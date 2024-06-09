Хохловка — идеальное сочетание деревянных построек и природы. Приглашаю вас прогуляться между старинных изб и полюбоваться сохранившимся уральским зодчеством. Узнать об истории солеварения, посмотреть, как раньше жили и работали крестьяне. И всё это — в окружении скал, густого леса и красавицы-Камы.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите деревянные строения, привезённые из различных уголков Прикамья. По холмам раскиданы крестьянские избы, храмы, колокольня и сторожевая башня. Комплекс по добыче соли, пожарное депо — есть даже ветряная мельница.

Во многие из них мы заглянем: экспонаты расскажут о быте людей прошлого — коми-пермяцких, русских и марийских крестьян. И обязательно полюбуемся видами: с горы — на хохловские просторы, с набережной — на тихий залив.

А ещё:

поговорим о роли земств в общественной жизни

познакомимся с процессом добычи, варки и хранения соли-пермянки

увидим здание, которое перевезли в музей целиком — так как разобрать его не представлялось возможным

узнаем историю хохловского железоделательного завода Абамелек-Лазаревых

и выясним, наконец, почему же в сказках у мельника всегда было три сына

Организационные детали