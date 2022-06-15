Прибытие в Пермь.
Встреча в аэропорту в 05:00
Трансфер в отель.
Размещение в отеле.
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Перми.
Пермь – это город в Предуралье, на берегах реки Камы.
В ходе экскурсии мы увидим исторический центр, Оперный театр, городские памятники и реку Кама.
Обед (оплачивается отдельно).
Экскурсия в Пермскую Художественную галерею “Пермские боги”.
Одним из чудес Прикамской земли являются пермские боги.
Эти удивительные резные деревянные скульптуры поражают совершенством работы неизвестных мастеров, сумевших создать неповторимые образы.
Еще в XIV веке монах Стефан Пермский принес на Пермскую землю христианство, а местные жители были идолопоклонниками и искусно вырезали из дерева своих истуканов, перед которыми совершали жертвоприношения.
В XVII веке специальным указом все иконы-скульптуры должны были свозиться в Петербург, во двор Святейшего Синода, и сжигаться там, поскольку от язычества на Руси уже давно отошли.
Вскоре жителям Прикамья было дозволено делать деревянную скульптуру, но только образы православных святых.
Народные мастера стали вырезать Параскеву Пятницу, Иоанна Богослова, Марию Магдалину, Иисуса Христа.
Местное население почитало эти скульптуры за главное божество.
С ними связывались все удачи и неудачи, к ним шли с поклоном и пожертвованиями по любому поводу.
Сегодня коллекция деревянной скульптуры украшает собрание Пермской художественной галереи.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Переезд в поселок Ильинский.
Экскурсия в Ильинский районный краеведческий музей (имение Строгановых).
Музей располагается в здании Главного Правления Пермским нераздельным имением графов Строгановых, построенном в 1805 году, а в 1995 году в бывшем доме Главного управляющего Пермским имением был открыт Выставочный зал Ильинского районного краеведческого музея.
В фондах музея собран значительный материал по старообрядчеству, крестьянскому и купеческому быту.
В коллекции есть уникальные экспонаты: “Костотряс, который всех потряс”, образцы строгановской иконописи и росписи по дереву в технике “Обвинская роза”.
Переезд в Хохловку.
Экскурсия в Архитектурно-этнографический музей Хохловка.
Музей «Хохловка» – это первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом.
Он был открыт для посетителей 17 сентября 1980 года. Уникальный музейный ансамбль расположен на живописном берегу Камы в 43 км от Перми у села Хохловка.
Сегодня «Хохловка» объединяет 21 памятник деревянного зодчества конца XVII – второй половины XX веков, которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.
Обед в трактире музея (оплачивается отдельно).
Возвращение в Пермь.
Завтрак в отеле.
Переезд в Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь.
Экскурсия по монастырю.
Храм расположен на вершине Белой горы, высота которой — 453 метра над уровнем моря.
Датой основания Белогорского монастыря принято считать 16 июня 1891 года.
Здание храма выполнено в эклектичном русско-византийском стиле, декор фасадов оформлен лекальным кирпичом: кокошники, бусы, венецианские окна. Крестовоздвиженский собор является самым большим храмом епархии, его вместимость свыше 5000 молящихся.
Свободное время для посещения святого источника и купели.
Обед в трапезной монастыря (оплачивается отдельно).
Переезд в Кунгур.
Экскурсия по городу.
Кунгур был основан в XVII веке как острог близ места впадения речки Кунгур в реку Ирень.
Название происходит по реке и, как полагают, произошло от тюркского слова «ункур» или «унгур» – «пещера, теснина, щель в скалах».
В 1781 году Кунгур получил статус города, а тремя годами позже через него прошел Сибирский тракт, что дало дополнительный стимул для развития города.
Три раза в год здесь проходили крупные ярмарки.
В Кунгуре сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков.
Размещение в отеле (блочное размещение. В блоке 2 комнаты. Удобства на блок)
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.
Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России.
Уникальность пещеры заключается не в том, что она ледяная.
В первую очередь необычны в Кунгурской пещере ее объемы – громадные гроты по 100 и более метров в поперечнике и 10-15 метров в высоту.
Кристаллические формы льда, встречающиеся в пещере, максимально разнообразны и впечатляющи по размерам.
Экскурсия в Музей истории купечества.
Музей расположен в здании Малого гостиного двора, которое было построено в 1874 году на средства купца-чаеторговца М. И. Грибушина.
Экспозиция музея рассказывает о торгово-промышленном мире Кунгура XVIII – начала ХХ века, а отдельные экспозиции посвящены кожевенно-обувному делу, производству керамики, хлеботорговле и чаеторговле, меценатству и купеческому быту.
Обед (оплачивается отдельно).
Мастер-класс по изготовлению Вязовского пряника.
Пряник всегда был воплощением русской народной культуры, произведением искусства.
Вязовские пряники пекутся по старинному русскому рецепту, возрожденному, основоположниками пряничного дела в городе Кунгуре, семьёй Вязовых – Кожуховых.
На мастер – классе вы научитесь не только лепить печатные пряники, но и познакомитесь с историей создания пряника на Руси, посетите семейную выставку изделий художников – пряничников, а в завершении вас ждёт ароматный, натуральный, травяной чай со свежеиспечёнными пряниками.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Переезд в Чусовой.
Экскурсия в Этнографический парк истории реки Чусовой.
Парк истории реки Чусовой – это музей под открытым небом.
Он находится на берегу горной речки Архиповки.
Основную экспозицию составляют подлинные здания из уральских деревень XIX-XX веков: кузница, крестьянская изба, сельская лавка, пожарное депо, гончарная мастерская и несколько часовен.
Кроме крестьянских построек на территории Этнографического парка есть объекты, возведенные в наше время: Свято-Николаевская часовня, музей писательских судеб.
Переезд в Каменный город.
Экскурсия по парку.
В духе уральских легенд принято рассказывать, что Каменный город прежде был настоящим, но некогда один колдун обратил его в камень – со всеми улицами, домами и жителями.
Поверить в это несложно – останцы выветривания песчаников принимают такие причудливые формы, что отдельные из них даже получили собственные названия: «Каменные ворота», «Тюлень», «Идол», «Пернатый страж», «Черепаха».
Мы совершим путешествие по улицам, лабиринтам и площадям «заколдованного» города, увидим место, «где чудь под землю ушла», осмотрим самую высокую точку города, где расположен источник силы.
Обед (оплачивается отдельно).
Переезд в Соликамск.
Размещение в отеле (блочное размещение. В блоке 2 комнаты. Удобства на блок).
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Переезд в поселок Ныроб.
Первое упоминание о деревне Ныробке относится к 1579 году.
Название с коми-пермяцкого переводится как «Носово поле», поле человека по прозвищу Нос.
В 1601 году сюда был сослан Михаил Романов - дядя первого русского царя из династии Романовых.
Для именитого заключенного вырыли яму, где он содержался в тяжелых оковах.
Скончался Михаил в августе 1602 года. Со времени воцарения династии Романовых в 1613 году Ныроб был объявлен святым местом.
Посещение Центра памяти М. Н. Романова.
Посещение Никольского источника, который является по преданию источником с "живой" водой.
Посещение в селе Покча источника с "мертвой" водой.
Переезд в Чердынь.
Обзорная экскурсия по городу.
Центр города застроен прочными купеческими особняками, на каждом из которых есть табличка с описанием.
Осмотр Троицкого и Вятского храмов.
Посещение выставочного зала Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина.
Чердынский музей — один из старейших на Урале.
Он был основан на рубеже XIX-XX веков. Собрание музея составляет более 110 тысяч единиц хранения и включает богатейшие коллекции:"Археология","Пермская деревянная скульптура", коллекции "Иконописи","Нумизматика","Этнография".
Особое место занимает книжное собрание (XVI-XX веков), включающее уникальные экземпляры старопечатной рукописной книги.
Обед (оплачивается отдельно).
Возвращение в Соликамск.
Экскурсия в Музей истории соли (Сользавод).
Экскурсия в Музее соли знакомит с уникальной историей Усть-Боровского солеваренного завода.
Все здания построены в старых традициях, являются удивительными образцами промышленной деревянной архитектуры XIX.
Во время экскурсии можно полностью проследить технологическую цепочку выварки знаменитой «соли-премянки» и узнать откуда пошла известная поговорка «Пермяк – солёные уши».
Кроме этого, что же такое «варя», сколько длится «варничный год» и кто же такие «мешкодёры» или «соленосы».
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Соликамску.
Один из древнейших городов Урала и третий по величине в Пермском крае - Соликамск.
Посещение Людмилинской соляной скважины.
Место, где располагается Людмилинская скважина, в XIX – начале XX в. находилось на территории Троицкого солеваренного завода И. В. Рязанцева.
В 1910 г. на скважине были завершены буровые работы, её оборудовали насосом, и 30 августа 1910 г. она уже действовала, выдавая рассол крепостью в 24 градуса. В честь жены И. В. Рязанцева скважина получила название Людмилинской.
Экскурсия в Дом Воеводы.
Это старейшее гражданское здание Северного Урала.
В настоящее время в бывшем доме воеводы находятся экспозиция краеведческого музея и экспозиция интерьера приказной избы XVII в.
Обед (оплачивается отдельно).
Переезд в Усолье.
В XVII веке город был основан купцом Никитой Строгановым, который занимался добычей и продажей соли.
Сегодня город располагается частично на острове, за что город называют Уральской Венецией.
Экскурсия в Палаты Строгановых.
Уникальность здания состоит в том, что здесь не только живы элементы архитектуры XVII века наряду с выраженным московским стилем, но и прямыми заимствованиями из северного прикамского деревянного зодчества.
Дом-дворец настолько красив и гармоничен, что кажется – он звучит.
На торжественный аккорд изгибами каменной вязи ложатся веселые и грациозные мелодии.
Переезд в Пермь.
Размещение в отеле.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двух-,трехместное
|Одноместное
|41 500
|52 000
Размещение в Перми, Кунгуре (блочное размещение. В блоке 2 комнаты. Удобства на блок), в Соликамске (блочное размещение. В блоке 2 комнаты. Удобства на блок).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕЙСЫ:
Аэрофлот: Санкт-Петербург-Пермь SU6581 00:15-04:40. Возможен вылет на сутки раньше.
Пермь-Санкт-Петербург SU6582 05:35-06:05.
Отправление из Москвы РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕЙСЫ:
Победа: Москва VKO - Пермь, DP433, 23:45 - 03:50
Пермь - Москва VKO, DP6516, 05:30 - 05:45
S7 Airlines: Москва DME - Пермь, S71159, 23:55 - 04:00
Пермь - Москва DME, S71159, 07:05 - 07:20
Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!
Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.
Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.