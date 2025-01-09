Пермь - любовь с первого взгляда

Приглашаю на увлекательную прогулку по Перми, где вы узнаете об истории города, его знаменитых жителях и увидите главные достопримечательности
Пермь приглашает на незабываемую экскурсию! За два часа вы пройдете по главным улицам города, увидите знаменитые скульптуры и памятники, узнаете о связи Перми с викингами и загадочной страной Биармия. Вас ждут истории о писателях Бажове и Мамин-Сибиряке, изобретателе радио Попове и многом другом. После экскурсии можно посетить ресторан коми-пермяцкой кухни. Отличный способ провести время и узнать больше о Перми
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные истории о Перми
  • 🏛️ Знаменитые памятники и скульптуры
  • 📚 Интересные факты о знаменитых людях
  • 🎭 Посещение культурных объектов
  • 🍽️ Возможность попробовать местную кухню
Пермь - любовь с первого взгляда
Пермь - любовь с первого взгляда
Пермь - любовь с первого взгляда
Ближайшие даты:
27
янв28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Что можно увидеть

  • Улица Ленина
  • Пермский Арбат
  • Скульптура «Легенда о пермском медведе»
  • Скульптура «Пермяк солёные уши»
  • Старокирпичный переулок
  • Памятник Пастернаку
  • Памятник Татищеву
  • Квартал «ИльТЮЗион»
  • Гостиница «Королёвские номера»
  • Театр оперы и балета

Описание экскурсии

За 2 часа вы:

  • Погуляете по главной улице Ленина и пермскому Арбату
  • Увидите скульптуры «Легенда о пермском медведе» и «Пермяк солёные уши»
  • Заглянете в Старокирпичный переулок, где находился первый кинотеатр города
  • Рассмотрите памятники писателю Пастернаку и основателю города Татищеву
  • Посетите сказочный квартал «ИльТЮЗион» с гондолой, щелкунчиком и шарманщиком
  • Оцените здание гостиницы «Королёвские номера» в стиле модерн
  • Посмотрите на театр оперы и балеты — сердце культурной жизни Перми

Я расскажу:

  • Почему Пермь Великая — это «Пера маа»
  • При чём здесь викинги и загадочная страна Биармия
  • Почему книга «Сердце Пармы» Иванова имела такой оглушительный успех
  • Как с Пермью связаны изобретатель радио Попов, писатели Бажов и Мамин-Сибиряк
  • Где находится исчезнувшая Страна Вису
  • Чем «Реальные пацаны» отличаются от всех остальных
  • Где готовят настоящие посикунчики «как у мамы»

Организационные детали

По желанию после экскурсии можно зайти в ресторан коми-пермяцкой кухни.

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Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Попову А. С
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
Василий
9 янв 2025
От экскурсии остались исключительно положительные эмоции. До знакомства с городом было представление о Перми, как о сером, чисто промышленном городе (да и первое впечатление было таким же). Андрей полностью перевернул
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это представление, показал нам настоящую Пермь - яркую, самобытную, уникальную. И всё это в рамках очень небольшого времени, за которое экскурсия была проведена.
Андрей прекрасно знает город, очень интересно рассказывает о нём, готов ответить на все вопросы.
Если ещё раз окажемся в Перми (а теперь появилось большое желание посетить город летом), то обязательно снова обратимся к Андрею!

От экскурсии остались исключительно положительные эмоции. До знакомства с городом было представление о Перми, как оОт экскурсии остались исключительно положительные эмоции. До знакомства с городом было представление о Перми, как о
А
8 янв 2025
Отличная предновогодняя экскурсия по Перми. Андрей - прекрасный гид, знающий и любящий свой город. Нестандартный маршрут: наряду с известными достопримечательностями посетили и те уголки, которые мы и не замечали до этого. Также были полезными и гастрономические рекомендации.
Наталья
6 янв 2025
Прекрасная экскурсия: когда глубокие знания истории города соединяются с общей эрудицией и умением живо и увлекательно рассказывать, то не замечаешь ни времени, ни промозглой погоды. Узнали много нового и получили большое удовольствие. Огромное спасибо Андрею!
Е
5 окт 2024
Совершенно чудесная экскурсия. Совершенно чудесный экскурсовод. Узнали очень много нового. Всё понравилось. Особенно настоящие пермские посикунчики.
Совершенно чудесная экскурсия. Совершенно чудесный экскурсовод. Узнали очень много нового. Всё понравилось. Особенно настоящие пермские посикунчики.
Головнина
4 окт 2024
Хочу отметить отличную работу гида, который показал нам самые интересные места, рассказал множество интересных фактов и ответил на все наши вопросы. Был внимательным и заботливым, что сделало экскурсию незабываемой. Спасибо за вашу профессиональную работу и отзывчивость. Обязательно обратимся к вам еще раз!

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