Посетите Кунгур – город, пронизанный духом старины, который сохранил множество купеческих особняков и красивых церквей.
А также спуститесь в Кунгурскую ледяную пещеру, которая откроет для вас необыкновенный сказочный мир подземелья, и совершите поход в живописный лабиринт из скал-останцев и величественных природных «руин» Каменного города.
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Программа тура по дням
Прибытие в город Пермь. Обзорная экскурсия по городу
12:00-13:00 Самостоятельное заселение в отель (за доп. плату встреча на ж/д вокзале “Пермь-2” или в аэропорту "Большое Савино").
При раннем приезде возможно раннее заселение в отель.
15:00 Встреча туристов с гидом у памятника "Пермяк - соленые уши" (отель "Прикамье" Комсомольский проспект, 27).
15:00-17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города "Пермь Губернская".
Маршрут проходит по центральным историческим кварталам города.
В ходе экскурсии Вы увидите:
- скульптуру "Пермяк солёные уши" – самый необычный памятник по версии журнала «Русский мир»;
- здание "Театра оперы и балета" – один из лучших театров страны, визитная карточка Перми;
- "Счастье не за горами" – знаменитый слоган, расположившийся поблизости от “Площади двух вокзалов”;
- купеческие особняки – архитектурное наследие 19 века.
Свободное время.
По желанию, за доп. плату рекомендуем к посещению:
- Рестораны и кафе: Пермская кухня, Хуторок, Гастропорт, Партизан, Экспедиция.
- Знаменитые театры города: Пермский театр оперы и балета, Театр у моста, Пермский академический театр, ТЮЗ или филармония.
- познакомиться с коллекцией Пермского звериного стиля в Краеведческом музее или с Пермской деревянной скульптурой в Пермской художественной галерее.
Тайминг и очередность экскурсий ориентировочные, возможна перестановка экскурсий местами в течение дня. Автобус, гид, точные время и место встречи будут сообщаться дополнительно.
Экскурсия в парк реки Чусовой и Каменный город
Завтрак в кафе отеля.
09:15 Отправление группы от памятника "Пермяк – соленые уши" (отель "Прикамье", Комсомольский проспект, 27).
Выезд в г. Чусовой.
12:00-13:30 Экскурсия в этнографический парк истории реки Чусовой
Отправимся в этнографический парк – музей под открытым небом, расположенный у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповки.
В Музее представлены экспонаты крестьянского быта XIX – начала XX веков, а главная особенность состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками.
Любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.
13:30-15:00 Переезд в Каменный город от этнопарка.
По пути санитарная остановка и обед.
15:00-18:00 Пеший поход на скальные останцы Каменного города.
Общий треккинг по оборудованной тропе автобус – Каменный город – автобус 3 км (около 1 часа) + осмотр скальных останцев.
Ученые считают, что Каменный город появился в результате воздействия реки, которая протекала на этом месте миллионы лет назад. Именно она и высекла арки и улицы города, сформировала отвесные скалы, крутые обрывы и узкие трещины. Высота самой высокой вершины Каменного Города достигает 526 метров над уровнем моря.
Каменный Город имеет статус ландшафтного памятника природы регионального значения. В 2019 году здесь снимали сцены фильма по роману Алексея Иванова «Сердце Пармы». По сюжету тут было вогульское капище. Также это место можно увидеть в фильме «Последний богатырь. Корень зла» и в сериале «Территория».
18:30 Выезд в г. Пермь.
Санитарная остановка и ужин по пути.
21:30 Ориентировочное время прибытия в г. Пермь.
Возможна замена экскурсии на тур Каменный город + Шумихинские скалы.
Тайминг и очередность экскурсий ориентировочные, возможна перестановка экскурсий местами в течение дня. Автобус, гид, точные время и место встречи будут сообщаться дополнительно.
Экскурсия в Белогорский мужской монастырь, город Кунгур и его ледяную пещеру. Завершение программы
Завтрак в кафе гостинице.
Сбор вещей, сдача в камеру хранения.
10:15 Отправление группы от памятника "Пермяк – соленые уши" (отель "Прикамье", Комсомольский проспект, 27).
10:00-12:00 Дорога до Белогорья с путевой экскурсией.
12:00 – 14:00 Экскурсия в Белогорский мужской монастырь с обедом в трапезной монастыря (за доп. плату).
История Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря начинается в 1891 году, когда в память о чудесном избавлении цесаревича Николая от опасности (в Японии его ранили мечом) здесь установили семисаженный крест высотой более 10 метров.
Крест так и прозвали – царским.
Возрождение монастыря началось в 1991 году, среди икон сохранилась икона Николая Чудотворца.
14:00 – 15:00 Переезд в г. Кунгур с путевой экскурсией.
15:00 – 16:30 Обзорная экскурсия "Кунгур купеческий" с посещением сувенирной лавки и дегустацией продукции местного производства.
На экскурсии вы познакомитесь со старинным уральским провинциальным городком, прогуливаясь по улицам, сможете окунуться в далекие 17, 18, 19 и 20 века.
Вам откроют свои тайны многочисленные легенды и были, окутывающие Кунгурскую землю.
Узнаете много об истории Кунгура, купеческих традициях города, некоторые из которых до сих пор сохранились.
Во время дегустации вы попробуете продукцию производств Перми и Кунгура: колбасных изделий Кунгурского мясокомбината, правильные сладости Пермской кондитерской фабрики (сладостей без сахара), знаменитого чая Грибушина, Кунгурского лимонада, родом из СССР, Вязовских пряников по старинным рецептам.
И конечно, все эти свежие продукты можно приобрести!
Сама дегустация проходит в сувенирной лавке, а потому сразу можно приобрести красивый сувенир на память или в подарок!
16:40-18:40 Кунгурская ледяная пещера, программа "Ожившая история" или "Лазерный фильм".
Первые исследования в пещере были проведены в далеком 18 веке.
Сегодня ледяная пещера является памятником природы всероссийского значения, единственной оборудованной для экскурсий пещерой России.
Магия подземных озер и исполинских гротов, застывшая поэзия льда и камня переносят туристов в фантастический мир древней пещеры.
19:00 Выезд в Пермь.
21:00 Прибытие в Пермь.
Свободное время.
Возможен трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт за дополнительную плату.
Тайминг и очередность экскурсий ориентировочные, возможна перестановка экскурсий местами в течение дня. Автобус, гид, точные время и место встречи будут сообщаться дополнительно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах на выбор в центре Перми.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Трехместное
|Отель «Прикамье» 3*, номер стандарт
|23 400
|24 700
|23 100
|Отель «Урал» 3*, номер стандарт
|22 850
|26 000
|–
|Отель «Amaks Premier» 3*, одно-, двухместный бизнес, трехместный - студия
|24 150
|27 800
|23 200
|Отель «City Star» 3*, номер стандарт
|24 100
|27 550
|24 000
|Отель «New Star 4*», номер стандарт
|27 300
|26 500
|25 200
Стоимость доп. ночи на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Трехместное
|Отель «Прикамье» 3*
|2 400
|3 000
|2 300
|Отель «Урал» 3*, номер Стандарт
|2 200
|3 600
|–
|Отель «Amaks Premier» 3*, номер Бизнес
|2 800
|4 450
|2 350
|Отель «City Star» 3*
|2 750
|4 350
|2 700
|Отель «New Star 4*»
|4 200
|3 850
|3 250
Скидки на тур:
- Дети от 6 до 14 лет (включительно) – 425 руб.;
- Пенсионеры – 125 руб.
Варианты проживания
Отель «Прикамье» 3
Этот отель расположен в центре Перми на пересечении широкого Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Гости могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi и отдельной парковкой, а так же тренажерным залом. Кроме того, всего в 100 метрах находится автобусная остановка.
В каждом номере отеля "Прикамье" установлены холодильник и телевизор. В ванной комнате имеются ванна, фен и туалетно-косметические принадлежности.
По утрам для гостей отеля "Прикамье" сервируют горячий завтрак. В элегантном ресторане с большими окнами подают блюда европейской кухни. Вы можете отдохнуть в неформальной обстановке в ирландском пабе.
Отель «Урал» 3
Этот самый большой отель Западного Урала находится в Перми, в 15 минутах ходьбы от реки Кама. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Тренажерный зал и концертный зал за дополнительную плату.
Во всех современных номерах отеля "Урал" есть телевизор, холодильник и собственная ванная комната. В некоторых номерах также имеется камин, гидромассажная ванна и мини-кухня.
Каждое утро в отеле "Урал" подают завтрак "шведский стол". В баре и ресторане можно отведать разнообразные традиционные блюда региональной кухни. Отель "Урал" находится в 3 км от железнодорожного вокзала и в 18 км от аэропорта Перми.
Отель «Amaks Premier» 3
Современный отель «АМАКС Премьер» расположен недалеко от центра Перми, в нескольких минутах ходьбы от Драматического театра и Пермского театра оперы и балета. Отсюда гости могут быстро добраться до бизнес-центров и развлекательных районов города. На территории работает спа-центр с финской сауной и плавательным бассейном с гидромассажем. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Со вкусом оформленные номера отеля «АМАКС» оснащены телевизором с кабельными каналами. В гостиной зоне установлен рабочий стол.
В отеле оборудован караоке-зал. В круглосуточном ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни по меню. Отель располагается напротив Пермской государственной художественной галереи. Пешая прогулка до набережной реки Камы занимает несколько минут.
Отель «City Star» 3
Отель City Star расположен в Перми, в 3 минутах ходьбы от центральной набережной Камы. В ресторане отеля подают блюда местной и европейской кухни, а в лобби-баре можно заказать напитки. В отеле работают массажный кабинет и парикмахерская.
Во всех номерах, оформленных в стиле минимализма, установлены кондиционер, сейф и телевизор. В распоряжении гостей место для работы с письменным столом и ванная комната с душем и косметическим зеркалом.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Отель «New Star» 4
Отель расположен возле Парка Горького в центре Перми. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточный лобби-бар и современный тренажерный зал. В стильном ресторане подаются блюда европейской кухни.
Номера и люксы отеля New Star оборудованы звуконепроницаемыми окнами и ванными комнатами с халатами и тапочками. Они оформлены в мягких пастельных тонах.
В отеле New Star гости могут заказать массаж или косметические процедуры. В распоряжение гостей предоставляется фитнес-оборудование.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (2 ночи)
- Питание по программе (завтраки)
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение экскурсоводом
- Экскурсии по программе
- Страховка на автобусный проезд
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в город Пермь и обратно
- Трансфер от аэропорта/ж/д и обратно
- Пожертвование в монастыре (50 руб. /чел.)
- Обеды и ужины
- Личные расходы (сувениры, местные продукты и т. д.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для экскурсии: фотоаппарат, деньги на сувениры, теплую одежду и закрытую удобную обувь (для посещения Кунгурской пещеры).
Для церкви женщинам: платки и юбки.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Да, скидки распространяются на:
- детей от 6 до 14 лет (включительно) – 425 руб.;
- пенсионеров – 125 руб.
Как добраться до места встречи?
Добраться от ж/д вокзала «Пермь-2» до гостиницы и до места сбора группы можно на автобусе № 50, 68 до ост. «ЦУМ», либо вызвав такси «Яндекс» тел. 2900-000 - от 100 руб. А также можете заказать встречу/ проводы на ж/д вокзале - 1 500 руб.
Добраться из аэропорта «Большое Савино» до гостиницы и места сбора группы можно на такси «Яндекс» тел. 2900-000 - от 350 руб. или заказать встречу/ проводы в аэропорту - 1 800 руб.
Место и время отправления: 15 ч. от памятника скульптуры «Пермяк - солёные уши» (Пермь, Комсомольский пр., 27).
Как распределяются места в автобусе?
Распределение мест в автобусе происходит согласно очередности купленных билетов.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Во время нашего пребывания в Перми были праздничные мероприятия и дороги в центре перекрывались. Оператор накануне предупредил и бесплатно утром было предоставлено такси, чтобы мы не опоздали на экскурсию.
Я очень благодарна ООО "БОЛЬШАЯ СТРАНА" за свой интересный и насыщенный отдых