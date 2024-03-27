1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Верблюд и Халактырский пляж: Путешествие по вулканам и океану
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей и океанской береговой линии с экскурсией на Авачинский перевал и Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 55 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Петропавловском-Камчатским: культурное наследие и природа
Погрузитесь в атмосферу Петропавловска-Камчатского, его истории и красоты. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 06:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Вачкажец: живописные пейзажи и встреча с природой Камчатки
Погрузитесь в мир древних ледников, альпийских пейзажей и кристально чистых водопадов на экскурсии по горному массиву Вачкажец
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с утра.
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
от 50 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальное путешествие по Петропавловску-Камчатскому: от истории к современности
Погрузитесь в атмосферу Петропавловска-Камчатского, открывая его сокровенные уголки в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец: экскурсия «Заметки натуралиста»
Завораживающая экскурсия Вачкажец: погрузитесь в мир красоты камчатских ландшафтов, ледников и водопадов
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
Начало: Место проживания экскурсантов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Начало: От места проживания экскурсантов
Расписание: По запросу
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
32 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 марта 2024Огромное спасибо Марие за проведенную обзорную экскурсию. Она получилась необыкновенно интересной: с большим количеством исторических фактов переплетались личные жизненные истории коренной жительницы этого замечательного города. Все было очень душевно! 🥰
- ООльга20 декабря 2023Здравствуйте, путешественники, приехавшие на Камчатку в первый раз. Я уже вернулась в СПб в прошедшее воскресенье, но эмоции не отпускают… Сергей,
- ЭЭдуард9 сентября 2023Замечательная, хорошо организована, интересная экскурсия по Петропавловск-Камчатскому и на Халактырский пляж. Огромное спасибо Марии.
- ДДмитрий22 июня 2023Экскурсия понравилась, опытный гид, много рассказывал, общается со всеми участниками группы, под конец было ощущение, что знаю его много лет. Однозначно рекомендую!
- ООльга9 мая 2023Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все
- ААлександр18 сентября 2022От вершин до океана. Приключения на КамчаткеВ целом всё было организовано хорошо. И программа насыщенная и сотрудников подобрали хороших. Есть два нюанса: 1. Палатки на двоих всего лишь
- ЮЮлия18 сентября 2022От вершин до океана. Приключения на КамчаткеВсе четко по плану с поправками на погоду
- ССветлана Баева3 сентября 2022Камчатка: поход вокруг ТолбачикаГиды отработали четко и слаженно, вся программа была успешно выполнена. Нештатная ситуация (отмена рейсов в один из дней) решена без проблем. Одним словом, тур проведен профессионально, спасибо за это!
- ССергей19 августа 2022Камчатка: поход вокруг ТолбачикаОрганизация тура на хорошем уровне. Все на уровне ожиданий. Гидам спасибо за организацию и поддержку
- ЕЕлизавета6 августа 2022Камчатка: поход вокруг ТолбачикаСпасибо организатору, всем довольна
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Пешеходные»
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