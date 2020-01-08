8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Пермь вчера и сегодня

Вы увидите здание, в котором учились писатели Мамин-Сибиряк и Бажов, изобретатель радио Попов и легендарный летчик Покрышкин. Рассмотрите городские снимки Прокудина-Горского, основоположника цветной фотографии в России. А также услышите легенды «Дома с кикиморой» и «Дома со львами». Кроме того, в программе экскурсии:

«Пермяк — соленые уши» — жанровая скульптура, признанная журналом «Русский мир» самым странным памятником России.

— жанровая скульптура, признанная журналом «Русский мир» самым странным памятником России. Дом Грибушина — вы увидите одно из лучших творений архитектора Турчевича и узнаете, как оно связано с романом «Доктор Живаго».

— вы увидите одно из лучших творений архитектора Турчевича и узнаете, как оно связано с романом «Доктор Живаго». Арт-объект «Счастье не за горами» — я расскажу, кем он был создан и в каких фильмах появился.

— я расскажу, кем он был создан и в каких фильмах появился. Сквер имени Татищева — вы услышите об основателе Перми и рассмотрите часы, показывающие количество часов, минут и секунд до 300-летия города.

— вы услышите об основателе Перми и рассмотрите часы, показывающие количество часов, минут и секунд до 300-летия города. Памятник Пастернаку — первый в России памятник знаменитому писателю, открытый в 2009 году.

Интерактивный формат

Я стараюсь уйти от традиционного рассказа и провожу экскурсию в диалоговом режиме с демонстрацией фотографий разных лет. Для закрепления информации использую приемы интеллектуальных игр.