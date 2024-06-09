В сопровождении основателя Егошихинского медеплавильного завода Василия Никитича Татищева вы прогуляетесь по историческому центру города.
Узнаете, где искать стоянку древнего человека, в каком бору водятся медведи и как трамвай объединил город. Истории о купечестве и мещанстве, богеме и пролетариате, служащих и крестьянах — в нашей программе!
Узнаете, где искать стоянку древнего человека, в каком бору водятся медведи и как трамвай объединил город. Истории о купечестве и мещанстве, богеме и пролетариате, служащих и крестьянах — в нашей программе!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите
- Старинные особняки
- Трамвайный мостик
- Памятник Татищеву
- Дом с фигурами
- Приметы города 19 века
Вы узнаете
- Как можно трактовать географию Перми через призму произведений Пастернака, Пановой, Юзефовича
- Где Саша Гриневский впервые увидел Алые паруса?
- Как связаны между собой Достоевский, Мандельштам, Иван Семёнов и Театр кукол
По окончании прогулки, каждый участник торжественно посвящается в пермяки лично Василием Никитичем Татищевым и получает паспорт пермяка. А ещё — профессиональные фото на память о прогулке.
Организационные детали
- Без ограничений, с животными можно
- В стоимость прогулки включена фотосессия с профессиональным фотографом
- При необходимости за отдельную плату предоставляется транспорт для перемещения по маршруту
- Договор, любые формы оплаты
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Планетария
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Перми
Я провожу авторские экскурсии по Перми и окрестностям. Мою анимационную программу можно смело назвать самой оригинальной и эксклюзивной экскурсией в городе. Небанально, познавательно, с юмором — всё как вы любите!Задать вопрос
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