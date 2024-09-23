Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми

Приглашаю на прогулку по центру Перми! Вы увидите старинные дома, арт-объекты и скульптуры, узнаете о местных традициях и истории города
Приглашаю на увлекательную прогулку по центру Перми! В дружеском формате вы увидите старинные дома, арт-объекты и необычные скульптуры.

Узнаете, какие традиции связаны с медведем, как камская соль повлияла на развитие страны
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и чем славится кухня Прикамья.

Пермский балет, первый университет на Урале и почему счастье живёт на Каме - всё это и многое другое ждёт вас на нашей экскурсии. Протяженность маршрута - 2,5 км, прогулка по ровной местности, без подъёмов и лесенок. Возможность зайти в кафе коми-пермяцкой кухни и попробовать местные деликатесы

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные арт-объекты и скульптуры
  • 🏛️ Исторические здания и архитектура
  • 🎭 Пермский балет и культурное наследие
  • 🍲 Местная кухня и традиции
  • 🚶‍♂️ Прогулка по ровной местности
    • Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
    Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
    Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

    Что можно увидеть

  • Арт-объекты "Счастье не за горами" и "Кама река"
  • Скульптуры "Легенда о пермском медведе" и "Пермяк - солёные уши"
  • Старокирпичный переулок
  • Театр оперы и балета им. Чайковского
  • Дом Мешкова

    • Описание экскурсии

    Арт-объекты «Счастье не за горами» и «Кама река». Вы узнаете, как они появились, что символизируют и какие интересные истории с ними происходили.

    Скульптуры «Легенда о пермском медведе» и «Пермяк — солёные уши». Я расскажу, как косолапый медведь оказался на гербе города, и поделюсь историей солеварения на Каме.

    Старокирпичный переулок. Вы побываете в атмосферном арт-пространстве, сочетающем старину и современность.

    Театр оперы и балета им. Чайковского. Вы узнаете о формировании пермской балетной школы.

    Дом Мешкова. Настоящее украшение набережной! Вы прикоснётесь к богатой истории особняка и расшифруете особенности его архитектуры.

    По желанию мы можем зайти в кафе коми-пермяцкой кухни — я помогу разобраться, что такое пистики и посикунчики.

    Организационные детали

    Протяженность прогулки — 2,5 км. Маршрут проложен по ровной местности, без подъёмов и лесенок.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Около отеля «Урал»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    2
    1
    В
    23 сен 2024
    Хочу выразить Дине благодарность за проведенную экскурсию и полученное удовольствие от общения! Рассказ очень увлекательный и полезный! Прошли практически все интересные места в Перми. Буду советовать друзьям и знакомым!
    Е
    23 сен 2024
    Большое спасибо Дине за экскурсию. Увидели город с интересной строны, от истории до современных арт пространств. Послушали про разных эпохи страновления города и края. Рекомендую к посещению.
    Александр
    6 сен 2024
    Интересная познавательная и по-дружески душевная прогулка по центру города.
    Благодарю за информацию и атмосферу.
    В
    15 авг 2024
    Открыв предложения Tripster по Перми, мы сразу же выбрали именно Легкую обзорную экскурсию с гидом Диной. Остальные даже не стали смотреть. Почему? Наверное, потому что нас привлекло предложение погулять по
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    городу в дружеском формате. И получилось именно так: общение друзей в чудесных экстерьерах Перми. Маршрут, выбранный Диной, прекрасно выстроен, он совершенно не утомляет, по нему могут пройти даже маломобильные люди. Гид прекрасно владеет материалом, знает множество интересных фактов, отвечает на все запросы как практического, так и историко-художественного толка. Дина - эрудированный профессионал своего дела, а главное - очень позитивный человек. Не случайно она заканчивает свою экскурсию на набережной у памятного знака "Счастье не за горами". Большое Вам спасибо за заново открытый для нас город Пермь! Надеемся, что Вы будете предлагать и другие прогулки по Прикамью. До новых встреч, Дина!

    Открыв предложения Tripster по Перми, мы сразу же выбрали именно Легкую обзорную экскурсию с гидом Диной.Открыв предложения Tripster по Перми, мы сразу же выбрали именно Легкую обзорную экскурсию с гидом Диной.Открыв предложения Tripster по Перми, мы сразу же выбрали именно Легкую обзорную экскурсию с гидом Диной.Открыв предложения Tripster по Перми, мы сразу же выбрали именно Легкую обзорную экскурсию с гидом Диной.Открыв предложения Tripster по Перми, мы сразу же выбрали именно Легкую обзорную экскурсию с гидом Диной.Открыв предложения Tripster по Перми, мы сразу же выбрали именно Легкую обзорную экскурсию с гидом Диной.Открыв предложения Tripster по Перми, мы сразу же выбрали именно Легкую обзорную экскурсию с гидом Диной.

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