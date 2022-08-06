Прилет в Петропавловск-Камчатский в любое удобное для вас время.
Размещение по программе в хостеле или дополнительно выбранном объекте размещения.
Вечером встреча и знакомство группы в хостеле, брифинг по программе.
Сегодня мы постепенно начнем знакомство с Камчаткой.
Прогуляемся по набережной Авачинской бухты.
Сходим на экскурсию в музей Вулканов — Вулканариум, чтобы узнать побольше о главных достопримечательностях Камчатки до того, как их увидим.
Вечером посетим уникальное представление в закрытом для обычных посетителей этно-ресторане — здесь мы познакомимся с культурой, историей и обрядами коренных камчатских народов, а также попробуем порядка 30 национальных блюд.
Свободный день для дополнительных экскурсий:
Все дополнительные мероприятия необходимо бронировать заранее! Обратитесь за помощью в бронировании к своему организатору.
Пришла пора посмотреть на древних огнедышащих драконов, что испокон веков спят (но иногда просыпаются) на Камчатке — на вулканы!
Переезд под вулкан Горелый (около 4-5 часов), восхождение на вулкан.
По дороге остановимся на Вилючинском перевале — отсюда открывается великолепный вид на Вилючинский вулкан.
Высота вулкана Горелый 1829 м. Кальдера вулкана растянулась на 13 км, здесь мы поднимемся на три крупных вулканических конуса, в одном из которых располагается бирюзовое кислотное озеро, а в других наблюдается фумарольная активность.
Восхождение и спуск занимают примерно 4-5 часов. Считается, что это один из самых доступных для туристов вулкан, но следует иметь в виду, что любой подъем в гору может быть сложным для человека с низкой физической активностью.
Пообедаем и отправимся обратно в город.
По погодным условиям и, если группа будет достаточно быстрой, возможен дополнительный трек к Вилючинскому водопаду.
В пути на вулкан Горелый 8 км туда-обратно, набор высоты (а затем сброс) 750 м.
Трансфер на вездеходе к вулкану Мутновский — здесь мы совершим прогулку в самый кратер вулкана!
Интересно, что в него мы попадем через гигантский разлом в стенке кратера, увидим древнейшие следы извержений, а затем прогуляемся по фумарольному полю, кислотно-желтому от серы, где земля теплая и гудит под ногами из-за вырывающегося из фумарол под огромным давлением пара, посмотрим вулканическое озеро и активную воронку.
Затем мы отправимся к водопаду в каньоне Опасный, что на реке Вулканная, здесь с разноцветных и многослойных стен ущелья низвергает свои воды 80-метровый водопад.
В кратер Мутновского вулкана туда-обратно 6 км, набор высоты (а затем сброс) 250 м.
По погодным условиям и, если группа будет достаточно быстрой, возможен дополнительный трек к Мутновской ГеоТЭС — геотермальную станцию, — где из энергии вулканов добывают электричество, станция обеспечивает 20% всей электроэнергии Камчатского края.
Интересное место в живописной горной долине, где тут и там из-под земли с огромным напором вырываются искусственные гейзеры — столбы пара.
Мимо станции пройдем по тропе к Малой долине гейзеров — на самом деле, это активное фумарольное поле, горячие газы которого подогревают холодную воду горного ручья, в результате чего здесь можно наблюдать фонтаны горячей воды и пара и интересный практически безжизненный разноцветный ландшафт.
В 2021 году произошло обрушение породы и ледника на тропе в кратер вулкана Мутновского, в случае, если природный парк не откроет альтернативный безопасный маршрут, у нас будет возможность посетить водопад в каньоне Опасный, лавово-ледовые пещеры Мутновского, а также Мутновскую ГеоТэс.
От вулкана Мутновский до ГеоТЭС около 10 км с незначительным набором высоты и сбросом 500 м.
Выезжаем до рассвета — если повезет с погодой, то сегодня мы встретим рассвет на Халактырском пляже, который, как мы считаем, можно внести в топ самых красивых пляжей мира!
Голубые волны Тихого океана, черный песок и огромные вулканы на горизонте — сложно пережать словами какая потрясающая картина открывается перед глазами на этом побережье Камчатки…
А дальше отправимся к одному из самых высоких вулканов Камчатки — Авачинской сопке. Дороги туда нет, путь внедорожных машин проходит по высохшему руслу реки.
На Авачинском перевале мы заселимся в домики — приюта — уютные 2-х комнатные вагончики с прекрасным видом из окна.
Сегодня успеем еще прогуляться на экструзию Верблюд — последствия одного из извержений Авачи (так ласково местные называют вулкан).
Важно пораньше лечь спать — нас ждет очень ранний подъем и сложное восхождение на Авачинский вулкан.
В пути туда-обратно 6 км, набор высоты (а затем сброс) 300 м.
Самое яркое событие вашего тура по Камчатке: восхождение на кратер Авачинского вулкана (2741 м)!
Путь наверх занимает 5-7 часов.
Если не будет низкой облачности, то на кратере нас ждет отличный вид на окрестности: Петропавловск-Камчатский, Авачинская бухта, побережье Тихого океана, Налычевская долина, вулканы Корякский, Козельский, Жупановский, Мутновский.
В кратере не прекращается активная деятельность, пахнет серой, парят фумаролы, земля теплая.
В пути туда-обратно 15 км, набор (а затем сброс) высоты 1800 м.
Пора по домам, будет трансфер в аэропорт Елизово — можно улетать в любое время после 12:00.
Тур предполагает проживание в комфортном и уютном хостеле в Петропавловске-Камчатском в 8 местных номерах (кровати со шторками).
За отдельную плату можно забронировать 2-местный номер (это нужно делать заранее, количество 2-местных номеров ограничено).
При желании мы можем сделать для вас пересчет программы, чтобы вы жили в самостоятельно выбранном жилье (в отеле или арендованной квартире).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Ночные температуры на Камчатке летом +5+12, дневные +12+25. Возможны дожди и сильные ветра, а также снег во время восхождения на вулканы.
Сотовая связь на маршруте есть на Мутновской ГеоТЭС (МТС) и под Авачинским вулканом (все операторы). Пожалуйста, не забудьте предупредить близких о проблемах со связью на маршруте!