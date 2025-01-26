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Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
1 мая в 06:00
8 мая в 06:00
44 550 ₽
49 500 ₽ за человека
Весенний сплав по рекам Койва и Чусовая от ст. Бисера
Начало: Пермь
«Река Койва, известная своими быстрым течением, по весне становится очень активной и бурной»
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 13 660 ₽ за человека
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Начало: Пермь
30 апр в 10:00
19 190 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТамара26 января 2025Путешествовали 5-8 января 2025, полный восторг от всего увиденного и услышанного! Красивые места, не обыкновенная природа. Особенно хочу отметить: идеальное
- ММаргарита23 января 2025На новогодние каникулы 2025 мы отправились с сыном в "Тур знакомство: топовые локации Пермского края". Активный и насыщенный тур, такой
- ГГлухова7 января 2025Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте! Единственный самый большой минус-это
- ВВарвара22 августа 2024Очень понравился тур, впервые нашла именно такой, чтобы объехать и посетить все локации, которые хотелось бы. У нас был прекрасный гид - Андрей, удобный транспорт и отличные гостиницы по пути. Так что огромное спасибо за прекрасное путешествие!
- ИИван31 июля 2024Отличный сплав. Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина. В общем, рекомендую.
- ЕЕвгений18 июля 2024Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.
- ААнтон17 июля 2024Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и
- ВВиолетта20 марта 2024В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - МоскваОрганизация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - МоскваПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к истории Родины, познать ранее для себя неведомое - от этого лишь восторг! От таких впечатлений хочется ЖИТЬ!
- ААндрей,17 марта 2024В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - МоскваОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Весенние»
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