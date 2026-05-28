Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Узнаете, какие секреты хранят особняки 19 века и где наблюдаются леденящие кровь феномены, как отыскать «Дом с кикиморой» и чем пугает горожан старинный некрополь. А актеры и анимационные эффекты обеспечат максимальное погружение в мистику.
Описание экскурсии
Тайны купеческих домов
Как это часто бывает, именно стены старинных особняков хранят мистические предания об их обитателях или необъяснимых феноменах, связанных с кварталами элитной застройки 19 века. Вы прикоснетесь к тайне «Дома с кикиморой» и попробуете «разглядеть» призрак девушки с зелеными волосами. А также узнаете, какие еще пермские сооружения позапрошлого столетия больше других обросли мифами о привидениях и невероятными «потусторонними» историями.
Мифы и легенды Перми
Доехав до окраины кладбища, у старинного некрополя поговорим о пугающем голосе «проклятой дочери», вырывающемся из-под земли. Будет и рассказ о прошлом призрака в кандалах, обитающего у бывшей пересыльной тюрьмы. Кроме того, я расскажу о судьбе архиепископа Андроника, душа которого, по поверьям, до сих пор мается в здании Пермской художественной галереи. А еще вы раскроете загадку одного из самых красивых и высоких зданий города — «Башни смерти». Услышите удивительные факты о «бэйби-боксах» в краеведческом музее. И выясните тайну пропажи платьев у актрис в Пермском ТЮЗе.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в вечернее, сумеречное время. Время начала может варьироваться в зависимости от захода солнца и ваших пожеланий. Зимой предпочтительно начало в 18:00-19:00. Летом — в 21:00-22:00.
- В стоимость включено: трансфер на личном авто (группы до 4-х человек) и анимация
- Дополнительные расходы: аренда минивэна или микроавтобуса для группы более 4-х человек (уточняйте в переписке)
- Экскурсия рассчитана на взрослых
- С вами будет один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Нам невероятно повезло с экскурсоводом Татьяной: настоящий
🌿В мир загадочной Перми нас погрузила очаровательный гид
Мы из СПб, 2 мамы с дочками 7 лет.
Это была одна из лучших наших экскурсий!!!
Комфортно было ВСЁ!!! Даже дождик