янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд в г. Белорецк
21:00 Сбор у ДК Солдатова.
Отъезд.
Краткий брифинг в дороге.
Расстояние 770 км.
Восхождение на Ялангас
08:00 Прибытие в г. Белорецк, завтрак в кафе.
После завтрака мы совершим восхождение на вершину хребта Ялангас 1297 м.
С вершины открывается прекрасный вид на Большой Ямантау, хребты Машак и Кумардак, г. Кирель.
Обеденный перекус на горе.
По возвращению на базу - отдых, ужин, вечерние посиделки, настольные игры, разговоры.
Трек за день 22 км, перепад высот 750 м.
Гора Малиновая
Плотно позавтракав, мы направимся на гору со сладким названием Малиновая, вершина которой имеет обзор на 360° с потрясающими видами на горы Уральского хребта.
На вершине устроим обеденный перекус.
Спуск.
По возвращении на базу, приготовление праздничного ужина, рождественские посиделки, настольные игры, задушевные разговоры, для желающих - баня.
Трек за день 11 км, перепад высот 600 м.
Отъезд в Пермь
Сегодня можно будет поспать немного побольше.
После завтрака мы отправимся в Пермь, по дороге остановимся на обед в кафе.
Ориентировочное время прибытия в 23:00.
Расстояние 770 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в теплом доме.
Варианты проживания
Туристическая база
Проживание в теплом доме, многоместное.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Пермь - Белорецк - Пермь
- Проживание в теплом доме
- Аренда личного и группового снаряжения (костровое и кухонное оборудование, общественная аптечка, средства связи и навигации)
- Питание на маршруте (3 завтрака, 2 обеда перекусом, 2 ужина, праздничный стол)
- Инструкторское сопровождение
- Ланч-бокс (вода, банан, фирменный батончик)
- Сувенир от компании
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Питание в дороге (кафе или перекус с собой)
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- рюкзак/спортивная сумка 40 - 70 для транспортировки вещей;
- рюкзак 20 - 40 литров для прогулок на вершины;
- хоба / подпопник (предоставляется);
- фонарик (лучше налобный);
- трекинговые палки;
Одежда и обувь:
- ботинки трекинговые зимние (либо сапоги из ЭВА, утепленные);
- бахилы или гамаши. Защищают от попадания снега в ботинок;
- куртка теплая (возможно горнолыжная);
- штаны теплые (возможно комбинезон);
- шапка теплая, теплый бафф;
- кофта утепленная (флисовая);
- варежки/перчатки утепленные;
- комплект термобелья;
- носки теплые и трекинговые 2 пары;
- тапочки для дома;
- одежда для дома и сна;
- купальное белье для бани;
Что взять еще:
- фотоаппарат (видеокамера);
- личная посуда (тарелка, кружка, ложка, нож);
- спички/зажигалка в гермоупаковке;
- термос с чаем + перекус в дорогу;
- аптечка личная в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
- средства личной гигиены;
- 2 пары х/б перчаток;
- деньги на кафе;
- банные принадлежности;
Документы:
- паспорт;
- полис страхования от н/с.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!