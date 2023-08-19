Познавательные экскурсии на природе в Петропавловске-Камчатском

Найдено 12 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Петропавловске-Камчатском, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Верблюд и Халактырский пляж: Путешествие по вулканам и океану
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей и океанской береговой линии с экскурсией на Авачинский перевал и Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
«Отъехав всего на несколько десятков километров от города, Вы попадаете в объятья двух домашних вулканах Корякского и Авачинского»
Расписание: В любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 55 000 за всё до 3 чел.
Вулкан Мутновский «Дачные источники»
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Вулкан Мутновский и «Дачные источники»: Живописное приключение
Откройте для себя уникальную красоту Камчатки с экскурсией на вулкан Мутновский. Живописные пейзажи и дыхание земли ждут вас
Начало: У Вашего отеля
«На обратном пути мы заедем на величественный водопад «Спокойный», находящейся у подножья вулкана «Вилючинский»»
Расписание: Выезд в 7 утра
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 45 000 за всё до 3 чел.
Тихий океан: «Халактырский пляж»
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Халактырский пляж: вулканы, Тихий океан и камчатские деликатесы
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки с экскурсией на Халактырский пляж. Величественные вулканы, черный песок и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У Вашего отеля
«Со смотровой открывается великолепный панорамный вид на домашние вулканы — Корякский, Авачинский, Козельский, на Авачинский залив и на Тихий океан»
Расписание: Выезд в 10 утра
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
«Оказавшись здесь вы сможете прикоснуться к первозданной природе… Программа:• 08:30 Выезд из города в направлении Мутновской Гео»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
38 000 за всё до 5 чел.
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и «Верблюд»: восхождение с панорамными видами
Приглашаем вас на увлекательное восхождение к экструзии «Верблюд», где открываются захватывающие виды на вулканы и уникальная флора и фауна Камчатки
Начало: У Вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 40 000 за всё до 3 чел.
Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец: экскурсия «Заметки натуралиста»
Завораживающая экскурсия Вачкажец: погрузитесь в мир красоты камчатских ландшафтов, ледников и водопадов
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
«В эти потрясающие панорамные виды природа Камчатки вложила фантазию, красоту и некое таинство, раскрыть которое вы сможете лишь побывав здесь»
Расписание: Ежедневно в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Индивидуальная
16 часов
Экскурсия на Авачинский вулкан: впечатляющее восхождение с панорамными видами
Покорите вершину Авачинского вулкана, насладитесь захватывающими видами и уникальной природой Камчатки
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
«Это не только место, наполненное красивейшими пейзажами, пепловыми фракциями и каньонами, образовавшимися от схода селей и напоров талой воды, но и уникальное явление Камчатской природы»
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
36 000 за всё до 4 чел.
«На краю земли» - Халактырский пляж
Индивидуальная
5 часов
«На краю земли» - Халактырский пляж
Начало: Ул. Пограничная, 87
«Вам представиться возможность насладиться природными красотами этого региона»
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000 за всё до 4 чел.
Рыбалка на Камчатке осенью
Групповая
20 часов
Осенняя рыбалка на Камчатке: эксклюзивное приключение
Погрузитесь в мир осенней рыбалки на Камчатке, где каждый заброс удочки приносит не только улов, но и незабываемые впечатления
Начало: Петропавловск-Камчатский
«Камчатка осенью — это маленький островок тепла, время, когда природа ненадолго расцветает перед продолжительной зимой и начинает готовиться долгому сну»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за человека
Путешествие на "Марс" или дорога на "другую планету"
Групповая
12 часов
Путешествие на "Марс" на Камчатке: каньон "Опасный" и вулкан Мутновский
Приглашаем в уникальное путешествие по Камчатке, где вас ждут вулканы, каньоны и горячие источники
Начало: Адрес по запросу в г. Петропавловск-Камчатский
«Так же в программе вас ждёт красивейший водопад, фотоплощадка на Вилючинском перевале откуда вы увидите сразу 7 вулканов»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за человека
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
Начало: Место проживания экскурсантов
«Предлагаю отправиться в небольшое приключение за новыми видами и пейзажными фото»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
26 000 за всё до 4 чел.
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Начало: От места проживания экскурсантов
«Ручьи перехватила стужей, Природе тоже отдых нужен»»
Расписание: По запросу
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
32 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Матимова
    19 августа 2023
    Тихий океан: «Халактырский пляж»
    Прекрасная экскурсия, невероятная красота и мощь Тихого океана точно никого не оставит равнодушным, вид на все это великолепие завораживает с первых секунд! Отличная организация экскурсии. Помимо видов,истории, вкусного чая и местных деликатесов, получила крутые фото, видео и заботу! Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2023
    Тихий океан: «Халактырский пляж»
    Нам очень повезло с погодой и гидом Надеждой! Спасибо за доставленное удовольствие и невероятные эмоции!
  • Д
    Дмитрий
    22 июня 2023
    «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
    Экскурсия понравилась, опытный гид, много рассказывал, общается со всеми участниками группы, под конец было ощущение, что знаю его много лет. Однозначно рекомендую!
  • О
    Ольга
    9 мая 2023
    «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
    Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все
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    было организовано на высшем уровне. Валентин помимо того, что показал сказочные места, много рассказал о Камчатке и Петропавловске-Камчатском, так же был организован вкусный перекус на берегу Тихого океана)Помимо всего этого я получила ещё кучу красивых фото! Ребята спасибо вам за это, продолжайте радовать туристов)Благодаря Вам и такой красоте вокруг, хочется вернуться!

  • В
    Валентин
    21 февраля 2023
    Через всю Камчатку. Джип-тур
    Очень насыщенный тур. Были показаны красивые и интересные места. Не забыты культурные и развлекательные мероприятия. Все в меру и по максимуму от того что можно успеть в столь короткий промежуток времени. Оставляет прекрасные воспоминания и желание вернуться на Камчатку еще.
  • В
    Валентин
    21 февраля 2023
    Через всю Камчатку. Джип-тур
    Все организованно хорошо. Встреча, трансфер, гостиница. Гид опытнейший. Предусмотрена дополнительная экипировка на случай если вам холодно при катании на снегоходе. Ну и конечно чай и закуски при посещении природы это 👍 Спасибо Андрею, Виктории и Ирине за организацию тура.
  • О
    Оксана
    16 января 2023
    Через всю Камчатку. Джип-тур
    Тур организован прекрасно. Встреча, сопровождение, экскурсии. Спасибо огромное сотрудникам принимающей стороны. Настоящие профессионалы своего дела.
  • А
    Александр
    18 сентября 2022
    От вершин до океана. Приключения на Камчатке
    В целом всё было организовано хорошо. И программа насыщенная и сотрудников подобрали хороших. Есть два нюанса: 1. Палатки на двоих всего лишь
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    двухместные, то есть вещи, которые хочется оставить в палатке, просто некуда класть. Считайте это придиркой. 2. На плотах, во время сплава было очень тесно. Хотелось бы располагаться несколько более комфортно.

  • Ю
    Юлия
    18 сентября 2022
    От вершин до океана. Приключения на Камчатке
    Все четко по плану с поправками на погоду
  • С
    Светлана Баева
    3 сентября 2022
    Камчатка: поход вокруг Толбачика
    Гиды отработали четко и слаженно, вся программа была успешно выполнена. Нештатная ситуация (отмена рейсов в один из дней) решена без проблем. Одним словом, тур проведен профессионально, спасибо за это!

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Тихий океан: «Халактырский пляж»
  4. Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
  5. Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
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