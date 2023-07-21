1 день

Обзорная экскурсия по Перми

Прибытие в Пермь.

05:00 Встреча в аэропорту.

05:30 Встреча на ж/д вокзале Пермь II в 05:30.

Групповой трансфер в отель.

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Перми.

Пермь — это город в Предуралье, на берегах реки Камы. Транспортный узел на Транссибирской магистрали и речной порт.

Город был основан в 1723 году, а современное название и городские права получил по указу Екатерины II в 1780 году и стал центром создаваемого Пермского наместничества.

Сегодня Пермь является крупным промышленным центром и четвертым по площади городе в России.

В ходе экскурсии мы увидим исторический центр, Оперный театр, городские памятники и реку Каму.

Обед ”коми-пермяка" (оплачивается самостоятельно).

Экскурсия в Дом Мешкова (главное здание Пермского краеведческого музея).

Свободное время.