Пешие экскурсии-прогулки в Петропавловске-Камчатском с экскурсоводом

Найдено 7 экскурсий в категории «Пешеходные» в Петропавловске-Камчатском, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Верблюд и Халактырский пляж: Путешествие по вулканам и океану
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей и океанской береговой линии с экскурсией на Авачинский перевал и Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 55 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с Петропавловском-Камчатским
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Знакомство с Петропавловском-Камчатским: культурное наследие и природа
Погрузитесь в атмосферу Петропавловска-Камчатского, его истории и красоты. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 06:00
12 000 за всё до 6 чел.
Вачкажец
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Вачкажец: живописные пейзажи и встреча с природой Камчатки
Погрузитесь в мир древних ледников, альпийских пейзажей и кристально чистых водопадов на экскурсии по горному массиву Вачкажец
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с утра.
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
от 50 000 за всё до 3 чел.
По Петропавловску-Камчатскому
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Уникальное путешествие по Петропавловску-Камчатскому: от истории к современности
Погрузитесь в атмосферу Петропавловска-Камчатского, открывая его сокровенные уголки в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец: экскурсия «Заметки натуралиста»
Завораживающая экскурсия Вачкажец: погрузитесь в мир красоты камчатских ландшафтов, ледников и водопадов
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
Начало: Место проживания экскурсантов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
26 000 за всё до 4 чел.
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Начало: От места проживания экскурсантов
Расписание: По запросу
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
32 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 марта 2024
    Знакомство с Петропавловском-Камчатским
    Огромное спасибо Марие за проведенную обзорную экскурсию. Она получилась необыкновенно интересной: с большим количеством исторических фактов переплетались личные жизненные истории коренной жительницы этого замечательного города. Все было очень душевно! 🥰
  • О
    Ольга
    20 декабря 2023
    Знакомство с Петропавловском-Камчатским
    Здравствуйте, путешественники, приехавшие на Камчатку в первый раз. Я уже вернулась в СПб в прошедшее воскресенье, но эмоции не отпускают… Сергей,
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    огромное спасибо за неформальный подход к "обзорной экскурсии", продлившийся на 1,5 часа больше, чем заявлено. Спасибо за исторические подробности, за все ответы на наши вопросы (даже не очень по теме, а просто про жизнь). Спасибо за Ваш тонкий юмор, любовь к городу. Желаю Вам успехов и здоровья.

  • Э
    Эдуард
    9 сентября 2023
    Знакомство с Петропавловском-Камчатским
    Замечательная, хорошо организована, интересная экскурсия по Петропавловск-Камчатскому и на Халактырский пляж. Огромное спасибо Марии.
  • Д
    Дмитрий
    22 июня 2023
    «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
    Экскурсия понравилась, опытный гид, много рассказывал, общается со всеми участниками группы, под конец было ощущение, что знаю его много лет. Однозначно рекомендую!
  • О
    Ольга
    9 мая 2023
    «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
    Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все
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    было организовано на высшем уровне. Валентин помимо того, что показал сказочные места, много рассказал о Камчатке и Петропавловске-Камчатском, так же был организован вкусный перекус на берегу Тихого океана)Помимо всего этого я получила ещё кучу красивых фото! Ребята спасибо вам за это, продолжайте радовать туристов)Благодаря Вам и такой красоте вокруг, хочется вернуться!

  • А
    Александр
    18 сентября 2022
    От вершин до океана. Приключения на Камчатке
    В целом всё было организовано хорошо. И программа насыщенная и сотрудников подобрали хороших. Есть два нюанса: 1. Палатки на двоих всего лишь
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    двухместные, то есть вещи, которые хочется оставить в палатке, просто некуда класть. Считайте это придиркой. 2. На плотах, во время сплава было очень тесно. Хотелось бы располагаться несколько более комфортно.

  • Ю
    Юлия
    18 сентября 2022
    От вершин до океана. Приключения на Камчатке
    Все четко по плану с поправками на погоду
  • С
    Светлана Баева
    3 сентября 2022
    Камчатка: поход вокруг Толбачика
    Гиды отработали четко и слаженно, вся программа была успешно выполнена. Нештатная ситуация (отмена рейсов в один из дней) решена без проблем. Одним словом, тур проведен профессионально, спасибо за это!
  • С
    Сергей
    19 августа 2022
    Камчатка: поход вокруг Толбачика
    Организация тура на хорошем уровне. Все на уровне ожиданий. Гидам спасибо за организацию и поддержку
  • Е
    Елизавета
    6 августа 2022
    Камчатка: поход вокруг Толбачика
    Спасибо организатору, всем довольна

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Петропавловску-Камчатскому в июне 2024
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