Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми

🌟 Уникальные арт-объекты и скульптуры 🏛️ Исторические здания и архитектура 🎭 Пермский балет и культурное наследие 🍲 Местная кухня и традиции 🚶‍♂️ Прогулка по ровной местности

Приглашаю на увлекательную прогулку по центру Перми! В дружеском формате вы увидите старинные дома, арт-объекты и необычные скульптуры.Узнаете, какие традиции связаны с медведем, как камская соль повлияла на развитие страны

и чем славится кухня Прикамья. Пермский балет, первый университет на Урале и почему счастье живёт на Каме - всё это и многое другое ждёт вас на нашей экскурсии. Протяженность маршрута - 2,5 км, прогулка по ровной местности, без подъёмов и лесенок. Возможность зайти в кафе коми-пермяцкой кухни и попробовать местные деликатесы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Перми

Дина Ваш гид в Перми

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Арт-объекты "Счастье не за горами" и "Кама река" Скульптуры "Легенда о пермском медведе" и "Пермяк - солёные уши" Старокирпичный переулок Театр оперы и балета им. Чайковского Дом Мешкова

Описание экскурсии

Арт-объекты «Счастье не за горами» и «Кама река». Вы узнаете, как они появились, что символизируют и какие интересные истории с ними происходили.

Скульптуры «Легенда о пермском медведе» и «Пермяк — солёные уши». Я расскажу, как косолапый медведь оказался на гербе города, и поделюсь историей солеварения на Каме.

Старокирпичный переулок. Вы побываете в атмосферном арт-пространстве, сочетающем старину и современность.

Театр оперы и балета им. Чайковского. Вы узнаете о формировании пермской балетной школы.

Дом Мешкова. Настоящее украшение набережной! Вы прикоснётесь к богатой истории особняка и расшифруете особенности его архитектуры.

По желанию мы можем зайти в кафе коми-пермяцкой кухни — я помогу разобраться, что такое пистики и посикунчики.

Организационные детали

Протяженность прогулки — 2,5 км. Маршрут проложен по ровной местности, без подъёмов и лесенок.