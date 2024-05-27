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Авторский тур
8 дней
Вишера и хребет Чувал
Начало: г. Пермь
«В полной мере насладиться по-настоящему величественной и дикой северной природой позволит сплав на катамаранах вниз по течению волшебной и загадочной Вишеры»
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
20 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Начало: Россия, Пермь
2 авг в 10:00
30 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
Начало: Россия, Москва
6 мар в 10:00
от 86 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сплав по Вишере на катамарах и сап бордах 😊
«Сплавляемся без спешки на катамаранах и сап бордах и наслаждаемся божественными видами гор, лесов, неба»
15 сен в 10:00
10 окт в 10:00
10₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЭЭрика27 мая 2024Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к истории Родины, познать ранее для себя неведомое - от этого лишь восторг! От таких впечатлений хочется ЖИТЬ!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ДДмитрий4 декабря 2023С организацией все отлично, проблем нет.
- ЛЛюдмила28 сентября 2023Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
- ЕЕкатерина1 августа 2023Мы побывали в туре "Вишера и хребет Чувал" 20.07.23 - 27.07.23 Блестящая организация всего процесса, хорошо продуманный маршрут, отличная разнообразная кухня,
- ААнна1 августа 2023В этом году решили попробовать новый вид отдыха- сплав и выбрали тур "Вишера и хребет Чувал" с 20.07.2023г. по 27.07.2023г.
- ДДмитриЙ1 июля 2023Замечательный поход, инструктора супер, люди подобрались замечательные. Не смотря на то что утопил, благодаря катамарану, телефон, чувство свободы от города осталось великолепное!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Водные развлечения" можно забронировать 8 авторских туров от 10 до 86 700. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные туры в Перми на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024