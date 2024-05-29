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человек и прекрасный, влюбленный в свое дело гид-Шамиль! Влюбилась в Пермский край,Пермь приятно удивила и люди замечательные. А какие героические у нас были восхождения!!!!Спасибо команде «Большой Страны» за программу тура👏👏👏Все было организовано замечательно. Отдельное спасибо нашему водителю Руслану за комфортное передвижение по Пермскому краю!! Хорошо бы в этот тур включить посещение краеведческого музея в Чердыне. Мы посетили,очень интересный, советую всем там побывать! Обязательно съездите и познакомьтесь с Пермским краем!!!Советую. Эрика