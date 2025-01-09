Пермь приглашает на незабываемую экскурсию! За два часа вы пройдете по главным улицам города, увидите знаменитые скульптуры и памятники, узнаете о связи Перми с викингами и загадочной страной Биармия. Вас ждут истории о писателях Бажове и Мамин-Сибиряке, изобретателе радио Попове и многом другом. После экскурсии можно посетить ресторан коми-пермяцкой кухни. Отличный способ провести время и узнать больше о Перми
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные истории о Перми
- 🏛️ Знаменитые памятники и скульптуры
- 📚 Интересные факты о знаменитых людях
- 🎭 Посещение культурных объектов
- 🍽️ Возможность попробовать местную кухню
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Улица Ленина
- Пермский Арбат
- Скульптура «Легенда о пермском медведе»
- Скульптура «Пермяк солёные уши»
- Старокирпичный переулок
- Памятник Пастернаку
- Памятник Татищеву
- Квартал «ИльТЮЗион»
- Гостиница «Королёвские номера»
- Театр оперы и балета
Описание экскурсии
За 2 часа вы:
- Погуляете по главной улице Ленина и пермскому Арбату
- Увидите скульптуры «Легенда о пермском медведе» и «Пермяк солёные уши»
- Заглянете в Старокирпичный переулок, где находился первый кинотеатр города
- Рассмотрите памятники писателю Пастернаку и основателю города Татищеву
- Посетите сказочный квартал «ИльТЮЗион» с гондолой, щелкунчиком и шарманщиком
- Оцените здание гостиницы «Королёвские номера» в стиле модерн
- Посмотрите на театр оперы и балеты — сердце культурной жизни Перми
Я расскажу:
- Почему Пермь Великая — это «Пера маа»
- При чём здесь викинги и загадочная страна Биармия
- Почему книга «Сердце Пармы» Иванова имела такой оглушительный успех
- Как с Пермью связаны изобретатель радио Попов, писатели Бажов и Мамин-Сибиряк
- Где находится исчезнувшая Страна Вису
- Чем «Реальные пацаны» отличаются от всех остальных
- Где готовят настоящие посикунчики «как у мамы»
Организационные детали
По желанию после экскурсии можно зайти в ресторан коми-пермяцкой кухни.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Попову А. С
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 52 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я живу в Перми с рождения. Кандидат наук, работаю в Пермском государственном университете. Экскурсии для меня — это прежде всего любимое хобби. И возможность показать гостям наш город таким, каким вижу его я: вкусным, неспешным, чистым, ухоженным, неповторимым.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Василий
9 янв 2025
От экскурсии остались исключительно положительные эмоции. До знакомства с городом было представление о Перми, как о сером, чисто промышленном городе (да и первое впечатление было таким же). Андрей полностью перевернул
А
Андрей
8 янв 2025
Отличная предновогодняя экскурсия по Перми. Андрей - прекрасный гид, знающий и любящий свой город. Нестандартный маршрут: наряду с известными достопримечательностями посетили и те уголки, которые мы и не замечали до этого. Также были полезными и гастрономические рекомендации.
Наталья
6 янв 2025
Прекрасная экскурсия: когда глубокие знания истории города соединяются с общей эрудицией и умением живо и увлекательно рассказывать, то не замечаешь ни времени, ни промозглой погоды. Узнали много нового и получили большое удовольствие. Огромное спасибо Андрею!
Е
Екатерина
5 окт 2024
Совершенно чудесная экскурсия. Совершенно чудесный экскурсовод. Узнали очень много нового. Всё понравилось. Особенно настоящие пермские посикунчики.
Головнина
4 окт 2024
Хочу отметить отличную работу гида, который показал нам самые интересные места, рассказал множество интересных фактов и ответил на все наши вопросы. Был внимательным и заботливым, что сделало экскурсию незабываемой. Спасибо за вашу профессиональную работу и отзывчивость. Обязательно обратимся к вам еще раз!
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