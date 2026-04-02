8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомьтесь, Пермь

Увидеть, услышать и почувствовать старинный город на увлекательной обзорной экскурсии
Вы посетите самые интересные районы центра и узнаете историю Перми.

Я расскажу, откуда пошло выражение «Пермяк — соленые уши», кто был прототипом чеховских трех сестер и где находился «Козий загон». Покажу лучший вид на Каму и помогу понять городской характер.
5
146 отзывов
Знакомьтесь, Пермь
Знакомьтесь, Пермь
Знакомьтесь, Пермь

Описание экскурсии

Пермь вчера и сегодня

Вы увидите здание, в котором учились писатели Мамин-Сибиряк и Бажов, изобретатель радио Попов и легендарный летчик Покрышкин. Рассмотрите городские снимки Прокудина-Горского, основоположника цветной фотографии в России. А также услышите легенды «Дома с кикиморой» и «Дома со львами». Кроме того, в программе экскурсии:

  • «Пермяк — соленые уши» — жанровая скульптура, признанная журналом «Русский мир» самым странным памятником России.
  • Дом Грибушина — вы увидите одно из лучших творений архитектора Турчевича и узнаете, как оно связано с романом «Доктор Живаго».
  • Арт-объект «Счастье не за горами» — я расскажу, кем он был создан и в каких фильмах появился.
  • Сквер имени Татищева — вы услышите об основателе Перми и рассмотрите часы, показывающие количество часов, минут и секунд до 300-летия города.
  • Памятник Пастернаку — первый в России памятник знаменитому писателю, открытый в 2009 году.

Интерактивный формат

Я стараюсь уйти от традиционного рассказа и провожу экскурсию в диалоговом режиме с демонстрацией фотографий разных лет. Для закрепления информации использую приемы интеллектуальных игр.

Организационные детали

  • По вашему желанию мы можем добавить в экскурсию посещение краеведческого музея, художественной галереи или кафе «Lemon tree»
  • Входные билеты в музеи и оплата заказа в кафе не включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2848 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я живу в Перми с восьмимесячного возраста и считаю этот город по-настоящему родным. С 1992 года провожу интеллектуальные игры, увлекаюсь краеведением и веду клуб
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«Пермский интеллигент» при Пермской краевой библиотеке имени Горького. С 2022 года в период навигации работаю методистом и радиоведущим на речных круизных теплоходах. Буду рад познакомить вас с Пермью и её историями. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 146 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
Огромное спасибо Андрею за потрясающую экскурсию! Кажется о Перми этот человек знает всё. При этом этом Андрей ещё и в целом очень интересный рассказчик и человек. Экскурсия продлилась на порядок дольше обещанного, но скучать не пришлось ни минуты. Даже в конце, когда был изрядно утомлен слушал с огромным интересом. Ещё раз огромное спасибо!
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за добрые слова:)
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Лана
Андрей отличный рассказчик, обладает огромным количеством знаний, было невероятно интересно:)
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Юлия
Ух, сказать, что экскурсия прошла отлично, ничего не сказать.
Если вы едете в Пермь и имеете свободных 4 часа, ОБЯЗАТЕЛЬНО идите на экскурсию с Андреем!!!! Даже если вы уже неоднократно бывали
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в Перми и гуляли по ней с друзьями. И даже нет, не так, даже если вы коренной житель Перми, идите на экскурсию с Андреем! Это потрясающий, интересный, увлечённый, эмпатичный, тактичный человек. Экскурсовод, который сам получает удовольствие от общения и заражает этим удовольствием слушателей. Экскурсовод, готовый отвечать на вопросы, вступать в дискуссию и имеющий возможность отступить от темы.
Мы приехали на два дня семьями с детьми. Первый день пошли на экскурсию "Знакомьтесь, Пермь!" с четырьмя детьми (наша ошибка, конечно), поведение детей Андрея не смутило, не выбило из колее и не сбило с намеченной экскурсии. Было морозно, холодно, но сильно интересно.
На второй день утеплились, детей оставили дома и пошли по Мотовилихе.
Я полагаю, что нет такого закоулка в Пермском крае, которого бы не знал Андрей. История города переплетается с жизнями известных людей, полностью погружая в атмосферу рассказа. Хочется слушать ещё и ещё.
Огромное спасибо за экскурсии!!!!

Что нам понравилось - всё: экскурсовод, подача информации, маршрут, город.
Экскурсия подойдёт всем, кто готов ходить, ходить много.

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Н
Дата посещения: 1 мая 2025
Экскурсия была интересная, город "зацепил". Спасибо, Андрей.
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Елена
Здравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человек. А когда это совмещается в одном человеке, то человек счастливый … делает то, что
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любит, и щедро делится своими знаниями с теми, кто хочет их получить. Так и получилось с нами. Мы приехали на 2,5 дня в Пермь До этого были в этом городе почти 12 лет назад. Андрей нам показал город и соглашусь с предыдущими людьми, оставившими свои отзывы, что такое ощущение, что Андрей знает каждый дом, каждую улочку города. Причём подача материала не просто посмотрите налево посмотрите направо, а дает возможность тебе и в глубины памяти своей заглянуть, и мозгами пошевелить, отвечая на его вопросы. В описании экскурсии было заявлено 4 часа. Я с тревогой интересовалась, что будет ли где передохнуть, так как здоровье не очень. Но время с ним пролетело как один час. Он спросил -скольким временем мы располагаем, мы ответили что в 19-15 должны быть в таком то месте. И он построил маршрут экскурсии так, чтобы мы оказались в нужное время в нужном месте. А Старт экскурсии был в 14ч. Профессионал! Однозначно рекомендуем! Андрей, хорошо сходить в крайний в этом году круиз! И побольше любознательных интересающихся туристов! Кстати, мы нашли все объекты #пмж пермь!

Здравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человек.
Здравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человек.
Здравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человек.
Здравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человек.
Здравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человек.
Здравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человек.
Здравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человек.
Здравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человек.+2
Здравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человек.
Здравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человек.
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А
Будучи в отпуске, заказали экскурсию по центру Перми. Выбрали гида Андрея, и это оказалось отличным решением! Экскурсия длилась 3,5 часа, и все это время наш гид умудрялся удерживать внимание не
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только взрослых, но и ребенка школьника 11 лет. Впечатлила четкая, правильная речь нашего гида, всё по делу, структурированно и очень интересно, за увлекательным рассказом время летело незаметно.
Маршрут продуман идеально: не слишком быстрый темп, интересные остановки, красивые виды. Когда ребёнок начал уставать, Андрей проявил замечательное терпение и профессионализм. Умело перевёл формат с классической экскурсии на интерактивную беседу, задавал вопросы, вовлекал в диалог.
Помимо исторических фактов Андрей поделился множеством полезных лайфхаков. Рассказал, где можно купить настоящие пермские сувениры, показал места с местной кондитеркой, где пермяки сами покупают сладости. В общем, если собираетесь на экскурсию с ребёнком – однозначно рекомендую Андрея. Он умеет найти подход к маленьким туристам, т. к. еще и профессиональный педагог со стажем. 5+ за экскурсию!

Будучи в отпуске, заказали экскурсию по центру Перми. Выбрали гида Андрея, и это оказалось отличным решением!
Будучи в отпуске, заказали экскурсию по центру Перми. Выбрали гида Андрея, и это оказалось отличным решением!
Будучи в отпуске, заказали экскурсию по центру Перми. Выбрали гида Андрея, и это оказалось отличным решением!
Будучи в отпуске, заказали экскурсию по центру Перми. Выбрали гида Андрея, и это оказалось отличным решением!
Будучи в отпуске, заказали экскурсию по центру Перми. Выбрали гида Андрея, и это оказалось отличным решением!
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