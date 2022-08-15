Внимательно отнеситесь к сбору личного снаряжения согласно рекомендованному списку.

Бережно и уважительно относитесь к природным богатствам и историческим памятникам, по возможности сохраняйте и оберегайте их.

Не выбрасывайте мусор в лес и не оставляйте его на поляне.

Обязательно утилизируйте или берите с собой.

Инструктор предоставит мусорные пакеты.

При сборе лагеря запрещается оставлять не затушенные костры, мусор, банки, стекло, проволоку, загрязненный источник воды.

С первой минуты путешествия Вы становитесь полноправным участником группы и должны согласовывать свои действия с инструктором.

Уважайте окружающих Вас людей и себя.

Во время маршрута разрешается двигаться только в составе группы, не отставая и не отходя в сторону.

Не рекомендуем употреблять алкоголь во время похода и в автобусе.

Кроме того, алкоголь притупляет удовольствие от путешествия, а пить можно и дома.

Во время вечерних стоянок и посиделок у костра принятие алкоголя не возбраняется, но неумеренное употребление алкоголя вечером может серьезно повлиять на ваше состояние утром!

Также рекомендуем заранее перелить алкогольные напитки из стекла в пластик, если Вы все же решили их взять.

В дальнейшем его будет легче утилизировать.

Не отлучайтесь из лагеря, не предупредив инструкторов.

При плохом самочувствии, травме или другой проблеме информируйте об этом инструктора.

Бережно относитесь к инвентарю и снаряжению.

Вы несете за него ответственность не меньше, чем инструктор.

ВНИМАТЕЛЬНО слушайте ВСЕ инструктажи инструктора перед каким-либо мероприятием, соблюдайте правило 3-х точек опоры при передвижении по наклонной местности (пеший подъем на гору, экскурсия на скалу, в пещеру, аномальную зону).

Одевайтесь тепло, но в то же время старайтесь не потеть, чтобы не замерзнуть в дальнейшем.

Следите за состоянием обуви, она должна быть сухой.

Наслаждайтесь путешествием и природой, фотографируйте все вокруг и радуйтесь жизни, получайте положительные эмоции и незабываемые впечатления!