Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Перми
Прибытие в Пермь.
05:00 Встреча в аэропорту.
05:30 Встреча на ж/д вокзале Пермь II в 05:30.
Групповой трансфер в отель.
Размещение в отеле.
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Перми.
Пермь — это город в Предуралье, на берегах реки Камы. Транспортный узел на Транссибирской магистрали и речной порт.
Город был основан в 1723 году, а современное название и городские права получил по указу Екатерины II в 1780 году и стал центром создаваемого Пермского наместничества.
Сегодня Пермь является крупным промышленным центром и четвертым по площади городе в России.
В ходе экскурсии мы увидим исторический центр, Оперный театр, городские памятники и реку Каму.
Обед ”коми-пермяка" (оплачивается самостоятельно).
Экскурсия в Дом Мешкова (главное здание Пермского краеведческого музея).
Свободное время.
Ильинский краеведческий музей. Архитектурно-этнографический музей Хохловка
Завтрак в отеле.
Переезд в поселок Ильинский.
Экскурсия в Ильинский районный краеведческий музей (имение Строгановых).
Музей располагается в здании Главного Правления Пермским нераздельным имением графов Строгановых, построенном в 1805 году, а в 1995 году в бывшем доме Главного управляющего Пермским имением был открыт Выставочный зал Ильинского районного краеведческого музея.
В фондах музея собран значительный материал по старообрядчеству, крестьянскому и купеческому быту.
В коллекции есть уникальные экспонаты: “Костотряс, который всех потряс”, образцы строгановской иконописи и росписи по дереву в технике “Обвинская роза”.
Обед (оплачивается самостоятельно).
Переезд в Хохловку.
Экскурсия в Архитектурно-этнографический музей Хохловка.
Музей «Хохловка» — это первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом.
Он был открыт для посетителей 17 сентября 1980 года. Уникальный музейный ансамбль расположен на живописном берегу Камы в 43 км от Перми у села Хохловка.
Сегодня «Хохловка» объединяет 21 памятник деревянного зодчества конца XVII — второй половины XX веков, которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.
Возвращение в Пермь.
Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгур
Завтрак в отеле.
Переезд в Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь.
Экскурсия по монастырю.
Храм расположен на вершине Белой горы, высота которой — 453 метра над уровнем моря.
Датой основания Белогорского монастыря принято считать 16 июня 1891 года.
Здание храма выполнено в эклектичном русско-византийском стиле, декор фасадов оформлен лекальным кирпичом: кокошники, бусы, венецианские окна. Крестовоздвиженский собор является самым большим храмом епархии, его вместимость свыше 5000 молящихся.
Свободное время для посещения святого источника и купели.
Переезд в Кунгур.
Обед (оплачивается отдельно).
Экскурсия по городу.
Кунгур был основан в XVII веке как острог близ места впадения речки Кунгур в реку Ирень.
Название происходит по реке и, как полагают, произошло от тюркского слова «ункур» или «унгур» — «пещера, теснина, щель в скалах».
В 1781 году Кунгур получил статус города, а тремя годами позже через него прошел Сибирский тракт, что дало дополнительный стимул для развития города.
Три раза в год здесь проходили крупные ярмарки.
В Кунгуре сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков.
Размещение в отеле (блочное размещение, в блоке 2 комнаты, удобства на блок).
Свободное время.
Кунгурская ледяная пещера. Музей истории купечества. Мастер-класс по изготовлению Вязовского пряника
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.
Кунгурская пещера — одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России.
Уникальность пещеры заключается не в том, что она ледяная. В первую очередь необычны в Кунгурской пещере ее объемы — громадные гроты по 100 и более метров в поперечнике и 10-15 метров в высоту.
Кристаллические формы льда, встречающиеся в пещере, максимально разнообразны и впечатляющи по размерам.
Экскурсия в Музей истории купечества.
Музей расположен в здании Малого гостиного двора, которое было построено в 1874 году на средства купца-чаеторговца М. И. Грибушина.
Экспозиция музея рассказывает о торгово-промышленном мире Кунгура XVIII — начала ХХ века, а отдельные экспозиции посвящены кожевенно-обувному делу, производству керамики, хлеботорговле и чаеторговле, меценатству и купеческому быту.
Обед (оплачивается отдельно).
Мастер-класс по изготовлению Вязовского пряника.
Пряник всегда был воплощением русской народной культуры, произведением искусства.
Вязовские пряники пекутся по старинному русскому рецепту, возрожденному, основоположниками пряничного дела в городе Кунгуре, семьёй Вязовых-Кожуховых.
На мастер-классе вы научитесь не только лепить печатные пряники, но и познакомитесь с историей создания пряника на Руси, посетите семейную выставку изделий художников-пряничников, а в завершении вас ждёт ароматный, натуральный, травяной чай со свежеиспечёнными пряниками.
Свободное время.
Каменный город. Подъем на канатной дороге на гору Крестовую
Завтрак в отеле.
Переезд в Каменный город. Экскурсия по парку.
В духе уральских легенд принято рассказывать, что Каменный город прежде был настоящим, но однажды один колдун обратил его в камень — со всеми улицами, домами и жителями.
Поверить в это несложно — останцы выветривания песчаников принимают такие причудливые формы, что отдельные из них даже получили собственные названия: “Каменные ворота”, “Тюлень”, “Идол”, “Пернатый страж”, “Черепаха”.
Мы совершим путешествие по улицам,лабиринтам и площадям “заколдованного” города.
Увидим место, “где чудь под землю ушла”, осмотрим самую высокую точку города, где расположен источник силы.
Переезд в Губаху.
Обед (оплачивается отдельно).
Подъем на канатной дороге на гору Крестовую (оплачивается дополнительно).
Переезд в Чердынь.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Поселок Ныроб. Никольский источник. Обзорная экскурсия по Чердыни
Завтрак в отеле.
Переезд в поселок Ныроб.
Первое упоминание о деревне Ныробке относится к 1579 году.
Название с коми-пермяцкого переводится как “Носово поле”, поле человека по прозвищу Нос.
В 1601 году сюда был сослан Михаил Романов — дядя первого русского царя из династии Романовых.
Для именитого заключенного вырыли яму, где он содержался в тяжелых оковах.
Скончался Михаил в августе 1602 года. Со времени воцарения династии Романовых в 1613 году Ныроб был объявлен святым местом.
Посещение Центра памяти М. Н. Романова.
Посещение Никольского источника, который является по преданию источником с "живой" водой.
Посещение в селе Покча источника с "мертвой" водой.
Переезд в Чердынь.
Обзорная экскурсия по городу.
Центр города застроен прочными купеческими особняками, на каждом из которых есть табличка с описанием.
Осмотр Троицкого и Вятского храмов.
Обед (оплачивается самостоятельно).
Посещение выставочного зала Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина.
Чердынский музей — один из старейших на Урале.
Он был основан на рубеже XIX-XX веков. Собрание музея составляет более 110 тысяч единиц хранения и включает богатейшие коллекции:"Археология","Пермская деревянная скульптура", коллекции "Иконописи","Нумизматика","Этнография".
Особое место занимает книжное собрание (XVI-XX веков), включающее уникальные экземпляры старопечатной рукописной книги.
Свободное время.
Соликамск. Музей истории соли. Дом воеводы. Усолье. Палаты Строгановых
Завтрак в отеле.
Переезд в Соликамск.
Обзорная экскурсия по Соликамску.
Один из древнейших городов Урала и третий по величине в Пермском крае — Соликамск.
Экскурсия в Музей истории соли (Сользавод).
Экскурсия в Музее соли знакомит с уникальной историей Усть-Боровского солеваренного завода. Все здания построены в старых традициях, являются удивительными образцами промышленной деревянной архитектуры XIX.
Во время экскурсии можно полностью проследить технологическую цепочку выварки знаменитой «соли-премянки» и узнать откудапошла известная поговорка «Пермяк — солёные уши».
Посещение Людмилинской соляной скважины.
Экскурсия в Дом воеводы.
Это старейшее гражданское здание Северного Урала. Его строительство началось по грамоте 27 сентября 1673 г., жалованной царем Алексеем Михайловичем после пожара 1672 г., в котором погибла соликамская крепость.
В настоящее время в бывшем доме воеводы находятся экспозиция краеведческого музея и экспозиция интерьера приказной избы XVII в.
Обед (оплачивается отдельно).
Переезд в Усолье.
В XVII веке город был основан купцом Никитой Строгановым, который занимался добычейи продажей соли. С годами это место стало главнымприкамским родовым владением Строгановых, крупнейших промышленников России. Уже к началу XIX века
Экскурсия в Палаты Строгановых.
Здание является одним из высочайших образцов гражданских построек московского барокко конца XVII – начала XVIII века и является неотъемлемой составляющей берегового ансамбля усольского архитектурного комплекса.
Дом-дворец настолько красив и гармоничен, что кажется — он звучит. На торжественный аккорд изгибами каменной вязи ложатся веселые и грациозные мелодии.
Переезд в Пермь.
Размещение в отеле.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров в 12:00.
Трансфер в аэропорт к 11:30.
Внимание! Просим приобретать авиа и ж/д билеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двух-, трехместное
|Одноместное
|44 500
|54 000
Скидка пенсионерам – 550 руб.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Прикамье»
Трехзвездочный отель «Прикамье» располагается в центре Перми, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Напротив главного входа – памятник «Пермяк – соленые уши».
Гостям предлагаются 143 номера различных категорий от «Стандарт» до номеров высшей категории - «Джуниор сюит». Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. В каждом номере имеется телефон, телевизор, холодильник, фен, тапочки, ванная комната с набором полотенец и гигиеническими принадлежностями. На территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Ирландский паб «Шеймус» располагается на первом этаже отеля «Прикамье». В меню представлен широкий перечень разнообразных блюд Ирландской и Британской кухонь.
Для проведения семинаров и конференций предусмотрено два конференц-зала: «Театр», «Круглый стол».
В шаговой доступности находятся такие достопримечательности, как художественная галерея, театры, а также множество развлекательных и торговых центров, кинотеатров.
Гостиница «Ирень»
Блочное размещение, в блоке 2 комнаты. Удобства на блок.
Гостиница "Ирень" ждёт своих гостей в Кунгуре. К Вашим услугам: Wi-Fi, парковка, прачечная, бильярд, сауна, сувенирная лавка и другое.
Здесь представлены номера различных категорий, в каждой из них есть всё, чтобы Ваш отдых в поездке удался и принёс только положительные эмоции от проживания в этом месте. Приятный бонус - вкусный завтрак входит в стоимость номера.
На территории работает уютное кафе, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.
В шаговой доступности магазины, рестораны, интересные места города. До ж/д вокзала можно доехать всего за 10 минут.
Гостиница «На семи холмах»
Визит-центр «На семи холмах» — комфортный отель в городе Чердынь.
На первом этаже отеля располагается ресторан, на втором этаже - гостиница.
В здании отеля есть сувенирная лавка с уникальными товарами, произведенными в Чердыни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
- Переезды на комфортабельном автобусе
- Проживание в отелях с завтраком
- Раннее размещение в Перми
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Пакет питания (оплачивается при покупке тура): 7 обедов - 4 800 руб. /чел
- Доп. ночь в Перми (оплачиваются при покупке тура) - 3900 руб. /6700 руб. (SNGL/TWIN)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие рейсы рекомендуются?
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
Победа: Санкт-Петербург - Пермь DP569 23:25-03:55, ВЫЛЕТ НАКАНУНЕ.
Аэрофлот: Санкт-Петербург - Пермь, SU6581 00:10-04:30
Аэрофлот: Пермь - Санкт-Петербург SU6582 14:20-14:25
Желающие могут прибывать в Пермь на поезде.
Обратите внимание! Данный маршрут участвует в государственной программе субсидированных перевозок. Вы можете купить субсидированный билет со скидкой.
Уточните подробную информацию о субсидированных перевозках у наших менеджеров или на сайте авиакомпании «Аэрофлот».
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ:
Победа: Москва VKO - Пермь DP433 00:35-04:40
Аэрофлот: Пермь - Москва SVO 13:30-13:45
Желающие могут прибывать в Пермь на поезде.
Обратите внимание! Данный маршрут участвует в государственной программе субсидированных перевозок. Вы можете купить субсидированный билет со скидкой.
Уточните подробную информацию о субсидированных перевозках у наших менеджеров или на сайте авиакомпании «Аэрофлот».
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ:
Желающие могут прибывать в Пермь на поезде.
Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!
Может ли измениться программа тура?
Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.
Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур проходил с 9-16 июля с. г. с групповодом и экскурсоводом, который нас сопровождал весь тур - это Андрей Александрович Чурин. Ему - наша отдельная