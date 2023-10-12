Чтобы вы подкрепились после перелёта, мы заедем в ресторан национальной кухни и попробуем легендарные посикунчики. По дороге я расскажу главное о Пермском крае. Далее отправимся на обзорную экскурсию по самым популярным достопримечательностям. А после экскурсии я дам рекомендации, как лучше провести время, чтобы Пермь вам запомнилась!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Трансфер-экскурсия — очень удобная форма начать знакомство с городом. Дорога из международного аэропорта Большое Савино займет около получаса, по дороге вы услышите самое главное из истории Перми. Вы сможете сразу выбрать точки для будущих прогулок.
Чтобы вы подкрепились с дороги, мы заедем в ресторан национальной кухни и отведаем легендарные посикунчики. Во время чаепития я расскажу обычаи и традиции пермяков. Вы узнаете что означает выражение «пермяк — солёные уши» и как правильно говорить — «посикунчики» или «посекунчики».
Мы проедем по центральным улицам города и посетим следующие достопримечательности:
- Арт-объект «Счастье не за горами»
- Набережная реки Кама
- Памятник «Пермяк — солёные уши»
- Здание Главпочтамта
- Театр оперы и балета
- Дом Грибушина
- Башня смерти
- Дом, в котором жил в ссылке Михаил Романов, брат Николая II
Организационные детали
- Я могу встретить вас в аэропорту, на ж. -д. вокзале или в отеле
- Мы поедем на кроссовере Toyota Rav 4
- После экскурсии я отвезу вас в отель
- Это автомобильная экскурсия с выходами у достопримечательностей
- Транспорт включён в стоимость
- Дегустация посикунчиков оплачивается дополнительно — 600 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.