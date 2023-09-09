И, если вам будет сопутствовать туристическая удача, Начикинское озеро предложит уникальную возможность понаблюдать за медвежьей рыбалкой, увидеть нерку и горбушу во время нереста.
Прогулка на лодке по высокогорному озеру и возможность сделать самые яркие фотографии на фоне уникальных пейзажей, вдали от суеты и цивилизации – Начикинское озеро предлагает все слагающие для идеальной экскурсии.
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Облет южной группы вулканов. Ходуткинские горячие источники
Вылет из аэропорта.
К вашим услугам — современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.
Экскурсия в кальдере вулкана Ксудач.
Массив вулкана Ксудач объявлен памятников природы ландшафтно-географического характера.
Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа с выходами горячих источников.
Купание в Ходуткинских горячих источниках.
Горячая термальная река с целебным составом воды.
Посадка у подножия вулкана Ходутка на берегу горячей речки.
Обед – горячее, чай и сок.
Ходуткинские горячие источники находятся на территории природного парка «Южно-Камчатский», входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.
Температура воды в реке достигает 40°.
Источники оборудованы деревянными настилами, раздевалками и беседками со столами.
Экскурсия на Начикинском озере.
Посадка на берегу озера Начикинское.
Посещение кордона, катание на лодке по озеру.
Озеро Начикинское – одно из крупнейших высокогорных озер Камчатки, окружено отрогами Восточного хребта.
Самая высокая вершина, возвышающаяся над озером, имеет отметку 1556 метров – это знаменитый горный массив Вачкажец.
Озеро всегда зачаровывает своей первозданной красотой.
С весны по глубокую осень вокруг озера обитают бурые медведи, которые находят здесь обилие пищи.
В близлежащих территориях может встретиться росомаха, лисица и зайцы.
Продолжительность – 5,5 часов.
Проживание
Тур не предусматривает проживания.
Стоимость тура на 1 человека:
- для взрослых — 63 000 руб.
- для детей 2-12 лет — 49 000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Питание «Стандарт»
- Страховка от авиаперевозчика
Что не входит
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Проживание до начала тура и после его окончания
- Питание «Бизнес»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.
Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:
- удобная спортивная обувь (кроссовки);
- ветронепроницаемая куртка;
- головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время);
- солнцезащитные очки;
- крем от солнца;
- средство защиты от насекомых.
В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:
- купальник или купальные плавки;
- резиновые тапочки;
- полотенце.
Откуда запланирован трансфер?
Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).
Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:
- «Авача»;
- «Арсеньев»;
- «Петропавловск».
Базы отдыха в Паратунке:
- «Антариус»;
- «Белкамтур» / «Спутник»;
- «Березка»;
- «Вирджиния»;
- «Военный санаторий»;
- «Гелиос»;
- «Голубая лагуна»;
- «Жемчужина Камчатки»;
- «Костер»;
- «Кречет»;
- «Лесная»;
- «Огонек»;
- «Рассвет»;
- «Светлячок»;
- «Северные приключения»;
- «Солнечная»;
- «Фламинго».
Какие будут погодные условия?
В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.
Какие могут быть особенности тура?
Выполнение вертолетной экскурсии зависит от погодных условий. Точная информация о погоде обычно появляется в 9:00 в день вылета. После 9:00 наши менеджеры обзванивают туристов и сообщают точное время отъезда на вертолетную площадку, либо время прибытия на площадку.
Если погода неустойчивая, но есть вероятность улучшения, вылет может откладываться на 1-2 часа. При неблагоприятных погодных условиях вылет может быть отменен или перенесен на следующий день. В случае отмены вылета по погодным условиям, деньги за экскурсию возвращаются в полном объеме.
Что мы увидим?
Последствия мощного извержения 1907 года.
Вулканический массив Ксудач известен в первую очередь своим мощным извержением 28 марта 1907 года. Пепел от этого извержения можно проследить более чем на 200 км к северу.
Ксудач имеет сложное строение, состоит из нескольких конусов. Кратер Штюбеля, названный так в честь знаменитого немецкого вулканолога Штюбеля, занят одноименным озером. Второе озеро, Ключевое, расположено в древней кальдере Ксудача, чаще всего вертолет садится прямо на его берегу. Вода озера неоднородная по температуре — от ледяной до горячей у кромки воды, где отмечены выходы горячих источников. Там же сильно прогревается шлак и песок, этот небольшой участок берега получил название «Горячий пляж».
Горячая термальная речка у подножия вулкана Ходутка.
Возле площадки, где останавливаются группы туристов, вода летом держится в пределах 40-44 °С. Источники содержат большое количество кремниевой кислоты и относятся к лечебным. Ходуткинские воды отличаются низкой минерализацией — 0,5 г/л. По химическому составу это слабый раствор хлорида и гидрокарбоната натрия.
Уникальное высокогорное озеро Начикинское.
Ледниковое озеро невероятной красоты, крупное нерестилище нескольких видов лососевых рыб. Из животного мира вокруг озера можно увидеть постоянных обитателей - медведей. Посещение этого места возможно и интересно в любое время года. Озеро всегда зачаровывает своей первозданной красотой. В ходе экскурсии Вам будет предложено катание на лодке по глади Начикинского озера.
Какое питание входит в тарифы?
Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:
- рыбное ассорти,
- мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
- овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
- рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
- хлеб,
- чай, сок, вода,
- сладкий десерт.
Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:
- рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
- мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
- ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
- фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
- ягоды камчатские (сезонно);
- профитроли с лососем;
- блины с вареньем из камчатских ягод;
- салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
- салат с морепродуктами;
- картофель с зеленью;
- палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
- хлеб;
- морс из камчатских ягод;
- чай камчатский;
- вода с газом / без газа.
В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!