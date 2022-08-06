4 день

Вулкан Горелый

Пришла пора посмотреть на древних огнедышащих драконов, что испокон веков спят (но иногда просыпаются) на Камчатке — на вулканы!

Переезд под вулкан Горелый (около 4-5 часов), восхождение на вулкан.

По дороге остановимся на Вилючинском перевале — отсюда открывается великолепный вид на Вилючинский вулкан.

Высота вулкана Горелый 1829 м. Кальдера вулкана растянулась на 13 км, здесь мы поднимемся на три крупных вулканических конуса, в одном из которых располагается бирюзовое кислотное озеро, а в других наблюдается фумарольная активность.

Восхождение и спуск занимают примерно 4-5 часов. Считается, что это один из самых доступных для туристов вулкан, но следует иметь в виду, что любой подъем в гору может быть сложным для человека с низкой физической активностью.

Пообедаем и отправимся обратно в город.

По погодным условиям и, если группа будет достаточно быстрой, возможен дополнительный трек к Вилючинскому водопаду.

В пути на вулкан Горелый 8 км туда-обратно, набор высоты (а затем сброс) 750 м.