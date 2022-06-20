Хотите посмотреть на чудеса родной Земли? Тогда добро пожаловать в комфортный тур по наиболее интересным и посещаемым местам, которые по нашему мнению входят в топ 5 мест Камчатки.

Программа тура по дням

1 день Встреча в аэропорту

Встреча в аэропорту. Сегодняшний день будет посвящен отдыху и акклиматизации. Помогут в этом вкусный ужин, бассейн с термальной водой и хороший сон. Мы отправляемся в гостиницу в курортном поселке Паратунка.

2 день Восхождение в кратер вулкана Мутновский

Мутновский — один из самых впечатляющих и запоминающихся вулканов Камчатки. Он расположен в 70 км к югу от краевого центра. Это большой массив с мощными проявлениями вулканической активности: фумаролами, грязевыми котлами и пульсирующими источниками. Наше восхождение будет сопровождаться специфическими запахами серы, клубами парящего дыма, низкочастотными гулами и другими проявлениями вулканизма. Набор высоты до разрушенной стенки кратера, через которую мы попадем внутрь, не сложен. Здесь можно увидеть массивные ледники, таящие под клубами горячего пара. Образовавшаяся вода сливается в одном ущелье и образует реку Вулканную, которая прорезая стенки северного кратера, вырывается на свободу и, устремляясь вниз, образует 80-метровый водопад. Все эти красоты также будут доступны и нашему взору. Мы подойдем к нему настолько близко, насколько это возможно, и сделаем несколько пейзажных фотографий. Вечером возвращаемся в гостиницу.

3 день Спокойный сплав с рыбалкой по реке Быстрая

Сплав представляет собой спуск по спокойным участкам реки Быстрой. Это типичная горная река, самая крупная на западном побережье полуострова. Она проходит 270 км, впадает в реку Большую, а затем в Охотское море. В нашем распоряжении будут надувные весельные рафты, управляемые опытными гидами — инструкторами. Остается лишь наслаждаться новыми пейзажными ландшафтами, наблюдать за птицами и животными, а также за нерестом камчатских лососевых рыб. Маршрут будет пролегать от поселка Малки до лимана реки Большая, вне населенных пунктов, что позволит вам увидеть территории дикой природы. К тому же на этом участке лучше всего проходит рыбалка. Рыбалка проходит по принципу "поймал-отпустил". Чтобы защитить от воды технику, рекомендуем вам взять с собой на сплав мини-гермомешки. Вечером возвращаемся в гостиницу.

4 день Восхождение на вулкан Авачинский

(В июне восхождение на Авачинский вулкан заменяется на треккинг у подножия с подъемом на гору Верблюд) Ранний подъем и завтрак. В 7:00 мы уже выезжаем на маршрут. Время, затраченное на спуск и восхождение на вулкан Авачинский, занимает около 10-11 часов. Обращаем ваше внимание на то, что при восхождении не требуется профессиональное альпинистское снаряжение. При наборе высоты вам постепенно будут открываться необозримые просторы, вид на город Петропавловск-Камчатский и береговую линию Тихого океана, исполином предстанет Корякский вулкан, суровый сосед Авачи. Вы увидите лаву, похожую на пробку, закупорившую до основания центральную его часть. Мы подойдем к фумаролам, ведущим очень активную деятельность на склонах вулкана, пройдем по кромке кратера и и рассмотрим панорамные виды окружающей нас природы. Небольшой перекус на дорожку и начинаем спуск. Обратный путь проходит по шлаковой тропе. Он не труден, но нужно помнить о том, что мелкий шлак забивается в обувь и может стать причиной натираний и ссадин. Не забудьте надеть высокие гетры. По возвращении нас будет ждать машина, которая отвезет всю компанию на базу отдыха.

5 день Морской круиз Авачинская бухта – остров Старичков – бухта Русская

Продолжительность экскурсии составляет около 10 часов, поэтому выход из гавани происходит достаточно рано. Живописные горные ландшафты встретят нас сразу на выходе из Авачинской бухты. Мы будем проплывать знаменитые на всю Камчатку скалы Три Брата. Следующим пунктом нашей прогулки станет остров Старичков, который относится к охраняемым заповедным территориям, высадка на остров категорически запрещена. На подходе к нему вас накроет гул птичьих базаров, а на ближайших каменистых островках вы сможете разглядеть первых морских животных: ларгу, тюленя, сивучей. Постепенно мы подойдем к основному пункту нашего назначения — бухте Русской. Это большой и глубокий залив, хорошо защищенный от штормов. По пути мы проплывем мимо мыса Кекурный — лежбища крупных особей секача и сивуча. Летом к бухте в поисках рыбы приплывают самые большие обитатели морей — киты и косатки. Такую встречу вы запомните надолго. Во время морской прогулки также можно заняться глубоководной рыбалкой. Профессиональный дайвер опустится на дно и, если повезет, достанет морского ежа. После продолжительного путешествия вас ожидает горячий обед из ухи и возвращение в гавань Петропавловска-Камчатского.

6 день Дополнительные экскурсии на выбор

По желанию в этот день могут быть организованы дополнительные экскурсии. Бонусная экскурсия по городу для желающих (в июне).

7 день Групповой трансфер в аэропорт