Плато Кваркуш протяженностью более 50 км в длину и достигающее 15 километров в ширину – редкость для рельефа Уральских гор.
На необъятной взору вершине – олени и полярная тундра Северного Урала! Во время похода на плато Кваркуш мы увидим и каскады Жигаланских водопадов, и дойдем до скалы "Три брата", и поднимемся на гору "Вогульский камень".
июл
авг
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ночной переезд из Перми
16:00 Отправление автобуса из Перми (по адресу Тополевый переулок, 10 или по запросу группы).
Дорога до подножия хребта Кваркуш – 650 км (15-17 часов).
Водопады реки Жигалан
Будьте готовы морально к тому, что утром нас ждут последние 100 км по грунтовой очень плохой дороге.
Поэтому выспаться лучше ночью, пока будем ехать по асфальту.
Прибытие на берег реки Улс.
Переезд на другую сторону реки через брод (возможен в случае малого уровня воды в реке и возможности транспорта).
Далее следование до реки Жигалан (7км) на автобусе, либо пешком.
Завтрак.
Обустройство лагеря.
Выход на маршрут налегке.
С собой берем только штурмовые рюкзаки.
Восхождение по тропе вдоль реки Жигалан.
Осмотр водопадов.
Обед перекусом.
Возвращение в базовый лагерь.
Ужин.
Отдых.
Плато Кваркуш
Подъем.
Ранний завтрак.
Восхождение налегке на плато Кваркуш.
На плато открывается плоская равнина горной тундры, на севере и юге конец ее теряется за горизонтом, а на востоке сереют вершины Главного Уральского Хребта.
Справа виднеются скалы Три Брата.
Хорошо виден путь на север в направлении самой высокой точки плато – горы Вогульский Камень 1066 м.
У подножия камня две избушки Бахтияровых, оленеводов-манси.
Восхождение на Вогульский камень, фотографии с оленями, если их не угонят на другой край плато.
Обед перекусом.
Возвращение в базовый лагерь.
Ужин.
Походная баня (при условии проезда автобуса до базового лагеря).
Ночевка в палатках.
Отъезд
08:00 Подъем.
Ранний завтрак.
Сбор лагеря.
Возвращение к автобусу.
Выезд на автобусе в г. Пермь.
По дороге обед в придорожном кафе (оплачивается дополнительно).
Прибытие автобуса в г. Пермь в ночь на понедельник.
Проживание
Тур предусматривает ночной переезд в автобусе и проживание в палатке на маршруте (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека, руб:
Сборная группа
|12 100
|12-14 туристов
|13 100
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Трехразовое питание
- Экскурсии
- Аренда туристического снаряжения (палатка, спальный мешок, пенка)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Встреча гостей в аэропорту от 3 000 руб. в зависимости от времени и численности группы
- Питание во время трансфера
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Пермь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- удобная теплая обувь (если есть, трекинговые ботинки);
- носки – 2 пары;
- перчатки;
- посуда (тарелка, кружка, ложка, нож);
- перекус в дороге, если есть: термос с чаем;
- резиновые сапоги (если нет трекинговых ботинок);
- накидка от дождя (куртка непромокаемая, штаны);
- комплект сменной одежды;
- репеллент от клещей, комаров;
- фотоаппарат (видеокамера);
- предметы личной гигиены;
- фонарик, нож, запасные батарейки;
- личные медикаменты, если нужно.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Как обезопасить себя от укуса клеща?
Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки.
Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.
В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью. А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.
Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.
Обязательно наденьте головной убор.
Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей.
Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре.
Рефтомид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.
Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.
Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час- полтора.
Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!
- Какая техника безопасности на маршруте?
Внимательно отнеситесь к сбору личного снаряжения согласно рекомендованному списку.
Бережно и уважительно относитесь к природным богатствам и историческим памятникам, по возможности сохраняйте и оберегайте их.
Не выбрасывайте мусор в лес и не оставляйте его на поляне.
Обязательно утилизируйте или берите с собой.
Инструктор предоставит мусорные пакеты.
При сборе лагеря запрещается оставлять не затушенные костры, мусор, банки, стекло, проволоку, загрязненный источник воды.
С первой минуты путешествия Вы становитесь полноправным участником группы и должны согласовывать свои действия с инструктором.
Уважайте окружающих Вас людей и себя.
Во время маршрута разрешается двигаться только в составе группы, не отставая и не отходя в сторону.
Не рекомендуем употреблять алкоголь во время похода и в автобусе.
Кроме того, алкоголь притупляет удовольствие от путешествия, а пить можно и дома.
Во время вечерних стоянок и посиделок у костра принятие алкоголя не возбраняется, но неумеренное употребление алкоголя вечером может серьезно повлиять на ваше состояние утром!
Также рекомендуем заранее перелить алкогольные напитки из стекла в пластик, если Вы все же решили их взять.
В дальнейшем его будет легче утилизировать.
Не отлучайтесь из лагеря, не предупредив инструкторов.
При плохом самочувствии, травме или другой проблеме информируйте об этом инструктора.
Бережно относитесь к инвентарю и снаряжению.
Вы несете за него ответственность не меньше, чем инструктор.
ВНИМАТЕЛЬНО слушайте ВСЕ инструктажи инструктора перед каким-либо мероприятием, соблюдайте правило 3-х точек опоры при передвижении по наклонной местности (пеший подъем на гору, экскурсия на скалу, в пещеру, аномальную зону).
Одевайтесь тепло, но в то же время старайтесь не потеть, чтобы не замерзнуть в дальнейшем.
Следите за состоянием обуви, она должна быть сухой.
Наслаждайтесь путешествием и природой, фотографируйте все вокруг и радуйтесь жизни, получайте положительные эмоции и незабываемые впечатления!
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.