В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва

Групповой тур в Перми
5
3 отзыва
Путешествие по трем городам, где Вы познакомитесь с разнообразной культурой нашей страны и прикоснетесь к ее богатому историческому наследию.

Вы попадёте на Сибирский Карнавал в Тюменской области, окунетесь в атмосферу самых ярких сибирских праздников и станете участником всех гастрономических фестивалей Ялуторовска. Вы поучаствуете в мастер- классе по выпечке метрового блина, увидите свадебный обряд, попробуете острожный квас, медовуху и яблочное варенье из сада декабриста В. Тизенгаузена.

Затем отправитесь отдыхать в термальные источники, а дети в аквапарк! Далее Вас ждет путешествие в императорский Тобольск, где вы соприкоснетесь с историей и старинной русской архитектурой.

И в заключающий день Вы познакомитесь со знаменитыми символами города Пермь и исследуете Кунгурскую ледяную пещеру. Доступно размещение в 4-х местном купе, СВ и ЛЮКС проданы.
В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
Ближайшие даты:
6
мар

Что вас ожидает:

Тюменские термы
Тюменские термы
Восстановим силы в целебном термальном комплексе "Лето-Лето"
Императорский Тобольск
Императорский Тобольск
Посетим туристский комплекс Абалак, построенный полностью из дерева в традициях Древней Руси
Сибирский карнавал
Сибирский карнавал
Погрузимся в мир сибирских крестьянских забав с фотоссесией в национальных костюмах и стрельбой из лука
Кунгурская ледяная пещера
Кунгурская ледяная пещера
Увидим уникальный геологический памятник, который насчитывает 48 гротов и около 70 подземных озёр

Программа тура по дням

1 день

Москва

22:30 Отправление туристического поезда со ст. Москва Казанская.
МоскваМоскваМоскваМосква
2 день

День в поезде

Завтрак в поезде.

День в поезде.

3 день

Тюмень. Сибирский карнавал. Мастер-классы. Обзорная экскурсия. Термальные источники и аквапарк

Завтрак в поезде.

07:30 Прибытие туристического поезда на ст. Тюмень.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Отправление в г. Ялуторовск.

«Сибирский карнавал» на территории туркомплекса «Ялуторовский Острог».

Во время экскурсии Вы попадёте на Карнавал Событий на территорию туристического комплекса «Ялуторовский Острог».

Это уникальная возможность окунуться в атмосферу самых ярких сибирских праздников и стать участником всех гастрономических фестивалей Ялуторовска.

Вы поучаствуете в мастер-классе по выпечке метрового блина, увидите свадебный обряд, попробуете острожный квас, медовуху и яблочное варенье из сада декабриста В. Тизенгаузена.

«Ялуторовский острог» — место, где Вы погрузитесь в мир сибирских крестьянских забав с фотоссесией в национальных костюмах, стрельбой из лука, изготовлением народной куклы и росписью по дереву.

Приглашаем Вас на Сибирский Карнавал!

Обед «Крестьянское застолье».

Трансфер в Тюмень.

Обзорная экскурсия «Тюмень – Врата Сибири».

Тюмень — первый русский город Сибири, деловой центр Тюменской области, который три года подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем «индекса счастья».

Богатая история, купеческий дух, теплое гостеприимство, которым славится Сибирь, оставят незабываемое впечатление.

Во время экскурсии Вы прогуляетесь по пешеходной исторической улице города, увидите уникальные памятники деревянного зодчества, объёмную резьбу и невероятной красоты наличники, узнаете историю основания города Тюмени, как нефтяной столицы Сибири, а также посетите Сквер сибирских кошек, Мост Влюбленных и единственную четырёхуровневую набережную в России.

Посещение термального СПА курорта «ЛетоЛето».

Термальный источник «ЛетоЛето» относится к СПА-комплексу курорта, это единственный природный источник, который находится почти в самом центре города.

В бассейн под открытым небом, расположенный на берегу реки Тура, поступает природная минеральная вода с уникальными целебными свойствами.

Температура воды на выходе из скважины составляет 38-43 C.

В бассейне установлено около 110 гидромассажных форсунок для проработки всех групп мышц тела.

Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее действие на организм, помогает в лечении и профилактике различных заболеваний.

Просим Вас взять с собой купальники, полотенца, тапочки. Дети до 14 лет отдыхают в Аквапарке, т. к. доступ в СПА зону после 17:00 для них ограничен.

Ужин в ресторане города.

Прогулка по вечерней набережной города.

22:00 — трансфер на ж/д вокзал.

22:46 — отправление туристического поезда.

Тюмень. Сибирский карнавал. Мастер-классы. Обзорная экскурсия. Термальные источники и аквапаркТюмень. Сибирский карнавал. Мастер-классы. Обзорная экскурсия. Термальные источники и аквапаркТюмень. Сибирский карнавал. Мастер-классы. Обзорная экскурсия. Термальные источники и аквапаркТюмень. Сибирский карнавал. Мастер-классы. Обзорная экскурсия. Термальные источники и аквапарк
4 день

Тобольск. Туристский комплекс Абалак. Кремль. Дом семьи Императора Николая II. Тематический парк Тобол

Завтрак в поезде.

08:00 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Трансфер ж/д вокзал – Абалак.

Посещение туристского комплекса Абалак.

Туристический центр построен полностью из дерева в традициях Древней Руси.

Он представляет собой реконструкцию сибирского острога времен похода Ермака, есть на территории воеводские палаты, крепость, трактир и даже детский городок.

Посещение Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря.

Трансфер в Тобольск.

Прогулка по территории Кремля, с посещением смотровой площадки, Базарной площади.

Обед в ресторане города.

Экскурсия в музее «Дворец наместника».

Экскурсия в доме семьи Императора Николая II.

Посещение тематического парка Тобол.

Трансфер на ж/д вокзал.

18:23 Отправление туристического поезда.

Тобольск. Туристский комплекс Абалак. Кремль. Дом семьи Императора Николая II. Тематический парк ТоболТобольск. Туристский комплекс Абалак. Кремль. Дом семьи Императора Николая II. Тематический парк ТоболТобольск. Туристский комплекс Абалак. Кремль. Дом семьи Императора Николая II. Тематический парк ТоболТобольск. Туристский комплекс Абалак. Кремль. Дом семьи Императора Николая II. Тематический парк Тобол
5 день

Пермь. Обзорная экскурсия. Кунгурская ледяная пещера

Завтрак в поезде.

10:56 Прибытие туристического поезда на ст. Пермь.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная экскурсия по городу Пермь.

Обзорная экскурсия по центральным улицам города — мы увидим памятник «Пермяк — соленые уши», набережную реки Камы и арт-объект «Счастье не за горами», историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Кунгур, путевая информация.

Посещение Кунгурской ледяной пещеры.

Пещера, уникальный геологический памятник, крупнейшая карстовая пещера в гипсах в Европейской части нашей страны.

Длина ходов составляет 8.153 м., из них 2 км. оборудовано для экскурсионного посещения туристами.

Пещера насчитывает 48 гротов и около 70 озёр.

Крупнейшее озеро (Большое подземное озеро) имеет площадь 1460 кв. м. и глубину до 5 метров.

Ужин в кафе г. Кунгур.

Трансфер в Пермь.

Трансфер на ж/д вокзал.

22:49 Отправление туристического поезда.

Пермь. Обзорная экскурсия. Кунгурская ледяная пещераПермь. Обзорная экскурсия. Кунгурская ледяная пещераПермь. Обзорная экскурсия. Кунгурская ледяная пещераПермь. Обзорная экскурсия. Кунгурская ледяная пещера
6 день

Москва

16:00 Прибытие в Москву.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в вагоне.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияЧетырехместное купеСВ

СВ

Одноместное размещение

Люкс

Люкс

Одноместное размещение

Для взрослых
86 700		117 500126 100124 900212 600
Для детей от 0 до 9 лет включительно 85 600116 200---

Варианты проживания

Туристический поезд

5 ночей

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе (4 завтрака в поезде, 3 обеда и 2 ужина в кафе)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Посещение термального СПА курорта «Лето-Лето» (дети до 14 лет отдыхают в СПА зоне до 17.00., ограничений по доступу в аквапарк нет)
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организованы завтраки в поезде?

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 мар 2024
Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к истории Родины, познать ранее для себя неведомое - от этого лишь восторг! От таких впечатлений хочется ЖИТЬ!
Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к
В
20 мар 2024
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
А
17 мар 2024
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на

Тур входит в следующие категории Перми

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