Пермь сквозь столетия

Погрузитесь в историю Перми, прогуливаясь по знаковым местам и любуясь видами на Каму. Узнайте интересные факты и полюбуйтесь архитектурой
На индивидуальной экскурсии по Перми гости смогут пройтись по Комсомольскому проспекту и Монастырской улице, увидеть Соборную площадь и Спасо-Преображенский собор. Откроется вид на Каму с одной из смотровых площадок. Архитектурные
жемчужины 19 века, такие как дома Мешкова и Попова, дополнят впечатления. Туристы узнают о Пермской катастрофе 1918 года и других исторических событиях. Экскурсия позволит взглянуть на Пермь с новой стороны и оценить её богатое культурное наследие

5
52 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические места
  • 📜 Интересные факты о Перми
  • 🏞️ Виды на реку Каму
  • 🏠 Архитектурные жемчужины
  • 🕍 Знакомство с культурным наследием
Пермь сквозь столетия© Вадим
Пермь сквозь столетия© Вадим
Пермь сквозь столетия© Вадим

Что можно увидеть

  • Комсомольский проспект
  • Монастырская улица
  • Соборная площадь
  • Спасо-Преображенский собор
  • Дом Мешкова
  • Дом Попова
  • Дом Вердеревского
  • Дом купчихи Барановой
  • Часовня Стефана Великопермского
  • Женская учительская гимназия
  • Здание духовной консистории
  • Площадь Трёх Столетий

Описание экскурсии

  • Мы погуляем по Комсомольскому проспекту и Монастырской улице. Я расскажу об их достопримечательностях и старых названиях
  • Рассмотрим символы Перми — Соборную площадь и Спасо-Преображенский собор
  • Посетим смотровую площадку, с которой открывается неповторимый вид на красавицу Каму
  • Поговорим об архитектурных жемчужинах 19 века — домах Мешкова и Вердеревского

А ещё вы увидите:

  • дом купчихи Барановой
  • часовню Стефана Великопермского
  • женскую учительскую гимназию
  • площадь Трёх Столетий с её неповторимыми вокзалами

И услышите:

  • с какой улицы зародилась Пермь
  • какие события принято называть Пермской катастрофой 1918 года
  • как город принимал адмирала Колчака
  • где находилась Сенная площадь

Организационные детали

Протяжённость маршрута — 2 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У скульптуры «Пермяк солëны уши»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 291 туриста
Я аттестованный экскурсовод. Родился и живу в Перми. Готов стать вашим гидом по одному из красивейших городов Урала. С радостью покажу вам мою Пермь, расскажу об истории города и о людях, которые прославили его.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Пермь сквозь столетия (Oleg)Пермь сквозь столетия (Oleg)Пермь сквозь столетия (Oleg)Пермь сквозь столетия (Oleg)Пермь сквозь столетия (Oleg)Пермь сквозь столетия (Oleg)Пермь сквозь столетия (Дарья)Пермь сквозь столетия (Дарья)Пермь сквозь столетия (Дарья)Пермь сквозь столетия (Александра)Пермь сквозь столетия (Александра)Пермь сквозь столетия (Александра)Пермь сквозь столетия (Александра)Пермь сквозь столетия (Александра)Пермь сквозь столетия (Нинэль)Пермь сквозь столетия (Нинэль)Пермь сквозь столетия (Нинэль)Пермь сквозь столетия (Нинэль)Пермь сквозь столетия (Нинэль)Пермь сквозь столетия (Нинэль)Пермь сквозь столетия (Нинэль)Пермь сквозь столетия (Татьяна)Пермь сквозь столетия (Татьяна)Пермь сквозь столетия (Татьяна)Пермь сквозь столетия (Татьяна)Пермь сквозь столетия (Татьяна)Пермь сквозь столетия (Инна)Пермь сквозь столетия (Инна)Пермь сквозь столетия (Инна)Пермь сквозь столетия (Инна)
С
Светлана
24 июл 2025
Хочу поблагодарить экскурсовода Вадима за очень интересную и познавательную экскурсию по городу. Он с огромной любовью и гордостью рассказывает о своём родном городе Пермь - об историческом и современном, о
людях, учившихся, работавших или посетивших Пермь и оставивших глубокий след в его истории и архитектуре. Я из Екатеринбурга и не первый раз в Перми, и очень рада, что именно более глубокое знакомство с Пермью я получила во время этой экскурсии с Вадимом. Он очень внимательный, интеллигентный и профессиональный рассказчик. Спасибо ему огромное!

Дата посещения: 23 июля 2025
Е
Екатерина
22 окт 2025
Отличная экскурсия, Вадим прекрасный рассказчик, отлично знает историю города, понятно подает материал, мы очень рады что выбрали именно эту экскурсию, очень много интересного узнали о Перми, огромное спасибо!!
П
Пинегин
15 окт 2025
Хороший экскурсовод!
С
Светлана
15 окт 2025
Экскурсия была интересной. Три часа прошли не заметно.
О
Оксана
13 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, рекомендую
К
Кирилл
6 окт 2025
Огромная благодарность Вадиму за прекрасную экскурсию! Очень интересный, информативный, живой рассказ об истории края, о современной жизни города, о древних традициях и легендах, об известных нам (и совсем нам неизвестных)
горожанах, о различных этапах жизни города - в полном смысле слова - сквозь столетия! С глубоким знанием истории и исторических фактов,но, в то же время, живо, не скучно, с юмором и, главное, с позитивом! Отдельная благодарность за совет и помощь где отведать традиционные блюда - прекраснейшее аутентичное место и очень вкусно и не дорого!! Спасибо!!!!

O
Oleg
21 сен 2025
Потрясающая экскурсия состоялась 20.09.25. Вадим предвосхитил наши ожидания, абсолютно интересный материал, знает про любимый город все и готов делиться этими знаниями. Не думал, что Пермь настолько интересен)). Желаю городу и дальше развиваться. Дальше больше!

P.S. про Великого князя, Михаила Александровича Романова после экскурсии захотелось отдельно почитать)) 👍
М
Мария
14 сен 2025
Очень интересная экскурсия! Спасибо Вадиму.
Д
Дарья
11 сен 2025
Мало фотографий, потому что мы шли за другим: за Пермью глазами местного жителя, за интересными байками, историческими фактами, культовыми местами. Время пролетело незаметно. Остались в полном восторге от Перми и нашего гида Вадима.
Д
Денис
6 сен 2025
Вадим рассказывает. иНтересно, познавательно. 2,5 часа пролетели незаметно
С
Светлана
3 сен 2025
Все очень понравилось
Елена
Елена
30 авг 2025
Классный гид.
С
Самойлова
28 авг 2025
Отличная экскурсия!

Экскурсовод профессионален, интересно и доступно рассказывает историю города, удерживает внимание группы, внимателен к участникам и пунктуален. Маршрут продуман, были полезные рекомендации по местам и фото. Рекомендую всем, кто хочет познавательную и приятную прогулку.
А
Андрей
21 авг 2025
Очевидно, что Вадим любит свой город Пермь. Знает массу фактов из истории. Человек интересный и увлеченный своим делом. Рекомендую экскурсию всем кто желает узнать больше о хорошем городе Пермь. Огромное спасибо Вадиму за общение!
Александра
Александра
17 авг 2025
Отличная экскурсия! В Перми были впервые и хотели получше узнать историю города, посмотреть знаковые места. Экскурсию быстро выбрали и забронировали, пришло подтверждение и уже на следующее утро мы гуляли по
городу с прекрасным экскурсоводом Вадимом. Экскурсия проходила в неспешном темпе, в доброжелательнрй атмосфере. Вадим очень интеллигентный человек, начитаный, хорошо знает историю родного города. Отвечал нам на вопросы, показал многие достопримечательности, посоветовал, что ещё можно посмотреть и куда сходить в Перми. Экскурсия интересна для взрослых, дети у нас просто бегали рядом, играли. Для них получилась отличная прогулка, прошли около двух километров, для нас интересная и познавательная встреча с городом. Вадим уделил нам даже больше положенного времени, поскольку многое хотел рассказать и показать. Огромное ему спасибо, мы остались очень довольны!

