Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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Мистическая Пермь. 18+

Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
В 300-летней истории Перми накопилось на удивление много таинственных сюжетов, и самые интересные вы раскроете на прогулке.

Узнаете, какие секреты хранят особняки 19 века и где наблюдаются леденящие кровь феномены, как отыскать «Дом с кикиморой» и чем пугает горожан старинный некрополь. А актеры и анимационные эффекты обеспечат максимальное погружение в мистику.
5
20 отзывов
Мистическая Пермь. 18+
Мистическая Пермь. 18+
Мистическая Пермь. 18+

Описание экскурсии

Тайны купеческих домов

Как это часто бывает, именно стены старинных особняков хранят мистические предания об их обитателях или необъяснимых феноменах, связанных с кварталами элитной застройки 19 века. Вы прикоснетесь к тайне «Дома с кикиморой» и попробуете «разглядеть» призрак девушки с зелеными волосами. А также узнаете, какие еще пермские сооружения позапрошлого столетия больше других обросли мифами о привидениях и невероятными «потусторонними» историями.

Мифы и легенды Перми

Доехав до окраины кладбища, у старинного некрополя поговорим о пугающем голосе «проклятой дочери», вырывающемся из-под земли. Будет и рассказ о прошлом призрака в кандалах, обитающего у бывшей пересыльной тюрьмы. Кроме того, я расскажу о судьбе архиепископа Андроника, душа которого, по поверьям, до сих пор мается в здании Пермской художественной галереи. А еще вы раскроете загадку одного из самых красивых и высоких зданий города — «Башни смерти». Услышите удивительные факты о «бэйби-боксах» в краеведческом музее. И выясните тайну пропажи платьев у актрис в Пермском ТЮЗе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в вечернее, сумеречное время. Время начала может варьироваться в зависимости от захода солнца и ваших пожеланий. Зимой предпочтительно начало в 18:00-19:00. Летом — в 21:00-22:00.
  • В стоимость включено: трансфер на личном авто (группы до 4-х человек) и анимация
  • Дополнительные расходы: аренда минивэна или микроавтобуса для группы более 4-х человек (уточняйте в переписке)
  • Экскурсия рассчитана на взрослых
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника «Пермяк солёные уши»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 712 туристов
Меня зовут Татьяна. Я аттестованный гид-экскурсовод с более чем 15-летним опытом работы и коренная пермячка. Для меня Пермь — не просто город, а часть собственной истории, которой я с удовольствием
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делюсь с гостями. На экскурсиях я рассказываю о прошлом и настоящем Перми, обращая внимание на неочевидные детали, интересные факты и скрытые смыслы. Я всегда стараюсь подстроить маршрут под интересы путешественников — будь то архитектура, история, искусство или городские легенды. Если на ваши даты я занята, экскурсию проведёт один из гидов моей команды. Мы организуем поездку на высоком уровне и сделаем всё, чтобы знакомство с Пермью оставило у вас яркие впечатления и тёплые воспоминания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
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2
1
А
Дата посещения: 28 мая 2026
Приехали на форум с Дальнего Востока, свободного времени практически не было, гуляли только вечером. Решили взять экскурсию «Мистическая Пермь» и ни разу не пожалели!

Нам невероятно повезло с экскурсоводом Татьяной: настоящий
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профессионал с огромным багажом знаний. Формат авто с остановками и прогулками по значимым местам оказался идеальным для нашего ограниченного графика и прохладного вечера.

Отдельное спасибо за легенды: от некоторых историй буквально бежали мурашки, но и находилось место для шутки. Пермь вечером раскрылась с совершенно неожиданной, таинственной стороны.

Огромная благодарность Татьяне за увлекательную атмосферу и душевность. Обязательно вернемся в Пермь уже в более спокойном режиме и снова обратимся к вам. Рекомендуем всем, кто хочет увидеть город не только парадным, но и мистическим.

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О
Татьяна супер 👍 рекомендую эту экскурсию -получите колоссальное удовольствие
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Е
Экскурсия была увлекательной, познавательной и интересной. Узнали много мифов, легенд и интересных историй города Перми. Участники были просто очарованы и остались довольные. Мистики в меру, актеры/духи поругали и порадовали - спасибо огромное, было здорово. Прекрасно провели время! Однозначно рекомендуем!
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Т
❤️ Удивительная Пермь! Уютные улицы, утопающие в зелени, прекрасная набережная, старинные дома, не похожие друг на друга, каждый со своей загадкой, историей, душой.

🌿В мир загадочной Перми нас погрузила очаровательный гид
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Татьяна Шакирова, словно созданная для того, чтобы блистать на губернаторских балах и быть для пылких поэтов олицетворением Красоты, Ума и Шарма. Три часа с ней пролетели как одно мгновение. Знакомство с городом, пермским медведем, эспланадой, солёными ушами, вкусняшками и посикунчиками было интересным, насыщенным и незабываемым, ведь рядом с нами был человек, влюбленный в этот город, знающий его историю и увлекательно рассказывающий о ней, прямолинейный и любознательный.

❤️ Удивительная Пермь! Уютные улицы, утопающие в зелени, прекрасная набережная, старинные дома, не похожие друг на
❤️ Удивительная Пермь! Уютные улицы, утопающие в зелени, прекрасная набережная, старинные дома, не похожие друг на
❤️ Удивительная Пермь! Уютные улицы, утопающие в зелени, прекрасная набережная, старинные дома, не похожие друг на
❤️ Удивительная Пермь! Уютные улицы, утопающие в зелени, прекрасная набережная, старинные дома, не похожие друг на
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Е
Прекрасная экскурсия. Отличное владение материалом. С нами были подростки, про телефоны они забыли …
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Татьяна
Татьяна провела для нас Обзорную экскурсию по Перми, на своём личном автомобиле.
Мы из СПб, 2 мамы с дочками 7 лет.
Это была одна из лучших наших экскурсий!!!
Комфортно было ВСЁ!!! Даже дождик
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нам не помешал.
Получили новые знания, впечатления и отличное настроение на весь день!
А после пообедали в ресторанчике, который нам порекомендовала Татьяна. Кстати, столик тоже она для нас забронировала)
Кажется Татьяна сможет подобрать ключик к любому путешественнику)))

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