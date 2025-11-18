Ю Юрий Аудио гид постоянно отключался

Ю Юлия Аудиоэкскурсия не понравилась - ничто не может заменить живого общения. Экскурсия часто прерывалась, потом возвращалась назад, много фотографий людей, которые на экране плохо видны. По городу тоже ездили какими-то кругами. Слишком много пафоса, а интересной и запоминающейся информации мало.

В автобусе чисто и тепло.

Валентина Добрый день! 15.11 2025 для гостей из другого города организовала поездку по городу. День был дождливый и прохладный, но атмосфера экскурсии скрасила все) Маршрут и информация очень познавательно, даже для меня жителя города. Качественных фото не получилось сделать)

Рекомендую съездить на экскурсию, взрослым и детям!

н надежда В этот раз экскурсия Пермь300 понравилась. Автобус был подан во время, аудиогид - очень много интересного узнали о городе, водитель приостанавливался, когда подъезжали к какой либо достопримечательности… Спасибо!!!

Н Николай Отличная экскурсия. Увидели самые интересные места.

О Ольга Большое спасибо за экскурсию, доступно и понятно!

С Светлана Для первого ознакомления с городом идеальный вариант- обзорная автобусная экскурсия. В дальнейшем помогает сориентироваться куда сходить, где это находится, что ещё рядом. Осталась вполне довольна. Автобус большой, комфортный. Спасибо.

Е Елена Все прекрасно, автобус новый, чистый, водитель опрятен и в белой рубашке, что редкость. Город прекрасен, экскурсия увлекательная и познавательна. Было очень интересно.

Е Елена Добрый день,мы гости из Кирова,экскурсия понравилась,маршрут отлично продуман,комфортный автобус.

Л Людмила Добрый день, видео рассказ не совпадал с панорамой за окном Любовь Ответ организатора: Сожалеем, что экскурсия вас разочаровала. В описании указано, что экскурсия с аудиогидом. Данный формат позволяет быстро и комфортно получить представление о 4 районах города за приемлемую стоимость. Аудиогид максимально синхронизирован с объектами на маршруте. Возможны незначительные отклонения, обусловленные дорожной ситуацией.

елена Всем добрый день,мы с мужем в Перми первый раз, были покарены этим городом,набережной,помогла нам увидеть красоту -экскурсия по городу,по самым красивым местам города. Всем путешественникам рекомендую обращаться в эту компанию,мы не раз брали различные экскурсии и не разу не пожалели!

Семён Хотелось больше про основание и становление Перми

М Марина Были проездом в Перми. взяли обзорную экскурсию и не пожалели. Экскурсия понравилась. Аудиогид - интересно, хороший звук. Водитель помог с вещами. Все прошло комфортно и интересно.

А Алена Все прекрасно, но убрала звезду за «тихий» звук