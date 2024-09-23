Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми

Приглашаю на прогулку по центру Перми! Вы увидите старинные дома, арт-объекты и скульптуры, узнаете о местных традициях и истории города
Приглашаю на увлекательную прогулку по центру Перми! В дружеском формате вы увидите старинные дома, арт-объекты и необычные скульптуры.
Узнаете, какие традиции связаны с медведем, как камская соль повлияла на развитие страны читать дальше
и чем славится кухня Прикамья.
Пермский балет, первый университет на Урале и почему счастье живёт на Каме - всё это и многое другое ждёт вас на нашей экскурсии. Протяженность маршрута - 2,5 км, прогулка по ровной местности, без подъёмов и лесенок. Возможность зайти в кафе коми-пермяцкой кухни и попробовать местные деликатесы
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Перми
Провела экскурсии для 471 туриста
Всем привет! Меня зовут Дина, я инструктор по горным лыжам. Закончила Пермский университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением, постоянно изучаю историю и делюсь своими знаниями и открытиями с путешественниками.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валуева
23 сен 2024
Хочу выразить Дине благодарность за проведенную экскурсию и полученное удовольствие от общения! Рассказ очень увлекательный и полезный! Прошли практически все интересные места в Перми. Буду советовать друзьям и знакомым!
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Екатерина
23 сен 2024
Большое спасибо Дине за экскурсию. Увидели город с интересной строны, от истории до современных арт пространств. Послушали про разных эпохи страновления города и края. Рекомендую к посещению.
Александр
6 сен 2024
Интересная познавательная и по-дружески душевная прогулка по центру города. Благодарю за информацию и атмосферу.
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Виктория
15 авг 2024
Открыв предложения Tripster по Перми, мы сразу же выбрали именно Легкую обзорную экскурсию с гидом Диной. Остальные даже не стали смотреть. Почему? Наверное, потому что нас привлекло предложение погулять по читать дальше
городу в дружеском формате. И получилось именно так: общение друзей в чудесных экстерьерах Перми. Маршрут, выбранный Диной, прекрасно выстроен, он совершенно не утомляет, по нему могут пройти даже маломобильные люди. Гид прекрасно владеет материалом, знает множество интересных фактов, отвечает на все запросы как практического, так и историко-художественного толка. Дина - эрудированный профессионал своего дела, а главное - очень позитивный человек. Не случайно она заканчивает свою экскурсию на набережной у памятного знака "Счастье не за горами". Большое Вам спасибо за заново открытый для нас город Пермь! Надеемся, что Вы будете предлагать и другие прогулки по Прикамью. До новых встреч, Дина!