Я встречу вас в аэропорту, помогу с вещами и мы отправимся в центр города. Чтобы вы подкрепились после перелёта, мы заедем в ресторан национальной кухни и попробуем легендарные посикунчики. По дороге я расскажу главное о Пермском крае. Далее отправимся на обзорную экскурсию по самым популярным достопримечательностям. А после экскурсии я дам рекомендации, как лучше провести время, чтобы Пермь вам запомнилась!

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Описание

Что вас ожидает

Трансфер-экскурсия — очень удобная форма начать знакомство с городом. Дорога из международного аэропорта Большое Савино займет около получаса, по дороге вы услышите самое главное из истории Перми. Вы сможете сразу выбрать точки для будущих прогулок.

Чтобы вы подкрепились с дороги, мы заедем в ресторан национальной кухни и отведаем легендарные посикунчики. Во время чаепития я расскажу обычаи и традиции пермяков. Вы узнаете что означает выражение «пермяк — солёные уши» и как правильно говорить — «посикунчики» или «посекунчики».

Мы проедем по центральным улицам города и посетим следующие достопримечательности:

Арт-объект «Счастье не за горами»

Набережная реки Кама

Памятник «Пермяк — солёные уши»

Здание Главпочтамта

Театр оперы и балета

Дом Грибушина

Башня смерти

Дом, в котором жил в ссылке Михаил Романов, брат Николая II

Организационные детали

- Я могу встретить вас в аэропорту, на ж. -д. вокзале или в отеле

- Мы поедем на кроссовере Toyota Rav 4

- После экскурсии я отвезу вас в отель

- Это автомобильная экскурсия с выходами у достопримечательностей

- Транспорт включён в стоимость

- Дегустация посикунчиков оплачивается дополнительно — 600 руб. с человека