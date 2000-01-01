5
1 отзыв
Туроператор К.
Туроператор К. – Гид из Перми
На нашей экскурсии 🧭 мы поговорим о загадках, тайнах, легендах, байках и просто выдумках, которые будоражат умы горожан и гостей Перми.
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Экскурсия

350 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Пермь мистическая
Пермь мистическая

Что вы увидите 🤩

  • Центральная часть города
  • Сибирская улица

Ваш ждут:

  • Истории 📖 Егошихинского лога и кладбища;
  • Байки Разгуляя, рассказы о подземных ходах и старинных штольнях;
  • Мистика улицы Сибирской: привидения, кикиморы, таинственные явления;
  • И просто множество известных, забытых и даже смешных фактах о центральной части нашего города!

Организационные моменты:

  • До экскурсии 🧭 допускаются лица старше 14 лет;
  • Надевайте комфортную одежду и обувь.
🚩 Начало: Пермь, сквер им. В. Н. Татищева
🏁 Место завершения: Пермь, ул.Г.Звезда,18
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Важная информация
  • До экскурсии допускаются лица старше 14 лет
  • Надевайте комфортную одежду и обувь.
Пермь мистическая
Пермь мистическая
Пермь мистическая
Пермь мистическая
Время проведения: Смотрите свободные даты
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Туроператор К.
Туроператор К.
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