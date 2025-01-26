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как мы любим и такой, чтобы объехать и посетить все локации, которые хотелось бы. Очень всё понравилось. У нас был прекрасный гид Антон. Мы услышали кучу фактов, легенд, историй. А какие красоты Пермского края, мы в восторге. В зимнюю сказку попали, и с погодой повезло, много снега и температура комфортная - 10 С. Каждый пункт маршрута интересный, на каждом захватывает дух от красоты и величия природы. Отлично спланированный маршрут. Ранний выезд, чтобы до массового прихода туристов увидеть красивые локации и полюбоваться неспешно природой, и выпить чая, приготовленым нашим гидом, и, конечно же, пофоткаться. Останавливались в хороших кафе, где вкусно кормят. На ночлег останавливались в приличных гостиницах. Выдавали снаряжения и доп. обмундирование для зимнего времяпровождения. Главное зимой в долгих прогулках не мёрзнуть и теплее одеваться. Можно смело довериться и не думать ни о чём! Мы получили заряд, огромное удовольствие. А еще получили бонус- сладкий подарок от команды к Новому году. Спасибо огромное всей команде, и отдельное спасибо Антону за увлекательное приключение и знакомство с краем, за идеальное сопровождение и эффектные фото, которые остались у нас на память. Желаем процветания и успехов в деятельности! Главное - эта поездка точно останется в нашей памяти надолго. Такие места однозначно стоит посетить!