8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите самые интересные районы центра и узнаете историю Перми.
Я расскажу, откуда пошло выражение «Пермяк — соленые уши», кто был прототипом чеховских трех сестер и где находился «Козий загон». Покажу лучший вид на Каму и помогу понять городской характер.
Я расскажу, откуда пошло выражение «Пермяк — соленые уши», кто был прототипом чеховских трех сестер и где находился «Козий загон». Покажу лучший вид на Каму и помогу понять городской характер.
Описание экскурсии
Пермь вчера и сегодня
Вы увидите здание, в котором учились писатели Мамин-Сибиряк и Бажов, изобретатель радио Попов и легендарный летчик Покрышкин. Рассмотрите городские снимки Прокудина-Горского, основоположника цветной фотографии в России. А также услышите легенды «Дома с кикиморой» и «Дома со львами». Кроме того, в программе экскурсии:
- «Пермяк — соленые уши» — жанровая скульптура, признанная журналом «Русский мир» самым странным памятником России.
- Дом Грибушина — вы увидите одно из лучших творений архитектора Турчевича и узнаете, как оно связано с романом «Доктор Живаго».
- Арт-объект «Счастье не за горами» — я расскажу, кем он был создан и в каких фильмах появился.
- Сквер имени Татищева — вы услышите об основателе Перми и рассмотрите часы, показывающие количество часов, минут и секунд до 300-летия города.
- Памятник Пастернаку — первый в России памятник знаменитому писателю, открытый в 2009 году.
Интерактивный формат
Я стараюсь уйти от традиционного рассказа и провожу экскурсию в диалоговом режиме с демонстрацией фотографий разных лет. Для закрепления информации использую приемы интеллектуальных игр.
Организационные детали
- По вашему желанию мы можем добавить в экскурсию посещение краеведческого музея, художественной галереи или кафе «Lemon tree»
- Входные билеты в музеи и оплата заказа в кафе не включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2848 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я живу в Перми с восьмимесячного возраста и считаю этот город по-настоящему родным. С 1992 года провожу интеллектуальные игры, увлекаюсь краеведением и веду клуб
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 146 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Огромное спасибо Андрею за потрясающую экскурсию! Кажется о Перми этот человек знает всё. При этом этом Андрей ещё и в целом очень интересный рассказчик и человек. Экскурсия продлилась на порядок дольше обещанного, но скучать не пришлось ни минуты. Даже в конце, когда был изрядно утомлен слушал с огромным интересом. Ещё раз огромное спасибо!
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за добрые слова:)
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Андрей отличный рассказчик, обладает огромным количеством знаний, было невероятно интересно:)
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Ух, сказать, что экскурсия прошла отлично, ничего не сказать.
Если вы едете в Пермь и имеете свободных 4 часа, ОБЯЗАТЕЛЬНО идите на экскурсию с Андреем!!!! Даже если вы уже неоднократно бывали
Если вы едете в Пермь и имеете свободных 4 часа, ОБЯЗАТЕЛЬНО идите на экскурсию с Андреем!!!! Даже если вы уже неоднократно бывали
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Н
Дата посещения: 1 мая 2025
Экскурсия была интересная, город "зацепил". Спасибо, Андрей.
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Здравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человек. А когда это совмещается в одном человеке, то человек счастливый … делает то, что
+2
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А
Будучи в отпуске, заказали экскурсию по центру Перми. Выбрали гида Андрея, и это оказалось отличным решением! Экскурсия длилась 3,5 часа, и все это время наш гид умудрялся удерживать внимание не
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