Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур

Хотите посмотреть на чудеса родной Земли

5
3 отзыва
Хотите посмотреть на чудеса родной Земли? Тогда добро пожаловать в комфортный тур по наиболее интересным и посещаемым местам, которые по нашему мнению входят в топ 5 мест Камчатки.
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Ближайшие даты:
10
июл
04
авг
07
авг
11
авг
18
авг
21
авг
01
сен
Ещё
даты

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • совершим восхождения на вулканы Мутновский и Авачинский;
  • совершим однодневный сплав по реке Быстрая;
  • совершим морскую прогулку в бухту Русская;
  • увидим знаменитую Долину Гейзеров. 

Программа тура по дням

1 день
Встреча в аэропорту

Встреча в аэропорту. 

Сегодняшний день будет посвящен отдыху и акклиматизации.

Помогут в этом вкусный ужин, бассейн с термальной водой и хороший сон.

Мы отправляемся в гостиницу в курортном поселке Паратунка. 

Встреча в аэропорту
2 день
Восхождение в кратер вулкана Мутновский

Мутновский — один из самых впечатляющих и запоминающихся вулканов Камчатки.

Он расположен в 70 км к югу от краевого центра.

Это большой массив с мощными проявлениями вулканической активности: фумаролами, грязевыми котлами и пульсирующими источниками.

Наше восхождение будет сопровождаться специфическими запахами серы, клубами парящего дыма, низкочастотными гулами и другими проявлениями вулканизма.

Набор высоты до разрушенной стенки кратера, через которую мы попадем внутрь, не сложен.

Здесь можно увидеть массивные ледники, таящие под клубами горячего пара.

Образовавшаяся вода сливается в одном ущелье и образует реку Вулканную, которая прорезая стенки северного кратера, вырывается на свободу и, устремляясь вниз, образует 80-метровый водопад.

Все эти красоты также будут доступны и нашему взору.

Мы подойдем к нему настолько близко, насколько это возможно, и сделаем несколько пейзажных фотографий.

Вечером возвращаемся в гостиницу.

Восхождение в кратер вулкана МутновскийВосхождение в кратер вулкана МутновскийВосхождение в кратер вулкана Мутновский
3 день
Спокойный сплав с рыбалкой по реке Быстрая

Сплав представляет собой спуск по спокойным участкам реки Быстрой.

Это типичная горная река, самая крупная на западном побережье полуострова.

Она проходит 270 км, впадает в реку Большую, а затем в Охотское море.

В нашем распоряжении будут надувные весельные рафты, управляемые опытными гидами — инструкторами.

Остается лишь наслаждаться новыми пейзажными ландшафтами, наблюдать за птицами и животными, а также за нерестом камчатских лососевых рыб.

Маршрут будет пролегать от поселка Малки до лимана реки Большая, вне населенных пунктов, что позволит вам увидеть территории дикой природы.

К тому же на этом участке лучше всего проходит рыбалка.

Рыбалка проходит по принципу "поймал-отпустил".

Чтобы защитить от воды технику, рекомендуем вам взять с собой на сплав мини-гермомешки.

Вечером возвращаемся в гостиницу.

Спокойный сплав с рыбалкой по реке БыстраяСпокойный сплав с рыбалкой по реке БыстраяСпокойный сплав с рыбалкой по реке БыстраяСпокойный сплав с рыбалкой по реке Быстрая
4 день
Восхождение на вулкан Авачинский

(В июне восхождение на Авачинский вулкан заменяется на треккинг у подножия с подъемом на гору Верблюд)

Ранний подъем и завтрак.

В 7:00 мы уже выезжаем на маршрут.

Время, затраченное на спуск и восхождение на вулкан Авачинский, занимает около 10-11 часов.

Обращаем ваше внимание на то, что при восхождении не требуется профессиональное альпинистское снаряжение.

При наборе высоты вам постепенно будут открываться необозримые просторы, вид на город Петропавловск-Камчатский и береговую линию Тихого океана, исполином предстанет Корякский вулкан, суровый сосед Авачи.

Вы увидите лаву, похожую на пробку, закупорившую до основания центральную его часть.

Мы подойдем к фумаролам, ведущим очень активную деятельность на склонах вулкана, пройдем по кромке кратера и и рассмотрим панорамные виды окружающей нас природы.

Небольшой перекус на дорожку и начинаем спуск.

Обратный путь проходит по шлаковой тропе.

Он не труден, но нужно помнить о том, что мелкий шлак забивается в обувь и может стать причиной натираний и ссадин.

Не забудьте надеть высокие гетры.

По возвращении нас будет ждать машина, которая отвезет всю компанию на базу отдыха.

Восхождение на вулкан АвачинскийВосхождение на вулкан АвачинскийВосхождение на вулкан Авачинский
5 день
Морской круиз Авачинская бухта – остров Старичков – бухта Русская

Продолжительность экскурсии составляет около 10 часов, поэтому выход из гавани происходит достаточно рано.

Живописные горные ландшафты встретят нас сразу на выходе из Авачинской бухты.

Мы будем проплывать знаменитые на всю Камчатку скалы Три Брата

Следующим пунктом нашей прогулки станет остров Старичков, который относится к охраняемым заповедным территориям, высадка на остров категорически запрещена.

На подходе к нему вас накроет гул птичьих базаров, а на ближайших каменистых островках вы сможете разглядеть первых морских животных: ларгу, тюленя, сивучей.

Постепенно мы подойдем к основному пункту нашего назначения — бухте Русской

Это большой и глубокий залив, хорошо защищенный от штормов.

По пути мы проплывем мимо мыса Кекурный — лежбища крупных особей секача и сивуча.

Летом к бухте в поисках рыбы приплывают самые большие обитатели морей — киты и косатки.

Такую встречу вы запомните надолго.

Во время морской прогулки также можно заняться глубоководной рыбалкой.

Профессиональный дайвер опустится на дно и, если повезет, достанет морского ежа.

После продолжительного путешествия вас ожидает горячий обед из ухи и возвращение в гавань Петропавловска-Камчатского.

Морской круиз Авачинская бухта – остров Старичков – бухта РусскаяМорской круиз Авачинская бухта – остров Старичков – бухта РусскаяМорской круиз Авачинская бухта – остров Старичков – бухта Русская
6 день
Дополнительные экскурсии на выбор

По желанию в этот день могут быть организованы дополнительные экскурсии.

Бонусная экскурсия по городу для желающих (в июне).

Дополнительные экскурсии на выбор
7 день
Групповой трансфер в аэропорт

Групповой трансфер в аэропорт. 

Проживание

Тур предусматривает проживание в курортной зоне Паратунка в гостиничном комплексе «Лагуна» в модульных домиках или в корпусе Вирджиния, в гостинице Спутник, на базе Лесная  в зависимости от заезда. В каждом есть душ, туалетная комната и все необходимое. На территории базы есть открытый бассейн с горячей термальной водой и хороший ресторан (оплачивается отдельно). 

В сентябре проживание на турбазе Кречет.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:

  • 05.06 – 09.07.2022 – 94 000 руб.;
  • 10.07 – 17.09.2022 – 100 000 руб.

Доплата за 1 местное размещение – 39 000 руб. до 15.07.2022, далее 45 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер по программе
  • Завтраки на базе отдыха
  • Обеды на экскурсиях
  • Проживание на базе отдыха в двухместных номерах
  • Экскурсии по программе в группе
  • Аренда группового снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Ужины в гостинице (заказываются по меню)
  • Посещение бассейна
  • Страховка (обязательно)
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем вам взять следующий список вещей на экскурсии на любую погоду:

  • непромокаемые и непродуваемые куртку со штанами;
  • высокие непромокаемые трекинговые ботинки (если ботинки новые, их обязательно нужно разносить до тура);
  • перчатки и теплую шапку;
  • сменную обувь, например кроссовки;
  • термобелье;
  • головной убор, очки и крем защищающие от солнца;
  • небольшое рюкзак для переноски личных вещей и перекусов на маршрутах;
  • фонарик;
  • личную аптечку.

В районе горных массивов температура воздуха может упасть до плюс 5°C – минус 5°C.

Особенность погоды на Камчатке заключается в том, что она быстро меняется: утром солнце, а во второй половине дня — дождь, и даже может выпасть снег. Поэтому необходимо предусмотреть вещи на любую погоду, и легкие взять, и теплые. Одеваться предпочтительнее многослойно, чтобы в процессе часть вещей можно было снять или наоборот надеть.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура, но является обязательной. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

При оформлении страховки необходимо выбрать "Занятие спортом и активный отдых" и добавить в окошко "Любительский спорт и активный отдых" следующие опции: «горный трекинг»/«трекинг», «экскурсии в пещеры, на вулканы, водопады и т. п.» и «рафтинг». Остальные опции по желанию. Страховую сумму можно выбрать любую.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
20 июня 2022
Большое спасибо за тур! Южная часть Камчатского края впечатлила своей красотой, а гиды проявили мастерство и максимально интересно рассказали нам о здешних местах. К сожалению, мы не успели взойти на вулкан, но, думаю, ещё представится случай вернуться и взять реванш.
В
17 июня 2022
Спасибо, тур был прекрасно организован. Единственный момент, на первый день тура не ставить походы на вулканы средней сложности.
А
28 сен 2020
Потресающий тур, у нас была солнечная погода. Каждый день что-то новое. Впечатления зашкаливают!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петропавловска-Камчатского

Сплавы и рафтингВодные развлечения🧳Экскурсионные туры7-дневные туры🌄Восхождения

Похожие туры в Петропавловске-Камчатском

Халактырский пляж - «На краю земли»
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Халактырский пляж - «На краю земли»
12 000 за всё до 4 чел.
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
5
1 отзыв
Очень популярно сейчас
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Нам с вами предстоит незабываемый поход в Малую долину гейзеров - крупнейшую геотермальную площадку у подножья
25 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
Наш маршрут начнётся с исторической части города. Мы посетим знаменитую среди местных жителей сопку любви - Никольскую
13 000 за 1 человека
Авачинский перевал и гора Верблюд
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
1 отзыв
Авачинский перевал и гора Верблюд
В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана, насладитесь видом на величественный Корякский вулкан
6 000 за 1 человека
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
16 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана
24 000 за всё до 5 чел.
Поездка на побережье Тихого океана - Халактырский пляж
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Поездка на побережье Тихого океана - Халактырский пляж
Мы отправимся с вами на невероятный Халактырский пляж - берег Тихого океана с длиной прибрежной полосы около 30 км
6 000 за 1 человека
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Путь к вулкану Горелый пролегает через Вилючинский перевал (1000 м над уровнем моря) - один из отрогов потухшего
25 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петропавловске-Камчатском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петропавловске-Камчатском
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ