1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Верблюд и Халактырский пляж: Путешествие по вулканам и океану
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей и океанской береговой линии с экскурсией на Авачинский перевал и Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
«Отъехав всего на несколько десятков километров от города, Вы попадаете в объятья двух домашних вулканах Корякского и Авачинского»
Расписание: В любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 55 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Вулкан Мутновский и «Дачные источники»: Живописное приключение
Откройте для себя уникальную красоту Камчатки с экскурсией на вулкан Мутновский. Живописные пейзажи и дыхание земли ждут вас
Начало: У Вашего отеля
«На обратном пути мы заедем на величественный водопад «Спокойный», находящейся у подножья вулкана «Вилючинский»»
Расписание: Выезд в 7 утра
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 45 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Халактырский пляж: вулканы, Тихий океан и камчатские деликатесы
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки с экскурсией на Халактырский пляж. Величественные вулканы, черный песок и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У Вашего отеля
«Со смотровой открывается великолепный панорамный вид на домашние вулканы — Корякский, Авачинский, Козельский, на Авачинский залив и на Тихий океан»
Расписание: Выезд в 10 утра
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
«Оказавшись здесь вы сможете прикоснуться к первозданной природе… Программа:• 08:30 Выезд из города в направлении Мутновской Гео»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
38 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и «Верблюд»: восхождение с панорамными видами
Приглашаем вас на увлекательное восхождение к экструзии «Верблюд», где открываются захватывающие виды на вулканы и уникальная флора и фауна Камчатки
Начало: У Вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 40 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец: экскурсия «Заметки натуралиста»
Завораживающая экскурсия Вачкажец: погрузитесь в мир красоты камчатских ландшафтов, ледников и водопадов
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
«В эти потрясающие панорамные виды природа Камчатки вложила фантазию, красоту и некое таинство, раскрыть которое вы сможете лишь побывав здесь»
Расписание: Ежедневно в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
16 часов
Экскурсия на Авачинский вулкан: впечатляющее восхождение с панорамными видами
Покорите вершину Авачинского вулкана, насладитесь захватывающими видами и уникальной природой Камчатки
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
«Это не только место, наполненное красивейшими пейзажами, пепловыми фракциями и каньонами, образовавшимися от схода селей и напоров талой воды, но и уникальное явление Камчатской природы»
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
36 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«На краю земли» - Халактырский пляж
Начало: Ул. Пограничная, 87
«Вам представиться возможность насладиться природными красотами этого региона»
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
20 часов
Осенняя рыбалка на Камчатке: эксклюзивное приключение
Погрузитесь в мир осенней рыбалки на Камчатке, где каждый заброс удочки приносит не только улов, но и незабываемые впечатления
Начало: Петропавловск-Камчатский
«Камчатка осенью — это маленький островок тепла, время, когда природа ненадолго расцветает перед продолжительной зимой и начинает готовиться долгому сну»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие на "Марс" на Камчатке: каньон "Опасный" и вулкан Мутновский
Приглашаем в уникальное путешествие по Камчатке, где вас ждут вулканы, каньоны и горячие источники
Начало: Адрес по запросу в г. Петропавловск-Камчатский
«Так же в программе вас ждёт красивейший водопад, фотоплощадка на Вилючинском перевале откуда вы увидите сразу 7 вулканов»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
Начало: Место проживания экскурсантов
«Предлагаю отправиться в небольшое приключение за новыми видами и пейзажными фото»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Начало: От места проживания экскурсантов
«Ручьи перехватила стужей, Природе тоже отдых нужен»»
Расписание: По запросу
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
32 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММатимова19 августа 2023Прекрасная экскурсия, невероятная красота и мощь Тихого океана точно никого не оставит равнодушным, вид на все это великолепие завораживает с первых секунд! Отличная организация экскурсии. Помимо видов,истории, вкусного чая и местных деликатесов, получила крутые фото, видео и заботу! Спасибо огромное!
- ТТатьяна13 августа 2023Нам очень повезло с погодой и гидом Надеждой! Спасибо за доставленное удовольствие и невероятные эмоции!
- ДДмитрий22 июня 2023Экскурсия понравилась, опытный гид, много рассказывал, общается со всеми участниками группы, под конец было ощущение, что знаю его много лет. Однозначно рекомендую!
- ООльга9 мая 2023Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все
- ВВалентин21 февраля 2023Через всю Камчатку. Джип-турОчень насыщенный тур. Были показаны красивые и интересные места. Не забыты культурные и развлекательные мероприятия. Все в меру и по максимуму от того что можно успеть в столь короткий промежуток времени. Оставляет прекрасные воспоминания и желание вернуться на Камчатку еще.
- ВВалентин21 февраля 2023Через всю Камчатку. Джип-турВсе организованно хорошо. Встреча, трансфер, гостиница. Гид опытнейший. Предусмотрена дополнительная экипировка на случай если вам холодно при катании на снегоходе. Ну и конечно чай и закуски при посещении природы это 👍 Спасибо Андрею, Виктории и Ирине за организацию тура.
- ООксана16 января 2023Через всю Камчатку. Джип-турТур организован прекрасно. Встреча, сопровождение, экскурсии. Спасибо огромное сотрудникам принимающей стороны. Настоящие профессионалы своего дела.
- ААлександр18 сентября 2022От вершин до океана. Приключения на КамчаткеВ целом всё было организовано хорошо. И программа насыщенная и сотрудников подобрали хороших. Есть два нюанса: 1. Палатки на двоих всего лишь
- ЮЮлия18 сентября 2022От вершин до океана. Приключения на КамчаткеВсе четко по плану с поправками на погоду
- ССветлана Баева3 сентября 2022Камчатка: поход вокруг ТолбачикаГиды отработали четко и слаженно, вся программа была успешно выполнена. Нештатная ситуация (отмена рейсов в один из дней) решена без проблем. Одним словом, тур проведен профессионально, спасибо за это!
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Природа и пейзажи»
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