Что вы увидите 🤩
- Центральная часть города
- Сибирская улица
Ваш ждут:
- Истории 📖 Егошихинского лога и кладбища;
- Байки Разгуляя, рассказы о подземных ходах и старинных штольнях;
- Мистика улицы Сибирской: привидения, кикиморы, таинственные явления;
- И просто множество известных, забытых и даже смешных фактах о центральной части нашего города!
Организационные моменты:
- До экскурсии 🧭 допускаются лица старше 14 лет;
- Надевайте комфортную одежду и обувь.
🚩 Начало: Пермь, сквер им. В. Н. Татищева
🏁 Место завершения: Пермь, ул.Г.Звезда,18
Важная информация
- До экскурсии допускаются лица старше 14 лет
- Надевайте комфортную одежду и обувь.
Время проведения: Смотрите свободные даты
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туроператор К.
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