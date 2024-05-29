1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство по Пермскому краю: от Усьвинских столбов до карстовых пещер
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
16 авг в 06:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Пермская кругосветка
Начало: Россия, Пермь
14 июля в 10:00
28 июля в 10:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Начало: Россия, Пермь
2 авг в 10:00
30 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Начало: Пермь
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 12 940₽ за человека
Авторский тур
8 дней
По просторам Перми Великой. Экскурсионный тур на Урал
Начало: Россия, Пермь
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
44 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Прикамская мозаика
Начало: Россия, Пермь
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 22 850₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
Начало: Россия, Москва
6 мар в 10:00
от 86 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Пермь
4 дек в 10:00
8 янв в 10:00
от 29 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Начало: Россия, Пермь
22 фев в 10:00
7 мар в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Зимнее очарование Пермского края
Начало: Пермь
3 янв в 10:00
6 янв в 10:00
12 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур по Пермскому краю
Начало: Россия, Пермь
1 янв в 10:00
от 26 400₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
Прикамская мозаика. Зимний тур
Начало: Россия, Пермь
6 дек в 10:00
20 дек в 10:00
от 2600022 850₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Палеонтологическая экспедиция в Перми: Окаменелости Пермского моря
Погрузитесь в мир древних организмов вместе с профессиональным палеонтологом. Найдите свою уникальную окаменелость
Начало: Пермь, аэропорт, 6:00
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
23 000₽ за человека
Авторский тур
1 день 1 час
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Расписание: Понедельник - пятница с 15:00
21 июня в 15:00
24 июня в 15:00
от 41 900₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Треккинг по зимним горам Урала: восхождение на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 06:00
15 июня в 10:00
24 июля в 10:00
5 450₽ за человека
Авторский тур
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
21 сен в 04:00
27 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга29 мая 2024Интересный, самобытный край с удивительной природой. Поездка оказалась познавательной, благодаря в том числе квалифицированным гидам. Запомнилась встречами не только с достопримечательностями, но и с увлеченными, позитивными людьми.
- ЭЭрика27 мая 2024Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
- ЭЭрика27 мая 2024Вот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У нас была замечательная группа -7
- ЭЭрика25 мая 2024Добрый день! Хочу поблагодарить Вашу компанию и нашего самого замечательного гида -Шамиля за незабываемое путешествие -Пермская кругосветка! Полный восторг от
- ДДанькина21 мая 2024Тур очень понравился. Отель, экскурсии, все организовано очень хорошо. Единственный минус-обувь скользкая, в горах лежит снег! И достаточно холодно. Мы на это не рассчитывали! И маловато свободного времени!!!! Но в целом-супер!!!!!! 😁
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к истории Родины, познать ранее для себя неведомое - от этого лишь восторг! От таких впечатлений хочется ЖИТЬ!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ЯЯна18 февраля 2024Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
- ТТатьяна3 февраля 2024Очень познавательный, интересный тур. Получили массу положительных эмоций и впечатлений.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Можно с детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 16
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Можно с детьми" можно забронировать 16 авторских туров от 5 450 до 86 700 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 16 туров в Перми на 2024 год по теме «Можно с детьми», 34 ⭐ отзыва, цены от 5450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август