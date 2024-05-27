Туры по воде в Перми

Найдено 8 туров в категории «Водные развлечения» в Перми, цены от 10 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вишера и хребет Чувал
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Вишера и хребет Чувал
Начало: г. Пермь
«В полной мере насладиться по-настоящему величественной и дикой северной природой позволит сплав на катамаранах вниз по течению волшебной и загадочной Вишеры»
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
20 450 за человека
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Начало: Россия, Пермь
2 авг в 10:00
30 200 за человека
В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
Начало: Россия, Москва
6 мар в 10:00
от 86 700 за человека
Сплав по Вишере на катамарах и сап бордах 😊
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
2 дня
Сплав по Вишере на катамарах и сап бордах 😊
«Сплавляемся без спешки на катамаранах и сап бордах и наслаждаемся божественными видами гор, лесов, неба»
15 сен в 10:00
10 окт в 10:00
10 за человека

Последние отзывы на туры

  • Э
    Эрика
    27 мая 2024
    Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
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    по максимуму!!!! Спасибо большое команде Большой Страны и в частности, менеджеру Большой Страны Ксении Гришиной,за организацию тура!!! С П А С И Б О!!!!

    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к истории Родины, познать ранее для себя неведомое - от этого лишь восторг! От таких впечатлений хочется ЖИТЬ!
    Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • Д
    Дмитрий
    4 декабря 2023
    Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
    С организацией все отлично, проблем нет.
  • Л
    Людмила
    28 сентября 2023
    Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
    Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2023
    Вишера и хребет Чувал
    Мы побывали в туре "Вишера и хребет Чувал" 20.07.23 - 27.07.23 Блестящая организация всего процесса, хорошо продуманный маршрут, отличная разнообразная кухня,
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    твердая уверенность во всех решениях на пути маршрута. На сплаве не было связи и это оказалось плюсом. Вся команда участников и инструкторов погрузилась на 8 дней в жизнь общины, где каждый был важной и значимой её частью, получилась отличная команда! Распорядок дня радовал каждого. А какая шикарная баня была на маршруте! Особая благодарность нашим инструкторам, настоящим профессионалам своего дела: Дмитрию и Ирине - вы супер! Всё рассказали, показали, научили. Мы в восторге! Обязательно пойдём ещё в такие водные походы.

    Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23
  • А
    Анна
    1 августа 2023
    Вишера и хребет Чувал
    В этом году решили попробовать новый вид отдыха- сплав и выбрали тур "Вишера и хребет Чувал" с 20.07.2023г. по 27.07.2023г.
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    Влюбились и теперь планируем дальнейшие сплавы))) Впечатлений море: чистейшая река, вкусная еда, родниковая вода, отсутствие связи и цивилизации в ближайшие километры, полное погружение в природу, а походная баня просто незабываема!!!! Огромная благодарность инструкторам Дмитрию и Ирине))))

    В этом году решили попробовать новый вид отдыха- сплав и выбрали тур &quot;Вишера и хребет Чувал&quot;В этом году решили попробовать новый вид отдыха- сплав и выбрали тур &quot;Вишера и хребет Чувал&quot;В этом году решили попробовать новый вид отдыха- сплав и выбрали тур &quot;Вишера и хребет Чувал&quot;В этом году решили попробовать новый вид отдыха- сплав и выбрали тур &quot;Вишера и хребет Чувал&quot;В этом году решили попробовать новый вид отдыха- сплав и выбрали тур &quot;Вишера и хребет Чувал&quot;
  • Д
    ДмитриЙ
    1 июля 2023
    Вишера и хребет Чувал
    Замечательный поход, инструктора супер, люди подобрались замечательные. Не смотря на то что утопил, благодаря катамарану, телефон, чувство свободы от города осталось великолепное!!!
    Замечательный поход, инструктора супер, люди подобрались замечательные. Не смотря на то что утопил, благодаря катамарану, телефонЗамечательный поход, инструктора супер, люди подобрались замечательные. Не смотря на то что утопил, благодаря катамарану, телефонЗамечательный поход, инструктора супер, люди подобрались замечательные. Не смотря на то что утопил, благодаря катамарану, телефонЗамечательный поход, инструктора супер, люди подобрались замечательные. Не смотря на то что утопил, благодаря катамарану, телефонЗамечательный поход, инструктора супер, люди подобрались замечательные. Не смотря на то что утопил, благодаря катамарану, телефон

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Вишера и хребет Чувал
  2. Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
  3. В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
  4. Сплав по Вишере на катамарах и сап бордах 😊
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Город
  2. Усьвинские столбы
Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Водные развлечения" можно забронировать 8 авторских туров от 10 до 86 700. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные туры в Перми на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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