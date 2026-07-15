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На каяках - вокруг Хохловки

Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Приглашаем вас на захватывающее приключение по реке Кама, где вы не только освоите азы каякинга под руководством профессиональных инструкторов, но и сможете насладиться красотой природы Пермского края.

Во время этой групповой
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экскурсии вы пройдете мимо скалистых берегов, исследуете залив музея деревянного зодчества и получите уникальную возможность сделать панорамные снимки архитектурных шедевров с воды.

Экскурсия подходит как для одиночных путешественников, так и для семей с детьми, благодаря доступности одноместных, двухместных и семейных каяков.

Ваше приключение начнется с подробного инструктажа, после которого вы с комфортом проведете время на воде, наслаждаясь спокойствием и красотой окружающей природы. Не забудьте взять с собой питьевую воду, чтобы сделать ваше путешествие еще более приятным.

Протяженность маршрута составляет 5 км, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу приключения и оставит незабываемые впечатления от посещения Пермского края

5
45 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Экологичное речное путешествие
  • 🛶 Опытные инструкторы
  • 📸 Необычные снимки
  • 🏞 Чарующие пейзажи
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для водной прогулки на каяках вокруг Хохловки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а вода тёплая, что делает путешествие приятным и безопасным. Май и сентябрь также подходят для прогулок, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, и необходимо одеваться теплее. В остальные месяцы из-за погодных условий и низкой температуры воды прогулки не рекомендуются, однако при наличии специального снаряжения и опыта можно попробовать насладиться природой в одиночестве.
Сейчас август — это идеальное время.
На каяках - вокруг Хохловки
На каяках - вокруг Хохловки
На каяках - вокруг Хохловки

Что можно увидеть

  • Музей деревянного зодчества

Описание экскурсии

Встречаемся на месте старта, проводим инструктаж, надеваем спасательные жилеты — и в путь! Вы освоитесь на воде примерно за 15 минут и дальше сможете наслаждаться прогулкой в полной мере. В сопровождении инструктора вы пройдете вдоль скалистых берегов Камы, заплывете в залив музея деревянного зодчества и сможете сделать панорамные фото построек с воды.

Мы предлагаем отправиться в путешествие на одноместных, двухместных и семейных каяках.

Организационные детали

  • Стоимость прогулки на каяке за одного человека — 1750 ₽, остальные категории смотрите ниже
  • Ребенок до 7 лет в семейном каяке едет со взрослыми бесплатно
  • Протяженность маршрута — 5 км, продолжительность — 2 часа (включая инструктаж)
  • Возьмите с собой питьевую воду

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Семейный каяк для 2 взрослых и ребенка до 7 лет3500 ₽
Одноместный каяк1750 ₽
Двухместный каяк3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В с. Хохловка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 328 туристов
Наша команда развивает экологические речные экскурсии с 2020 года. На прогулках вас будут сопровождать два опытных гида, влюбленных в свое дело. Мы надеемся, вы проведете время с удовольствием и откроете новые ракурсы пермского края с реки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
3
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1
И
Самой непредсказуемой и захватывающей экскурсией было путешествие на каяках по сказочной Каме по Пермскому краю в село Хохловка. Хочу отметить четкую организацию мероприятия, всё по плану, никаких сбоев, понятный инструктаж,
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безопасная экипировка, приветливые инструкторы Илья и Руслан контролировали на воде каждого участника от начала до конца экскурсии. Насладились девственной природой села Хохловка, скалистыми берегами Камы и увидели с залива постройки музея деревянного зодчества «Хохловка» - первого на Урале музея под открытым небом. Всё это запечатлели на фото и благополучно вернулись к месту старта, где нас ждал организатор Максим, экскурсия по времени заняла около 2-х часов. Среди практических моментов есть домик для переодевания и чтобы перевести дух, попить воды, чай или перекусить, а также биотуалет через дорогу. Всё понравилось! Благодарим организатора Максима, инструкторов Илью и Руслана за незабываемые впечатления, за попытку слиться с природой и насладиться красивейшими пейзажами Пермского края!
Для бывших профессионалов это ещё и ностальгия по прошлому опыту, ярким вдохновляющим результатам и жизнеутверждающей позиции!
Спасибо за возможность показать семье лучшие стороны водных видов спорта, как не бояться воды и что всё в мире покоримо, если есть желание!
Мы желаем команде каякеров успехов, развития и совершенствования в профессиональной сфере!
Благодарю платформу Трипстер/Tripster за разнообразие экскурсий и возможность достичь вершину следующего уровня! Успехов и процветания!)

Самой непредсказуемой и захватывающей экскурсией было путешествие на каяках по сказочной Каме по Пермскому краю в
Самой непредсказуемой и захватывающей экскурсией было путешествие на каяках по сказочной Каме по Пермскому краю в
Самой непредсказуемой и захватывающей экскурсией было путешествие на каяках по сказочной Каме по Пермскому краю в
Самой непредсказуемой и захватывающей экскурсией было путешествие на каяках по сказочной Каме по Пермскому краю в
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Д
Безумно понравилось экскурсия! Плавали в первый раз, быстро освоились на воде и получили огромное удовольствие. Очень живописный маршрут. Инструкторы очень открытые, всегда помогут и подскажут. Во время плавания инструктор Илья и рассказывал о местах, мимо которых проплываем, и позволял просто насладиться видами, плывя в своем темпе. Также останавливались искупаться и пофотографироваться.
Безумно понравилось экскурсия! Плавали в первый раз, быстро освоились на воде и получили огромное удовольствие. Очень
Безумно понравилось экскурсия! Плавали в первый раз, быстро освоились на воде и получили огромное удовольствие. Очень
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Татьяна
Огромное спасибо организаторам за удивительные эмоции, дух приключения, невероятные пейзажи! Ездили всей семьёй - от 20-ти до 60-ти лет. В восторге абсолютно все!!! Большая благодарность за организацию, четкий инструктаж, чувство уверенности, что мы в надежных руках профессионалов!!!
Огромное спасибо организаторам за удивительные эмоции, дух приключения, невероятные пейзажи! Ездили всей семьёй - от 20-ти
Огромное спасибо организаторам за удивительные эмоции, дух приключения, невероятные пейзажи! Ездили всей семьёй - от 20-ти
Огромное спасибо организаторам за удивительные эмоции, дух приключения, невероятные пейзажи! Ездили всей семьёй - от 20-ти
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Наталья
Нам все понравилось. погода чудесная, ветра не было. солнце, вода, природа. Одно слово КРАСОТА. Не пожалели что приехали. теперь хочется взять сапы и еще на них покататься. Мы правда опоздали на чуток, но организатор, спасибо ему большое, нас подождал. 👌❤️
Нам все понравилось. погода чудесная, ветра не было. солнце, вода, природа. Одно слово КРАСОТА. Не пожалели
Нам все понравилось. погода чудесная, ветра не было. солнце, вода, природа. Одно слово КРАСОТА. Не пожалели
Нам все понравилось. погода чудесная, ветра не было. солнце, вода, природа. Одно слово КРАСОТА. Не пожалели
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Н
Такой вид активности был впервые. Очень понравился. И ребята все внимательные ко всем, кто был в группе. Группа была разновозрастная, и все справились с гребной, включая тех, кто был впервые! Это говорит о многом, ребятам большое спасибо!
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Полина
Были в прошлом году вместе с детьми. Прекрасно все было организовано, инструктаж по безопасности, всем жилеты. Сопровождающий был и ненавязчив, и вместе с этим постоянно с нами. Нам так понравилось, что мы купили каяки и теперь плаваем во всех путешествиях. Спасибо большое, что показали нам этот вид деятельности:)
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Входит в следующие категории Перми

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