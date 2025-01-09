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это представление, показал нам настоящую Пермь - яркую, самобытную, уникальную. И всё это в рамках очень небольшого времени, за которое экскурсия была проведена.

Андрей прекрасно знает город, очень интересно рассказывает о нём, готов ответить на все вопросы.

Если ещё раз окажемся в Перми (а теперь появилось большое желание посетить город летом), то обязательно снова обратимся к Андрею!