Приглашаем вас на захватывающее приключение по реке Кама, где вы не только освоите азы каякинга под руководством профессиональных инструкторов, но и сможете насладиться красотой природы Пермского края.
Во время этой групповой
Во время этой групповой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Экологичное речное путешествие
- 🛶 Опытные инструкторы
- 📸 Необычные снимки
- 🏞 Чарующие пейзажи
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки на каяках вокруг Хохловки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а вода тёплая, что делает путешествие приятным и безопасным. Май и сентябрь также подходят для прогулок, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, и необходимо одеваться теплее. В остальные месяцы из-за погодных условий и низкой температуры воды прогулки не рекомендуются, однако при наличии специального снаряжения и опыта можно попробовать насладиться природой в одиночестве.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей деревянного зодчества
Описание экскурсии
Встречаемся на месте старта, проводим инструктаж, надеваем спасательные жилеты — и в путь! Вы освоитесь на воде примерно за 15 минут и дальше сможете наслаждаться прогулкой в полной мере. В сопровождении инструктора вы пройдете вдоль скалистых берегов Камы, заплывете в залив музея деревянного зодчества и сможете сделать панорамные фото построек с воды.
Мы предлагаем отправиться в путешествие на одноместных, двухместных и семейных каяках.
Организационные детали
- Стоимость прогулки на каяке за одного человека — 1750 ₽, остальные категории смотрите ниже
- Ребенок до 7 лет в семейном каяке едет со взрослыми бесплатно
- Протяженность маршрута — 5 км, продолжительность — 2 часа (включая инструктаж)
- Возьмите с собой питьевую воду
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Семейный каяк для 2 взрослых и ребенка до 7 лет
|3500 ₽
|Одноместный каяк
|1750 ₽
|Двухместный каяк
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В с. Хохловка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 328 туристов
Наша команда развивает экологические речные экскурсии с 2020 года. На прогулках вас будут сопровождать два опытных гида, влюбленных в свое дело. Мы надеемся, вы проведете время с удовольствием и откроете новые ракурсы пермского края с реки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Самой непредсказуемой и захватывающей экскурсией было путешествие на каяках по сказочной Каме по Пермскому краю в село Хохловка. Хочу отметить четкую организацию мероприятия, всё по плану, никаких сбоев, понятный инструктаж,
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Д
Безумно понравилось экскурсия! Плавали в первый раз, быстро освоились на воде и получили огромное удовольствие. Очень живописный маршрут. Инструкторы очень открытые, всегда помогут и подскажут. Во время плавания инструктор Илья и рассказывал о местах, мимо которых проплываем, и позволял просто насладиться видами, плывя в своем темпе. Также останавливались искупаться и пофотографироваться.
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Огромное спасибо организаторам за удивительные эмоции, дух приключения, невероятные пейзажи! Ездили всей семьёй - от 20-ти до 60-ти лет. В восторге абсолютно все!!! Большая благодарность за организацию, четкий инструктаж, чувство уверенности, что мы в надежных руках профессионалов!!!
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Нам все понравилось. погода чудесная, ветра не было. солнце, вода, природа. Одно слово КРАСОТА. Не пожалели что приехали. теперь хочется взять сапы и еще на них покататься. Мы правда опоздали на чуток, но организатор, спасибо ему большое, нас подождал. 👌❤️
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Н
Такой вид активности был впервые. Очень понравился. И ребята все внимательные ко всем, кто был в группе. Группа была разновозрастная, и все справились с гребной, включая тех, кто был впервые! Это говорит о многом, ребятам большое спасибо!
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Были в прошлом году вместе с детьми. Прекрасно все было организовано, инструктаж по безопасности, всем жилеты. Сопровождающий был и ненавязчив, и вместе с этим постоянно с нами. Нам так понравилось, что мы купили каяки и теперь плаваем во всех путешествиях. Спасибо большое, что показали нам этот вид деятельности:)
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