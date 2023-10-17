3 день

Тюмень. Сибирский карнавал. Мастер-классы. Обзорная экскурсия. Термальные источники и аквапарк

Завтрак в поезде.

07:30 Прибытие туристического поезда на ст. Тюмень.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Отправление в г. Ялуторовск.

«Сибирский карнавал» на территории туркомплекса «Ялуторовский Острог».

Во время экскурсии Вы попадёте на Карнавал Событий на территорию туристического комплекса «Ялуторовский Острог».

Это уникальная возможность окунуться в атмосферу самых ярких сибирских праздников и стать участником всех гастрономических фестивалей Ялуторовска.

Вы поучаствуете в мастер-классе по выпечке метрового блина, увидите свадебный обряд, попробуете острожный квас, медовуху и яблочное варенье из сада декабриста В. Тизенгаузена.

«Ялуторовский острог» — место, где Вы погрузитесь в мир сибирских крестьянских забав с фотоссесией в национальных костюмах, стрельбой из лука, изготовлением народной куклы и росписью по дереву.

Приглашаем Вас на Сибирский Карнавал!

Обед «Крестьянское застолье».

Трансфер в Тюмень.

Обзорная экскурсия «Тюмень – Врата Сибири».

Тюмень — первый русский город Сибири, деловой центр Тюменской области, который три года подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем «индекса счастья».

Богатая история, купеческий дух, теплое гостеприимство, которым славится Сибирь, оставят незабываемое впечатление.

Во время экскурсии Вы прогуляетесь по пешеходной исторической улице города, увидите уникальные памятники деревянного зодчества, объёмную резьбу и невероятной красоты наличники, узнаете историю основания города Тюмени, как нефтяной столицы Сибири, а также посетите Сквер сибирских кошек, Мост Влюбленных и единственную четырёхуровневую набережную в России.

Посещение термального СПА курорта «ЛетоЛето».

Термальный источник «ЛетоЛето» относится к СПА-комплексу курорта, это единственный природный источник, который находится почти в самом центре города.

В бассейн под открытым небом, расположенный на берегу реки Тура, поступает природная минеральная вода с уникальными целебными свойствами.

Температура воды на выходе из скважины составляет 38-43 C.

В бассейне установлено около 110 гидромассажных форсунок для проработки всех групп мышц тела.

Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее действие на организм, помогает в лечении и профилактике различных заболеваний.

Просим Вас взять с собой купальники, полотенца, тапочки. Дети до 14 лет отдыхают в Аквапарке, т. к. доступ в СПА зону после 17:00 для них ограничен.

Ужин в ресторане города.

Прогулка по вечерней набережной города.

22:00 — трансфер на ж/д вокзал.

22:46 — отправление туристического поезда.