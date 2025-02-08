Хохловка - уникальный музей деревянного зодчества на берегу Камы. Опытный водитель доставит вас туда и обратно, рассказывая об истории Перми и Камской ГЭС. Вы увидите лесные просторы Прикамья и узнаете о соляных богатствах региона. Посещение музея включает самостоятельный осмотр или экскурсию с гидом. Трансфер на комфортабельном автомобиле подходит для семей с детьми от 7 лет

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» находится на живописном берегу Камы в 43 км от Перми. Осматривая тематические экспозиции — самостоятельно или с местным гидом — вы познакомитесь с историей всего региона, а также с национальной культурой и бытовыми традициям в разные эпохи.

План поездки

Трансфер от Перми – 1 час, посещение музея – 2 часа, обратный трансфер в Пермь – 1 час. По пути в Хохловку вы:

проедете по улицам Перми

прокатитесь через плотину Камской ГЭС

заглянете в самый отдалённый микрорайон города

насладитесь лесными просторами Прикамья

По прибытии в музей экспозицию можно осмотреть самостоятельно с аудиогидом или со штатным экскурсоводом.

Организационные детали