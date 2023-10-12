Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков

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Я встречу вас в аэропорту, помогу с вещами и мы отправимся в центр города.

Чтобы вы подкрепились после перелёта, мы заедем в ресторан национальной кухни и попробуем легендарные посикунчики. По дороге я расскажу главное о Пермском крае. Далее отправимся на обзорную экскурсию по самым популярным достопримечательностям. А после экскурсии я дам рекомендации, как лучше провести время, чтобы Пермь вам запомнилась!
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трансфер-экскурсия — очень удобная форма начать знакомство с городом. Дорога из международного аэропорта Большое Савино займет около получаса, по дороге вы услышите самое главное из истории Перми. Вы сможете сразу выбрать точки для будущих прогулок.

Чтобы вы подкрепились с дороги, мы заедем в ресторан национальной кухни и отведаем легендарные посикунчики. Во время чаепития я расскажу обычаи и традиции пермяков. Вы узнаете что означает выражение «пермяк — солёные уши» и как правильно говорить — «посикунчики» или «посекунчики».

Мы проедем по центральным улицам города и посетим следующие достопримечательности:

  • Арт-объект «Счастье не за горами»
  • Набережная реки Кама
  • Памятник «Пермяк — солёные уши»
  • Здание Главпочтамта
  • Театр оперы и балета
  • Дом Грибушина
  • Башня смерти
  • Дом, в котором жил в ссылке Михаил Романов, брат Николая II

Организационные детали

- Я могу встретить вас в аэропорту, на ж. -д. вокзале или в отеле
- Мы поедем на кроссовере Toyota Rav 4
- После экскурсии я отвезу вас в отель
- Это автомобильная экскурсия с выходами у достопримечательностей
- Транспорт включён в стоимость
- Дегустация посикунчиков оплачивается дополнительно — 600 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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