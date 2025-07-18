читать дальше

о нашей подготовке, чтобы понять справимся ли мы.

Договорились с Евгением о времени и месте. Евгений нас забрал на своей машине, как условились.

Машину вёл максимально аккуратно, соблюдая ПДД. В ходе движения рассказывал о всех встречающихся достопримечательностях и не только. Евгений учитывал наши пожелания на экскурсии.

Когда прибыли на место, в ходе восхождения Евгений проводил нас безопасными тропами, при необходимости подстраховывал.

Евгений хорошо осведомлён о местных достопримечательностях, хорошо знает природу, любит её и живёт по законам природы.

Фотографии мест, конечно же, не передают восторга и всего великолепия русской природы, поэтому всем рекомендую побывать лично.

Каждый раз, бывая в подобных местах, восхищаюсь красотами нашей Родины - Россиюшки!