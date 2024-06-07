Семейные развлекательные экскурсии Перми

Найдено 51 экскурсия в категории «Можно с детьми» в Перми, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мотовилиха - «город в городе»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Экскурсия Мотовилиха: Секреты «города в городе» Перми
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Мотовилиха, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На площади Дружбы
Завтра в 20:00
12 июня в 21:00
3 000 за всё до 10 чел.
Пермь гостеприимная и благодарная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 600 за всё до 10 чел.
По Перми с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
По Перми с ветерком: путешествие по символам и истории
Ваш личный гид по самым значимым и красочным местам Перми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 16:00
16 июня в 15:30
6 700 за всё до 4 чел.
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
81 отзыв
Пермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы
Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
21 900 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Пермь
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
119 отзывов
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра в 20:00
15 июня в 13:00
3 500 за всё до 10 чел.
4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
41 отзыв
Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
17 июня в 06:30
18 900 за всё до 3 чел.
Вокруг Театрального сквера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Экскурсия в Перми: Вокруг Театрального сквера
Прогулка вокруг Театрального сквера в Перми подарит вам уникальную возможность узнать о жизни известных людей и увидеть старинные здания
Начало: На углу улиц Ленина и Сибирская
Завтра в 20:00
10 июня в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
О Перми - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Пермь: историческое путешествие и культурное наследие
Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Начало: Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк...
1 июля в 08:00
8 июля в 15:00
3 000 за всё до 15 чел.
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
42 отзыва
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы - индивидуальная экскурсия
Каменный город и Шумихинские скалы - одни из самых живописных мест региона. Узнайте легенды, оцените огромные глыбы Уральских гор и посетите древние села
Начало: По договоренности
20 июня в 07:00
26 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
37 отзывов
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 300 за всё до 4 чел.
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
11 часов
72 отзыва
Усьвинские столбы и Каменный город: природные чудеса Перми
Восхитительная природа Пермского края ждет вас: скалы, легенды и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Место проживания в г. Перми
1 авг в 09:00
3 авг в 09:00
17 350 за всё до 4 чел.
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
13 900 за всё до 3 чел.
Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
Пермь, вдохновившая Чехова, Достоевского и Пастернака, откроется с новой стороны. Прогулка по литературным местам с профессиональным гидом
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 300 за всё до 4 чел.
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
Вас ждет уникальное путешествие по реке Чусовая с посещением знаменитых камней-бойцов и исторической Усть-Койвы
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
18 250 за всё до 4 чел.
Вперед в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Знакомство с роботами Promobot: эксклюзивная экскурсия в Перми
Погрузитесь в мир высоких технологий с экскурсией на производство Promobot, где роботы оживают
Начало: У входа в компанию Промобот
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
5 000 за всё до 7 чел.
Краснокамск и Нытва - непохожие соседи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Краснокамск и Нытва: уникальное путешествие по городам Пермского края
Исследуйте культурное наследие Пермского края, погрузитесь в атмосферу прошлого в Краснокамске и Нытве
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Пермь: лицом к лицу
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 4 чел.
Ильинский - «столица» Строгановых в Пермском крае
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Ильинский - историческая вотчина Строгановых в Пермском крае
Погрузитесь в атмосферу уральской истории, посещая Ильинский - земли, где жила знаменитая династия Строгановых
10 июня в 20:00
11 июня в 08:30
12 670 за всё до 4 чел.
На каяках - вокруг Хохловки
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
1.5 часа
5 отзывов
Групповая экскурсия на каяках вокруг Хохловки - приключение по Каме
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 900 за человека
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
2 отзыва
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
Познакомьтесь с Пермью в автопешеходном формате, посетите ключевые места города и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
6 000 за всё до 2 чел.
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
13 часов
15 отзывов
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
Завтра в 04:30
17 июня в 04:30
23 900 за всё до 3 чел.
По старинным улицам Перми
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
Завтра в 20:00
14 июня в 09:30
3 000 за всё до 10 чел.
Каменный город - чудо пермской тайги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Каменный город - чудо пермской тайги
В авантюрном настроении отправляемся по древним пермским землям к Каменному городу, известному своими скальными образованиями и панорамами
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Пермь: трансфер с экскурсией и дегустацией традиционных посикунчиков
Встреча в аэропорту, комфортная поездка в центр Перми, обзорная экскурсия и угощение местными деликатесами
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
8 800 за всё до 4 чел.
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края: от Каменного города до Старой Губахи
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и загадочным местам Пермского края. Откройте для себя мир природных чудес и культурных сокровищ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Перми в Кудымкар: путешествие в мир коми-пермяцких мифов
Вас ждет увлекательное путешествие по следам древних мифов и культуры коми-пермяков вместе с экспертом
15 июня в 09:00
16 июня в 13:00
14 000 за всё до 3 чел.
Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала
Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
12 900 за всё до 4 чел.
Иммерсивная прогулка по Перми
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
4 отзыва
Иммерсивная прогулка по Перми: аудиоэкскурсия с 3D звуком
Погрузитесь в атмосферу Перми с аудиогидом! Узнайте истории улиц и домов, познакомьтесь с местными легендами и байками
Начало: У ТЦ Разгуляй
13 июня в 19:00
20 июня в 19:00
850 за человека
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
От Перми до Красной Слудки на теплоходе
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
От Перми до Красной Слудки на теплоходе: легенды, история и живописные виды
Путешествие по Каме на теплоходе с посещением Красной Слудки. Узнайте легенды, историю и насладитесь живописными видами
Начало: На причале КамГэс
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
52 000 за всё до 10 чел.
К вершинам Северного Урала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Трекинг к вершинам Северного Урала: приключение жизни
Восхитительные пейзажи Урала ждут вас в путешествии к Полюдову Камню с опытным проводником
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
22 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Кинематографическая экскурсия: «Сердце пармы» и история Перми
Вас ждет погружение в атмосферу фильма «Сердце пармы», уникальные природные памятники и захватывающие истории Прикамья
Начало: В центре Перми
1 авг в 08:30
15 авг в 08:30
18 000 за всё до 3 чел.
Город Чердынь: руины веры
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000 за всё до 3 чел.
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты
Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начало: По месту проживания в городе Перми
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
1 отзыв
Фото-прогулка «Сердце Пармы»: исторические костюмы и уральские пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены
Начало: у памятника «Пермяк - солёные уши»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
В тренде
Экскурсия в Кунгур: Ледяная пещера и купеческие традиции
Погрузитесь в атмосферу купеческого Кунгура и величие Ледяной пещеры в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 750 за всё до 4 чел.
Роботы: Пермский период
🚶 Пешая
Групповая
1 час
20 отзывов
Роботы: Пермский период
Начало: Г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111А, подъезд 6
Расписание: Ждем Вас на экскурсии в четверг в 19:00 и в воскресенье в 11:00
13 июня в 19:00
16 июня в 11:00
850 за человека
Пермь Мистическая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Пермь Мистическая»: легенды и привидения
Пермь полна загадок и тайн. Узнайте о мистических легендах и привидениях, которые оживают на улицах города. Погрузитесь в таинственную атмосферу Перми
Начало: По договорённости
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
10 000 за всё до 4 чел.
На каяках - вокруг Хохловки
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
1.5 часа
68 отзывов
На каяках - вокруг Хохловки: групповая экскурсия по Каме в Перми
Путешествие на каяках вдоль скалистых берегов Камы. Опытные инструкторы помогут освоить навыки и насладиться красотами Пермского края
Начало: Пермский край, с. Хохловка, ул. Береговая, д. 19
Расписание: Суббота и воскресенье, с 11:00 и каждые 2 часа.
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
от 1 900 за человека
Дорога к храму (Егошихинский некрополь)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Дорога к храму (Егошихинский некрополь)
Начало: Г. Пермь, ул. Парковая, 18
Расписание: По воскресеньям в 13-00
16 июня в 13:00
23 июня в 13:00
1 000 за человека
«Хохловка» - музей под открытым небом
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Хохловка» - музей под открытым небом
Начало: Г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: ежедневно
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
12 500 за всё до 3 чел.
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
Посетить знаменитую ледяную пещеру и главный храм Пермского края на автопешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой
Начало: В любом удобном вам месте
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
25 000 за всё до 3 чел.
Неизведанный Пермский край: путешествие на крайний запад региона
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Неизведанный Пермский край: путешествие на крайний запад региона
Проехать по местам Гражданской войны, посетить Парк Пермского периода и деревню старообрядцев
Начало: В районе гостиницы «Урал»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
16 400 за всё до 4 чел.
Прогулка с Татищевым: обзорная экскурсия по историческому центру Перми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка с Татищевым: обзорная экскурсия по историческому центру Перми
Увидеть город во всём многообразии и стать настоящим пермяком
Начало: Возле Планетария
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
20 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
    очень интересная, познавательная, лёгкая для восприятия экскурсия. Женя замечательная рассказчица, исторические факты, легенды, поверия пермского края донесены с любовью и
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    профессионально. Маршрут построен на любого слушателя, даже детям будет интересно и весело. Плюс сопровождение мастера своего дела фотографа Андрея. Спасибо огромное Вам ребята!!!

  • А
    Алёна
    6 июня 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Все прошло отлично, познавательно, непринужденно, с юмором. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Вокруг Театрального сквера
    Отличная экскурсия: не очень длинная, но исключительно познавательная и охватывает все главные моменты истории города. Андрей - великолепный рассказчик и приятный в общении человек
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Андрей отличный рассказчик, знаток города и края. 4 часа экскурсии пройдут незаметно под его интересную историю о городе
  • М
    Марат
    2 июня 2024
    На каяках - вокруг Хохловки
    Очень интересная экскурсия! Татьяна сопровождавшая нас, замечательный собеседник и интересный рассказчик! Все было комфортно, доступно, информативно и крайне увлекательно! Спасибо Вам большое за Вашу деятельность! Рекомендую 👍
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Большое спасибо Андрею за его интересную экскурсию - это лучшее начало дня в новом городе. При своем загруженном графике Андрей
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    нашел для нас время, и уже в 7 утра мы смотрели с ним город. Понравилась подача информации - легко, не шаблонно, с мини-викторинами))). В общем, два часа пролетели незаметно.

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    По старинным улицам Перми
    Замечательная, очень насыщенная экскурсия, получила много интересных сведений о Перми на разных этапах её истории.
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
    Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Спасибо за экскурсию. Нас было всего 2 человека и Олег ее провел. Было очень много информации, запомнить что-то оказалось сложно. Т. к. много фактов, имен, достаточно сухо(В целом, неплохая прогулка по городу.
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Пермь: лицом к лицу
    Большое спасибо за проведённую экскурсию! Хочется отметить отличную подачу материала, комфортное общение.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Мотовилиха - «город в городе»
  2. Пермь гостеприимная и благодарная
  3. По Перми с ветерком
  4. 5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
  5. Знакомьтесь, Пермь
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Можно с детьми" можно забронировать 51 экскурсию от 850 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 913 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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