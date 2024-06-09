Хохловка — идеальное сочетание деревянных построек и природы. Приглашаю вас прогуляться между старинных изб и полюбоваться сохранившимся уральским зодчеством. Узнать об истории солеварения, посмотреть, как раньше жили и работали крестьяне. И всё это — в окружении скал, густого леса и красавицы-Камы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите деревянные строения, привезённые из различных уголков Прикамья. По холмам раскиданы крестьянские избы, храмы, колокольня и сторожевая башня. Комплекс по добыче соли, пожарное депо — есть даже ветряная мельница.
Во многие из них мы заглянем: экспонаты расскажут о быте людей прошлого — коми-пермяцких, русских и марийских крестьян. И обязательно полюбуемся видами: с горы — на хохловские просторы, с набережной — на тихий залив.
А ещё:
- поговорим о роли земств в общественной жизни
- познакомимся с процессом добычи, варки и хранения соли-пермянки
- увидим здание, которое перевезли в музей целиком — так как разобрать его не представлялось возможным
- узнаем историю хохловского железоделательного завода Абамелек-Лазаревых
- и выясним, наконец, почему же в сказках у мельника всегда было три сына
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Москвич 3
- В стоимость не включены входные билеты в музей: 350 руб. /взрослый, 280 руб. /студенты, пенсионеры, дети 14–18 лет; дети до 14 лет — бесплатно
- Экскурсия будет интересна детям от 7 лет
- После экскурсии за доплату вы можете посетить дегустацию сыров на ферме — 300 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Урал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 39 туристов
Я живу в Перми с самого рождения — 50 лет. Очень люблю свой край. Объездил его вдоль и поперек, принимая гостей и проводя для них экскурсии. Мои предки жили вЗадать вопрос
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