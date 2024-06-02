Экскурсии по воде в Перми

Найдено 4 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Перми, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
37 отзывов
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 300 за всё до 4 чел.
На каяках - вокруг Хохловки
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
1.5 часа
5 отзывов
Групповая экскурсия на каяках вокруг Хохловки - приключение по Каме
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 900 за человека
От Перми до Красной Слудки на теплоходе
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
От Перми до Красной Слудки на теплоходе: легенды, история и живописные виды
Путешествие по Каме на теплоходе с посещением Красной Слудки. Узнайте легенды, историю и насладитесь живописными видами
Начало: На причале КамГэс
«Экскурсия проходит на теплоходе вместимостью до 17 человек»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
52 000 за всё до 10 чел.
На каяках - вокруг Хохловки
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
1.5 часа
68 отзывов
На каяках - вокруг Хохловки: групповая экскурсия по Каме в Перми
Путешествие на каяках вдоль скалистых берегов Камы. Опытные инструкторы помогут освоить навыки и насладиться красотами Пермского края
Начало: Пермский край, с. Хохловка, ул. Береговая, д. 19
Расписание: Суббота и воскресенье, с 11:00 и каждые 2 часа.
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
от 1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марат
    2 июня 2024
    На каяках - вокруг Хохловки
    Очень интересная экскурсия! Татьяна сопровождавшая нас, замечательный собеседник и интересный рассказчик! Все было комфортно, доступно, информативно и крайне увлекательно! Спасибо Вам большое за Вашу деятельность! Рекомендую 👍
  • А
    Артем
    25 мая 2024
    На каяках - вокруг Хохловки
    Все круто) Спасибо за отличные впечатления
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    На каяках - вокруг Хохловки
    Все понравилось. Гиды встретили, обучили, рассказали нюансы. Виды потрясающие! Тишина и спокойствие вдали от городской суеты.
    Все понравилосьВсе понравилось
  • Т
    Татьяна
    25 сентября 2023
    На каяках - вокруг Хохловки
    На каяках первый раз. Ребята инструкторы молодцы, все показали, рассказали. Удачно выбрано место проведения. Шикарные виды. Отлично и необычно провели время. Море позитивных и положительных эмоций. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    13 сентября 2023
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Огромное спасибо Татьяне за экскурсию. День прошел просто потрясающе, мы посмотрели обалденно красивые места, прокатились на лодке по Вишере, нас
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    накормили вкуснейшей рыбой. Кроме того мы еще и умудрились приобрести грибы и ягоды:) Отдельная благодарность за индивидуальный подход к организации экскурсии, все наши пожелания были учтены.

  • Е
    Елена
    9 сентября 2023
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом! Увлекательно! Познавательно! Интересно! С юмором! Настоятельно рекомендую!!!
    Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом!Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом!Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом!Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом!Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом!Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом!Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом!Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом!
  • Н
    Надежда
    26 июля 2023
    На яхте по Пермскому морю
    Мы в восторге от Татьяны! Обязательно организуем ещё вылазки. С погодой в тот день не очень повезло, но время пролетело незаметно. Ещё по дороге к яхт-клубу началась наша экскурсия по городу. Сюрприз для родителей удался, спасибо большое!!!
  • М
    Марина
    23 июля 2023
    На каяках - вокруг Хохловки
    Были на экскурсии вчетвером: 2 взрослых и 2 подростка 12 и 16 лет. Это наш первый опыт катания на каяках.
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    Всем очень понравилось. Организаторы были внимательны, приветливы. Они четко следили за всей группой и никого не оставляли вниманием. Конечно, для новичков было тяжеловато. Но все справились. При возможности, с удовольствием повторим

  • И
    Ирина
    13 июля 2023
    На каяках - вокруг Хохловки
    Внимательные инструкторы, постоянно присматривали за всеми участниками заплыва. Один инструктор шел впереди, другой замыкал кавалькаду гребцов, третий перемещался вдоль нашей
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    группы, которая красиво смотрелась на фоне живописной природы. Что же касается самих впечатлений, то просто щенячий восторг. Оно того стоило. Если будет возможность, то обязательно повторим поездку.

  • А
    Александра
    10 июля 2023
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Знаю,что никто не будет читать большой массив текста, поэтому скажу сразу-путешествие ПОТРЯСАЮЩЕЕ!!! Это память на всю жизнь. Сами места невероятные,но
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    есть и огромная заслуга в успехе поездки и Татьяны, и Сергея, который нас сопровождал. Это высший пилотаж просто, мы чувствовали себя словно в компании одновременно и друга, и историка-краеведа, и инструктора(не говоря о классном водителе). Масса мелочей, в которых была проявлена забота, участие и гостеприимство, если так можно сказать. Транспорт очень комфортный, что важно при длинном переезде. Вообще 4 часа дороги пролетели легчайше-а это о многом говорит. И все действительно ИНДИВИДУАЛЬНО. Учитываются ваши пожелания, уровень подготовки. Большая-большая благодарность! Было даже детское ощущение, что грустно расставаться в конце дня))Хотим приехать еще и выбрать другие ваши путешествия!

    Знаю,что никто не будет читать большой массив текста, поэтому скажу сразу-путешествие ПОТРЯСАЮЩЕЕ!!! Это память на всюЗнаю,что никто не будет читать большой массив текста, поэтому скажу сразу-путешествие ПОТРЯСАЮЩЕЕ!!! Это память на всю

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Водные развлечения»

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Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 1 900 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Водные экскурсии в Перми на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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