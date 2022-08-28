Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский

Большинство наших туристов, когда покупают тур, рассчитывают на походное питание в активных турах по Камчатке, то есть образно говоря на "гречку с тушенкой". На самом деле питание у нас гораздо более разнообразное, чем можно ожидать от походной кухни.

В первые дни вас ждет нарезка из копченой красной рыбы, далее на столе всегда есть нарезка сыра, колбасы. На завтрак всегда готовится молочная каша (часто туристы говорят, что кашу не ели с детства и это оказывается очень вкусно!) и часто блинчики или сырники.

Обед может быть быстрым в виде сытного перекуса - зависит от места и времени. Например если это сплав, то останавливаясь во время сплава на обед, у поваров не будет времени делать полноценный обед из первого и второго. Но зато вечером обязательно будет первое и второе. На сплаве - это разумеется уха. Также повара готовят другие различные первые блюда. На второе может быть гуляш и другие мясные блюда, хотя может быть и "гречка с тушенкой" - все зависит от места и времени. Также часто бывает рыба, особенно на сплаве.

Пойманная рыба часто запекается в фольге на углях костра.

На восхождение туристам выдается сухпаек, состоящий из бутербродов, орешков, сухофруктов (изюм, ананасы сушеные), шоколадного батончика, маленькой пачки сока, водички.

К чаю всегда есть вкусные конфеты и печенье.

При приготовлении пищи повара учитывают условия поездки и условия хранения продуктов, чтобы это пагубно не сказалось на здоровье туристов. Точно также в первую очередь готовятся блюда на свежем мясе и рыбе, а на последние дни остаются тушенка и рыбные консервы. К примеру, не безопасно делать рыбную нарезку в пятидневном сегменте, так как лучшем случае появятся претензии, что кормят не свежей рыбой, а в худшем случае - отравления.

Внимание! Повар готовит еду на группу, и у него нет возможности готовить каждому персонально, как в ресторане. При этом вегетарианцы никогда голодными не останутся, всегда будет возможность выбрать еду без мяса. Но готовить персонально для сыроедов, фрукториантов и других приверженцев особых систем питания у повара нет возможности. Если у Вас аллергия на какой-то продукт, то просьба сообщить об этом при подаче заявки в тур.