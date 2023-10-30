Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах
Я стану вашим проводником: познакомлю с главными достопримечательностями и покажу самые яркие арт-объекты.
А заодно расскажу о том, чем Пермь прославилась на всю страну: будь то звериный стиль, соль «Пермянка» или пермская катастрофа.
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Описание
Что вас ожидает
Городские арт-объекты
Мы посетим главные локации: речной вокзал и ж/д вокзал Пермь I, театр оперы и балета им. Чайковского, соборную площадь, историческую улицу Сибирская и современный Комсомольский проспект. Увидим прославленные арт-объекты: памятник реке Кама, скульптуру «Медведь», композицию «Пермяк — солёные уши», часы обратного отсчёта «Без пяти триста» и набережную Камы с арт-объектом «Счастье не за горами».
При желании сможем заехать в район Мотовилиха и на смотровую площадку горы Вышка, а также прокатиться по плотине Камской ГЭС.
Пермь как бренд
Вы услышите много сведений о Перми: её богатой истории, географии, промышленности и культуре. Я расскажу о визитных карточках края, таких как пермский звериный стиль, соль «Пермянка», пермский балет, пермская деревянная скульптура, пермские моторы и конфеты. А ещё вы узнаете, что такое «пермский период» и «пермская катастрофа».
Организационные детали
- Поездка возможна с детьми от 7 лет
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat
- По маршруту запланировано 5 выходов из машины, но по желанию гостей возможны изменения
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.