Хохловка — архитектурно-этнографический музей под открытым небом, расположенный в живописном месте на высоком мысе, в 45 км от города.
За 56 лет удалось собрать и восстановить 27 памятников деревянного архитектурного зодчества, которые отражают жизнь и быт местного населения, их мастерство строительства, ремесла и промыслы.
За 56 лет удалось собрать и восстановить 27 памятников деревянного архитектурного зодчества, которые отражают жизнь и быт местного населения, их мастерство строительства, ремесла и промыслы.
Описание экскурсииВо время экскурсии вы совершите неспешную прогулку по Хохловскому холму, заглянете в жилые усадьбы крестьян разных национальностей и достатка коми-пермяцкого округа, Северного и Южного Прикамья. По дороге сделаете остановку на возвышении рядом с объектом оборонного значения — деревянной сторожевой башней. На территории музея расположен один тематический комплекс — охотничье становье, и два промышленных — сельскохозяйственный и солекомплекс. Вы узнаете как в Прикамье соль варили, зерно да лён обрабатывали, а затем хранили, как ткани красили и рисунки набивали. Территория музея бесспорно подходит для съемок фильмов и передач. Приехать в Хохловку — это погрузиться в историю, атмосферу ушедшей эпохи, насладиться природой и видами Камы, узнать больше о культуре и быте коренного населения коми-пермяков и других народов, населявших Прикамье. Важная информация:
- Наденьте удобную одежду и обувь. По маршруту есть пологие длинные подъемы и спуски. В случае дождя в музее можно взять на прокат резиновые сапоги с фирменной символикой музея и дождевики;
- Возьмите с собой воду для комфортной прогулки;
- В музее на маршруте есть два кафе, где можно остановиться, выпить прохладительный напиток или горячий чай, кофе.
По выходным в 9:00, 11:00, 13:00, 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коми-пермяцкие усадьбы крестьян середняка, отходника и зажиточного
- Два объекта культуры федерального значения - Преображенская и Богородицкая церковь
- Сторожевая Башня и единственная сохранившаяся в Прикамье деревянная шатровая колокольня
- Сельское пожарное депо
- Охотничье становье с чамьями, шалашом с нодьей
- Мельница шатровка
- Гумно с овином
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Памятные сувениры.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей
- Питание.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным в 9:00, 11:00, 13:00, 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Наденьте удобную одежду и обувь. По маршруту есть пологие длинные подъемы и спуски. В случае дождя в музее можно взять на прокат резиновые сапоги с фирменной символикой музея и дождевики
- Возьмите с собой воду для комфортной прогулки
- В музее на маршруте есть два кафе, где можно остановиться, выпить прохладительный напиток или горячий чай, кофе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
Музей «Хохловка» в Перми предлагает уникальную возможность увидеть старинные деревянные строения и насладиться красотой уральской природы
Начало: У гостиницы «Урал»
Завтра в 09:00
15 ноя в 13:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Перми в музей «Хохловка»
Добраться до музея, прикоснуться к богатому наследию Пермского края и познакомиться с его историей
16 ноя в 09:00
23 ноя в 15:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Деревянное наследие Прикамья
Узнайте о деревянной архитектуре и жизни крестьян Прикамья. Путешествие в музей Хохловка откроет секреты прошлого и удивит красотой природы
Начало: По договорённости
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
9600 ₽ за всё до 4 чел.