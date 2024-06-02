1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия на каяках вокруг Хохловки - приключение по Каме
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
От Перми до Красной Слудки на теплоходе: легенды, история и живописные виды
Путешествие по Каме на теплоходе с посещением Красной Слудки. Узнайте легенды, историю и насладитесь живописными видами
Начало: На причале КамГэс
«Экскурсия проходит на теплоходе вместимостью до 17 человек»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
52 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
На каяках - вокруг Хохловки: групповая экскурсия по Каме в Перми
Путешествие на каяках вдоль скалистых берегов Камы. Опытные инструкторы помогут освоить навыки и насладиться красотами Пермского края
Начало: Пермский край, с. Хохловка, ул. Береговая, д. 19
Расписание: Суббота и воскресенье, с 11:00 и каждые 2 часа.
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
от 1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарат2 июня 2024Очень интересная экскурсия! Татьяна сопровождавшая нас, замечательный собеседник и интересный рассказчик! Все было комфортно, доступно, информативно и крайне увлекательно! Спасибо Вам большое за Вашу деятельность! Рекомендую 👍
- ААртем25 мая 2024Все круто) Спасибо за отличные впечатления
- ААнна19 мая 2024Все понравилось. Гиды встретили, обучили, рассказали нюансы. Виды потрясающие! Тишина и спокойствие вдали от городской суеты.
- ТТатьяна25 сентября 2023На каяках первый раз. Ребята инструкторы молодцы, все показали, рассказали. Удачно выбрано место проведения. Шикарные виды. Отлично и необычно провели время. Море позитивных и положительных эмоций. Рекомендую!
- ССветлана13 сентября 2023Огромное спасибо Татьяне за экскурсию. День прошел просто потрясающе, мы посмотрели обалденно красивые места, прокатились на лодке по Вишере, нас
- ЕЕлена9 сентября 2023Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом! Увлекательно! Познавательно! Интересно! С юмором! Настоятельно рекомендую!!!
- ННадежда26 июля 2023На яхте по Пермскому морюМы в восторге от Татьяны! Обязательно организуем ещё вылазки. С погодой в тот день не очень повезло, но время пролетело незаметно. Ещё по дороге к яхт-клубу началась наша экскурсия по городу. Сюрприз для родителей удался, спасибо большое!!!
- ММарина23 июля 2023Были на экскурсии вчетвером: 2 взрослых и 2 подростка 12 и 16 лет. Это наш первый опыт катания на каяках.
- ИИрина13 июля 2023Внимательные инструкторы, постоянно присматривали за всеми участниками заплыва. Один инструктор шел впереди, другой замыкал кавалькаду гребцов, третий перемещался вдоль нашей
- ААлександра10 июля 2023Знаю,что никто не будет читать большой массив текста, поэтому скажу сразу-путешествие ПОТРЯСАЮЩЕЕ!!! Это память на всю жизнь. Сами места невероятные,но
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
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Водные экскурсии в Перми на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024