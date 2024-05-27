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твердая уверенность во всех решениях на пути маршрута. На сплаве не было связи и это оказалось плюсом. Вся команда участников и инструкторов погрузилась на 8 дней в жизнь общины, где каждый был важной и значимой её частью, получилась отличная команда! Распорядок дня радовал каждого. А какая шикарная баня была на маршруте! Особая благодарность нашим инструкторам, настоящим профессионалам своего дела: Дмитрию и Ирине - вы супер! Всё рассказали, показали, научили. Мы в восторге! Обязательно пойдём ещё в такие водные походы.