Хохловка - уникальный музей деревянного зодчества на берегу Камы. Опытный водитель доставит вас туда и обратно, рассказывая об истории Перми и Камской ГЭС. Вы увидите лесные просторы Прикамья и узнаете о соляных богатствах региона. Посещение музея включает самостоятельный осмотр или экскурсию с гидом. Трансфер на комфортабельном автомобиле подходит для семей с детьми от 7 лет
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🕰 Исторические рассказы
- 🌲 Природа Прикамья
- 🏛 Уникальный музей
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Камская ГЭС
- Музей Хохловка
Описание трансфер
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» находится на живописном берегу Камы в 43 км от Перми. Осматривая тематические экспозиции — самостоятельно или с местным гидом — вы познакомитесь с историей всего региона, а также с национальной культурой и бытовыми традициям в разные эпохи.
План поездки
Трансфер от Перми – 1 час, посещение музея – 2 часа, обратный трансфер в Пермь – 1 час. По пути в Хохловку вы:
- проедете по улицам Перми
- прокатитесь через плотину Камской ГЭС
- заглянете в самый отдалённый микрорайон города
- насладитесь лесными просторами Прикамья
По прибытии в музей экспозицию можно осмотреть самостоятельно с аудиогидом или со штатным экскурсоводом.
Организационные детали
- Трансфер проходит на машине Volkswagen. С вами будет один из водителей нашей команды
- Подойдёт детям с 7 лет
- Вход в музей и экскурсия внутри оплачиваются отдельно:
— входные билеты – 350 ₽ взрослые, 280 ₽ льготные категории, дети до 14 лет бесплатно
— вход + экскурсия для группы 4-5 человек – 1000 ₽ с человека, льготный 800 ₽, дети до 18 лет 600 ₽
— вход + экскурсия для мини-группы 1-3 человека – 3000 ₽ за экскурсию
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Перми
Провела экскурсии для 532 туристов
Всем привет! Меня зовут Дина, я инструктор по горным лыжам. Закончила Пермский университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением, постоянно изучаю историю и делюсь своими знаниями и открытиями с путешественниками.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
8 фев 2025
Большое спасибо Дине за внимательное отношение, интересную путевую информацию
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