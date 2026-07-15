Приглашаем вас на захватывающее приключение по реке Кама, где вы не только освоите азы каякинга под руководством профессиональных инструкторов, но и сможете насладиться красотой природы Пермского края.Во время этой групповой

экскурсии вы пройдете мимо скалистых берегов, исследуете залив музея деревянного зодчества и получите уникальную возможность сделать панорамные снимки архитектурных шедевров с воды. Экскурсия подходит как для одиночных путешественников, так и для семей с детьми, благодаря доступности одноместных, двухместных и семейных каяков. Ваше приключение начнется с подробного инструктажа, после которого вы с комфортом проведете время на воде, наслаждаясь спокойствием и красотой окружающей природы. Не забудьте взять с собой питьевую воду, чтобы сделать ваше путешествие еще более приятным. Протяженность маршрута составляет 5 км, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу приключения и оставит незабываемые впечатления от посещения Пермского края

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки на каяках вокруг Хохловки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а вода тёплая, что делает путешествие приятным и безопасным. Май и сентябрь также подходят для прогулок, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, и необходимо одеваться теплее. В остальные месяцы из-за погодных условий и низкой температуры воды прогулки не рекомендуются, однако при наличии специального снаряжения и опыта можно попробовать насладиться природой в одиночестве.

Сейчас август — это идеальное время.