В 2023 году Пермь отпраздновала своё 300-летие — в честь этого события мы придумали и запустили кольцевой автобусный маршрут.
Всего за 1,5 часа вы увидите все знаковые локации, которые раскрывают красоту города и тайны его истории. Полюбуетесь улицами, арт-объектами, зданиями и площадями. И конечно, услышите самые интересные факты о Перми.
Описание аудиогида
Вы проедете по главным пермским улицам, увидите исторические достопримечательности, парки, музеи и здания с уникальной архитектурой.
Наш маршрут
- Сквер имени Решетникова
- Соборная площадь
- Вокзал Пермь-2
- Улица Борчанинова
- ЦУМ (арт-объект «Пермяк — солёные уши»)
- Комсомольская площадь
- Площадь Ветеранов
- Улица Революции
- Площадь Дружбы
- Площадь Восстания
- Улица 1905 года
- Рабочий посёлок
- Цирк
- Улица Ленина (по ул. Сибирская)
- Сквер имени Решетникова
В пути вас будет сопровождать аудиогид — вы услышите о событиях, происходивших в Перми с 1723 года. И посмотрите на архивные фотографии города на медиапанелях.
Организационные детали
- Автобус курсирует по пятницам и субботам в 12:00 и в 15:00
- Если у вас есть льготы, выберите соответствующую категорию билета при бронировании. Возьмите с собой документ, подтверждающий наличие льгот
в пятницу и субботу в 12:00 и 15:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|600 ₽
|Дети до 12 лет
|500 ₽
|Пенсионеры
|500 ₽
|Инвалиды II и III групп
|500 ₽
|Дети до 5 лет включительно
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке «сквер Решетникова»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — Организатор в Перми
Провёл экскурсии для 1076 туристов
Наш проект начал своё развитие с первого в городе кольцевого туристического маршрута — это был подарок городу и его жителям к 300-летнему юбилею. Мы рады открывать пермякам и гостям города новые грани истории и красоты Пермского края. И конечно, влюблять в Пермь!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ю
Юрий
18 ноя 2025
Аудио гид постоянно отключался
Ю
Юлия
17 ноя 2025
Аудиоэкскурсия не понравилась - ничто не может заменить живого общения. Экскурсия часто прерывалась, потом возвращалась назад, много фотографий людей, которые на экране плохо видны. По городу тоже ездили какими-то кругами. Слишком много пафоса, а интересной и запоминающейся информации мало.
В автобусе чисто и тепло.
Валентина
16 ноя 2025
Добрый день! 15.11 2025 для гостей из другого города организовала поездку по городу. День был дождливый и прохладный, но атмосфера экскурсии скрасила все) Маршрут и информация очень познавательно, даже для меня жителя города. Качественных фото не получилось сделать)
Рекомендую съездить на экскурсию, взрослым и детям!
н
надежда
7 ноя 2025
В этот раз экскурсия Пермь300 понравилась. Автобус был подан во время, аудиогид - очень много интересного узнали о городе, водитель приостанавливался, когда подъезжали к какой либо достопримечательности… Спасибо!!!
Н
Николай
5 ноя 2025
Отличная экскурсия. Увидели самые интересные места.
О
Ольга
2 ноя 2025
Большое спасибо за экскурсию, доступно и понятно!
С
Светлана
2 ноя 2025
Для первого ознакомления с городом идеальный вариант- обзорная автобусная экскурсия. В дальнейшем помогает сориентироваться куда сходить, где это находится, что ещё рядом. Осталась вполне довольна. Автобус большой, комфортный. Спасибо.
Е
Елена
19 окт 2025
Все прекрасно, автобус новый, чистый, водитель опрятен и в белой рубашке, что редкость. Город прекрасен, экскурсия увлекательная и познавательна. Было очень интересно.
Е
Елена
18 окт 2025
Добрый день,мы гости из Кирова,экскурсия понравилась,маршрут отлично продуман,комфортный автобус.
Л
Людмила
31 авг 2025
Добрый день, видео рассказ не совпадал с панорамой за окном
Любовь
Ответ организатора:
Сожалеем, что экскурсия вас разочаровала. В описании указано, что экскурсия с аудиогидом. Данный формат позволяет быстро и комфортно получить представление о 4 районах города за приемлемую стоимость. Аудиогид максимально синхронизирован с объектами на маршруте. Возможны незначительные отклонения, обусловленные дорожной ситуацией.
елена
18 авг 2025
Всем добрый день,мы с мужем в Перми первый раз, были покарены этим городом,набережной,помогла нам увидеть красоту -экскурсия по городу,по самым красивым местам города. Всем путешественникам рекомендую обращаться в эту компанию,мы не раз брали различные экскурсии и не разу не пожалели!
Семён
16 авг 2025
Хотелось больше про основание и становление Перми
М
Марина
11 авг 2025
Были проездом в Перми. взяли обзорную экскурсию и не пожалели. Экскурсия понравилась. Аудиогид - интересно, хороший звук. Водитель помог с вещами. Все прошло комфортно и интересно.
А
Алена
5 авг 2025
Все прекрасно, но убрала звезду за «тихий» звук
А
Алексей
31 июл 2025
За такие деньги нормально. Недостаток - иногда не понимаешь куда смотреть и про что говорит аудиогид
Входит в следующие категории Перми
