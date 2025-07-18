Мои заказы

Экскурсии в Перми весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Перми, цены от 29 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
На машине
На снегоходах
13 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Покорить живописные утесы, перебраться через реку и встретить закат на горе
«Зимняя программа (декабрь—март
Завтра в 04:30
4 ноя в 04:30
29 900 ₽ за всё до 3 чел.
К Усьвинским столбам - на снегоходе
На машине
На снегоходах
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
К Усьвинским столбам - на снегоходе
С комфортом добраться из Перми до лучших достопримечательностей края
Начало: В городе Пермь
5 ноя в 06:00
6 ноя в 06:00
45 000 ₽ за всё до 3 чел.
К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
На машине
13 часов
3 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
Покорить вершину Северного Урала, раствориться в безлюдной тайге и сделать топ-фотографии
Начало: В удобном месте в Перми
«С декабря по март: заброска на снегоходе до подножья»
5 ноя в 04:30
6 ноя в 04:30
31 900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элеонора
    18 июля 2025
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    День для пешеходной экскурсии выдался не самый благоприятный, но впечатления это никак не испортило. Нашим гидом был Антон. С ним
    читать дальше

    легко и комфортно общаться, грамотный гид, мы могли говорить на любые темы. Отдельно про место. Оно великолепно!!!! Чтобы спокойно умереть, эти места надо увидеть обязательно! Совет. Если у вас не спортивная подготовка, а вы обычный городской житель, выбирайте вариант релакс.

  • Н
    Наталия
    6 июля 2025
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Экскурсия чудесная. Красоты Пермского края потрясают! С нами был гид Андрей, очень хороший рассказчик, заботливый сопровождающий, много знает о родном крае, вежливый и обходительный. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    8 июня 2025
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Юра классный, природа - невероятная, путешествие - просто огонь 🔥
  • O
    Olga
    7 мая 2025
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Экскурсия получилась очень увлекательная, нашим гидом был Антон, хотим поблагодарить за организацию, за разное полезное оборудование - палки и чехлы
    читать дальше

    на ботинки, защищающие от снега, за очень доброжелательное отношение и много-много всего интересного про историю Пермского края! Несмотря на промозглую погоду, остались замечательные воспоминания и хочется вернуться снова, а в сердце навсегда остались пейзажи строгого мудрого величественного Урала.

  • К
    Ксения
    3 сентября 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Это был мой второй день с тем же организатором и гидом. Запоминающийся, впечатляющий, красивый. Мне особенно полюбились путь по реке
    читать дальше

    к Говорливому камню и Чердынь. С горы Полюд открывается замечательный панорамный обзор на все 360 градусов - лесное раздолье. Знаменательное событие - поездка на болотоходе. Не знаю, приведётся ли мне где ещё встретиться с этой машиной, но знакомство состоялось. Спасибо всем, кто придумал и устроил для меня такой выходной, помог ему состояться (водителю и лодочнику), но особенно моему гиду - Антону!

  • М
    Мила
    26 августа 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Наше путешествие длилось почти сутки. За это время мы посетили потрясающе красивые места. Вид с Полюда и Ветлана просто захватывающий!
    читать дальше

    Очень понравился маршрут к Малому Ветлану через тайгу, где можно было насладиться тишиной и природой без других туристов 😄
    После такой экскурсии поивезем домой только положительные впечатления и эмоции и, конечно, великолепные фотографии ☺️
    Спасибо вашей команде за классных гидов, индивидуальный подход к каждому гостю и новые незабываемые впечатления ❤️

  • А
    Анна
    28 июля 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Огромное спасибо Юре и его команде за великолепный, яркий, впечатляющий маршрут. Невероятная природа, красивейшие локации, интересные места. Спасибо, что подарили такие эмоции. И отдельное спасибо за потрясающие фотографии!
  • Н
    Наталья
    18 июня 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Очень удачный подход. Тур комбинируется исходя из желаний заказчика.

    По организации - все очень чётко, созвонились с Юрой, обсудили заранее все
    читать дальше

    подробности, забрали и привезли в оговоренное время. Водитель аккуратный. Время в разговорах, рассказах и впечатлениях пролетело незаметно. Вместе провели 15 часов и не возникло ни одного напряга.
    Юра - подготовленный гид, имел с собой дождевики, фотоаппарат, коптер. По итогу дня ещё и фотки классные получили.

    По насыщенности - супер впечатлительно) Машина, лодка, болотоход, свои ноги - чего только не было в этот день. Погода от солнечной жарищи до грозы. Красивейшие виды пермского края. Виды с реки. Виды с горы. Прогулки по лесу.

    В общем, день провели замечательно.
    Желаем Юрию и Co реализации всех планов и мечтаний.

  • Е
    Евгения
    17 апреля 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    С гидом Константином за 20 часов набрались хороших впечатлений на полгода вперёд. Ощущение, что идешь в поход со старым надёжным другом. Очень рекомендую
  • Л
    Людмила
    28 января 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    В этом путешествии сошлось всё: погода,настроение,и главное -нашим гидом был Антон! Красота окружавших нас пейзажей завораживала на протяжении всего маршрута!
    А
    читать дальше

    организована эта длительная экскурсия была превосходно! Машина комфортная и чистая, отличные санки на снегоходной части,Антон предложил тёплые варежки,бахилы и даже очки,чтобы нам было тепло и удобно. А какой вкусный чай мы пили на вершине Ветлана! Антон встретил нас рано утром на вокзале,пока ехали по городу,очень интересно рассказывал о Перми. В Красновишерске прекрасно позавтракали,а потом и поужинали. Антон -прекрасный рассказчик,заботливый гид и
    очень интересный человек! На маршруте гуляли неспешно,так как время нас "не поджимало",вдоволь насладились красотой Пермской земли. Однозначно рекомендую данную команду! Всё было прекрасно организовано!

  • С
    Светлана
    15 января 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Мы в полном восторге! Встретили рассвет на горе Полюд, невероятные поездки на снегоходах до всех мест, прогулки по лесу. Наш
    читать дальше

    гид Антон был очень внимателен и заботлив. Много рассказывал об истории края, сам замечательный человек и путешественник. Заезжали на завтраки и обеды, Антон приготовил нам чай и показал самые красивые места! Было холодно, но наши сердца согревали невероятные люди края и прекрасная природа. Увидели все красоты региона. Спасибо за организацию!

  • И
    Иван
    30 ноября 2023
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Очень рады, что нашим гидом был Евгений.
    Евгений посоветовал, что лучше взять с собой, предупредил о возможных сложностях на маршруте, уточнил
    читать дальше

    о нашей подготовке, чтобы понять справимся ли мы.
    Договорились с Евгением о времени и месте. Евгений нас забрал на своей машине, как условились.
    Машину вёл максимально аккуратно, соблюдая ПДД. В ходе движения рассказывал о всех встречающихся достопримечательностях и не только. Евгений учитывал наши пожелания на экскурсии.
    Когда прибыли на место, в ходе восхождения Евгений проводил нас безопасными тропами, при необходимости подстраховывал.
    Евгений хорошо осведомлён о местных достопримечательностях, хорошо знает природу, любит её и живёт по законам природы.
    Фотографии мест, конечно же, не передают восторга и всего великолепия русской природы, поэтому всем рекомендую побывать лично.
    Каждый раз, бывая в подобных местах, восхищаюсь красотами нашей Родины - Россиюшки!

  • Ш
    Шульгина
    24 октября 2023
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Отличная экскурсия!
    Мы за целый день увидели очень много красивых мест, природа впечатляет!
    Спасибо за такую организацию, все было на высшем уровне
  • А
    Алёна
    25 сентября 2023
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Говорят,что за деньги не купишь время. Так вот, у ребят получилось организовать такой тур, когда ты опережаешь время. Мы столько всего успели увидеть. Спасибо за крутую поездку, буду рекомендовать всем друзьям!
  • О
    Ольга
    30 августа 2023
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Лучшее знакомство с Пермским краем, которое только можно было представить. Гид Юрий встретил в аэропорту, мы скорректировали маршрут с учетом
    читать дальше

    моих пожеланий, и за один день я увидела все, о чем читала в "Сердце Пармы" и все, ради чего хотела приехать в регион - Чердынь, Полюд, Ветлан.
    Обязательно надо ехать! А мне - обязательно надо вернуться.

  • В
    Валентина
    23 августа 2023
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Экскурсия классная,но может побольше информации про маршрут. В общем отличные впечатления, на Полют мы поднимались на снегоходе, через реку на лодке,маршрут не сложный не смотря на то,что поездка очень длинная.
  • И
    Ирина
    23 августа 2023
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Спасибо организаторам, что получилось составить единый маршрут на 2 дня, включая Усьвинские столбы. Очень не хватает таких туров на 2-3
    читать дальше

    дня, чтобы увидеть как можно больше с минимальными переездами. Если приехали в Пермь и есть возможность вырваться из города, однозначно ехать! Не забываете соответствующую обувь (кеды не подойдут)). Подъем на Полюд стоит планировать с заброской, иначе за один день все осилить смогут только подготовленные туристы. Подъем на Ветлан 7 км в одну сторону. Огромное спасибо Жене! за заботу о туристах, как о родных людях: напоил, накормил, спать уложил))

  • Е
    Евгений
    17 августа 2023
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Юрий молодец! Очень комфортная и приятная экскурсия. Насыщенный положительными эмоциями маршрут. Всем рекомендую!
  • С
    Светлана
    18 июля 2023
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Каждая секунда этой поездки - счастье здесь и сейчас!
  • Я
    Яна
    9 июля 2023
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Море впечатлений, красивых фото и комфортная дорога длиной в 700 км. Молодежь впечатлилась прогулкой на УАЗике, а более опытных туристов задели водные пейзажи. Желаю Юрию успехов в любимом деле! Это было незабываемо. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
  2. К Усьвинским столбам - на снегоходе
  3. К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  3. Арт-объект «Счастье не за горами»
  4. Каменный Город
  5. Спасо-Преображенский собор
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Набережная
  9. Музей «Хохловка»
  10. Дом Мешкова
Сколько стоит экскурсия по Перми в ноябре 2025
Сейчас в Перми в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 29 900 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Перми на 2025 год по теме «Весенние», 38 ⭐ отзывов, цены от 29900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь