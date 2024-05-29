Семейные развлекательные туры Перми

Найдено 16 туров в категории «Можно с детьми» в Перми, цены от 5 450 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Тур-знакомство по Пермскому краю: от Усьвинских столбов до карстовых пещер
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
16 авг в 06:00
45 000 за человека
Пермская кругосветка
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Пермская кругосветка
Начало: Россия, Пермь
14 июля в 10:00
28 июля в 10:00
47 000 за человека
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Начало: Россия, Пермь
2 авг в 10:00
30 200 за человека
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Начало: Пермь
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 12 940 за человека
По просторам Перми Великой. Экскурсионный тур на Урал
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
По просторам Перми Великой. Экскурсионный тур на Урал
Начало: Россия, Пермь
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
44 500 за человека
Прикамская мозаика
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Прикамская мозаика
Начало: Россия, Пермь
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 22 850 за человека
В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
Начало: Россия, Москва
6 мар в 10:00
от 86 700 за человека
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Пермь
4 дек в 10:00
8 янв в 10:00
от 29 000 за человека
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Начало: Россия, Пермь
22 фев в 10:00
7 мар в 10:00
25 000 за человека
Зимнее очарование Пермского края
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимнее очарование Пермского края
Начало: Пермь
3 янв в 10:00
6 янв в 10:00
12 700 за человека
Новогодний тур по Пермскому краю
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур по Пермскому краю
Начало: Россия, Пермь
1 янв в 10:00
от 26 400 за человека
Прикамская мозаика. Зимний тур
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Прикамская мозаика. Зимний тур
Начало: Россия, Пермь
6 дек в 10:00
20 дек в 10:00
от 2600022 850 за человека
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
3 дня
Палеонтологическая экспедиция в Перми: Окаменелости Пермского моря
Погрузитесь в мир древних организмов вместе с профессиональным палеонтологом. Найдите свою уникальную окаменелость
Начало: Пермь, аэропорт, 6:00
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
23 000 за человека
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
🛣 Джиппинг
Авторский тур
1 день 1 час
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Расписание: Понедельник - пятница с 15:00
21 июня в 15:00
24 июня в 15:00
от 41 900 за всё до 4 чел.
Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Треккинг по зимним горам Урала: восхождение на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 06:00
15 июня в 10:00
24 июля в 10:00
5 450 за человека
На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
21 сен в 04:00
27 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Прикамская мозаика. Зимний тур
    Интересный, самобытный край с удивительной природой. Поездка оказалась познавательной, благодаря в том числе квалифицированным гидам. Запомнилась встречами не только с достопримечательностями, но и с увлеченными, позитивными людьми.
  • Э
    Эрика
    27 мая 2024
    Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
    читать дальше

    по максимуму!!!! Спасибо большое команде Большой Страны и в частности, менеджеру Большой Страны Ксении Гришиной,за организацию тура!!! С П А С И Б О!!!!

    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался
  • Э
    Эрика
    27 мая 2024
    Пермская кругосветка
    Вот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У нас была замечательная группа -7
    читать дальше

    человек и прекрасный, влюбленный в свое дело гид-Шамиль! Влюбилась в Пермский край,Пермь приятно удивила и люди замечательные. А какие героические у нас были восхождения!!!!Спасибо команде «Большой Страны» за программу тура👏👏👏Все было организовано замечательно. Отдельное спасибо нашему водителю Руслану за комфортное передвижение по Пермскому краю!! Хорошо бы в этот тур включить посещение краеведческого музея в Чердыне. Мы посетили,очень интересный, советую всем там побывать! Обязательно съездите и познакомьтесь с Пермским краем!!!Советую. Эрика

    Вот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У нас
  • Э
    Эрика
    25 мая 2024
    Пермская кругосветка
    Добрый день! Хочу поблагодарить Вашу компанию и нашего самого замечательного гида -Шамиля за незабываемое путешествие -Пермская кругосветка! Полный восторг от
    читать дальше

    Пермского края, его истории, и хорошо, что край развивается! Шамиль нам очень много рассказал и показал интересного!!!! Хорошо было бы включить в этот тур посещение Краеведческого музея в Чердыне, он нас восхитил своими экспозициями!!!!

  • Д
    Данькина
    21 мая 2024
    Прикамская мозаика
    Тур очень понравился. Отель, экскурсии, все организовано очень хорошо. Единственный минус-обувь скользкая, в горах лежит снег! И достаточно холодно. Мы на это не рассчитывали! И маловато свободного времени!!!! Но в целом-супер!!!!!! 😁
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к истории Родины, познать ранее для себя неведомое - от этого лишь восторг! От таких впечатлений хочется ЖИТЬ!
    Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
    читать дальше

    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • Я
    Яна
    18 февраля 2024
    Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
    Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
    Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
  • Т
    Татьяна
    3 февраля 2024
    Прикамская мозаика. Зимний тур
    Очень познавательный, интересный тур. Получили массу положительных эмоций и впечатлений.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 16
  1. Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
  2. Пермская кругосветка
  3. Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
  4. Сплав по реке Вишера и камень Писаный
  5. По просторам Перми Великой. Экскурсионный тур на Урал
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Город
  2. Усьвинские столбы
Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Можно с детьми" можно забронировать 16 авторских туров от 5 450 до 86 700 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 16 туров в Перми на 2024 год по теме «Можно с детьми», 34 ⭐ отзыва, цены от 5450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам