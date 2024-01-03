2 день

Усьвинские столбы и Каменный город

На следующий день мы отправимся в поселок Усьва (115 км), где нас уже будут ждать снегоходы, на которых мы проследуем к Усьвинским столбам.

Совершим подъем на Усьвинские столбы, немного прогуляемся по хребту и сделаем много красивых фотографий.

После спуска снова посадка на снегоходы и недолгая дорога до глэмпинга «Горы Реки», где мы пообедаем и передохнем.

После обеда мы отправимся исследовать Каменный город.

В каменном городе мы прогуляемся по «улочкам», узнаем историю его появления и по желанию можем встретить закат.

После, возвращаемся в глэмпинг «Горы Реки».

Ужин, посиделки у костра и баня.