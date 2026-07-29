Мы посетим главные локации: речной вокзал и ж/д вокзал Пермь I, театр оперы и балета им. Чайковского, Соборную площадь, историческую улицу Сибирская и современный Комсомольский проспект. Увидим прославленные арт-объекты: памятник «Кама-река», скульптуру «Медведь», композицию «Пермяк — солёные уши», часы обратного отсчёта «Без пяти триста» и набережную Камы с арт-объектом «Счастье не за горами».
При желании сможем заехать в район Мотовилиха и на смотровую площадку горы Вышка, а также прокатиться по плотине Камской ГЭС.
Пермь как бренд
Вы услышите много сведений о Перми: её богатой истории, географии, промышленности и культуре. Я расскажу о визитных карточках края, таких как пермский звериный стиль, соль «Пермянка», пермский балет, пермская деревянная скульптура, «Пермские моторы» и пермские конфеты. А ещё вы узнаете, что такое «пермский период» и «пермская катастрофа».
Организационные детали
Поездка возможна с детьми от 6 лет. по запросу предоставим бустер
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Škoda Kodiaq
По маршруту запланировано 5 выходов из машины, но по вашему желанию возможны изменения
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии отель Урал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1368 туристов
Провожу комфортные и познавательные экскурсии по Перми и Пермскому краю для любознательных гостей.
Окончила Пермский университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм».
Люблю кататься на горных лыжах, увлекаюсь краеведением и историей, поэтому с радостью поделюсь своими открытиями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
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Ирина
Пишу отзыв чуть с опозданием, но решила сделать это обязательно, так как экскурсия с Диной по Перми очень понравилась. Экскурсия состоялась 8 июля, мы приплыли на теплоходе, Дина встретила нас читать дальшеуменьшить
у Речного вокзала, как и договаривались заранее. Экскурсия с Диной была очень интересной, познавательной и комфортной. увидели все главные локации в городе, узнаваемые арт- объекты, смотровые площадки, узнали историю города да и всего Пермского края. Дина- настоящий профессионал своего дела, знающий, образованный, старающийся поделиться своими знаниями со своими гостями. Очень любит своё дело, свой край; очень гостеприимный человек, с которым было очень комфортно на экскурсии. Дина- отличный водитель, поездка с ней была безопасной и легкой. Так что данную экскурсию рекомендую на 100%. Спасибо!
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Ксения
Вчера семьёй посетили познавательную экскурсию с замечательным гидом. 3,5 часа пролетели незаметно. Материал подавался легко и понятно. Исторические факты не перегружены датами. Ребенк 14 лет с удовольствием слушал и запоминал. читать дальшеуменьшить
Отметил,что интересно было узнать историю города в хронологической последовательности. Экскурсия проводилась на чистом и комфортабельном автомобиле. Дина очень аккуратный водитель и интересный рассказчик. Спасибо ей огромное за такое знакомство с городом. Так же она посоветовала, что можно ещё посетить и посмотреть в Перми. А в завершении экскурсии наш ждал приятный сюрприз. Дина угостила нас своими любимыми конфетами местного производства и очень вкусным чаем по своему рецепту. Однозначно рекомендую брать обзорную экскурсию именно с Диной!
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Н
Наталья
Экскурсия с Диной прошла прекрасно, интересно, грамотно, познавательно и легко 👍. Город очень нам понравился. Когда приедем в Пермь в следующий раз, то обязательно возьмём ещё какую-либо экскурсию с Диной. Особая благодарность Дине за приятный бонус в виде чая с конфетами в завершении всей экскурсии. Домой мы уехали не с пустыми руками: конфетки приобрели 😁
+1
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А
Анна
Побывала на экскурсии «По Перми с ветерком» с гидом Диной — полный восторг! Маршрут проложен очень грамотно: мы успели увидеть ключевые достопримечательности города, при этом не было ни одного «проходного» читать дальшеуменьшить
места. Дина вела программу так, что даже известные улицы заиграли новыми красками. Что касается информации — её было очень много, но при этом ни капли воды. Только полезные, интересные факты, исторические детали, которые не найдёшь в обычных путеводителях. Дина отвечает на любые вопросы чётко и с душой. Видно, что она искренне горит своим делом. И отдельное огромное спасибо за дегустацию конфет Пермской фабрики! Это было неожиданное и очень вкусное дополнение. Конфеты свежайшие, с историей, и в таком формате — прямо маленькое гастрономическое счастье. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Пермь не скучно, с ветерком, комфортом и сладким послевкусием. Дина, спасибо за прекрасный день!
Дина
Ответ организатора:
Анна, благодарю за такой прекрасный отзыв! Желаю вашей семье новых путешествий, особенно в Китай!
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И
Ирина
Выбрать Дону по отзывам и не ошиблись! 28 мая мы впервые познакомились с Пермь и благодаря Дине, влюбились в него! Профессионально, с любовью к своему городу она познакомила нас с читать дальшеуменьшить
Пермью. Интересная информация с наглядными картинками была доступна для всех. Посмотрев много интересных объектов города,нас ещё угостили вкусным чаем с конфетами! Однозначно,всем рекомендуем приятного и интересного гида- Дину! Да, машина чистая, удобная, вождение профессиональное и аккуратное!
Дина
Ответ организатора:
Ирина, благодарю за отзыв! Мне очень приятно! Желаю Вашей компании отличного путешествия по Каме и Волге
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Наталья
Экскурсия великолепна! Дина очень душевно и с любовью познакомила нас с краем, талант рассказчика и высочайшая эрудиция экскурсовода сделали наше путешествие в Пермь незабываемым.
Дина
Ответ организатора:
Наталья, благодарю за такой прекрасный отзыв! Желаю Вам успешной конференции в Перми и скорейшего установления мира над небом в Белгороде.