, которые прославили его.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
24 июл 2025
Хочу поблагодарить экскурсовода Вадима за очень интересную и познавательную экскурсию по городу. Он с огромной любовью и гордостью рассказывает о своём родном городе Пермь - об историческом и современном, о
Дата посещения: 23 июля 2025
Е
Екатерина
22 окт 2025
Отличная экскурсия, Вадим прекрасный рассказчик, отлично знает историю города, понятно подает материал, мы очень рады что выбрали именно эту экскурсию, очень много интересного узнали о Перми, огромное спасибо!!
П
Пинегин
15 окт 2025
Хороший экскурсовод!
С
Светлана
15 окт 2025
Экскурсия была интересной. Три часа прошли не заметно.
О
Оксана
13 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, рекомендую
К
Кирилл
6 окт 2025
Огромная благодарность Вадиму за прекрасную экскурсию! Очень интересный, информативный, живой рассказ об истории края, о современной жизни города, о древних традициях и легендах, об известных нам (и совсем нам неизвестных)
O
Oleg
21 сен 2025
Потрясающая экскурсия состоялась 20.09.25. Вадим предвосхитил наши ожидания, абсолютно интересный материал, знает про любимый город все и готов делиться этими знаниями. Не думал, что Пермь настолько интересен)). Желаю городу и дальше развиваться. Дальше больше!
P.S. про Великого князя, Михаила Александровича Романова после экскурсии захотелось отдельно почитать)) 👍
P.S. про Великого князя, Михаила Александровича Романова после экскурсии захотелось отдельно почитать)) 👍
М
Мария
14 сен 2025
Очень интересная экскурсия! Спасибо Вадиму.
Д
Дарья
11 сен 2025
Мало фотографий, потому что мы шли за другим: за Пермью глазами местного жителя, за интересными байками, историческими фактами, культовыми местами. Время пролетело незаметно. Остались в полном восторге от Перми и нашего гида Вадима.
Д
Денис
6 сен 2025
Вадим рассказывает. иНтересно, познавательно. 2,5 часа пролетели незаметно
С
Светлана
3 сен 2025
Все очень понравилось
Елена
30 авг 2025
Классный гид.
С
Самойлова
28 авг 2025
Отличная экскурсия!
Экскурсовод профессионален, интересно и доступно рассказывает историю города, удерживает внимание группы, внимателен к участникам и пунктуален. Маршрут продуман, были полезные рекомендации по местам и фото. Рекомендую всем, кто хочет познавательную и приятную прогулку.
Экскурсовод профессионален, интересно и доступно рассказывает историю города, удерживает внимание группы, внимателен к участникам и пунктуален. Маршрут продуман, были полезные рекомендации по местам и фото. Рекомендую всем, кто хочет познавательную и приятную прогулку.
А
Андрей
21 авг 2025
Очевидно, что Вадим любит свой город Пермь. Знает массу фактов из истории. Человек интересный и увлеченный своим делом. Рекомендую экскурсию всем кто желает узнать больше о хорошем городе Пермь. Огромное спасибо Вадиму за общение!
Александра
17 авг 2025
Отличная экскурсия! В Перми были впервые и хотели получше узнать историю города, посмотреть знаковые места. Экскурсию быстро выбрали и забронировали, пришло подтверждение и уже на следующее утро мы гуляли по
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4050 ₽
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В трендеПермь - современный город с историей: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Перми на индивидуальной экскурсии! Узнайте о горнозаводской цивилизации, культурной революции и спрятанных уголках города
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши», Комсомольский пр...
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.