Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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Мистическая Пермь

Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса

Татьяна
Татьяна – Гид из Перми
В 300-летней истории 📖 Перми накопилось на удивление много таинственных сюжетов, и самые интересные вы раскроете на прогулке 👣.

Узнаете, какие секреты хранят особняки 19 века и где наблюдаются леденящие кровь феномены, как отыскать «Дом с кикиморой» и чем пугает горожан старинный некрополь.

А актеры и анимационные эффекты обеспечат максимальное погружение в мистику.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Мистическая Пермь
Мистическая Пермь

🔮 Что вас ожидает

🏚 Тайны купеческих домов
Как это часто бывает, именно стены старинных особняков хранят мистические предания об их обитателях или необъяснимых феноменах, связанных с кварталами элитной застройки 19 века. Вы прикоснетесь к тайне «Дома с кикиморой» и попробуете «разглядеть» призрак девушки с зелеными волосами. А также узнаете, какие еще пермские сооружения позапрошлого столетия больше других обросли мифами о привидениях и невероятными «потусторнними» историями.

👻 Мифы и легенды Перми
Доехав до окраины кладбища, у старинного некрополя поговорим о пугающем голосе «проклятой дочери», вырывающемся из-под земли. Будет и рассказ о прошлом призрака в кандалах, обитающего у бывшей пересыльной тюрьмы. Кроме того, я расскажу о судьбе архиепископа Андроника, душа которого, по поверьям, до сих пор мается в здании Пермской художественной галереи. А еще вы раскроете загадку одного из самых красивых 🤩 и высоких зданий города — «Башни смерти». Услышите удивительные факты о «бэйби-боксах» в краеведческом музее. И выясните тайну пропажи платьев у актрис в Пермском ТЮЗе.

Организационные детали

🌃 Экскурсия ⛳ проходит в вечернее, сумеречное время. Время начала может варьироваться в зависимости от захода солнца и ваших пожеланий.

Мистическая Пермь
Мистическая Пермь
Мистическая Пермь
Мистическая Пермь
Мистическая Пермь
Мистическая Пермь
Мистическая Пермь
Мистическая Пермь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Привет всем! Меня зовут Татьяна, я аттестованный гид-экскурсовод по Перми и Пермскому краю. Работа гида для меня — не просто работа, это стиль жизни и самое большое увлечение. Я не перестаю раскрывать Пермь с новых сторон и удивляться местным традициями, историям и мифам. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!
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Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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