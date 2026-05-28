Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

В 300-летней истории Перми накопилось на удивление много таинственных сюжетов, и самые интересные вы раскроете на прогулке. Узнаете, какие секреты хранят особняки 19 века и где наблюдаются леденящие кровь феномены, как отыскать «Дом с кикиморой» и чем пугает горожан старинный некрополь. А актеры и анимационные эффекты обеспечат максимальное погружение в мистику.

Описание экскурсии

Тайны купеческих домов

Как это часто бывает, именно стены старинных особняков хранят мистические предания об их обитателях или необъяснимых феноменах, связанных с кварталами элитной застройки 19 века. Вы прикоснетесь к тайне «Дома с кикиморой» и попробуете «разглядеть» призрак девушки с зелеными волосами. А также узнаете, какие еще пермские сооружения позапрошлого столетия больше других обросли мифами о привидениях и невероятными «потусторонними» историями.

Мифы и легенды Перми

Доехав до окраины кладбища, у старинного некрополя поговорим о пугающем голосе «проклятой дочери», вырывающемся из-под земли. Будет и рассказ о прошлом призрака в кандалах, обитающего у бывшей пересыльной тюрьмы. Кроме того, я расскажу о судьбе архиепископа Андроника, душа которого, по поверьям, до сих пор мается в здании Пермской художественной галереи. А еще вы раскроете загадку одного из самых красивых и высоких зданий города — «Башни смерти». Услышите удивительные факты о «бэйби-боксах» в краеведческом музее. И выясните тайну пропажи платьев у актрис в Пермском ТЮЗе.

Организационные детали