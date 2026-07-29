Пермь растянулась вдоль Камы на 70 км. Увидеть всё самое интересное в ней за один день сложно — если не знать, куда ехать. Я стану вашим проводником: познакомлю с главными достопримечательностями и покажу самые яркие арт-объекты. А заодно расскажу о том, чем Пермь прославилась на всю страну: будь то звериный стиль, соль «Пермянка» или пермская катастрофа.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Городские арт-объекты

Мы посетим главные локации: речной вокзал и ж/д вокзал Пермь I, театр оперы и балета им. Чайковского, Соборную площадь, историческую улицу Сибирская и современный Комсомольский проспект. Увидим прославленные арт-объекты: памятник «Кама-река», скульптуру «Медведь», композицию «Пермяк — солёные уши», часы обратного отсчёта «Без пяти триста» и набережную Камы с арт-объектом «Счастье не за горами».

При желании сможем заехать в район Мотовилиха и на смотровую площадку горы Вышка, а также прокатиться по плотине Камской ГЭС.

Пермь как бренд

Вы услышите много сведений о Перми: её богатой истории, географии, промышленности и культуре. Я расскажу о визитных карточках края, таких как пермский звериный стиль, соль «Пермянка», пермский балет, пермская деревянная скульптура, «Пермские моторы» и пермские конфеты. А ещё вы узнаете, что такое «пермский период» и «пермская катастрофа».

Организационные детали