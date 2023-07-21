По просторам Перми Великой. Экскурсионный тур на Урал

По просторам Перми Великой
Пермский край, растянувшийся с севера на юг вдоль реки Камы, хранит в своей истории множество легенд. Пермская деревянная скульптура, или «деревянные боги», зародилась именно здесь. Пермский край – это родина
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соли.

Древние Уральские горы, к которым примыкает край, подарили Прикамью большое количество природных достояний. За неделю вы посетите все главные достопримечательности края, как природные, так и исторические. Обязательно попробуете блюда местной кухни и познакомитесь с бытом жителей Пермского края.

5
3 отзыва
По просторам Перми Великой. Экскурсионный тур на Урал
По просторам Перми Великой. Экскурсионный тур на Урал
По просторам Перми Великой. Экскурсионный тур на Урал
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Вкусный мастер-класс
Вкусный мастер-класс
Научимся лепить вязовские печатные пряники и насладимся натуральным травяным чаем со свежеиспечёнными пряниками
Музей под открытым небом "Хохловка"
Музей под открытым небом "Хохловка"
Увидим лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья
Подземное царство льда
Подземное царство льда
Полюбуемся разнообразными и впечатляющими по размерам кристаллическими формами льда в Кунгурской ледяной пещере
Тайны Каменного города
Тайны Каменного города
Совершим путешествие по улицам, лабиринтам и площадям "заколдованного" города
Столица Перми Великой
Столица Перми Великой
Прогуляемся по центру Чердыни, застроенному прочными купеческими особняками, осмотрим многовековые храмы
Музей истории соли
Музей истории соли
Проследим технологическую цепочку выварки знаменитой "соли-премянки" и узнаем, откуда пошла известная поговорка "Пермяк — соленые уши"

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Перми

Прибытие в Пермь.

05:00 Встреча в аэропорту.

05:30 Встреча на ж/д вокзале Пермь II в 05:30.

Групповой трансфер в отель.

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Перми.

Пермь — это город в Предуралье, на берегах реки Камы. Транспортный узел на Транссибирской магистрали и речной порт.

Город был основан в 1723 году, а современное название и городские права получил по указу Екатерины II в 1780 году и стал центром создаваемого Пермского наместничества.

Сегодня Пермь является крупным промышленным центром и четвертым по площади городе в России.

В ходе экскурсии мы увидим исторический центр, Оперный театр, городские памятники и реку Каму.

Обед ”коми-пермяка" (оплачивается самостоятельно).

Экскурсия в Дом Мешкова (главное здание Пермского краеведческого музея).

Свободное время.

Обзорная экскурсия по ПермиОбзорная экскурсия по ПермиОбзорная экскурсия по ПермиОбзорная экскурсия по Перми
2 день

Ильинский краеведческий музей. Архитектурно-этнографический музей Хохловка

Завтрак в отеле.

Переезд в поселок Ильинский.

Экскурсия в Ильинский районный краеведческий музей (имение Строгановых).

Музей располагается в здании Главного Правления Пермским нераздельным имением графов Строгановых, построенном в 1805 году, а в 1995 году в бывшем доме Главного управляющего Пермским имением был открыт Выставочный зал Ильинского районного краеведческого музея.

В фондах музея собран значительный материал по старообрядчеству, крестьянскому и купеческому быту.

В коллекции есть уникальные экспонаты: “Костотряс, который всех потряс”, образцы строгановской иконописи и росписи по дереву в технике “Обвинская роза”.

Обед (оплачивается самостоятельно).

Переезд в Хохловку.

Экскурсия в Архитектурно-этнографический музей Хохловка.

Музей «Хохловка» — это первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом.

Он был открыт для посетителей 17 сентября 1980 года. Уникальный музейный ансамбль расположен на живописном берегу Камы в 43 км от Перми у села Хохловка.

Сегодня «Хохловка» объединяет 21 памятник деревянного зодчества конца XVII — второй половины XX веков, которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.

Возвращение в Пермь.

Ильинский краеведческий музей. Архитектурно-этнографический музей ХохловкаИльинский краеведческий музей. Архитектурно-этнографический музей ХохловкаИльинский краеведческий музей. Архитектурно-этнографический музей ХохловкаИльинский краеведческий музей. Архитектурно-этнографический музей Хохловка
3 день

Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгур

Завтрак в отеле.

Переезд в Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь.

Экскурсия по монастырю.

Храм расположен на вершине Белой горы, высота которой — 453 метра над уровнем моря.

Датой основания Белогорского монастыря принято считать 16 июня 1891 года.

Здание храма выполнено в эклектичном русско-византийском стиле, декор фасадов оформлен лекальным кирпичом: кокошники, бусы, венецианские окна. Крестовоздвиженский собор является самым большим храмом епархии, его вместимость свыше 5000 молящихся.

Свободное время для посещения святого источника и купели.

Переезд в Кунгур.

Обед (оплачивается отдельно).

Экскурсия по городу.

Кунгур был основан в XVII веке как острог близ места впадения речки Кунгур в реку Ирень.

Название происходит по реке и, как полагают, произошло от тюркского слова «ункур» или «унгур» — «пещера, теснина, щель в скалах».

В 1781 году Кунгур получил статус города, а тремя годами позже через него прошел Сибирский тракт, что дало дополнительный стимул для развития города.

Три раза в год здесь проходили крупные ярмарки.

В Кунгуре сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков.

Размещение в отеле (блочное размещение, в блоке 2 комнаты, удобства на блок).

Свободное время.

Белогорский Свято-Николаевский монастырь. КунгурБелогорский Свято-Николаевский монастырь. КунгурБелогорский Свято-Николаевский монастырь. КунгурБелогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгур
4 день

Кунгурская ледяная пещера. Музей истории купечества. Мастер-класс по изготовлению Вязовского пряника

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.

Кунгурская пещера — одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России.

Уникальность пещеры заключается не в том, что она ледяная. В первую очередь необычны в Кунгурской пещере ее объемы — громадные гроты по 100 и более метров в поперечнике и 10-15 метров в высоту.

Кристаллические формы льда, встречающиеся в пещере, максимально разнообразны и впечатляющи по размерам.

Экскурсия в Музей истории купечества.

Музей расположен в здании Малого гостиного двора, которое было построено в 1874 году на средства купца-чаеторговца М. И. Грибушина.

Экспозиция музея рассказывает о торгово-промышленном мире Кунгура XVIII — начала ХХ века, а отдельные экспозиции посвящены кожевенно-обувному делу, производству керамики, хлеботорговле и чаеторговле, меценатству и купеческому быту.

Обед (оплачивается отдельно).

Мастер-класс по изготовлению Вязовского пряника.

Пряник всегда был воплощением русской народной культуры, произведением искусства.

Вязовские пряники пекутся по старинному русскому рецепту, возрожденному, основоположниками пряничного дела в городе Кунгуре, семьёй Вязовых-Кожуховых.

На мастер-классе вы научитесь не только лепить печатные пряники, но и познакомитесь с историей создания пряника на Руси, посетите семейную выставку изделий художников-пряничников, а в завершении вас ждёт ароматный, натуральный, травяной чай со свежеиспечёнными пряниками.

Свободное время.

Кунгурская ледяная пещера. Музей истории купечества. Мастер-класс по изготовлению Вязовского пряникаКунгурская ледяная пещера. Музей истории купечества. Мастер-класс по изготовлению Вязовского пряникаКунгурская ледяная пещера. Музей истории купечества. Мастер-класс по изготовлению Вязовского пряникаКунгурская ледяная пещера. Музей истории купечества. Мастер-класс по изготовлению Вязовского пряника
5 день

Каменный город. Подъем на канатной дороге на гору Крестовую

Завтрак в отеле.

Переезд в Каменный город. Экскурсия по парку.

В духе уральских легенд принято рассказывать, что Каменный город прежде был настоящим, но однажды один колдун обратил его в камень — со всеми улицами, домами и жителями.

Поверить в это несложно — останцы выветривания песчаников принимают такие причудливые формы, что отдельные из них даже получили собственные названия: “Каменные ворота”, “Тюлень”, “Идол”, “Пернатый страж”, “Черепаха”.

Мы совершим путешествие по улицам,лабиринтам и площадям “заколдованного” города.

Увидим место, “где чудь под землю ушла”, осмотрим самую высокую точку города, где расположен источник силы.

Переезд в Губаху.

Обед (оплачивается отдельно).

Подъем на канатной дороге на гору Крестовую (оплачивается дополнительно).

Переезд в Чердынь.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Каменный город. Подъем на канатной дороге на гору КрестовуюКаменный город. Подъем на канатной дороге на гору КрестовуюКаменный город. Подъем на канатной дороге на гору КрестовуюКаменный город. Подъем на канатной дороге на гору Крестовую
6 день

Поселок Ныроб. Никольский источник. Обзорная экскурсия по Чердыни

Завтрак в отеле.

Переезд в поселок Ныроб.

Первое упоминание о деревне Ныробке относится к 1579 году.

Название с коми-пермяцкого переводится как “Носово поле”, поле человека по прозвищу Нос.

В 1601 году сюда был сослан Михаил Романов — дядя первого русского царя из династии Романовых.

Для именитого заключенного вырыли яму, где он содержался в тяжелых оковах.

Скончался Михаил в августе 1602 года. Со времени воцарения династии Романовых в 1613 году Ныроб был объявлен святым местом.

Посещение Центра памяти М. Н. Романова.

Посещение Никольского источника, который является по преданию источником с "живой" водой.

Посещение в селе Покча источника с "мертвой" водой.

Переезд в Чердынь.

Обзорная экскурсия по городу.

Центр города застроен прочными купеческими особняками, на каждом из которых есть табличка с описанием.

Осмотр Троицкого и Вятского храмов.

Обед (оплачивается самостоятельно).

Посещение выставочного зала Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина.

Чердынский музей — один из старейших на Урале.

Он был основан на рубеже XIX-XX веков. Собрание музея составляет более 110 тысяч единиц хранения и включает богатейшие коллекции:"Археология","Пермская деревянная скульптура", коллекции "Иконописи","Нумизматика","Этнография".

Особое место занимает книжное собрание (XVI-XX веков), включающее уникальные экземпляры старопечатной рукописной книги.

Свободное время.

Поселок Ныроб. Никольский источник. Обзорная экскурсия по ЧердыниПоселок Ныроб. Никольский источник. Обзорная экскурсия по ЧердыниПоселок Ныроб. Никольский источник. Обзорная экскурсия по Чердыни
7 день

Соликамск. Музей истории соли. Дом воеводы. Усолье. Палаты Строгановых

Завтрак в отеле.

Переезд в Соликамск.

Обзорная экскурсия по Соликамску.

Один из древнейших городов Урала и третий по величине в Пермском крае — Соликамск.

Экскурсия в Музей истории соли (Сользавод).

Экскурсия в Музее соли знакомит с уникальной историей Усть-Боровского солеваренного завода. Все здания построены в старых традициях, являются удивительными образцами промышленной деревянной архитектуры XIX.

Во время экскурсии можно полностью проследить технологическую цепочку выварки знаменитой «соли-премянки» и узнать откудапошла известная поговорка «Пермяк — солёные уши».

Посещение Людмилинской соляной скважины.

Экскурсия в Дом воеводы.

Это старейшее гражданское здание Северного Урала. Его строительство началось по грамоте 27 сентября 1673 г., жалованной царем Алексеем Михайловичем после пожара 1672 г., в котором погибла соликамская крепость.

В настоящее время в бывшем доме воеводы находятся экспозиция краеведческого музея и экспозиция интерьера приказной избы XVII в.

Обед (оплачивается отдельно).

Переезд в Усолье.

В XVII веке город был основан купцом Никитой Строгановым, который занимался добычейи продажей соли. С годами это место стало главнымприкамским родовым владением Строгановых, крупнейших промышленников России. Уже к началу XIX века

Экскурсия в Палаты Строгановых.

Здание является одним из высочайших образцов гражданских построек московского барокко конца XVII – начала XVIII века и является неотъемлемой составляющей берегового ансамбля усольского архитектурного комплекса.

Дом-дворец настолько красив и гармоничен, что кажется — он звучит. На торжественный аккорд изгибами каменной вязи ложатся веселые и грациозные мелодии.

Переезд в Пермь.

Размещение в отеле.

Соликамск. Музей истории соли. Дом воеводы. Усолье. Палаты СтрогановыхСоликамск. Музей истории соли. Дом воеводы. Усолье. Палаты СтрогановыхСоликамск. Музей истории соли. Дом воеводы. Усолье. Палаты Строгановых
8 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров в 12:00.

Трансфер в аэропорт к 11:30.

Внимание! Просим приобретать авиа и ж/д билеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двух-, трехместноеОдноместное
44 50054 000

Скидка пенсионерам – 550 руб.

Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Гостиница «Прикамье»

3 ночи

Трехзвездочный отель «Прикамье» располагается в центре Перми, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Напротив главного входа – памятник «Пермяк – соленые уши».

Гостям предлагаются 143 номера различных категорий от «Стандарт» до номеров высшей категории - «Джуниор сюит». Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. В каждом номере имеется телефон, телевизор, холодильник, фен, тапочки, ванная комната с набором полотенец и гигиеническими принадлежностями. На территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Ирландский паб «Шеймус» располагается на первом этаже отеля «Прикамье». В меню представлен широкий перечень разнообразных блюд Ирландской и Британской кухонь.

Для проведения семинаров и конференций предусмотрено два конференц-зала: «Театр», «Круглый стол».

В шаговой доступности находятся такие достопримечательности, как художественная галерея, театры, а также множество развлекательных и торговых центров, кинотеатров.

Гостиница «Прикамье»Гостиница «Прикамье»Гостиница «Прикамье»Гостиница «Прикамье»Гостиница «Прикамье»

Гостиница «Ирень»

2 ночи

Блочное размещение, в блоке 2 комнаты. Удобства на блок.

Гостиница "Ирень" ждёт своих гостей в Кунгуре. К Вашим услугам: Wi-Fi, парковка, прачечная, бильярд, сауна, сувенирная лавка и другое.

Здесь представлены номера различных категорий, в каждой из них есть всё, чтобы Ваш отдых в поездке удался и принёс только положительные эмоции от проживания в этом месте. Приятный бонус - вкусный завтрак входит в стоимость номера.

На территории работает уютное кафе, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.

В шаговой доступности магазины, рестораны, интересные места города. До ж/д вокзала можно доехать всего за 10 минут.

Гостиница «Ирень»Гостиница «Ирень»Гостиница «Ирень»Гостиница «Ирень»Гостиница «Ирень»Гостиница «Ирень»

Гостиница «На семи холмах»

2 ночи

Визит-центр «На семи холмах» — комфортный отель в городе Чердынь.

На первом этаже отеля располагается ресторан, на втором этаже - гостиница.

В здании отеля есть сувенирная лавка с уникальными товарами, произведенными в Чердыни.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Переезды на комфортабельном автобусе
  • Проживание в отелях с завтраком
  • Раннее размещение в Перми
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Пакет питания (оплачивается при покупке тура): 7 обедов - 4 800 руб. /чел
  • Доп. ночь в Перми (оплачиваются при покупке тура) - 3900 руб. /6700 руб. (SNGL/TWIN)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие рейсы рекомендуются?

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Победа: Санкт-Петербург - Пермь DP569 23:25-03:55, ВЫЛЕТ НАКАНУНЕ.

Аэрофлот: Санкт-Петербург - Пермь, SU6581 00:10-04:30

Аэрофлот: Пермь - Санкт-Петербург SU6582 14:20-14:25

Желающие могут прибывать в Пермь на поезде.

Обратите внимание! Данный маршрут участвует в государственной программе субсидированных перевозок. Вы можете купить субсидированный билет со скидкой.

Уточните подробную информацию о субсидированных перевозках у наших менеджеров или на сайте авиакомпании «Аэрофлот».

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ:

Победа: Москва VKO - Пермь DP433 00:35-04:40

Аэрофлот: Пермь - Москва SVO 13:30-13:45

Желающие могут прибывать в Пермь на поезде.

Обратите внимание! Данный маршрут участвует в государственной программе субсидированных перевозок. Вы можете купить субсидированный билет со скидкой.

Уточните подробную информацию о субсидированных перевозках у наших менеджеров или на сайте авиакомпании «Аэрофлот».

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ:

Желающие могут прибывать в Пермь на поезде.

Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!

Может ли измениться программа тура?

Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.

Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Е
21 июля 2023
О туре по просторам Перми Великой.
Тур проходил с 9-16 июля с. г. с групповодом и экскурсоводом, который нас сопровождал весь тур - это Андрей Александрович Чурин. Ему - наша отдельная
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сердечная благодарность за высокопрофессиональные знания о Пермском крае и мастерство преподнесения информации, а также за безукоризненную организацию, всех мероприятий (включая вкуснейшие обеды) на всем протяжении маршрута.
Теперь о маршруте: он разнообразен, хорошо выстроен, учитывает множественные вкусы в архитектуре, религиоведении и истории края, этнографии и даже живописи!
Во всех местах пребывания (см. описание маршрута на сайте Большой Страны) - уровень подготовки всех экскурсоводов без исключения высокий- знания глубокие, детальные. Словом, патриотизм в действии.
Природа Предуралья - удивительна и неповторима, а реки- Кама, Колма- оставили в сердцах наших след на глубинном уровне!
Кто еще не побывал в "Сердце Пармы", весьма рекомендуем. Мы были там счастливы и как будто бы прикоснулись к сказочному иномирью.
Об принимающей стороне.
Трансфер, проживание, экскурсии все было на очень хорошем организационном уровне, без задержек, качественно и профессионально.
Отдельное спасибо нашему профи-водителю Михаилу Павлиновичу за наше долгое и безопасное путешествие по Пермскому краю!

И
18 янв 2024
Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
Г
16 янв 2024
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Тур входит в следующие категории Перми

На автобусеМожно с детьмиВсе туры

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