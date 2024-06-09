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В сопровождении основателя Егошихинского медеплавильного завода Василия Никитича Татищева вы прогуляетесь по историческому центру города.



Узнаете, где искать стоянку древнего человека, в каком бору водятся медведи и как трамвай объединил город. Истории о купечестве и мещанстве, богеме и пролетариате, служащих и крестьянах — в нашей программе!