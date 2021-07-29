Главная особенность тура – сочетание максимальной концентрации впечатлений и комфорта – никаких палаток и сложных восхождений. Мы собрали в этом туре все самые интересные локации, которые непременно стоит поселить, прилетая в наш край.

Программа тура по дням

1 день Прибытие на Камчатку. Обзорная экскурсия по городу

Встреча в аэропорту г. Елизово. Групповой трансфер в гостиницу. Размещение (заселение в номера с 14:00). 16:00 Обзорная экскурсия по городу Петропавловск-Камчатский, «знакомство» с Камчаткой. Пешая прогулка по историческому центру города с экскурсоводом: центральная площадь, набережная, смотровая площадка. Посещение выставки камчатских производителей – рыба, икра и прочие деликатесы и продукты местного производства. Трансфер в гостиницу. Отдых. Питание за свой счет.

2 день Свободный день. Экскурсии на выбор.Интерактивная экскурсия в корякское этно-стойбище «Эйвет»

Завтрак. Свободное время или экскурсии за дополнительную плату: 1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов). Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося. На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание). 2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик. Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках. 3) Самолетная обзорная экскурсия – облет Корякско-Авачинской и Мутновско-Горелой групп вулканов и Авачинской бухты на самолете малой авиации Cessna. 17:00 Поездка в общину коренных малочисленных народов Камчатки «Эйвет». Интерактивная развлекательная программа с участием народного ансамбля. Этнографическая экскурсия об особенностях культуры и быта камчатских коренных народов. Фотосессия в национальных костюмах. Кинологическая экскурсия по питомнику ездовых собак – победителей ежегодной международной гонки на собачьих упряжках «Берингия» (желающие могут прокатиться на летней упряжке – за доп.плату). Ужин с камчатским национальным колоритом и деликатесами (например, нерпичье сало, юкола и др.). Трансфер в гостиницу. Питание: завтрак и ужин, обед на экскурсии. Внимание! Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022). В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется! При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.

3 день Черный пляж. Джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд)

Завтрак. Поездка на внедорожнике на берег Тихого Океана на Халактырский пляж. Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем. Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет. На ягоднике вдоль береговой линии можно пособирать шикшу, голубику, книжнику. Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа). Обед в базовом лагере. Огнедышащий страж города – Авачинский вулкан один из наиболее активных на Камчатке. Жизнь вулкана не останавливается ни на день: постоянно пыхтящие фумаролы, желтая сера, клубы газа и пара. Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана. Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км. Прогулка к горной экструзии «Верблюд» с небольшим набором высоты. Ботаническая экскурсия по альпийской растительности Авачинского перевала. Цветение здесь начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов. Встречаются редкие виды растений, занесенных в Красную книгу. Возле базового лагеря можно покормить с рук и пофотографировать камчатских сусликов – евражек. Вечером возвращение в гостиницу. Питание: завтрак, обед.

4 день Морская прогулка в бухту "Русская"

Завтрак. 6:30 Трансфер на морской причал. Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской. Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире. В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда! После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю (булочки, печенье). По пути следования посещение скал Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – наблюдение за морскими птицами. Во время путешествия можно увидеть многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат ввоздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды. Мыс Опасный, мыс Кекурный, наблюдение за каланами и лежбищем сивучей у камней Лаперуза. Возможна встреча с косатками, китами. Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана! В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг). Обед – уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов – краб, сашими из камбалы. Возвращение в порт к 18:00. Трансфер в гостиницу. Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера Питание: завтрак, обед.

5 день Джип-тур на Дачные термальные источники и водопад Спокойный

Завтрак. Поездка на внедорожнике на Дачные источники через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана. Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону). Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины. Все шипит, свистит, клокочет. Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели. На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй. Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер. Обед – ланч-бокс, горячий чай. На обратном пути посещение 16-метрового водопада на ручье Спокойный. Вечером возвращение в гостиницу. Это наиболее физически-активная экскурсия из всей данной программы. Необходима удобная обувь с толстой рифленой подошвой. В течение лета могут сохраняться снежники. После дождя может быть скользко. Треккинговые палки, при необходимости, выдаст гид. Питание: завтрак, обед.

6 день Сплав по реке с рыбалкой. Малкинские горячие источники

Завтрак. Выселение из номеров (вещи оставляем в камере хранения – их перевезет туроператор). 10:00 Выезд на реку Быстрая (в пути около 2 часов). Прибытие в базовый лагерь. Обед (уха из свежей рыбы). Сплав по реке Быстрая. Река Малкинская Быстрая является типичной горной рекой, имеет три несложных порога (2-й категории сложности в среднем течении), протекает среди живописных лесистых гор, и среди островов в нижнем течении. Гостям предоставляются 16-футовые рафты. Опытные гиды, управляя рафтами, рассказывают об особенностях местной рыбалки и обучают новичков рыболовному ремеслу. Весь маршрут проходит вне населенных пунктов, среди дикой природы. Время сплава занимает 3-3,5 часа на одном из трех участков реки Быстрая от 153 км до п. Малки. Протяженность сплава составляет от 9 до 12 км. Размещение на рафтах по 5-6 человек. Во время сплава гости могут ловить рыбу и любоваться живописными пейзажами. На обратном пути посещение Малкинских диких термальных источников, купание в естественных ваннах по желанию. Остановка в п. Сокоч, где можно перекусить знаменитыми сокочинскими пирожками. Вечером возвращение в Петропавловск-Камчатский. Размещение в отеле, отдых. Питание: завтрак, обед.

7 день Джип-тур на Вачкажец. "Зеленовские озерки"

Завтрак. Поездка на внедорожнике к горному массиву Вачкажец. В древности Вачкажец был единым вулканом, но в результате сильного извержения он взорвался, что привело к разделению на три основные четко выраженные части. Наивысшая точка составляет 1556 м над уровнем моря. Прогулка начинается у ледникового озера Тахколоч. Тропа плавно поднимается вверх по долине, окруженной высокими скалистыми склонами древнего вулкана, к горному водопаду. По пути Вы можете любоваться богатым цветением камчатский растений, в т.ч. и краснокнижных. А на обратном пути перед Вами откроется живописный вид первозданной природы, где для полной картины не хватает только огромных динозавров. Впечатления от поездки усиливает экстремальное прохождение машины по бездорожью, грязи, через бурелом, часто с использованием лебедки. Обед – ланч-бокс, горячий чай. На обратном пути – посещение термальных ванн "Зеленовские озерки" (50 км от Петропавловска-Камчатского). На базе отдыха построен один большой бассейн и 10 специальных ванн, оборудованные раздевалки, рядом находится прохладное озеро, в которое приятно окунуться после горячей ванны. Воды источников являются смесью радоновых и сероводородных. Благоприятно влияют на организм, улучшают обмен веществ и укрепляют иммунную систему. Купание по желанию (около 1 часа). Вечером возвращение в гостиницу. Питание: завтрак, обед.

8 день Вылет