Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский

Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке

В этом путешествии собраны самые интересные и доступные для посещения активные вулканы Камчатки

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3 отзыва
В этом путешествии собраны самые интересные и доступные для посещения активные вулканы Камчатки.

Вулкан Толбачик впечатлит масштабностью проявления активного вулканизма, где до сих пор сохраняется жар раскаленной магмы.

Авачинский вулкан по праву зовется визитной карточкой Камчатки и манит к себе с первого знакомства, как правило, еще с самолета.

Вулкан Мутновский содержит одно из самых мощных фумарольных полей в мире, а за бурлящие и фонтанирующие водяные и грязевые котлы его кратер часто называют Малой долиной гейзеров. Не оставят никого равнодушными кратерные озера вулкана Горелый.

Дополнят это путешествие бескрайний черный пляж с огромными волнами Тихого океана и морская прогулка на катере.
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
Ближайшие даты:
4
июл
18
июл
1
авг
15
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • совершим восхождение на несколько вулканов: Толбачик, Мутновский, Горелый, Авачинский;
  • увидим Мертвый лес, остывающие лавовые потоки, лавовые пещеры;
  • посетим Малую долину гейзеров;
  • покупаемся в термальных бассейнах;
  • встретимся с Тихим океаном и прокатимся на катере;
  • по желанию можем побывать на вертолетной экскурсии (требуется дополнительный день).

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту.

Трансфер и размещение в гостинице.

В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.

В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.

Питание не включено. Обед и ужин в этот день самостоятельно.

Знакомство с городом Петропавловск-КамчатскийЗнакомство с городом Петропавловск-КамчатскийЗнакомство с городом Петропавловск-КамчатскийЗнакомство с городом Петропавловск-Камчатский
2 день

Выезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеров

Утром после завтрака выезжаем в район «Мутновки».

Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды.

Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).

После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники).

Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол.

При желании можно принять ванну в купальне с голубой глиной.

Возвращаемся в турприют.

Ужин, костер, возможно гитара.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Выезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеровВыезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеровВыезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеровВыезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеров
3 день

Восхождение к кратеру Мутновского вулкана

Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге.

Сам кратер Мутновского вулкана довольно глубокий, с высокими стенами, но с северо-запада имеет разлом, где протекает река Вулканная.

Река скрыта ледником, по которому и проходит тропа.

Мы увидим множество фумарол, дымящих из расщелин и небольших конусов самородной серы, бурлящий грязевой котел, кипящие и фонтанирующие гейзеры.

А с восточных стен кратера до самого дна спускается ледник, напирая на фумарольное поле – здесь происходит борьба стихий льда и пламени.

На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон Опасный мощным водопадом.

К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку.

Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое иногда бывает, обычно в июле), то программа будет изменена (подробнее в разделе "важно знать").

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Восхождение к кратеру Мутновского вулканаВосхождение к кратеру Мутновского вулканаВосхождение к кратеру Мутновского вулканаВосхождение к кратеру Мутновского вулкана
4 день

Восхождение на вулкан Горелый. Переезжаем в курортную зону Паратунка

После завтрака выезжаем к вулкану Горелый.

Путь к вершине занимает обычно не более 2,5 – 3 часов, высота вулкана 1829 м. над уровнем моря.

Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие – это кратеры Голубое озеро и Активный.

Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами.

Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию – на дне его находится озеро ярко-голубого цвета.

В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы.

Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в гостиницу в курортной зоне Паратунка, купание в бассейне с термальной водой.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Восхождение на вулкан Горелый. Переезжаем в курортную зону ПаратункаВосхождение на вулкан Горелый. Переезжаем в курортную зону ПаратункаВосхождение на вулкан Горелый. Переезжаем в курортную зону ПаратункаВосхождение на вулкан Горелый. Переезжаем в курортную зону Паратунка
5 день

Переезд в поселок Козыревск

Утром выезжаем в северном направлении до поселка Козыревск.

Дорога предстоит нелегкая – 470 км, из которых треть по асфальту и две трети по гравийной дороге.

Примерно в середине пути обедаем в столовой п. Мильково.

По пути открываются виды на Ключевскую группу вулканов.

Ночевка в частной гостинице.

Питание включено: завтрак, ужин. Обед оплачивается дополнительно.

6 день

Толбачинский дол

Отправляемся к подножию вулкана Плоский Толбачик в район трещинных извержений, по пути машина преодолевает вброд реку Студеная.

В этот день нас ждут экскурсии по всем основным достопримечательностям Толбачинского дола.

Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака.

Исследуем лавовые пещеры Южного прорыва.

Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород.

Вечером экскурсия на лавовый поток 2012-13 гг.

Ночлег в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Толбачинский долТолбачинский долТолбачинский долТолбачинский дол
7 день

Восхождение на Плоский Толбачик

Восхождение на плоский Толбачик не самое легкое, путь к вершине может занять до 7 часов.

На верху нас ждет огромный по размерам кратер – 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами.

При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками.

По пути на восхождение проходим мимо эпицентра трещинного извержения 2012 – 2013 годов.

Возвращение в лагерь.

Ночлег в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

8 день

Переезд в Эссо

Переезжаем в знаменитый городок Эссо, чаще именуемый"Камчатской Швейцарией".

По пути останавливаемся у реки Кававля, где совершаем прогулку к очень симпатичному водопаду.

В Эссо нас ждет купание в бассейне с водой из горячих источников.

Желающие смогут посетить краеведческий музей.

Размещаемся в частной гостинице.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

9 день

Переезд в санаторно-курортную зону Паратунка

Этот день полностью посвящен переезду в краевой центр.

Размещаемся в санаторно-курортной зоне Паратунка в гостинице с бассейном с термальной водой.

Питание включено: завтрак, ужин. Обед оплачивается дополнительно.

10 день

Морская прогулка к бухте Русской - вулкан Авачинский

Рано утром отправляемся на морскую экскурсию к бухте Русской на комфортабельной яхте.

Во время этого путешествия вы увидите Камчатку со стороны моря, с огромной вероятностью вам удастся наблюдать морских животных: косаток, китов, сивучей, каланов, нерп.

Обязательно будет морская рыбалка и питание из морепродуктов, в том числе отведаете и крабов.

После морской экскурсии переезжаем к подножиям Авачинского и Корякского вулканов.

Ночлег в многоместных домиках под вулканом (по 6-10 человек в домике, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).

Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

11 день

Восхождение на вулкан Авачинский

Подъем на вулкан Авачинский проходит по натоптанной тропе и занимает 5 – 7 часов.

Высота вулкана – 2741 м. над у. м.

В хорошую погоду на кромке кратера (на вершине) открываются обширные панорамы на города Петропавловск-Камчатский и Елизово, Авачинскую бухту, вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, на Налычевскую долину и вулканы Дзензур и Жупановский.

Отчетливо виден восточный сосед вулкана "Авачи" – вулкан Козельский (2190 м. над у. м.).

А на протяжении всего восхождения за нами строго наблюдает грозным конусом западный сосед и старший брат "Авачи" – вулкан Корякский (3456 м. над у. м.).

В кратере наблюдаем фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара), греемся на теплом грунте и спускаемся в лагерь.

Ночлег в многоместных домиках под вулканом.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Восхождение на вулкан АвачинскийВосхождение на вулкан АвачинскийВосхождение на вулкан АвачинскийВосхождение на вулкан Авачинский
12 день

Встреча с Тихим океаном. Халактырский пляж

В этот день мы покидаем турбазу под Авачинским вулканом и едем на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.

Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться. К вечеру переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице.

Ужин в этот день самостоятельно.

Также этот день может использоваться как запасной для восхождения на Авачинский вулкан – в таком случае посещение Халактырского пляжа будет вечером.

Питание включено: завтрак, обед.

13 день

Отъезд

День вылета домой.

Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.

Питание включено: завтрак.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском – 2 ночи;
  • двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) – 2 ночи;
  • многоместное размещение в домиках под Авачинским вулканом – 2 ночи;
  • многоместное размещение в горном турприюте в районе вулканов Горелый и Мутновский – 2 ночи;
  • проживание в пос. Козыревск – 1 ночь (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате);
  • проживание в Эссо – 1 ночь (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате)
  • размещение в двух-трехместных туристических палатках – 2 ночи.

Доплата за одноместное проживание 20 000 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-Камчатский

2 ночи

Это уютная мини-гостиница, расположенная в историческом центре города и способная вместить группу 20 человек. Во время учебного года она в основном используется спортивными секциями детского туризма, а в летний сезон принимает туристов. Здесь мы размещаем в двухместные, одноместные и трехместные номера. Санузел в каждом номере.

Гостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-Камчатский

Отель «Арсеньев», г. Петропавловск-Камчатский

2 ночи

Расположен в живописном месте с видом на Авачинскую бухту, рядом имеется автостанция и торговый комплекс с магазинами и развлекательными заведениями.

В отеле работает бесплатный Wi-Fi, на территории обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В каждом номере установлен платяной шкаф.

По утрам для гостей отеля «Арсеньев» накрывают завтрак «шведский стол».

Стойка регистрации работает круглосуточно, ее сотрудники всегда с удовольствием помогут гостям.

Расстояние от отеля «Арсеньев» до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 18 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Отель «Арсеньев», г. Петропавловск-КамчатскийОтель «Арсеньев», г. Петропавловск-КамчатскийОтель «Арсеньев», г. Петропавловск-КамчатскийОтель «Арсеньев», г. Петропавловск-КамчатскийОтель «Арсеньев», г. Петропавловск-КамчатскийОтель «Арсеньев», г. Петропавловск-КамчатскийОтель «Арсеньев», г. Петропавловск-КамчатскийОтель «Арсеньев», г. Петропавловск-Камчатский

Отель «Городское Уютное Место»

2 ночи

Отель «Городское Уютное Место» расположен в Петропавловске-Камчатском. К услугам гостей ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

В числе удобств номеров шкаф для одежды. В каждом номере есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

Сотрудники стойки регистрации предоставят гостям туристическую информацию.

Село Паратунка находится в 27 км, а Елизово — в 26 км. Расстояние до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 22 км.

Отель «Городское Уютное Место»Отель «Городское Уютное Место»Отель «Городское Уютное Место»Отель «Городское Уютное Место»Отель «Городское Уютное Место»Отель «Городское Уютное Место»Отель «Городское Уютное Место»Отель «Городское Уютное Место»

Гостиница «Фламинго», п. Паратунка

2 ночи

В гостинице «Фламинго» просторные номера, но блочного типа – с одним санузлом на две смежные комнаты и с общим ключом от внешней входной двери. Комнаты имеются двухместные и трехместные, кровати есть и двуспальные и односпальные. В трехместных комнатах удобно размещать семью с ребенком. На территории имеется большой бассейн с водой из горячих источников.

Гостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. Паратунка

Гостиница «Гелиос», п. Паратунка

2 ночи

В Гелиосе номера менее просторные, но санузел в каждом номере. Номера двухместные. Кровати двуспальные и односпальные. В ограниченном количестве есть номера полулюкс и люкс, где при необходимости можно размесить семью с ребенком. На территории имеется два небольших бассейна с водой из горячих источников.

Гостиница «Гелиос», п. ПаратункаГостиница «Гелиос», п. ПаратункаГостиница «Гелиос», п. ПаратункаГостиница «Гелиос», п. ПаратункаГостиница «Гелиос», п. ПаратункаГостиница «Гелиос», п. ПаратункаГостиница «Гелиос», п. Паратунка

Турбаза под Авачинским вулканом

2 ночи

Под Авачинским вулканом имеются три турбазы: «Альпика плюс», «Камчатинтур» и «кордон Авачинский» природного парка Вулканы Камчатки. На всех трех турбазах примерно одинаковые условия – в домике по 6 – 10 человек на двухъярусных кроватях (спать в спальниках). Туалет на улице. За отдельную плату баня или душ. Преимущественно используем турбазу Камчатинтур, и Альпика плюс.

Турбаза под Авачинским вулканомТурбаза под Авачинским вулканомТурбаза под Авачинским вулканомТурбаза под Авачинским вулканомТурбаза под Авачинским вулканом

Горный турприют в районе «мутновки»

2 ночи

За Вилючинским перевалом на горном плато в живописном месте возле озера мы установили домик, на втором этаже которого расположены комнаты для ночевки по 5 – 6 человек, двухъярусные кровати (спать в спальниках). На первом этаже имеется столовая. Туалет на улице.

Горный турприют в районе «мутновки»Горный турприют в районе «мутновки»Горный турприют в районе «мутновки»Горный турприют в районе «мутновки»Горный турприют в районе «мутновки»

Частная гостиница в Козыревске

1 ночь

Возможно использование двух таких гостиниц: «У Марии» и «У дяди Коли». По сути это земельные участки частного сектора поселка, где хозяева построили ряд маленьких двухместных домиков. Туалет на улице. Имеется баня. При больших группах двухместных домиков может не хватить на всех, и для этого имеются комнаты в частном доме по 4-5 человек.

Гостиницы в Эссо

1 ночь

В туристическом городке Эссо преимущественно размещаем в двух гостиницах: Южная и Алена-тур. При обеих гостиницах имеется собственный бассейн с водой из горячих источников. Размещение преимущественно в двухместных номерах, но при больших группах на вероятно размещение и по несколько человек в номере.

Палатка

2 ночи

Размещение в двух-трехместных туристических палатках.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе (на вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66)
  • Двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском – 2 ночи
  • Двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) – 2 ночи
  • Многоместное размещение в домиках под Авачинским вулканом – 2 ночи
  • Многоместное размещение в горном турприюте в районе вулканов Горелый и Мутновский – 2 ночи
  • Проживание в пос. Козыревск – 1 ночь (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате)
  • Проживание в Эссо – 1 ночь (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате)
  • Морская прогулка на яхте к бухте Русской
  • Питание, указанное в программе тура
  • Услуги гидов-инструкторов и повара
  • Групповое снаряжение (палатки, коврики-пенки, кухонное снаряжение и т. д.)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Ужины в городе (во время двух ночевок – в начале и в конце тура)
  • Обеды в пути в пос. Мильково (5-й и 9-й дни)
  • Доплата за одноместное размещение – 20 000 руб.
  • Страховка
  • Спиртные напитки
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Размещение в гостинице в первые и последние сутки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
  2. спальный мешок (можно у нас взять в аренду, но согласовать обязательно заранее, стоимость 1000 руб., и в этом случае рекомендуем привезти с собой вкладыш для спальника);
  3. сидушка-пенка (подпопник) – необязательно;
  4. треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
  5. гамаши - необязательно;
  6. сменная обувь (кроссовки);
  7. сандалии/тапочки/сланцы/кроксы;
  8. походные штаны (лучше синтетика, ХБ не желательно);
  9. мембранные штормовые штаны – от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
  10. куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) – от ветра и дождя;
  11. плащ или костюм "дождевик" (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10000 мм);
  12. термобелье – необязательно, заменяется флисовыми вещами;
  13. теплая флиска или шерстяной свитер;
  14. флисовые штаны – одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
  15. сменная одежда для сна и лагеря;
  16. легкая шапка, перчатки;
  17. термоноски (2 пары);
  18. треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой);
  19. солнцезащитные очки;
  20. солнцезащитный крем;
  21. купальные принадлежности;
  22. личная аптечка;
  23. предметы личной гигиены;
  24. средство защиты от комаров (брызгалка и желательно шляпа-накомарник);
  25. фонарик (желательно налобный).
Какое нас ждет питание в туре?

Большинство наших туристов, когда покупают тур, рассчитывают на походное питание в активных турах по Камчатке, то есть образно говоря на "гречку с тушенкой". На самом деле питание у нас гораздо более разнообразное, чем можно ожидать от походной кухни.

В первые дни вас ждет нарезка из копченой красной рыбы, далее на столе всегда есть нарезка сыра, колбасы. На завтрак всегда готовится молочная каша (часто туристы говорят, что кашу не ели с детства и это оказывается очень вкусно!) и часто блинчики или сырники.

Обед может быть быстрым в виде сытного перекуса - зависит от места и времени. Например если это сплав, то останавливаясь во время сплава на обед, у поваров не будет времени делать полноценный обед из первого и второго. Но зато вечером обязательно будет первое и второе. На сплаве - это разумеется уха. Также повара готовят другие различные первые блюда. На второе может быть гуляш и другие мясные блюда, хотя может быть и "гречка с тушенкой" - все зависит от места и времени. Также часто бывает рыба, особенно на сплаве.

Пойманная рыба часто запекается в фольге на углях костра.
На восхождение туристам выдается сухпаек, состоящий из бутербродов, орешков, сухофруктов (изюм, ананасы сушеные), шоколадного батончика, маленькой пачки сока, водички.
К чаю всегда есть вкусные конфеты и печенье.

При приготовлении пищи повара учитывают условия поездки и условия хранения продуктов, чтобы это пагубно не сказалось на здоровье туристов. Точно также в первую очередь готовятся блюда на свежем мясе и рыбе, а на последние дни остаются тушенка и рыбные консервы. К примеру, не безопасно делать рыбную нарезку в пятидневном сегменте, так как лучшем случае появятся претензии, что кормят не свежей рыбой, а в худшем случае - отравления.

Внимание! Повар готовит еду на группу, и у него нет возможности готовить каждому персонально, как в ресторане. При этом вегетарианцы никогда голодными не останутся, всегда будет возможность выбрать еду без мяса. Но готовить персонально для сыроедов, фрукториантов и других приверженцев особых систем питания у повара нет возможности. Если у Вас аллергия на какой-то продукт, то просьба сообщить об этом при подаче заявки в тур.

Если я прилетаю раньше дня начала тура и/или улетаю позже дня окончания тура?
  • если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
  • если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
  • вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Какие есть скидки в туре?

Скидки детям до 14 лет 10%
Стоимость активной части тура (без проживания в гостинице в первый и последний день) - 120 000 рублей.

Активная часть тура - это значит, что тур начнется утром второго дня программы, а закончится вечером в предпоследний день программы. То есть исключаются первый и последний дни, и связанные с ними услуги: трансфер в/из аэропорт(а), проживание в гостинице в первые и последние сутки.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе "Занятие спортом и активный отдых" следующие пункты:
1."трекинг","горный трекинг";
2."рафтинг" - в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
3."горные лыжи" - только для зимнего тура;
4."эвакуация вертолетом".

Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?
  • в случае штормовой погоды морская экскурсия к бухте Русской будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте либо к острову Старичков, при этом возврат составит 3000 рублей на человека.
  • восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана;
  • при отсутствии подъезда на Мутновский вулкан (такое иногда бывает, обычно в июле), программа трехдневного сегмента тура "Мутновско-Горелая группа вулканов" будет построена следующим образом:

- День 1. Восхождение на вулкан Горелый.
- День 2. Малая Долина гейзеров (Дачные горячие источники).
- День 3. Мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (высотой 40 метров), расположенному на склонах вулкана Вилючинский.
Программа данного сегмента тура может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки. А также в эти 3 дня возможно посещение водопада "Косы Вероники" и лавовых пещер при благоприятных погодных, дорожных и прочих условиях.

Если я еду один (одна), возможно подселение?

Мы размещаем преимущественно в двухместных номерах. Туристов, которые приезжают по одному, мы поселяем совместно с другим участником нашего тура (мужчину к мужчине, женщину к женщине). Если совместить не удалось, то туристу повезло – он будет один в номере, доплаты при этом не требуется.

Если мне требуется исключительно одноместное размещение?

Если турист хочет быть один в номере (или в половинке блочного номера), то требуется доплата. Одноместное размещение возможна в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке. Одноместное размещение невозможно в горном турприюте, под Авачинским вулканом, в Эссо и в Козыревске.

Доплата за одноместное проживание 20 000 рублей.

Трансферы из аэропорта / в аэропорт

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":

  • рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
  • рейс из Москвы 6285 прилетающий в 13:10;
  • рейс из Москвы 6267 прилетающий в 15:30.

(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Предусмотрены ли скидки в туре?

Скидки детям до 14 лет – 10%.

Если мне нет 18 лет, могу ли я поехать в тур?

Мы принимаем туристов до 18 лет с письменным разрешение от родителей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
28 авг 2022
Мне было очень тяжело физически. Но информация, для меня, до тура, была вполне достаточной, и решение попробовать было принято осознанно. Я очень благодарна гидам, Роману и Анастасии!!! Свою благодарность в личном общении я высказала, но если есть возможность отметить работу ребят у коллег, руководства, будущих туристов, я была бы очень рада. На мой взгляд группа в 22 человека это многовато для подобного тура. Я была приятно удивлена собранности и позитивному настрою группы. Благодаря этому, и гидам, тур для меня СОСТОЯЛСЯ! Мелочи: ГУМ и база у мутновского, горелого – душ просто жуть; «совковый» на вид гелиос в Паратунке показался боле комфортным для проживания, чем отремонтированный чистенький фламинго. Отдельный респект: водителю Тимофею, хозяйке базы в п. Козыревск, базе у Авачи, название не помню… альпик…, и нашим поварам Маше и Ольге.
Н
3 авг 2022
Великолепный тур! Мы с семьей получили массу положительных впечатлений! Отличная программа и грамотное распределение времени. Можно достаточно хорошо отдохнуть между восхождениями на вулканы. Отдельное Спасибо нашим гидам Егору и Алексею, а также девочкам-поварам и водителю Али. Ребята, ВЫ - ЛУЧШИЕ!!!
М
2 авг 2022
Насыщенный тур. Прошла как маленькая жизнь. Новые пейзажи перед глазами,новые эмоции,новые приключения.

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