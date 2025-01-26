Туры в Перми весной

Найдено 3 тура в категории «Весенние» в Перми, цены от 13 660 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
3 дня
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10%
4 отзыва
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
1 мая в 06:00
8 мая в 06:00
44 550 ₽49 500 ₽ за человека
Весенний сплав по рекам Койва и Чусовая от ст. Бисера
4 дня
3 отзыва
Весенний сплав по рекам Койва и Чусовая от ст. Бисера
Начало: Пермь
«Река Койва, известная своими быстрым течением, по весне становится очень активной и бурной»
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 13 660 ₽ за человека
Весенний сплав по реке Большой Инзер
5 дней
3 отзыва
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Начало: Пермь
30 апр в 10:00
19 190 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Тамара
    26 января 2025
    Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
    Путешествовали 5-8 января 2025, полный восторг от всего увиденного и услышанного! Красивые места, не обыкновенная природа. Особенно хочу отметить: идеальное
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    построение маршрута и хорошую организацию. Очень активная команда, гиды заряжают позитивом, помогают если надо! Две ночи в разных городах, все чисто аккуратно, еда вкусная во всех предложенных местах. Нам повезло была достаточно комфортная погода -5-12 градусов, снег белый пушистый (для нас как для жителей крупного города было очень приятно просто упасть в мягкий чистый сугроб). Теперь планируем посетить те же места летом или сентябре, и не примерно именно с этой командой гидов. Спасибо Вам!!!!

  • М
    Маргарита
    23 января 2025
    Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
    На новогодние каникулы 2025 мы отправились с сыном в "Тур знакомство: топовые локации Пермского края". Активный и насыщенный тур, такой
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    как мы любим и такой, чтобы объехать и посетить все локации, которые хотелось бы. Очень всё понравилось. У нас был прекрасный гид Антон. Мы услышали кучу фактов, легенд, историй. А какие красоты Пермского края, мы в восторге. В зимнюю сказку попали, и с погодой повезло, много снега и температура комфортная - 10 С. Каждый пункт маршрута интересный, на каждом захватывает дух от красоты и величия природы. Отлично спланированный маршрут. Ранний выезд, чтобы до массового прихода туристов увидеть красивые локации и полюбоваться неспешно природой, и выпить чая, приготовленым нашим гидом, и, конечно же, пофоткаться. Останавливались в хороших кафе, где вкусно кормят. На ночлег останавливались в приличных гостиницах. Выдавали снаряжения и доп. обмундирование для зимнего времяпровождения. Главное зимой в долгих прогулках не мёрзнуть и теплее одеваться. Можно смело довериться и не думать ни о чём! Мы получили заряд, огромное удовольствие. А еще получили бонус- сладкий подарок от команды к Новому году. Спасибо огромное всей команде, и отдельное спасибо Антону за увлекательное приключение и знакомство с краем, за идеальное сопровождение и эффектные фото, которые остались у нас на память. Желаем процветания и успехов в деятельности! Главное - эта поездка точно останется в нашей памяти надолго. Такие места однозначно стоит посетить!

    На новогодние каникулы 2025 мы отправились с сыном в "Тур знакомство: топовые локации Пермского края". АктивныйНа новогодние каникулы 2025 мы отправились с сыном в "Тур знакомство: топовые локации Пермского края". АктивныйНа новогодние каникулы 2025 мы отправились с сыном в "Тур знакомство: топовые локации Пермского края". АктивныйНа новогодние каникулы 2025 мы отправились с сыном в "Тур знакомство: топовые локации Пермского края". АктивныйНа новогодние каникулы 2025 мы отправились с сыном в "Тур знакомство: топовые локации Пермского края". АктивныйНа новогодние каникулы 2025 мы отправились с сыном в "Тур знакомство: топовые локации Пермского края". АктивныйНа новогодние каникулы 2025 мы отправились с сыном в "Тур знакомство: топовые локации Пермского края". АктивныйНа новогодние каникулы 2025 мы отправились с сыном в "Тур знакомство: топовые локации Пермского края". АктивныйНа новогодние каникулы 2025 мы отправились с сыном в "Тур знакомство: топовые локации Пермского края". АктивныйНа новогодние каникулы 2025 мы отправились с сыном в "Тур знакомство: топовые локации Пермского края". Активный
  • Г
    Глухова
    7 января 2025
    Весенний сплав по рекам Койва и Чусовая от ст. Бисера
    Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте! Единственный самый большой минус-это
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    автобус, так как в нем ты проводишь 10 часов от всей экскурсии. Последний ряд настолько тесный, что тяжело дышать, не то что сидеть. А когда ты в зимней одежде и с сумкой становится невыносимо. Я бы посоветовала не сажать по 4 человека на 6 ряд в автобусе.

    Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!
  • В
    Варвара
    22 августа 2024
    Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
    Очень понравился тур, впервые нашла именно такой, чтобы объехать и посетить все локации, которые хотелось бы. У нас был прекрасный гид - Андрей, удобный транспорт и отличные гостиницы по пути. Так что огромное спасибо за прекрасное путешествие!
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  • И
    Иван
    31 июля 2024
    Весенний сплав по рекам Койва и Чусовая от ст. Бисера
    Отличный сплав. Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина. В общем, рекомендую.
  • Е
    Евгений
    18 июля 2024
    Весенний сплав по рекам Койва и Чусовая от ст. Бисера
    Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.
  • А
    Антон
    17 июля 2024
    Весенний сплав по реке Большой Инзер
    Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и
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    солнцем и тучками, а мы же знаем, что не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, так вот оно всегда держалось на максимальной планке!!!

    Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилосьВсе было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилосьВсе было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилосьВсе было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к истории Родины, познать ранее для себя неведомое - от этого лишь восторг! От таких впечатлений хочется ЖИТЬ!
    Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Весенние»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
  2. Весенний сплав по рекам Койва и Чусовая от ст. Бисера
  3. Весенний сплав по реке Большой Инзер
Сколько стоит тур в Перми в апреле 2025
Сейчас в Перми в категории "Весенние" можно забронировать 3 тура от 13 660 до 44 550 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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