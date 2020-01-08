8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть, услышать и почувствовать старинный город на увлекательной обзорной экскурсии

Андрей
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Андрей – ваш гид
Вы посетите самые интересные районы центра и узнаете историю Перми.

Я расскажу, откуда пошло выражение «Пермяк — соленые уши», кто был прототипом чеховских трех сестер и где находился «Козий загон».

Покажу лучший вид на Каму и помогу понять городской характер.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у скульптуры «Пермяк соленые уши»
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У этой экскурсии8 отзывов
4.75
Знакомьтесь, Пермь!
Знакомьтесь, Пермь!

Что вас ожидает

Пермь вчера и сегодня
Вы увидите здание, в котором учились писатели Мамин-Сибиряк и Бажов, изобретатель радио Попов и легендарный летчик Покрышкин. Рассмотрите городские снимки Прокудина-Горского, основоположника цветной фотографии в России. А также услышите легенды «Дома с кикиморой» и «Дома со львами». Кроме того, в программе экскурсии:

  • «Пермяк — соленые уши» — жанровая скульптура, признанная журналом «Русский мир» самым странным памятником России.
  • Дом Грибушина — вы увидите одно из лучших творений архитектора Турчевича и узнаете, как оно связано с романом «Доктор Живаго».
  • Арт-объект «Счастье не за горами» — я расскажу, кем он был создан и в каких фильмах появился.
  • Сквер имени Татищева — вы услышите об основателе Перми и рассмотрите часы, показывающие количество часов, минут и секунд до 300-летия города.
  • Памятник Пастернаку — первый в России памятник знаменитому писателю, открытый в 2009 году.

Интерактивный формат
Я стараюсь уйти от традиционного рассказа и провожу экскурсию в диалоговом режиме с демонстрацией фотографий разных лет. Для закрепления информации использую приемы интеллектуальных игр.

Организационные детали

По вашему желанию мы можем добавить в экскурсию посещение исторического парка «Россия — моя история», краеведческого музея, художественной галереи и чайной «Грибушин». Входные билеты в музеи и оплата заказа в чайной не включены в стоимость.

Знакомьтесь, Пермь!
Знакомьтесь, Пермь!
Знакомьтесь, Пермь!
Знакомьтесь, Пермь!
Знакомьтесь, Пермь!
Знакомьтесь, Пермь!
Знакомьтесь, Пермь!
Знакомьтесь, Пермь!
Знакомьтесь, Пермь!
Знакомьтесь, Пермь!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у скульптуры «Пермяк соленые уши».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, в Перми живу с восьми месяцев от рождения, поэтому считаю ее родным городом. С 1992 года занимаюсь проведением интеллектуальных игр. А еще увлекаюсь краеведением и веду клуб «Пермский интеллигент» при краевой библиотеке имени Горького. До встречи!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Огромное спасибо экскурсоводу Андрею за интересную, объемную экскурсию. Мы прошли по всем интересным местам, а так же были в двух музеях, которые по программе не были за планированы. Рекомендую всем. Показывает много фотографий в сравнении , что было и как это выглядит сейчас.
8 января 2020
С огромной благодарностью гиду, который провел для нас экскурсию 01 января. Это такая экскурсия, после которой хочется жить в Перми. Увлекательно, динамично, позитивно.
14 октября 2019
Очень понравилось
27 августа 2019
Понравилось, но не всем.
13 августа 2019
Экскурсовод очень хорошо знает свой город. Нам экскурсия понравилась. Были с внучкой 11 лет.
Лишнего не болтал. Рассказывал обо всем интересно. Хотелось бы послушать и погулять с ним подольше, но времени было мало. Спасибо ему.
17 июля 2019
Очень понравилась экскурсия. Наш гид обладает блестящей эрудицией. Учитывал наши интересы. Уделил нам времени больше, чем запланировано в экскурсии. Показал много фотографий, которые значительно расширили наше представление о том или ином объекте, о его прошлом и настоящем. Я много нового узнала о нашем город, хотя не первый раз на подобной экскурсии. Спасибо. Рекомендую всем выбирать именно этого гида, Андрея.
Петр
16 июля 2019
Мне понравилось! Грамотно, интересно, Нескучно! Рекомендую! 😊
Наталья
5 июля 2019
Андрей - это человек, обладающий незаурядным талантом связывать интеллектуальные и духовные явления с историей города. Истинный "гений места"!

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