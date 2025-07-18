Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Покорить живописные утесы, перебраться через реку и встретить закат на горе
«Зимняя программа (декабрь—март)»
Завтра в 04:30
4 ноя в 04:30
29 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
К Усьвинским столбам - на снегоходе
С комфортом добраться из Перми до лучших достопримечательностей края
Начало: В городе Пермь
5 ноя в 06:00
6 ноя в 06:00
45 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
Покорить вершину Северного Урала, раствориться в безлюдной тайге и сделать топ-фотографии
Начало: В удобном месте в Перми
«С декабря по март: заброска на снегоходе до подножья»
5 ноя в 04:30
6 ноя в 04:30
31 900 ₽ за всё до 4 чел.
- ЭЭлеонора18 июля 2025День для пешеходной экскурсии выдался не самый благоприятный, но впечатления это никак не испортило. Нашим гидом был Антон. С ним
- ННаталия6 июля 2025Экскурсия чудесная. Красоты Пермского края потрясают! С нами был гид Андрей, очень хороший рассказчик, заботливый сопровождающий, много знает о родном крае, вежливый и обходительный. Спасибо!
- ННаталья8 июня 2025Юра классный, природа - невероятная, путешествие - просто огонь 🔥
- OOlga7 мая 2025Экскурсия получилась очень увлекательная, нашим гидом был Антон, хотим поблагодарить за организацию, за разное полезное оборудование - палки и чехлы
- ККсения3 сентября 2024Это был мой второй день с тем же организатором и гидом. Запоминающийся, впечатляющий, красивый. Мне особенно полюбились путь по реке
- ММила26 августа 2024Наше путешествие длилось почти сутки. За это время мы посетили потрясающе красивые места. Вид с Полюда и Ветлана просто захватывающий!
- ААнна28 июля 2024Огромное спасибо Юре и его команде за великолепный, яркий, впечатляющий маршрут. Невероятная природа, красивейшие локации, интересные места. Спасибо, что подарили такие эмоции. И отдельное спасибо за потрясающие фотографии!
- ННаталья18 июня 2024Очень удачный подход. Тур комбинируется исходя из желаний заказчика.
По организации - все очень чётко, созвонились с Юрой, обсудили заранее все
- ЕЕвгения17 апреля 2024С гидом Константином за 20 часов набрались хороших впечатлений на полгода вперёд. Ощущение, что идешь в поход со старым надёжным другом. Очень рекомендую
- ЛЛюдмила28 января 2024В этом путешествии сошлось всё: погода,настроение,и главное -нашим гидом был Антон! Красота окружавших нас пейзажей завораживала на протяжении всего маршрута!
А
- ССветлана15 января 2024Мы в полном восторге! Встретили рассвет на горе Полюд, невероятные поездки на снегоходах до всех мест, прогулки по лесу. Наш
- ИИван30 ноября 2023Очень рады, что нашим гидом был Евгений.
Евгений посоветовал, что лучше взять с собой, предупредил о возможных сложностях на маршруте, уточнил
- ШШульгина24 октября 2023Отличная экскурсия!
Мы за целый день увидели очень много красивых мест, природа впечатляет!
Спасибо за такую организацию, все было на высшем уровне
- ААлёна25 сентября 2023Говорят,что за деньги не купишь время. Так вот, у ребят получилось организовать такой тур, когда ты опережаешь время. Мы столько всего успели увидеть. Спасибо за крутую поездку, буду рекомендовать всем друзьям!
- ООльга30 августа 2023Лучшее знакомство с Пермским краем, которое только можно было представить. Гид Юрий встретил в аэропорту, мы скорректировали маршрут с учетом
- ВВалентина23 августа 2023Экскурсия классная,но может побольше информации про маршрут. В общем отличные впечатления, на Полют мы поднимались на снегоходе, через реку на лодке,маршрут не сложный не смотря на то,что поездка очень длинная.
- ИИрина23 августа 2023Спасибо организаторам, что получилось составить единый маршрут на 2 дня, включая Усьвинские столбы. Очень не хватает таких туров на 2-3
- ЕЕвгений17 августа 2023Юрий молодец! Очень комфортная и приятная экскурсия. Насыщенный положительными эмоциями маршрут. Всем рекомендую!
- ССветлана18 июля 2023Каждая секунда этой поездки - счастье здесь и сейчас!
- ЯЯна9 июля 2023Море впечатлений, красивых фото и комфортная дорога длиной в 700 км. Молодежь впечатлилась прогулкой на УАЗике, а более опытных туристов задели водные пейзажи. Желаю Юрию успехов в любимом деле! Это было незабываемо. Спасибо!
