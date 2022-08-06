Активный тур по Камчатке

Активный тур по Камчатке - это возможность окунуться в камчатскую атмосферу

5
3 отзыва
Активный тур по Камчатке — это возможность окунуться в камчатскую атмосферу, но без тяжелых рюкзаков и проживания в палатке.

Мы будем жить в уютном хостеле в Петропавловске-Камчатском и днем совершать длинные пешие переходы и восхождения на вулканы, все это время нас будет сопровождать машина-вездеход.

Такая программа — отличный вариант для начинающих туристов, которые хотят познакомится с Камчаткой поближе, но не отказываться от комфорта.
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Активный тур по Камчатке
Ближайшие даты:
8
авг

Что вас ожидает 🤩

Вулкан Горелый
Вулкан Горелый
Действующий вулкан с красивым бирюзовым озером в кратере. Высота 1829 метров
Водопад
Водопад
Живописный водопад в каньоне Опасный, пробитый водой в вулканических породах
Мутновский вулкан
Мутновский вулкан
Действующий вулкан с сильной фумарольной активностью — прогуляемся по кратеру
Авачинский вулкан
Авачинский вулкан
Действующий вулкан, чье жерло заткнула огромная лавовая пробка
Камчатский медведь
Камчатский медведь
Каждый год наши группы встречают медведей, пасущихся на ягодниках

Программа тура по дням

1 день

Петропавловск-Камчатский

Прилет в Петропавловск-Камчатский в любое удобное для вас время.

Размещение по программе в хостеле или дополнительно выбранном объекте размещения.

Вечером встреча и знакомство группы в хостеле, брифинг по программе.

2 день

Музей вулканов и этно-шоу

Сегодня мы постепенно начнем знакомство с Камчаткой.

Прогуляемся по набережной Авачинской бухты.

Сходим на экскурсию в музей Вулканов — Вулканариум, чтобы узнать побольше о главных достопримечательностях Камчатки до того, как их увидим.

Вечером посетим уникальное представление в закрытом для обычных посетителей этно-ресторане — здесь мы познакомимся с культурой, историей и обрядами коренных камчатских народов, а также попробуем порядка 30 национальных блюд.

Музей вулканов и этно-шоуМузей вулканов и этно-шоуМузей вулканов и этно-шоуМузей вулканов и этно-шоуМузей вулканов и этно-шоуМузей вулканов и этно-шоу
3 день

Свободный день

Свободный день для дополнительных экскурсий:

  • на термальные источники — в поселок Паратунка или на источники Зеленовские озерки,
  • морскую прогулку по Тихому океану (здесь предусмотрена рыбалка и обед из свежепойманных морепродуктов, а также есть шанс увидеть китов, касаток, сивучей (морских львов) и тюленей. В начале августа наши участники на подобных экскурсиях практически всегда встречают китов и касаток именно в бухте Русская),
  • полет на вертолете в Долину гейзеров или на Курильской озеро — главный ареал обитания медведей на Камчатке
  • поездка в этническое стойбище коренных народов Камчатки
  • серфинг на Халактырском пляже
  • каякинг на океане
  • прогулку на сапах
  • конную прогулку и пр.

Все дополнительные мероприятия необходимо бронировать заранее! Обратитесь за помощью в бронировании к своему организатору.

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4 день

Вулкан Горелый

Пришла пора посмотреть на древних огнедышащих драконов, что испокон веков спят (но иногда просыпаются) на Камчатке — на вулканы!

Переезд под вулкан Горелый (около 4-5 часов), восхождение на вулкан.

По дороге остановимся на Вилючинском перевале — отсюда открывается великолепный вид на Вилючинский вулкан.

Высота вулкана Горелый 1829 м. Кальдера вулкана растянулась на 13 км, здесь мы поднимемся на три крупных вулканических конуса, в одном из которых располагается бирюзовое кислотное озеро, а в других наблюдается фумарольная активность.

Восхождение и спуск занимают примерно 4-5 часов. Считается, что это один из самых доступных для туристов вулкан, но следует иметь в виду, что любой подъем в гору может быть сложным для человека с низкой физической активностью.

Пообедаем и отправимся обратно в город.

По погодным условиям и, если группа будет достаточно быстрой, возможен дополнительный трек к Вилючинскому водопаду.

В пути на вулкан Горелый 8 км туда-обратно, набор высоты (а затем сброс) 750 м.

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5 день

Вулкан Мутновский, водопад в каньоне Опасный

Трансфер на вездеходе к вулкану Мутновский — здесь мы совершим прогулку в самый кратер вулкана!

Интересно, что в него мы попадем через гигантский разлом в стенке кратера, увидим древнейшие следы извержений, а затем прогуляемся по фумарольному полю, кислотно-желтому от серы, где земля теплая и гудит под ногами из-за вырывающегося из фумарол под огромным давлением пара, посмотрим вулканическое озеро и активную воронку.

Затем мы отправимся к водопаду в каньоне Опасный, что на реке Вулканная, здесь с разноцветных и многослойных стен ущелья низвергает свои воды 80-метровый водопад.

В кратер Мутновского вулкана туда-обратно 6 км, набор высоты (а затем сброс) 250 м.

По погодным условиям и, если группа будет достаточно быстрой, возможен дополнительный трек к Мутновской ГеоТЭС — геотермальную станцию, — где из энергии вулканов добывают электричество, станция обеспечивает 20% всей электроэнергии Камчатского края.

Интересное место в живописной горной долине, где тут и там из-под земли с огромным напором вырываются искусственные гейзеры — столбы пара.

Мимо станции пройдем по тропе к Малой долине гейзеров — на самом деле, это активное фумарольное поле, горячие газы которого подогревают холодную воду горного ручья, в результате чего здесь можно наблюдать фонтаны горячей воды и пара и интересный практически безжизненный разноцветный ландшафт.

В 2021 году произошло обрушение породы и ледника на тропе в кратер вулкана Мутновского, в случае, если природный парк не откроет альтернативный безопасный маршрут, у нас будет возможность посетить водопад в каньоне Опасный, лавово-ледовые пещеры Мутновского, а также Мутновскую ГеоТэс.

От вулкана Мутновский до ГеоТЭС около 10 км с незначительным набором высоты и сбросом 500 м.

Вулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне Опасный
6 день

Халактырский пляж и Авачинский вулкан

Выезжаем до рассвета — если повезет с погодой, то сегодня мы встретим рассвет на Халактырском пляже, который, как мы считаем, можно внести в топ самых красивых пляжей мира!

Голубые волны Тихого океана, черный песок и огромные вулканы на горизонте — сложно пережать словами какая потрясающая картина открывается перед глазами на этом побережье Камчатки…

А дальше отправимся к одному из самых высоких вулканов Камчатки — Авачинской сопке. Дороги туда нет, путь внедорожных машин проходит по высохшему руслу реки.

На Авачинском перевале мы заселимся в домики — приюта — уютные 2-х комнатные вагончики с прекрасным видом из окна.

Сегодня успеем еще прогуляться на экструзию Верблюд — последствия одного из извержений Авачи (так ласково местные называют вулкан).

Важно пораньше лечь спать — нас ждет очень ранний подъем и сложное восхождение на Авачинский вулкан.

В пути туда-обратно 6 км, набор высоты (а затем сброс) 300 м.

Халактырский пляж и Авачинский вулканХалактырский пляж и Авачинский вулканХалактырский пляж и Авачинский вулканХалактырский пляж и Авачинский вулканХалактырский пляж и Авачинский вулкан
7 день

Восхождение на Авачинский вулкан

Самое яркое событие вашего тура по Камчатке: восхождение на кратер Авачинского вулкана (2741 м)!

Путь наверх занимает 5-7 часов.

Если не будет низкой облачности, то на кратере нас ждет отличный вид на окрестности: Петропавловск-Камчатский, Авачинская бухта, побережье Тихого океана, Налычевская долина, вулканы Корякский, Козельский, Жупановский, Мутновский.

В кратере не прекращается активная деятельность, пахнет серой, парят фумаролы, земля теплая.

В пути туда-обратно 15 км, набор (а затем сброс) высоты 1800 м.

Восхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулкан
8 день

Отъезд

Пора по домам, будет трансфер в аэропорт Елизово — можно улетать в любое время после 12:00.

Проживание

Тур предполагает проживание в комфортном и уютном хостеле в Петропавловске-Камчатском в 8 местных номерах (кровати со шторками).

За отдельную плату можно забронировать 2-местный номер (это нужно делать заранее, количество 2-местных номеров ограничено).

При желании мы можем сделать для вас пересчет программы, чтобы вы жили в самостоятельно выбранном жилье (в отеле или арендованной квартире).

Варианты проживания

Хостел «3 лыжи»

7 ночей
Хостел «3 лыжи»Хостел «3 лыжи»Хостел «3 лыжи»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание 5 ночей в хостеле (8 местный капсульный номер) в Петропавловске-Камчатском
  • Питание (ужин 1 д завтрак, обед, ужин 2 д завтрак и ужин 3 д завтрак, перекус, ужин 4 день завтрак, перекус, ужин 5 день завтрак, обед, ужин 6 день завтрак, перекус, ужин 7 день завтрак 8 день)
  • Проживание в домиках 2 ночи (8-местный с двумя комнатами по 4 кровати) под Авачинским вулканом
  • Трансфере по программе
  • Посещение музея вулканов Вулканариума с экскурсией
  • Ужин национальными блюдами коренных народов Камчатки и фольклорное представление в уникальном этно-ресторане
  • Общественная аптечка
  • Услуги гида (инструктора-проводника)
  • Регистрация группы в МЧС и экстренная спутниковая связь
  • Плата за нахождение на территории природных парков
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Страховка
  • Питание (завтрак и обед 1 день, обед 3 день, обед и ужин 8 день)
  • Дополнительные незапланированные трансферы на маршруте
  • Дополнительные экскурсии на выбор по желанию
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательное

  • Треккинговые палки (телескопические);
  • Сидушка (хоба);
  • Термос;
  • Емкость для воды (пластиковая бутылка/ гидросистема/ фляжка);
  • Налобный фонарик и комплект запасных батареек к нему;
  • Посуда (кружка, ложка, миска, нож);
  • Рюкзак для радиальных выходов (до 30 л, легкий);
  • Солнцезащитные очки.

Необязательное

  • Power bank (зарядное устройство-аккумулятор);
  • Мобильный телефон с зарядкой;
  • Фотоаппарат;
  • Часы наручные.

Косметичка

  • Крем солнцезащитный (spf 30);
  • Репеллент от насекомых (лучше универсальный спрей).

Личная аптечка

  • Индивидуальные препараты;
  • Капли в нос;
  • Колдрекс/терафлю;
  • Пластырь;
  • Наколенники ортопедические/эластичный бинт.

Одежда

  • 1 футболка или рубашка с длинным рукавом;
  • 2 ходовые футболки (синтетика);
  • Бафф (шарф);
  • Ботинки треккинговые мембранные легкие (твердая подошва, фиксированный голеностоп);
  • Гамаши/фонарики;
  • Головной убор от солнца (бафф, кепка, панамка);
  • Тапочки для хостела;
  • Купальник/плавки;
  • Мембранная куртка (непромокаемая, непродуваемая)/ дождевик туристический до колен;
  • Мембранные штаны (непромокаемые, непродуваемые) (если есть дождевик, можно не брать);
  • Нижнее белье (лучше синтетика) в разумных количествах;
  • Носки треккинговые 2 пары;
  • Носки шерстяные для сна 1 пара;
  • Перчатки тонкие;
  • Пуховая жилетка или легкий пуховик;
  • Теплая флисовая кофта;
  • Термобелье тонкое (летнее);
  • Шапка;
  • Шорты (не джинсовые);
  • Штаны ходовые (из быстросохнущего материала, легкостирающиеся).

Документы

  • Билеты или маршрутные квитанции;
  • Деньги на дополнительные расходы;
  • Копия паспорта РФ (или фото в телефоне);
  • Паспорт РФ;
  • Полис ОМС;
  • Страховка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Какой ожидается температурный режим в туре?

Ночные температуры на Камчатке летом +5+12, дневные +12+25. Возможны дожди и сильные ветра, а также снег во время восхождения на вулканы.

Есть ли сотовая связь на маршруте?

Сотовая связь на маршруте есть на Мутновской ГеоТЭС (МТС) и под Авачинским вулканом (все операторы). Пожалуйста, не забудьте предупредить близких о проблемах со связью на маршруте!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
6 авг 2022
Спасибо организатору, всем довольна
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елизавета!
Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
К
2 авг 2022
Всё чётко, я бы даже сказал идеально!! Огромное спасибо
Б
13 мая 2022
Хорошая организация, на все вопросы поступают быстрые и полные ответы. Создается группа в WhatsApp, где можно найти всю информацию.

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