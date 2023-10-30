По Перми с ветерком

Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Пермь растянулась вдоль Камы на 70 км. Увидеть всё самое интересное в ней за один день сложно — если не знать, куда ехать.

Я стану вашим проводником: познакомлю с главными достопримечательностями и покажу самые яркие арт-объекты.

А заодно расскажу о том, чем Пермь прославилась на всю страну: будь то звериный стиль, соль «Пермянка» или пермская катастрофа.
По Перми с ветерком
По Перми с ветерком
По Перми с ветерком
По Перми с ветерком
По Перми с ветерком
По Перми с ветерком
Ближайшие даты:
30
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Городские арт-объекты

Мы посетим главные локации: речной вокзал и ж/д вокзал Пермь I, театр оперы и балета им. Чайковского, соборную площадь, историческую улицу Сибирская и современный Комсомольский проспект. Увидим прославленные арт-объекты: памятник реке Кама, скульптуру «Медведь», композицию «Пермяк — солёные уши», часы обратного отсчёта «Без пяти триста» и набережную Камы с арт-объектом «Счастье не за горами».

При желании сможем заехать в район Мотовилиха и на смотровую площадку горы Вышка, а также прокатиться по плотине Камской ГЭС.

Пермь как бренд

Вы услышите много сведений о Перми: её богатой истории, географии, промышленности и культуре. Я расскажу о визитных карточках края, таких как пермский звериный стиль, соль «Пермянка», пермский балет, пермская деревянная скульптура, пермские моторы и конфеты. А ещё вы узнаете, что такое «пермский период» и «пермская катастрофа».

Организационные детали

  • Поездка возможна с детьми от 7 лет
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat
  • По маршруту запланировано 5 выходов из машины, но по желанию гостей возможны изменения

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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